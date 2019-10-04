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 Воїн 14-ї ОМБр Юрій Тишик загинув 3 жовтня в зоні ООС. ФОТО

Вчора, 3 жовтня, у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил у Луганській області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером РФ, загинув 28-річний Юрій Тишик, мешканець села Мизове Старовижівського району Волинської області, солдат, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання "Волинська правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

"3 жовтня, ввечері в зоні ООС снайпер вбив українського захисника, жителя села Мизове Старовижівського району Юрія Тишика", - пише видання.

Настрою ноль….галіма війна….Забили сукі мого побратима і друга Юрка", – написав на своїй сторінці його побратим Андрій Демчук.

"28-річний Тишик Юрій Ярославович служив у 14 ОМБр. 3 жовтня він стояв на блокпосту, де у нього поцілив снайпер.

Староста сільради Тетяна Сарапін сказала, що про дату і місце поховання ще невідомо.

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Воїн 14-ї ОМБр Юрій Тишик загинув 3 жовтня в зоні ООС 01

Тишик Юрій

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152140
 
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