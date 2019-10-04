 За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років в'язниці засуджено колишнього капітана української міліції, який очолював терористичну групу. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що колишній капітан міліції виконував завдання на території регіону під "кураторством" так званого "Головного розвідувального управління ДНР".

Згідно з матеріалами контррозвідки СБУ, він був завербований у березні 2015 року представником спецслужб РФ із позивним "Дрозд".

"Основним завданням зловмисника була підготовка та вчинення низки терористичних актів на території Запорізької області. Для цього бойовик організував постачання боєприпасів та вибухівки із району проведення АТО, а також створив агентурну мережу зі збору інформації про дислокацію та переміщення військової техніки ЗС України. Він, зокрема, планував здійснити вибух у багатоповерховому житловому будинку, заселеному переважно шахтарями, та підірвати залізничний переїзд у передмісті Дніпрорудного", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що під час проведення слідчих дій у фігуранта справи правоохоронці вилучили бойові гранати Ф1, тротилові та димові шашки, план-схеми Запорізької АЕС, проросійську символіку, агітаційні листівки із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави.

Наприкінці вересня 2019 року Василівський районний суд Запорізької області визнав бойовика винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1. ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном 8 років 3 місяці та позбавлено спеціального звання капітан поліції.



Фото: преслужба СБУ