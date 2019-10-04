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Все про:контррозвідка (120) СБУ (4775) тероризм (2143)

 За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років в'язниці засуджено колишнього капітана української міліції, який очолював терористичну групу. ФОТО

У вересні 2015 року контррозвідники СБ України блокували діяльність підпільної терористичної групи у складі чотирьох осіб, яку очолював колишній співробітник карного розшуку Дніпрорудненського міського відділу МВС України в Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що колишній капітан міліції виконував завдання на території регіону під "кураторством" так званого "Головного розвідувального управління ДНР".

За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років вязниці засуджено колишнього капітана української міліції, який очолював терористичну групу 01

Згідно з матеріалами контррозвідки СБУ, він був завербований у березні 2015 року представником спецслужб РФ із позивним "Дрозд".

"Основним завданням зловмисника була підготовка та вчинення низки терористичних актів на території Запорізької області. Для цього бойовик організував постачання боєприпасів та вибухівки із району проведення АТО, а також створив агентурну мережу зі збору інформації про дислокацію та переміщення військової техніки ЗС України. Він, зокрема, планував здійснити вибух у багатоповерховому житловому будинку, заселеному переважно шахтарями, та підірвати залізничний переїзд у передмісті Дніпрорудного", - йдеться в повідомленні.

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За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років вязниці засуджено колишнього капітана української міліції, який очолював терористичну групу 02

Зазначається, що під час проведення слідчих дій у фігуранта справи правоохоронці вилучили бойові гранати Ф1, тротилові та димові шашки, план-схеми Запорізької АЕС, проросійську символіку, агітаційні листівки із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави.

За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років вязниці засуджено колишнього капітана української міліції, який очолював терористичну групу 03

Наприкінці вересня 2019 року Василівський районний суд Запорізької області визнав бойовика винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1. ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном 8 років 3 місяці та позбавлено спеціального звання капітан поліції.

За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років вязниці засуджено колишнього капітана української міліції, який очолював терористичну групу 04
Фото: преслужба СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152138
 
 
 Топ коментарі
 
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 3 месяца"

Наше правосудие - самое гуманное в мире...8 лет за терроризм и госизмену...кацапские гауляйтеры вон ни за что по 25 лет дают тем, кто не предал Украину.
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Куда пойдут работать милиционеры, если не будет милиции По материалам контрразведки СБУ суд приговорил к 8 годам тюрьмы бывшего капитана украинской милиции, возглавлявшего террористическую группу - Цензор.НЕТ 7092- в бандиты
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Похоже, что "колорадку" вырывали из ануса мусорка. Крепко держал, сука!
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Куда пойдут работать милиционеры, если не будет милиции - в бандиты
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так это прошлаж люстрация, что значит бывшый капитан так добавляйте бывшей милиции, он террорист и сепар ему 12-15 лет как с куста причем в общей зоне, и когда вы эту практику прекратите менты с ментами сидят, а че насильники не с насильниками, медики не с медиками, почему только менты с ментами, это я к чему нету милиции все в википедии ищите, или справедливости как террориста на особую зону
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Целых 8 лет дали? Айяйяйяй! Звери, так много за терроризм. Ну ничего есть закон Савченко, УДО. Через три-четыре годика на свободу с чистой совестью. Это ж все навсего терроризм.

Браво украинское судопроизводство! Украинский суд самый гуманный суд в мире!
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"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 3 месяца"

Наше правосудие - самое гуманное в мире...8 лет за терроризм и госизмену...кацапские гауляйтеры вон ни за что по 25 лет дают тем, кто не предал Украину.
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Похоже, что "колорадку" вырывали из ануса мусорка. Крепко держал, ****!
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мусорське лайно і мусорський непотріб
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От нема у капітана криши, як у Голубана. А то б заховався за Авакяном і все.
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А что это у вас такие мизерные сроки, для таких уродов, или -"наш суд, самый гуманный в мире"???
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