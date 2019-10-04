 У затриманого на хабарі лікаря-трансплантолога з банківської комірки вилучили $840 тис., - Максимець. ФОТО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила прессекретарка прокурора Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.
"На фото 840 тисяч доларів США. Ці кошти були вилучені вчора з банківської комірки лікаря-трансплантолога, затриманого на хабарі. З урахуванням всіх обшуків загальна сума вилучених коштів становить близько 1 млн доларів США", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора СБУ в Києві викрила керівників відділення одного з інститутів Національної академії медичних наук, які вимагали кошти у пацієнтів за проведення операцій.
У ході проведення невідкладних слідчих дій у робочому кабінеті затриманого і в його приміщеннях вилучено був предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти в сумі понад $60 тис.
Кримінальне провадження розслідується за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України, ведуться слідчі дії.
Швондеру,Рябошапке - пусть он оперирует."
М. - Вот несправедливо - я тебе сделал ремонт,а ты мне платишь в 20 раз меньше,чем стоит твоя операция,не понимаю..
Х. - Не понимаешь ? Что ты с мотором делал ?
М. - Коленвал заменил и кольца на поршнях..
Х. - Запусти мотор !
М. - Запустил
Х. - А теперь - меняй !
Скоро последние врачи свалят, пусть свадебные фотографы с клоунами и оперируют)
Да, человек спасает жизни, но он при этом ведет себя как грабитель с большой дороги - то есть предлагает тебе жизнь или все твои деньги и имущество.
Украинцы очнитесь вас грабит двадцать лет кучка подонков.
А когда государство тебе предоставляет помещение для работы, аппаратуру для работы и платит заработную плату и при этом ты за свою работу с каждого пациента требуешь взятку - это и есть грабеж.
Но есть и вот такие особо жадные персонажи.
А когда будущий врач идет учиться, разве он не знает какая у врача зарплата?! Или может быть он не знает какие взятки берут врачи?
это цена всего единственной элитной квартиры на печерске, а там тысячи таких квартир.. при чем тут начальник милиции, думаю, в украине десятки тысяч долларовых миллионеров. если считать недвиж.
Плюс он не один работал.
Это просто напали на след чёрных трансплантологов.
Вряд ли там только очередь.
И длиннее шубы на врачах.. известная зависимость. Последние этажи это уже трансплантация костного мозга.. там просто сейфы с деньгами на тачках возят.
И это только наличными
Мама дорогая 😳
Кстати, не с этом ли боролась Супрун?
А так, то для любого чиновника це на галстухи. Капєйкі.
Тут - інше - тобі кажуть хочешь жити - продавай все що є й плати, бо мені ще треба грошенят до банківської ячейки підкинути.
профессия врача влечёт за собой известный отказ от своих личных интересов
ну и Чехова АП
Профессия врача - это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов
Медицина для истинного врача больше, чем профессия: она - образ жизни. - А.Билибин
короче козел он если он золотой пи..ды колпачек пусть валит там где больше платят только без нашего диплома, небось аферист и друг создателя пирамиды юшинсе
І звідки вони такі ціни на свої послуги у державних лікарнях беруть?