 Кабіна повністю зрізана, людей, які перебували в Ан-12, задавило вантажем, що був на борту, - Садовий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"Кабіна повністю є зрізана, все порозкидувано. Вантаж, який був у літаку, задавив людей, які там знаходилися. Тому шансів ще когось знайти… Це дуже складно. Кажуть про 8-х членів екіпажу. Трьох фактично врятували. По інших поки що ніякої позитивної інформації нема. Але багато фрагментів тіл розкидано біля самого літака.
Фактично, важко зрозуміти, чому це сталося, тому що він не мав сідати у Львові. Він не мав дозаправлятися у Львові. Він попросив екстрену можливість дозаправитися, і просто недотягнув до злітно-посадкової смуги кілька кілометрів. Тут поблизу житлові будинки, тож якби він впав туди - була би катастрофа", - прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.
До слова, літак летів із Віго (Іспанія) до Стамбула (Туреччина) і мав приземлитись у львівському аеропорту на дозаправку.
Як повідомлялося раніше, унаслідок аварійної посадки літака Ан-12 на ґрунт у с. Сокільники поблизу аеродрому загинули п'ятеро людей.
Катастрофа рейса NCR102 была запечатлена видеорегистратором проезжавшего неподалёку автомобиля. На записи видно, что самолёт взлетает с большим углом тангажа, затем ложится на правое крыло и начинает резко терять высоту (в этот момент пилоты успели доложить о смещении груза). По предварительным расчётам, центровка самолёта могла измениться за считанные секунды с 28% САХ до 55% САХ из-за смещения всего лишь одной бронемашины MRAP (допустимая задняя центровка для Boeing 747-400 - 33% САХ).
Расследованием причин катастрофы рейса NCR102 занялся Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) при участии Министерства транспорта и коммерческой авиации Афганистана.
30 апреля NTSB заявил, что в расследовании будут участвовать представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и компании Boeing.
2 июня 2013 года NTSB подтвердил гипотезу сдвига груза, а изучение уцелевших после пожара обломков хвостовой части рейса 102 позволило обнаружить все признаки этой версии - в момент взлёта один MRAP сорвался с креплений и разрушил гермошпангоут, а также сбил бортовые самописцы (они прекратили запись через 3 секунды после взлёта), порвал гидравлическую систему и погнул винтовой домкрат обоих горизонтальных стабилизаторов, переведя их в крайнее положение.
Окончательный отчёт расследования NTSB был опубликован 14 июля 2015 года.
с. Сокольники Пустомытовском района Львовской области не входит в юрисдикцию мусорного мера Львова..