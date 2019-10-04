 "Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг", - листування нардепа СН Мурдія про Каська. ФОТОрепортаж

Переписка потрапила в об'єктив фотокореспондента Цензор.НЕТ.
Наводимо повний текст листування мовою оригіналу. Мурдій пише:
"В зак. читаю нічого.... що ти говорив. Хоча можливо десь між строками читати потрібно"
"Привіт! Щось Каськів заступник генпрокурора слабенький. Його там грузили сьогодні. Характером слабий, відпиздітися не міг!"
"По с. Гатному нічого не знайшли"
Ймовірно, Мурдій має на увазі першого заступника Генерального прокурора Віталія Каська, якого він плутає з колишнім головою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславом Каськівим.
Зазначимо, що під час сьогоднішньої пресконференції Генпрокурора Руслана Рябошапки і його заступників Касько відповідав на запитання журналістів про реформу прокуратури, роль статистики в роботі прокурорів і її вплив на кваліфікацію і зарплату, про виправдувальні вироки, а також про справу "діамантових прокурорів" .
Нагадаємо, що нардеп Мурдій Ігор Юрійович народився 8 серпня 1982 року в місті Новоукраїнка Кіровоградської області. До обрання був директором компанії з ремонтно-будівельних робіт "Тек Центр", проживає в Кропивницькому.
Кацапы уже начали согласование
Война блин против кого идёт, что мирные договорённости подписывают?
Или ты сейчас втюхиваешь что в Украине Гражданская война?
Именно поэтому моника шмаркля и СОГЛАСОВАЛА с путиныи ОТВЕДЕНИЕ украинской Армии от линии фронта. А боевики остаются на месте или занимают позиции ВСУ...
Собственно потому зеленский и хотел удрать к "своим" в Луганск.. после того как украинцы оценили его план с путиным.
"Не оцінили": відеозвернення Зеленського отримало величезну кількість дизлайків від українців
https://www.dymka.com.ua/ukraina/ne-otsinyly-videozvernennya-zelenskogo-otrymalo-velycheznu-kilkist-dyzlajkiv-vid-ukrayintsiv/
Минские договорённости - это договорённости Пети с ****** под контролем Меркель и Олланда
И это всё, что козломордые нам оставили на карте? А опа у них не слипнется? 🤬
моніку ледь стримали, шоб воно не втекло до "своїх"🤣
80% - журнашлюхи и это они разгоняют волну сепаратизма...
даже тут Цензор банит за свободу слова (верней, за иную позицию, чем у их руководства в отношении нынешнего Президента, которые против)
за это кстати, сидел Стус..
Очнитесь!
їм самим приходиться друкувати оце ляйство, лише тому, що мат це мова якою спілкується наш істеблішмент.
А в конце сказал - Владимир Александрович полностью НАШ ЧЕЛОВЕК...