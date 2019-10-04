 "Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг", - листування нардепа СН Мурдія про Каська. ФОТОрепортаж

Переписка потрапила в об'єктив фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Наводимо повний текст листування мовою оригіналу. Мурдій пише:

"В зак. читаю нічого.... що ти говорив. Хоча можливо десь між строками читати потрібно"

"Привіт! Щось Каськів заступник генпрокурора слабенький. Його там грузили сьогодні. Характером слабий, відпиздітися не міг!"

"По с. Гатному нічого не знайшли"







Ймовірно, Мурдій має на увазі першого заступника Генерального прокурора Віталія Каська, якого він плутає з колишнім головою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславом Каськівим.

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Зазначимо, що під час сьогоднішньої пресконференції Генпрокурора Руслана Рябошапки і його заступників Касько відповідав на запитання журналістів про реформу прокуратури, роль статистики в роботі прокурорів і її вплив на кваліфікацію і зарплату, про виправдувальні вироки, а також про справу "діамантових прокурорів" .

Нагадаємо, що нардеп Мурдій Ігор Юрійович народився 8 серпня 1982 року в місті Новоукраїнка Кіровоградської області. До обрання був директором компанії з ремонтно-будівельних робіт "Тек Центр", проживає в Кропивницькому.

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