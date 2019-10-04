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Все про:ГПУ (3243) Касько (82) Слуга народу (332) Мурдій Ігор (1)

 "Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг", - листування нардепа СН Мурдія про Каська. ФОТОрепортаж

Нардеп від "Слуги народу" Ігор Мурдій нецензурно поскаржився на невміння вести дискусію і "слабкий характер" першого заступника Генерального прокурора України Віталія Каська.

Переписка потрапила в об'єктив фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Наводимо повний текст листування мовою оригіналу. Мурдій пише:

"В зак. читаю нічого.... що ти говорив. Хоча можливо десь між строками читати потрібно"

"Привіт! Щось Каськів заступник генпрокурора слабенький. Його там грузили сьогодні. Характером слабий, відпиздітися не міг!"

"По с. Гатному нічого не знайшли"

Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг, - листування нардепа СН Мурдія про Каська 01
Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг, - листування нардепа СН Мурдія про Каська 02
Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг, - листування нардепа СН Мурдія про Каська 03

Ймовірно, Мурдій має на увазі першого заступника Генерального прокурора Віталія Каська, якого він плутає з колишнім головою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславом Каськівим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Руслан і Віталік фігачитимуть, Кент їх захищатиме", - Шабунін про нове керівництво ГПУ

Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг, - листування нардепа СН Мурдія про Каська 04

Зазначимо, що під час сьогоднішньої пресконференції Генпрокурора Руслана Рябошапки і його заступників Касько відповідав на запитання журналістів про реформу прокуратури, роль статистики в роботі прокурорів і її вплив на кваліфікацію і зарплату, про виправдувальні вироки, а також про справу "діамантових прокурорів" .

Нагадаємо, що нардеп Мурдій Ігор Юрійович народився 8 серпня 1982 року в місті Новоукраїнка Кіровоградської області. До обрання був директором компанії з ремонтно-будівельних робіт "Тек Центр", проживає в Кропивницькому.

Також читайте: ГПУ розслідуватиме старі справи щодо корупції та злочинів у своїй структурі, - Касько

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152104
 
 
 Топ коментарі
 
"Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг", - переписка нардепа СН Мурдия о Касько - Цензор.НЕТ 9738

Кацапы уже начали согласование

"Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг", - переписка нардепа СН Мурдия о Касько - Цензор.НЕТ 2828
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Сама смішна новина тижня: "Ми тримали Зеленського за руки, що б він не пішов пішком до Луганська...(Пристайко)".

моніку ледь стримали, шоб воно не втекло до "своїх"🤣"Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг", - переписка нардепа СН Мурдия о Касько - Цензор.НЕТ 5355
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Не ну если президент клоун, то почему им нельзя смешить нарид? "Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг", - переписка нардепа СН Мурдия о Касько - Цензор.НЕТ 7785
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Не ну если президент клоун, то почему им нельзя смешить нарид?
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А Минские переговоры в принципе с кем должна быть позиция согласована?
Война блин против кого идёт, что мирные договорённости подписывают?
Или ты сейчас втюхиваешь что в Украине Гражданская война?
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так это зеленский и его хозяин утверждают что "в Украине идет гражданская война"... зебилы совсем свои методички не читают "Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг", - переписка нардепа СН Мурдия о Касько - Цензор.НЕТ 130
Именно поэтому моника шмаркля и СОГЛАСОВАЛА с путиныи ОТВЕДЕНИЕ украинской Армии от линии фронта. А боевики остаются на месте или занимают позиции ВСУ...

Собственно потому зеленский и хотел удрать к "своим" в Луганск.. после того как украинцы оценили его план с путиным.
"Не оцінили": відеозвернення Зеленського отримало величезну кількість дизлайків від українців
https://www.dymka.com.ua/ukraina/ne-otsinyly-videozvernennya-zelenskogo-otrymalo-velycheznu-kilkist-dyzlajkiv-vid-ukrayintsiv/
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согласовывать надо с миротворцами НАТО
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Надо было рассказать это Порошенко когда он поехал в Минск договариваться и заключать мирный договор с ****** в 2014
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ну так мы с агрессором мирный договор подписываем, или законы Украины вместе принимаем?
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Прикинь? Мирный договор заключают воюющие стороны
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так шо прикидывать-то? мы с расей теперь будем законы Украины вместе принимать из-за того что мы воюющие стороны?
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Закон с кацапами про ОРДЛО принял твой Петя и его фракция
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нет. это брехня. никто тот закон с кацапами не согласовывал. они еще сильно возмущались что плохой закон, а их нахрен послали.
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Серьезно? 😁😁 Минские договорённости открой про особый статус, а потом закон про ОРДЛО про него же
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И что? Мы закон согласовывали с кацапами? Подписали Минские и САМИ приняли закон какой захотели и срали с высокой колокольни на расею, потом еще их же и вжухивали всем миром за несоблюдение минских
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Закон - часть Минских договорённостей
Минские договорённости - это договорённости Пети с ****** под контролем Меркель и Олланда
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Только вот зеленский єти договоренности вьіполняет куда охотнее порошенко, аж спешит куда-то
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Прикинь, зеленский войну рабсии не обьявлял, военного положения не вводил, даже на день независимости рабсию ни разу агрессором не назвал. А рабсияне вообще знают, что Украина с ними воюет?
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Можно подумать у кацапни за год планы поменялись.
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Торопится зелёная шобла, времени у них не так уж и много.
И это всё, что козломордые нам оставили на карте? А опа у них не слипнется? 🤬
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красавец. типичный зепутанг... такое же быдло как и 73 %
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Сама смішна новина тижня: "Ми тримали Зеленського за руки, що б він не пішов пішком до Луганська...(Пристайко)".

моніку ледь стримали, шоб воно не втекло до "своїх"🤣"Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг", - переписка нардепа СН Мурдия о Касько - Цензор.НЕТ 5355
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Та ладно,після того як тут в новинах пишуть не "Батьківщина" а партія "Родина",чому ще можна дивуватись
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мммда для новой власти один из главных критериев "щоб відп#здітися міг" ...... берут пример с главного......
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Касько этот тот мудак, который провалил дело против Курченко.. "сильная" будет новая команда ГПУ!
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Именно тот - прохиндей и квартирный аферист, однокурсник и приятель Богдана, соросное дитя и рекрут Курченко, заваливший, видимо под заказ, все международные иски к членам мафии янека.
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Оптика хорошая у журналистов, они скоро под кресло будут забиваться для переписки, и там всё зафиксируют.
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слишком много власти им дали...
80% - журнашлюхи и это они разгоняют волну сепаратизма...
даже тут Цензор банит за свободу слова (верней, за иную позицию, чем у их руководства в отношении нынешнего Президента, которые против)
за это кстати, сидел Стус..
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У тебя в голове винегрет, с одной стороньі свободьі слова для себя хочешь, но при єтом 80%-ам журналистов рот закрьіть призьіваешь
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Ну що ж, ото і є непричесане ставлення СН до своєї прислуги. А зелєкторат чекає, що це для його щастя ті у владу йшли.
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Украинцы поймите что вся та власть которая управляет страной занимается имитацией деятельности, на самом деле ничего не решает а делает вид что управляет процессами в стране. Цель власти в Украине это воровство у граждан. Они изображают из себя типа важных и нужных деятелей, с целью грабежа страны. Все деньги у них в офшорах и дома в Америке и ЕС.
Очнитесь!
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Новий лозунг Слуги народа чи на рота))), треба вміти піздіти народу, а чого новий він старий на виборах аж бігом використовували піздеш))))))))))))
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Мразь и хамло. Но из СН. Это кардинально меняет моральный облик для толпы зенедоумков,голосовавших за подобное.
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Украины, исправьте, редактор, или кто там вместо него сегодня...
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час вже сайтові зробити послаблення на рахунок нецензурщини.
їм самим приходиться друкувати оце ляйство, лише тому, що мат це мова якою спілкується наш істеблішмент.
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На встрече Луки и Зели Лука все повторял Владимир Владимирович, Владимир Владимирович (ласково так про убийцу украинцев и вора украинской территории).
А в конце сказал - Владимир Александрович полностью НАШ ЧЕЛОВЕК...
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