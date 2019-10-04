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 П'яний водій на BMW на смерть збив двох 23-річних пішоходів на Тернопільщині, - поліція. ФОТОрепортаж

У Тернопільській області водій автомобіля BMW в стані алкогольного сп'яніння смертельно травмував двох 23-річних хлопців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільській області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня близько четвертої години ранку на автодорозі в селищі Козлів. Водій автомобіля BMW 320 збив двох пішоходів.

Чоловік повідомив, що людей на дорозі помітив занадто пізно, тому що було темно. Він намагався уникнути зіткнення, але не зміг. Двоє перехожих опинилися під колесами авто, третьому вдалося відбігти", - сказано в повідомленні.

Пяний водій на BMW на смерть збив двох 23-річних пішоходів на Тернопільщині, - поліція 01

Хлопці померли до приїзду бригади швидкої допомоги. Водій, 1990 року народження, проживає в сусідньому селі Великий Ходачків.

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За попередньою інформацією, водій у момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Через дві години після ДТП в його крові виявили 1,6 проміле алкоголю.

Пяний водій на BMW на смерть збив двох 23-річних пішоходів на Тернопільщині, - поліція 02

Водія затримали відповідно до статті 208 КПК. Чоловікові інкримінують статтю 286 частина 3 КК - порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Пяний водій на BMW на смерть збив двох 23-річних пішоходів на Тернопільщині, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152103
 
 
 Топ коментарі
 
Вы о чем речь ведете П'яний водій на BMW на смерть збив двох 23-річних пішоходів на Тернопільщині, - поліція - Цензор.НЕТ 4959 выпил выкинь ключи от машины нафиг )) что люди не страдали за таких уеб... Родственникам соболезнования П'яний водій на BMW на смерть збив двох 23-річних пішоходів на Тернопільщині, - поліція - Цензор.НЕТ 7743
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Алко - Гонщик вiльнолюд. А потом вопли под ВР, что их не надо трогать
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мне не понять, почему до сих пор не приравняли ДТП со смертельным исходом в состоянии наркотического или алкогольного опьянения к умышленному убийству? зайка шестерых убила и через год выйдет из этой "тюрьмы"-санатория. этой мрази из БМВ сколько дадут? ну 2-3 года максимум. за двойное убийство!
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Вы о чем речь ведете П'яний водій на BMW на смерть збив двох 23-річних пішоходів на Тернопільщині, - поліція - Цензор.НЕТ 4959 выпил выкинь ключи от машины нафиг )) что люди не страдали за таких ***... Родственникам соболезнования П'яний водій на BMW на смерть збив двох 23-річних пішоходів на Тернопільщині, - поліція - Цензор.НЕТ 7743
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Да хрен он будет тихо ехать, в таком состоянии ему всё пофик.
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Алко - Гонщик вiльнолюд. А потом вопли под ВР, что их не надо трогать
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Неее авто Евро таки да верю хоть и старое ведро с гайками
а водила явно украинец бляха...
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подушки не сработали. Знач после ремонта, значит бляха
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после употребления алкоголя водителем, автомобиль автоматически становится оружием которое убивет людей, а так как у нас нация и законы очень гуманные то водила получит 5лет отсидит 2года если не откупится.... продолжайте дальше штрафовать за пъянку и грозить пальцем......
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я б его удушил бы на месте родителй пусть потом сажают хоть на сто лет..
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так они не расследут дтп, уроды, я потерпевший в дтп, третий месяц расследуют чего расследовать три дня, щас этому три дня ареста потом подписка ну как же дети семъя дом а потом тупорылая тягомотина и письма в прокуратуру, и отписки что на контроле чуть не у бога дело, но тут два трупа может доведут до суда, сейчас только труп, закрытая черептно мозговая это легкие телесные чтоб вы знали
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мне не понять, почему до сих пор не приравняли ДТП со смертельным исходом в состоянии наркотического или алкогольного опьянения к умышленному убийству? зайка шестерых убила и через год выйдет из этой "тюрьмы"-санатория. этой мрази из БМВ сколько дадут? ну 2-3 года максимум. за двойное убийство!
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ні дня немає, щоб хтось не загинув у безглуздому ДТП. п'яний за кермом--це найбільше злодійство.
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пяный конечно виноват но если нет освещения то и трезвый может людей не увидеть
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У него фар тоже не было ? Нет освещения - пусть едет медленно, с дальним светом.
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да есть фары но есть такие углы что не помогают фары
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Многолетний стаж вождения даёт мне основания утверждать что движение со скоростью не более 40 км/ч даёт практически мгновенную остановку при ударе по тормозам. Авария была в пределах посёлка. Я с трудом себе представляю: зачем в пределах посёлка, при отсутствии нормального уличного освещения ночью, ехать быстрее 40 км/ч ? Наверное, чтобы сэкономить несколько минут, и сбить несколько прохожих.
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у нас разрешонная в городе 35 миль это 60 км в час
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Я знаю; у нас в Мельбурне тоже (хотя в пределах улицы с большой концентрацией торговых точек установлен предел 40 км/ч). Речь просто о здравом смысле: если на улице ночь, фонарей нет, и ехать приходится через посёлок, то снижение скорости до 40 км/ч - разумная мера предосторожности.
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согласен но 40 км это как на месте стоять не у каждого терпения хватит так ехать
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співчуття близьким, а водія на буцегарню!!!! років на 10!!
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Да при чём здесь, темно и не заметил, если глаза залил, конечно не заметишь, да и педаль газа в полик упиралась.
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как страшно...живёшь себе живёшь...никого не трогаешь..никому ничего не должен...фуяк тебя и убили на ровном месте...лишили жизни...планов на жизнь...сломаны судьбы оставшихся в живых из их родни.любой человек выходит утром на работу или по делам каким...и не подозревает даже что домой уже может не вернуться. что это последний его день в этой жизни.... и никто,слышите мрази убийцы алкаши никто от этого не застрахован от мажоров и барыг всяких....ни вы .ни ваши дети и родня((
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