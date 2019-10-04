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Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
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 Порошенко - Зеленському: Не раджу шукати ворогів у Києві. Ворог України - в Москві. ФОТО

Предметом загальнонаціонального консенсусу щодо Донбасу може стати дорожня карта реалізації Мінських домовленостей.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експрезидент, нардеп (ЄС) Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Добре, що Володимир Зеленський відреагував на занепокоєння частини суспільства. Це – крок у правильному напрямку. Так, в одному зверненні не відповісти на усі питання. Але із більшістю тез важко не погодитися. Шкода, що так забагато уваги попередникам. Не раджу шукати ворогів у Києві. Його ворог там, де й ворог України – у Москві. Я почув заклик Володимира Зеленського до єдності. Добре пам'ятаючи про зовнішню небезпеку, маємо не підвищувати градус внутрішньої дискусії до критичної позначки. Мир всередині країни не менш важливий, ніж мир на її кордонах", - заявив Порошенко.

"Предметом загальнонаціонального консенсусу може стати дорожня карта реалізації Мінських домовленостей. Вона встановлює чітку пріоритетність безпекових кроків перед політичними. Вона була нами ретельно опрацьована ще кілька років тому. Її сприйняли Німеччина та Франція. А вчора вкотре підтримку саме такої послідовності реалізації Мінських домовленостей висловили Сполучені Штати: спочатку безпека, потім – політичне врегулювання. У будь-який момент готовий презентувати дорожню карту для перших осіб держави. Не російська формула Штайнмаєра, а саме цей комплексний документ і є тим, з чим Україна має їхати на Нормандський саміт. Рівно як і з концепцією миротворчого контингенту ООН", - зазначив Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зрада відміняється", - Зеленський виступив зі зверненням, де прояснив свою позицію стосовно Донбасу. ВIДЕО

"Люди вийшли днями на протест не тому, що вони порохоботи, як декому здається. Ветерани, волонтери, просто небайдужі громадяни – вони люблять Україну і мають право на те, щоб із їхньою думкою рахувалися", - резюмував Порошенко.

Порошенко - Зеленському: Не раджу шукати ворогів у Києві. Ворог України - в Москві 01
Порошенко - Зеленському: Не раджу шукати ворогів у Києві. Ворог України - в Москві 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152065
 
   
 Топ коментарі
 
Петр Алексеевич, Вы ошибаетесь, враг сидит в Киеве и он засел в кресле президента Украины!!! Порошенко - Зеленскому: Не советую искать врагов в Киеве. Враг Украины - в Москве - Цензор.НЕТ 5321
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Та нет, Пєтя. Это вот конкретно о тебе:

Порошенко - Зеленскому: Не советую искать врагов в Киеве. Враг Украины - в Москве - Цензор.НЕТ 2242
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Всі на Майдан!

В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/

Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)

Анкета волонтерів Руху опору капітуляції

https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true

Порошенко - Зеленскому: Не советую искать врагов в Киеве. Враг Украины - в Москве - Цензор.НЕТ 9780
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та тут уже давно помойка. прикольно особенно, как в разных ресурсах разные заголовки, выхваченные из одной и той же речи
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та то срака, колись тут реально були дискусії, тепер усе засрано тролями, погортаєш коменти так прям 90% проголосувало за сиве падло
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А в москві, це там, де торгові партнери і найкращі адвокати?
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Два врага - в Москве Путлер и его шобла, и в Украине - коррупция. И оба наносят огромный вред Украине.
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Интересно: откуда в Украине взялась коррупция? Порошенко - Зеленському: Не раджу шукати ворогів у Києві. Ворог України - в Москві - Цензор.НЕТ 4430
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Чтобы экономика страны нормально развивалась надо сломать хребет коррупции. Порошенко это и не подумал сделать, наоборот по сути стал Гарантом коррупции. Сделает ли это Зеленский? Пока что видно как он раздает должности одиозным личностям, а вот Михаилу Саакашвили и Давиду Сакварелидзе ничего не предложил. А ведь они могут внести существенный вклад в борьбе с коррупцией. Но надо ли это Зеленскому?! Пока вопрос открытый.
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та и не говори.пэтро аликсеич еще в 15 году её пабедил
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А в 14-ом нам было очевидно, что менты, прокуроры, судьи, депутаты-олигархи превратили наше государство в преступную группировку. Но путин отвлёк наше внимание... Так может все они молочные братья?
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В этих поисках зеленая власть быстро выйдет на себя.
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Если кто забыл напомню один из шагов формулы:
Федерализация Украины. Соглашаясь на эту формулу, даже в качестве предлога попасть на переговоры, вы соглашаетесь на то, что Украина больше не будет единым, унитарным государством.
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Украина может развиваться только, как унитарное государство, потому что это моноэтническое государство. Вводить в состав его ДНР и ЛНР, это все равно что уничтожить страну. В ЕС этого не понимают. А вот Путин и Зеленский прекрасно понимают, что они делают.
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В Европе тоже понимают. Но им пофигу.
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Если в составе Украины будут "ЛДНР", то есть очень большая вероятность, что следующим президентом будет представитель "ЛДНР".
Это может быть потому что как видно, что все наши президенты плохие, наверно и Зеленский будет плохим. Зеленского народ выбрал, так как все старые надоели, решили нового.
Но очень скоро Зеленского будут воспринимать как старого, так как Зеленский не покажет в делах достаточно хорошего.
Избиратели, в качестве протестов будут снова голосовать за "нового", а именно - за представителя "ЛДНР". При этом, по результатам голосования, будет сильный раскол по регионах. Полагаю, что Хутин именно на это рассчитывает.

Виной всему олигархи, которые управляют политиками. Поэтому необходимо нещадно побороть олигархию и коррупцию. Если Зеленский этим не будет заниматься, он должен уйти в следующем году. Время не терпит.
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дискуссия идет только на уровне штампов, "Ганьба"! и киданием говном.
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даже упоротая пидлога запостило про неправоту его работодателя...
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Порохоботня **** проплачена спамить усі пости, як ви живете ? совість сук вас не пече я бачу
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- Не шукай ворог1в у Киев1, бо я бздю !-
П. А. Порошенко .
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Это кому Враг Украины - в Москве? Зеленский для меня как племянник! Жириновский о паспортах для Донбасса, Украину и нового президента. /"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", Коломойский о войне на Донбассе./Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется/"Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу" /Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России.
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Тот редкий случай когда согласен с петром, петро не враг Украины, он и не враг рф, он просто циничный вор, где есть возможность там и крадет: СДПУо, ПР, НУ, БПП, ПЕС, да хоть союз с дьяволом, лишь бы у корыта.
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Москва виновата, что у нас коррупция процветает. Что там с декларациями, жопу ими подтёрли?
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Так это коррупция оккупировала Крым и устроила на Донбассе кровавую баню? Вы случайно не с дамбаса?
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Як організувати Майдан. Інструкція для влади.

Порошенко - Зеленському: Не раджу шукати ворогів у Києві. Ворог України - в Москві - Цензор.НЕТ 9644

1. Учудить якусь вопіющу херню.

2. Потурбуватися, аби небайдужі громадяни дізналися про вопіющу херню випадково (в ідеалі - з російських ЗМІ). Або повідомити про неї у якійсь ізвращонній формі.

3. Початок протестів обов'язково ігнорувати. На цьому етапі владі рекомендується якомога сильніше тупити і гальмувати.

4. Визнати нарешті, що совершили вопіющу херню, але назвати її охренєнним здобутком.

5. Наростаючі протести назвати проплаченими. На цьому етапі владі слід уже не лише тупити, але й потроху бикувати.

6. По мірі наростання протесту підтримувати градус його кипіння хитрими технологіями: вироки судів, тітушки, провокації і т.п. Що більше буде технологічних новинок, то грандіознішим у вас вийде Майдан. І він неодмінно порадує вас у відповідь такими креативними родзинками, які вам і не снилися.

7. Запросити лідерів Майдану на переговори. Дискредитувати їх. Паралельно організувати Антимайдан.

8. Із здивуванням дізнаватися, що Майдан не розходиться, а його вимоги з кожним днем стають жорсткіші. Продовжувати тупити і бикувати.

9. Вдатися до силових акцій. Насолоджуватися миттєвою появою самооборони Майдану та його стрімкою радикалізацією.

10. ???????

11. PROFIT.

На підсумковій прес-конференції зламати авторучку.

Не дякуй. Те. (с)

Nataliya Lyutenko
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Моника до пятого пункта добралась))
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нэ любыть петруха друзяк мацковских горных евреев...антисемит напэвнэ... Порошенко - Зеленському: Не раджу шукати ворогів у Києві. Ворог України - в Москві - Цензор.НЕТ 4498
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Точно антисемит! Но в Бабий Яр ходил регулярно -- как на работу. Не то что нынешний еврей. Порошенко - Зеленському: Не раджу шукати ворогів у Києві. Ворог України - в Москві - Цензор.НЕТ 3066
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Ну, Лука в цілому правий. Давня українська забава - тримати одне одного за горло поки зовнішній ворог трахає Україну ззаду. Стільки енергії, скільки українці витратили на обсирання Порошенка - це феноменально! А він всього лиш робив те, що було можливе з цим "богоносним" народом, "політиками" і голо-босою державою. Ну, але не відволікаймося. Гав-гав-гав )))
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Це ж потрібно було пять років терти штани в президенському кріслі щоб це зрозуміти...
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Интересно: а г-н Зеленский умеет в такое интервью: Самое нашумевшее интервью Порошенко, или Hard Talk с президентом Украины - Conflict Zone на русском ?
А как он собирается разговаривать в "Норманском формате"? Заклюют же клоуна легко и просто. И подпишет он всё, что там от него захотят...
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Дніпро номерной - це тобі та твому клоуну скоріше пожуть добігти до Ростова !
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Друга вимога х_йла до капітулянтів після "формули Штанмаєра" заарештувати Петра.
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Ели выучил мову, одел вышиванку и стал депутатом или чиновником - уже не враг?
Я, наивный, думал что враг тот, кто делает плохо народу Украины.
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и в это время соевый марадер для своей защиты нанимает московского адвоката.бедняга совсем умом тронулся
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Так он уже расчитывает,шо защищать его будет,как овоща по скайпу
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вообще-то это ГБР запросило помощь!!!!!! в расследовании у СК РФ по керченскому обвинению Порошенко от портнова и компании и Новиков будет работать по этому делу в РФ. А то не факт что любого украинского адвоката Порошенко просто не арестуют в Москве.
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В Києві теж вороги є. Наприклад дружбан коломойського - портнов.
Партнер медведчук... Та їх повно, і всі при ЗЕ.
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Партнер медведчук... Догаварюй чей партнер?
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кстати, а сколько уголовных дел заведено против мертвечука? прокурор свой, рада своя. в чем причина?
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Шо, опять подлые папередники мешают? Ну-ну Порошенко - Зеленському: Не раджу шукати ворогів у Києві. Ворог України - в Москві - Цензор.НЕТ 8608
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пнх свинорилий
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Дід піжто - Пороха посилаш а пуйла зустрічаєш зі своїм клованом ??
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мішша, я ж тебе вже посилав, чого достроково зліз з забора? дуй до малолєток на горшок
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Дiд прокацапник. Вчера оно назвало митингующих - "майдаунами" Какие после этого к нему могут быть вопросы?
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послати би його по-понятіям... так його залишать, а мене забанять...
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оно НЕ советует...награбленное верни мразь мальдивская.
Если потроха и его потрохню не пересажают,потеряют поддержку народа и получат постоянные козни от их кубла, впоть до потери власти.Эти от возвращения до властного корыта готовы на все.
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Коли б наш "не ОНО" дослухалось до порад на міжнародному рівні до, як Ви кажете, "мрази мальдивской", то не вляпався б в історію з Трампом, Меркель і Макроном.
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Т.е. шпионов, диверсантов, саботажников и др агентов рашки и медведки петюня предлагает не трогать!
Лолита - ну нельзя же так явно палиться!
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о зебобіки набігли,тре срочно моніку спасати від агресивних залицяльників Порошенко - Зеленському: Не раджу шукати ворогів у Києві. Ворог України - в Москві - Цензор.НЕТ 221
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А шо ще не там? Казали, що 22 липня 2019 накиває п"ятами. Шось сі стало?
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коли з нього знімуть недоторканість і почнуть розкручувати всі його "здобутки", - тоді глянете на синьоносого свого, буде метатись як загнанаий щур
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Какава з чаем, а в чем проблема сейчас снять? Парламент это раньше делал, а теперь не могет?
Или "слуги" не хотят? Или может просто у Рябошапки нечего подавать в ВР на снятие?
Что-то мне кажется что именно последнее.
А вот те, кто кричит "Петю на нары", просто отвлекают массы от большей проблемы - сдачи интересов Украины параше.
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Точно! Надо ему показать, где раки зимуют, а то сволочь на дамбасс напал и поссорил два братских народа, ату его!
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Говоріть про Пороха що завгодно, але те, що він дипломат тут ні дать, ні взять. І новому Президенту варто брати до уваги його зауваження і поради. А ще краще взяти радником.
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Зачем ему советники, тем более патриоты? Судя но действиям нового президента он собирается не Украине делать хорошо, а себе.
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как пэтя робыв?
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Зарано ще говорити "делать хорошо себе", але ось з дипломатією проблеми чималі.
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Вообще да, судя по переляканому, заплаканному лицу президенту не очень хорошо))
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Порошенко патріот???
У 86 разів кажуть збагатився за 5 років цей "патріот".
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Ага, и перестал быть миллиардером. Зебилы, такие зебилы))
Продай квартиру, збагатишся в сотни раз, только богаче не станешь, манипулятор зеленый. Им уже сто раз объясняли, что прибыль и состояние разные вещи, но до мозгов зеленых не доходит, походу, нет там мозгов)) Хотя чего еще ждать от зебилов))
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Может VPN выключил, а.
Что-то у меня большое сомнение что ты из Украины, а не проплаченное рос. спецслужбами.
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Что-то тебя мое прокси не смущало, когда ты мне первый раз отвечал)) А теперь заголосил, болезный. То есть по теме ответить нечего? Ясненько)) Ну что ж, поздравляю вас, гражданин соврамши! Типичный зебил, набрешет и в кусты))
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от типова брехня від типового зебіла
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та ты шо? серьезно. в 86 раз разбагател?
А Форбас так не считает. Форбс пишет что обеднел в два раза. Но мы же Форбсу не верим, правда?

посчитаем?

на конец 2013 года его состояние было 1.6 млрд долларов
если он "обогатился в 86 раз" то на 2019 год у него должно быть 137,6 млрд долларов

Джеф Безос (самый богатый человек на планете) оценивается в 131 млрд долларов

Бил Гейтс оцнивается в 96.5 млрд долларов

Марк Цукерберг оценивается в 55 млрд долларов
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О чём вы спорите ? Оба президента- гαβно, оба предатели. Но Порошенко ещё и вор.
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Ну да , теперь точно ждем 14.10 большую помощь от шоколадного *****
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В тюрягу, падлюка!
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На свыню уже однопартийцы смотрят с отвращением
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порохоскот, ваш шеф вас сливает) скоро выяснится что он зебил
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Прекрасный образец!
Эта мелкая Жучка может только плясать под дудку того или иного хозяина. То, что человек может иметь собственное мнение, которое может совпадать или не совпадать с мнением другого человека - для понимания этой Жучки не доступно....
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Когда уже этого молдавского хряка закроют..или зарежут нахрен?
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Идиот,где много внимания к предшественнику??? С точностью наоборот!Давно пора было закрыть грязный рот жирдяю
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Порошенко - Зеленському: Не раджу шукати ворогів у Києві. Ворог України - в Москві - Цензор.НЕТ 2327 5050

Да кто такой Трамп,чтобы указывать если у нас коррупция или нет.Откуда он это знает?
Вся страна знает,что во всём виноват Путин.Как подходишь к любой стоянке гос транспорта,сразу видно Путин ****,Путин виноват.
03.10.2019 12:24
 Порошенко - Зеленському: Не раджу шукати ворогів у Києві. Ворог України - в Москві - Цензор.НЕТ 4521
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