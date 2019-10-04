 Порошенко - Зеленському: Не раджу шукати ворогів у Києві. Ворог України - в Москві. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експрезидент, нардеп (ЄС) Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Добре, що Володимир Зеленський відреагував на занепокоєння частини суспільства. Це – крок у правильному напрямку. Так, в одному зверненні не відповісти на усі питання. Але із більшістю тез важко не погодитися. Шкода, що так забагато уваги попередникам. Не раджу шукати ворогів у Києві. Його ворог там, де й ворог України – у Москві. Я почув заклик Володимира Зеленського до єдності. Добре пам'ятаючи про зовнішню небезпеку, маємо не підвищувати градус внутрішньої дискусії до критичної позначки. Мир всередині країни не менш важливий, ніж мир на її кордонах", - заявив Порошенко.
"Предметом загальнонаціонального консенсусу може стати дорожня карта реалізації Мінських домовленостей. Вона встановлює чітку пріоритетність безпекових кроків перед політичними. Вона була нами ретельно опрацьована ще кілька років тому. Її сприйняли Німеччина та Франція. А вчора вкотре підтримку саме такої послідовності реалізації Мінських домовленостей висловили Сполучені Штати: спочатку безпека, потім – політичне врегулювання. У будь-який момент готовий презентувати дорожню карту для перших осіб держави. Не російська формула Штайнмаєра, а саме цей комплексний документ і є тим, з чим Україна має їхати на Нормандський саміт. Рівно як і з концепцією миротворчого контингенту ООН", - зазначив Порошенко.
"Люди вийшли днями на протест не тому, що вони порохоботи, як декому здається. Ветерани, волонтери, просто небайдужі громадяни – вони люблять Україну і мають право на те, щоб із їхньою думкою рахувалися", - резюмував Порошенко.
Федерализация Украины. Соглашаясь на эту формулу, даже в качестве предлога попасть на переговоры, вы соглашаетесь на то, что Украина больше не будет единым, унитарным государством.
Это может быть потому что как видно, что все наши президенты плохие, наверно и Зеленский будет плохим. Зеленского народ выбрал, так как все старые надоели, решили нового.
Но очень скоро Зеленского будут воспринимать как старого, так как Зеленский не покажет в делах достаточно хорошего.
Избиратели, в качестве протестов будут снова голосовать за "нового", а именно - за представителя "ЛДНР". При этом, по результатам голосования, будет сильный раскол по регионах. Полагаю, что Хутин именно на это рассчитывает.
Виной всему олигархи, которые управляют политиками. Поэтому необходимо нещадно побороть олигархию и коррупцию. Если Зеленский этим не будет заниматься, он должен уйти в следующем году. Время не терпит.
П. А. Порошенко .
1. Учудить якусь вопіющу херню.
2. Потурбуватися, аби небайдужі громадяни дізналися про вопіющу херню випадково (в ідеалі - з російських ЗМІ). Або повідомити про неї у якійсь ізвращонній формі.
3. Початок протестів обов'язково ігнорувати. На цьому етапі владі рекомендується якомога сильніше тупити і гальмувати.
4. Визнати нарешті, що совершили вопіющу херню, але назвати її охренєнним здобутком.
5. Наростаючі протести назвати проплаченими. На цьому етапі владі слід уже не лише тупити, але й потроху бикувати.
6. По мірі наростання протесту підтримувати градус його кипіння хитрими технологіями: вироки судів, тітушки, провокації і т.п. Що більше буде технологічних новинок, то грандіознішим у вас вийде Майдан. І він неодмінно порадує вас у відповідь такими креативними родзинками, які вам і не снилися.
7. Запросити лідерів Майдану на переговори. Дискредитувати їх. Паралельно організувати Антимайдан.
8. Із здивуванням дізнаватися, що Майдан не розходиться, а його вимоги з кожним днем стають жорсткіші. Продовжувати тупити і бикувати.
9. Вдатися до силових акцій. Насолоджуватися миттєвою появою самооборони Майдану та його стрімкою радикалізацією.
10. ???????
11. PROFIT.
На підсумковій прес-конференції зламати авторучку.
Не дякуй. Те. (с)
Nataliya Lyutenko
А как он собирается разговаривать в "Норманском формате"? Заклюют же клоуна легко и просто. И подпишет он всё, что там от него захотят...
Я, наивный, думал что враг тот, кто делает плохо народу Украины.
Партнер медведчук... Та їх повно, і всі при ЗЕ.
Если потроха и его потрохню не пересажают,потеряют поддержку народа и получат постоянные козни от их кубла, впоть до потери власти.Эти от возвращения до властного корыта готовы на все.
Лолита - ну нельзя же так явно палиться!
Или "слуги" не хотят? Или может просто у Рябошапки нечего подавать в ВР на снятие?
Что-то мне кажется что именно последнее.
А вот те, кто кричит "Петю на нары", просто отвлекают массы от большей проблемы - сдачи интересов Украины параше.
У 86 разів кажуть збагатився за 5 років цей "патріот".
Продай квартиру, збагатишся в сотни раз, только богаче не станешь, манипулятор зеленый. Им уже сто раз объясняли, что прибыль и состояние разные вещи, но до мозгов зеленых не доходит, походу, нет там мозгов)) Хотя чего еще ждать от зебилов))
Что-то у меня большое сомнение что ты из Украины, а не проплаченное рос. спецслужбами.
А Форбас так не считает. Форбс пишет что обеднел в два раза. Но мы же Форбсу не верим, правда?
посчитаем?
на конец 2013 года его состояние было 1.6 млрд долларов
если он "обогатился в 86 раз" то на 2019 год у него должно быть 137,6 млрд долларов
Джеф Безос (самый богатый человек на планете) оценивается в 131 млрд долларов
Бил Гейтс оцнивается в 96.5 млрд долларов
Марк Цукерберг оценивается в 55 млрд долларов
Эта мелкая Жучка может только плясать под дудку того или иного хозяина. То, что человек может иметь собственное мнение, которое может совпадать или не совпадать с мнением другого человека - для понимания этой Жучки не доступно....
Да кто такой Трамп,чтобы указывать если у нас коррупция или нет.Откуда он это знает?
Вся страна знает,что во всём виноват Путин.Как подходишь к любой стоянке гос транспорта,сразу видно Путин ****,Путин виноват.
03.10.2019 12:24