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Все про:Кіровоградщина (167) Нацполіція (8291) СБУ (4775) Голокост (54) вандалізм (263)

 Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією встановили вандала, який осквернив пам'ятник жертвам Голокосту в Голованівську Кіровоградської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисник наніс фарбою зображення нацистської свастики та антисемітські написи на меморіальному комплексі, спорудженому на місці страти нацистами понад дев’ятсот євреїв у часи Другої світової війни.

У ході слідчих дій встановлено, що один із представників мистецьких кіл Києва є фанатичним прихильником свастик та рун, які використовувались нацистами. У самому центрі Києва за високим парканом стоїть декілька приватних будівель зловмисника, на території яких він виготовляв з металу різноманітні нацистські та язичницькі символи. Такою символікою киянин прикрашав своє помешкання, зовнішній фасад і паркан присадибної ділянки, дитячу кімнату та хатні речі.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронцями виявлено низку доказів, які свідчать про цілеспрямовану підготовку даною особою до вчинення актів вандалізму щодо єврейських культурних об’єктів. А також знайдено майже тридцять металевих свастик, виготовлені зловмисником у власній майстерні, карти Кіровоградської і Миколаївської областей та відповідні записи із відмітками об’єктів для вчинення актів вандалізму, аерозольні фарби сірого та чорного кольорів, які повністю збігаються із тими, якими сплюндровано місце єврейського поховання.

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Також правоохоронцями вилучено жорсткі диски та паперові матеріали із антисемітським змістом, електропилка, якою вирізьблювались свастики на пам’ятних знаках.

Всі предмети направлено на експертизу. Наразі у межах відкритого кримінального провадження зловмиснику повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності) та ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії зі встановлення причетності особи до низки актів вандалізму щодо пам’ятних знаків жертвам Голокосту, вчинених нещодавно в Миколаївській області.

Заходи з встановлення особи, причетної до злочину, проводились спільно із Слідчим управлінням ГУ НП в Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ 01
Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ 02
Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ 03
Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152060
 
   
 Топ коментарі
 
Ничего себе творческий человек, сварил 30 свастик, я такого еще не видил. Это же до чего его еврейская банда во главе с беней довела Задержан вандал, который осквернил мемориал жертвам Холокоста на Кировоградщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 2845
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Тепер чекаємо інформації про затриманих вандалів, які осквернили пам'ятні знаки загиблим у АТО і діячам українського визвольного руху. З великим нетерпінням.
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Ничего себе творческий человек, сварил 30 свастик, я такого еще не видил. Это же до чего его еврейская банда во главе с беней довела
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ну против сегодняшней банды ему стоило на синагоге в Днепре малевать . а не на могилах
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Бідолашні євреї. І в гробах розплачуються за зради Зєлі.
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Це лише початок!
Причина антисемітизму в тому, що яке б паскудство єврей не учинив одноплемінники будуть його підтримувати та відмазувати, через що у людей створюється враження, що всі євреї заодно, що всі вони однакові.
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боюсь даже подумать кто же тогда беня который и абрамовича и березовского в своё время кинул да в принципе и корбана
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это походу из мастерской нацполиции - в перерывах(хотя странно) между починкой "Тойот", расфигаченных полицейскими, мастер высрал.
Ну, аваковым-князевым надо шоб гои стояли в стойле.))
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Хуцпа це коли єврей каже українцю: "Ти такий само єврей як я!"
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Воно то звичайно так, але до 31.12.2018го він таки був для всіх лахтинців Вальцманом який вбив власного брата. І тільки якийсь блазень що "пошуткував", що йде в президенти стрімко виправив його п'яту графу в паспорті! Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2720
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П'ятої графи в Україні немає вже чверть століття. А ти не знав ???
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ти єврей?
та ніхто не вірить в підлість КДБ/ФСБ, тобто - якщо щось каже комісар - думай в зворотньому напрямку.
Але то шо "Порох" стелився перед кошерними, навіть ролик є - Корч його поставив на місце(не поважаю, але там він - круто зробив)
а за Зелю не говорю вже - вилизав жёппу Нетаньяшці.
класно нас опустили, зі смаком..... неприємно, але ясно хто при владі.... ****прокляті правлять нами, а ви ще гірші ніж **** .......
і т.д., ТГШ рулить Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9824
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Та знаю я, що москалі прямі як телеграфний стовп, тому занадто тонкі нюанси сарказму для них це майже як матан або сопромат.
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просто прикольно читати наших - триндять про вялічіє(ну, Русь, козаки та ін.)
"забуваючи" шо ця "велич" = була рабами смердючих дикунів заліських.
тут або заткнутись треба, або йти в атаку. в атаку ми не підемо, бо очевидно чому. а заткнутись - було би добре.
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Яка в сраці велич! Моя прабаба, царство їй небесне, жила при поляках, мадярах, чехах, перших і других совітах і мені онучку сопливому ще за совєтів казала: Хохли весь час комусь штани тримали замість щоб свої підтягнути.
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ну да, царство, просто ти навіть можливо й не подумав, як мені підтвердив моє переконання.
хай з вірою спочиває ваша баба.
це просто офігєнно - ..... о б*же Зевсе, зараз, скажу.... шо наш народ.....(г*споди)....... як діти......
ну а тепер реально - де нормально зробити румунський паспорт, бо я цю ***ну х*** вже як пі*** не можу на*** терпіти бл*****
о*уї***ваю з цього пі**** на****
"угораздило же родиться"(цитата одного ж*да на радіо)
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Не знаю я, сам в сраному Харкові задихаюсь, та й мабуть вже пізно мені. В Чехії є "програма Україна" для українців, що бажають жити і працювати в Чеській республіці. Щоправда громадянином стати швидко не вийде, а можливо воно й не потрібно, головне жити в нормальному суспільстві.
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Знаю. А полгода назад, кто его Вальцманом называл???
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щас отвечу, а потом из-за воплей - в спам подвижуешь( )
ну вот как бы вот, иди в спам, умник кричащий.
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Неужели СБУ начинает работать.Боюсь сглазить,но это очень радует. Удачи!
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ну понятно просто хвора людына .мог с таким же успехом и красные звёзды малевать
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Причина антисемітизму в тому, що яке б паскудство єврей не учинив одноплемінники будуть його підтримувати та відмазувати, через що у людей створюється враження, що всі євреї заодно, що всі вони однакові.

Тут не саджати треба. Тут євреї мають змінитися. Я дуже хочу побачити, як євреї засудять вчинок якогось впливового єврея.
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Та хватит уже! Глечики эти 19 века уже зае...ли! 21 век на дворе!
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Вас не дивує чому всі народи що стикаються з євреями починають з часом їх ненавидіти? З часів Риму і донині! Може щось з євреями не так? Я висловив власнеприпущення з цього приводу. У вас є що заперечити по суті, замість того, щоб демострувати зневагу до українців?
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Я не расист и не ксенофоб. Обычно этим страдают ущербные личности, которые сами в чем-то отстают.
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поперся из для этого из киева в кировоград... а шо, в киеве уже памятников евреям нету? у нас президент - еврей. экс президент - еврей. мог бы им дома размалевать, и ехать никуда не надо было бы.
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Порошенки родом із села Саф"яни. що за кілька кілометрів від Ізмаїла. Село засноване запорожцями, що втекли після зруйнування Січі Катериною. Там ніколи не жили євреї, бо потомки запорожців знаходили спосіб вижити їх звідти.
Ти віриш у те, в що хочеш вірити. Тобі з якоїсь причини приємно думати що Порох єврей і я знаю, яка та причина!
Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)
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ого, какой продвинутый порохобот. не просто порохоботит, а еще и историю рода своего господина выучил (псевдо историю). зачет тебе, скушай шоколоадку)))
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Хуцпа це коли єврей каже українцю: "Ти такий само єврей як я!"
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Андрей, ты на рожу своего кумира посмотри.
Бьют ведь не по паспорту.
И заодно ответь - почему при нем хитрожопые оказались на самых теплых постах.
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Щоб європеї та американці не гавкали. Там же ж теж кошерні не останні місця посідають!
Порох ухопив за горло головну гниду - Клопомойського, і звичацно всесвітнє єврейство підняло б гвалт, якби він не призначав євреїв на посади, демонструючи тим, що причина "наїзду" на Іцика банальна: Іцик просто злодій і ніякого "антисемітизму" тут немає.
Євреї мали бачити, що їм нічого не загрожує.
Але Порох помилився. Скільки і як вовка не годуй він все одно у ліс дивитиметься. Зараз він намагається виправити помилки, у ЄС немає ЖОДНОГО єврея!
А до вас малеееньке питаннячко: Що то за "козак" Якщо пише собачою мовою? Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6373
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Гениально, Андруша!
По твоей логике, Зебил теперь должен пустить паРашу в Украину.
Ведь у паРаши много друзей в Европе, шоби не гавкали.
п.с.
Скажи, ты еще не устал защищать своего маланца?
Понимаю, он хорошо платит остатками цукерок, но все же???
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Чому "козак " і "патріот" пише собачою мовою?
Порох не єврей. Євреями у нас з 2004 року оголошували ВСІХ політиків. Скажіть, хто у нас євреєм не був? Навіть Кличко! Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6594
Чому так? пдумай сам ,я кщо є чим.
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Боже, як ти заверещав, Андрійку! Мабуть, велику цукерку дали.
Так, з 2004 року кожен політик або маланець, або підмаланець.
А щодо Кличка - ну прочитай біографію його родини!
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Щодо пики, то вона у Пороха не єврейська. Я серед євреїв можна сказати виріс, дід жив на Басейній 7Б, а мене батьки до нього майже щотижня на вихідні відправляли, тож добре знаю як вони виглядають!
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Думаю, Андруша, все дело в соседе.
Ты ничего про себя не знаешь)))
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Знаю знчно більше ніж ви. Дід отримав кімнату у комуналці на Басейній 7Б після реабілітації, він відсидів з 37 по 47 як "син ворога народу". Прадіда упекли євреї, у Києві діяла ціла єврейська банда, що писала доноси на всіх толкових українців, що могли теоретично скласти євреям конкуренцію у медищині, науці, освіті, інженерній справі. На нього постійно писали доноси і врешті у 37 таки добилися свого.
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Тепер чекаємо інформації про затриманих вандалів, які осквернили пам'ятні знаки загиблим у АТО і діячам українського визвольного руху. З великим нетерпінням.
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це подло. за осквернение могил, кто б там не лежал--нужен 20 летний срок. они же не могут сопротивляться.
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Закопать це падло тепленьким на міському звалищі. Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2727
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Есть один факт: Обаме продемонстрировали фото "из концлагеря" которое, ..... оказалось подделкой Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 840
То есть - я имею право не верить в то шо без какого-либо официального приказа(нету) - администрация трудовых лагерей, по своему желанию "жгла и травила".
И да, я люблю ТГШ(Тарас Григорович)
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засунуть ему в зад ту свастику.. и провернуть по ходу движения коловорота..
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Проявление нацизма никому нельзя прощать и словесные тоже.
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Под запретом все, что связано с нацистской идеологией. Или ты с этим не согласен ???
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Таки не зрозуміло, якщо дома є фарба, хрестики та книжечка Гітлера - то це вже виходить, що можна закривати років на 10. Це якийсь середньовічний ідіотизм.
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на 10 никто не закроет. но и в той же европе за символику очень жестко ипут. ты посмотри на европейские сайты по продаже антиквариата. там даже с антикварных вещей времен третьего рейха свастику спиливают
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Плювати мені на всіляких варварів. Саме страшне, що наші ідіоти беруть з них приклад, нехтуючи ліберальними цінностями.
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Суд слуг народа Коломойского."Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов. /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест/ Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи./ Обвиняемого по делу штурма Майдана экс-главу УСБУ Щеголева отпустили под домашний арест/Заместителя Пшонки Кузьмина, который стал депутатом от ОПЗЖ, сняли с розыска. /Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. / Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство /убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу/ Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко / И только "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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Нацизм и коммунизм,это опыт эволюции человека. Как показала практика - печальный. Ни к чему хорошему это не приводит. Надуманные идеи и лозунги. Жить нужно согласно сложившимся традициям и естественным изменениям. А ксенофобия в силу объединения мира,неуместна. Евреи такие же люди.Со своими особенностями. Это неплохо,а дополнение к культурам.
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И что, СБУ считает, что этот эксперт по свастикам белой краской нарисовал свастику неправильно? Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2869 Теперь, наверное, СБУ будет ему шить дело за разжигание розни между иудеями и буддистами... Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4298
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А потом не окажется что мужик во время вандализма был у мамы в деревне?
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бач ти асквєрнітєлєй жертв холокоста як швидко знаходять.. а от асквєрнітєлєй пам"ятників загиблим в АТО все шукають і шукають
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/В самом центре Киева за высоким забором находится несколько частных зданий злоумышленника/ (с) Це десятки мілліонів долларів. Цікаво де саме живе цей поціновувач свастик, не на Андріївському узвозі ? Там теж є схожа садибка.Источник:https://censor.net.ua/p3152060
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Цікаво, а за те що Зеленський клявся на БІБЛІЇ йому нічого у сіногозі від равіна не буде?!!!!!!!
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Цікаво, а за те що Зеленський клявся на БІБЛІЇ йому нічого у сіногозі від равіна не буде?!!!!!!!

А...а Напевно йому зарахується приференція за те що НАДУРИВ гоїв.
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відрубати руки і відпустити, нехай так спробує )
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А может, это не нацист?
Может, это человек, хорошо знающий масштабы зла, которое принесли хитрожопые стране?
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КАКИЕ НАЦИСТЫ ДЕЛАЮТ ПЛАСТИНЫ К ТРАНСФОРМАТОРАМ !?)
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