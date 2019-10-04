 Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зловмисник наніс фарбою зображення нацистської свастики та антисемітські написи на меморіальному комплексі, спорудженому на місці страти нацистами понад дев’ятсот євреїв у часи Другої світової війни.
У ході слідчих дій встановлено, що один із представників мистецьких кіл Києва є фанатичним прихильником свастик та рун, які використовувались нацистами. У самому центрі Києва за високим парканом стоїть декілька приватних будівель зловмисника, на території яких він виготовляв з металу різноманітні нацистські та язичницькі символи. Такою символікою киянин прикрашав своє помешкання, зовнішній фасад і паркан присадибної ділянки, дитячу кімнату та хатні речі.
Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронцями виявлено низку доказів, які свідчать про цілеспрямовану підготовку даною особою до вчинення актів вандалізму щодо єврейських культурних об’єктів. А також знайдено майже тридцять металевих свастик, виготовлені зловмисником у власній майстерні, карти Кіровоградської і Миколаївської областей та відповідні записи із відмітками об’єктів для вчинення актів вандалізму, аерозольні фарби сірого та чорного кольорів, які повністю збігаються із тими, якими сплюндровано місце єврейського поховання.
Також правоохоронцями вилучено жорсткі диски та паперові матеріали із антисемітським змістом, електропилка, якою вирізьблювались свастики на пам’ятних знаках.
Всі предмети направлено на експертизу. Наразі у межах відкритого кримінального провадження зловмиснику повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності) та ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії зі встановлення причетності особи до низки актів вандалізму щодо пам’ятних знаків жертвам Голокосту, вчинених нещодавно в Миколаївській області.
Заходи з встановлення особи, причетної до злочину, проводились спільно із Слідчим управлінням ГУ НП в Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Причина антисемітизму в тому, що яке б паскудство єврей не учинив одноплемінники будуть його підтримувати та відмазувати, через що у людей створюється враження, що всі євреї заодно, що всі вони однакові.
Ну, аваковым-князевым надо шоб гои стояли в стойле.))
та ніхто не вірить в підлість КДБ/ФСБ, тобто - якщо щось каже комісар - думай в зворотньому напрямку.
Але то шо "Порох" стелився перед кошерними, навіть ролик є - Корч його поставив на місце(не поважаю, але там він - круто зробив)
а за Зелю не говорю вже - вилизав жёппу Нетаньяшці.
класно нас опустили, зі смаком..... неприємно, але ясно хто при владі.... ****прокляті правлять нами, а ви ще гірші ніж **** .......
і т.д., ТГШ рулить
"забуваючи" шо ця "велич" = була рабами смердючих дикунів заліських.
тут або заткнутись треба, або йти в атаку. в атаку ми не підемо, бо очевидно чому. а заткнутись - було би добре.
хай з вірою спочиває ваша баба.
це просто офігєнно - ..... о б*же Зевсе, зараз, скажу.... шо наш народ.....(г*споди)....... як діти......
ну а тепер реально - де нормально зробити румунський паспорт, бо я цю ***ну х*** вже як пі*** не можу на*** терпіти бл*****
о*уї***ваю з цього пі**** на****
"угораздило же родиться"(цитата одного ж*да на радіо)
ну вот как бы вот, иди в спам, умник кричащий.
Тут не саджати треба. Тут євреї мають змінитися. Я дуже хочу побачити, як євреї засудять вчинок якогось впливового єврея.
Ти віриш у те, в що хочеш вірити. Тобі з якоїсь причини приємно думати що Порох єврей і я знаю, яка та причина!
Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)
Бьют ведь не по паспорту.
И заодно ответь - почему при нем хитрожопые оказались на самых теплых постах.
Порох ухопив за горло головну гниду - Клопомойського, і звичацно всесвітнє єврейство підняло б гвалт, якби він не призначав євреїв на посади, демонструючи тим, що причина "наїзду" на Іцика банальна: Іцик просто злодій і ніякого "антисемітизму" тут немає.
Євреї мали бачити, що їм нічого не загрожує.
Але Порох помилився. Скільки і як вовка не годуй він все одно у ліс дивитиметься. Зараз він намагається виправити помилки, у ЄС немає ЖОДНОГО єврея!
А до вас малеееньке питаннячко: Що то за "козак" Якщо пише собачою мовою?
По твоей логике, Зебил теперь должен пустить паРашу в Украину.
Ведь у паРаши много друзей в Европе, шоби не гавкали.
п.с.
Скажи, ты еще не устал защищать своего маланца?
Понимаю, он хорошо платит остатками цукерок, но все же???
Порох не єврей. Євреями у нас з 2004 року оголошували ВСІХ політиків. Скажіть, хто у нас євреєм не був? Навіть Кличко!
Чому так? пдумай сам ,я кщо є чим.
Так, з 2004 року кожен політик або маланець, або підмаланець.
А щодо Кличка - ну прочитай біографію його родини!
Ты ничего про себя не знаешь)))
То есть - я имею право не верить в то шо без какого-либо официального приказа(нету) - администрация трудовых лагерей, по своему желанию "жгла и травила".
И да, я люблю ТГШ(Тарас Григорович)
А...а Напевно йому зарахується приференція за те що НАДУРИВ гоїв.
Может, это человек, хорошо знающий масштабы зла, которое принесли хитрожопые стране?