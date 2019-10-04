EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  6276  135
Все про:журналістика (868) розслідування (1547) Росія (20091) Єрмак Андрій (25)

 Бізнес-партнер Єрмака пов'язаний з "єдиноросом" і однокурсником Путіна, - "Схеми". ВIДЕО

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, якого називають головним переговорником із Заходом і Росією, через комерційні структури пов'язаний із громадянином Росії, наближеним до російської владної верхівки.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з офіційним реєстром юридичних осіб, Андрій Єрмак та росіянин Рахамім Емануїлов є співвласниками двох українських фірм: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна" та ТОВ "М.Є.П.".

Бізнес-партнер Єрмака повязаний з єдиноросом і однокурсником Путіна, - Схеми 01

Рахаміму Емануїлову 70 років, він науковець, суспільно-політичний діяч та бізнесмен у Росії.

Відповідно до даних реєстру юридичних осіб Росії, Рахамім Емануїлов – бенефіціар фірми "Інтерпромторг" (Москва), яка значиться серед засновників російського "Інтерпромбанку". Іншим акціонером цього банку є член партії "Єдина Росія", член Ради Федерації, сенатор від Камчатського краю Валерій Пономарьов.

Російській ЗМІ називають його найбагатшим сенатором Росії. Пономарьов також відомий тим, що власницею вілли, яку певний час приписували Путіну в Іспанії, виявилася його донька.

Серед членів ради директорів "Інтерпромбанку" є Іван Садчіков. Садчіков – зять першого заступника керівника апарату уряду Російської Федерації Сергія Приходька, фігурант скандалу із Анастасією Вашукевич (Настею Рибкою).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч із Джуліані відбулася за моєю ініціативою, - помічник Зеленського Єрмак

Крім того, як розповів "Схемам" російський журналіст-розслідувач Іван Голунов, бізнес-партнер Єрмака Рахамім Емануїлов входить до московської общини гірських євреїв, впливовість яких часто пояснюють тим, що її членом є однокурсник Володимира Путіна Ільгам Рагімов (теж у минулому співакціонер "Інтерпромбанку").

Бізнес-партнер Єрмака повязаний з єдиноросом і однокурсником Путіна, - Схеми 02

У письмовому коментарі "Схемам" Андрій Єрмак зазначив: "Рахамім Емануїлов – старий знайомий мого батька. Вони познайомилися, коли мій батько працював в Афганістані. Батько працював у посольстві СРСР в Афганістані: поїхав туди очолювати команду радянських фахівців з профтехосвіти. 20 років тому, в 1999 році, Рахамім Емануїлов попросив мене допомогти йому зареєструвати компанію на території України, оскільки планував займатися консультаційною діяльністю з питань торгівлі. Я допоміг йому як юрист. Ніяка господарська діяльність через цю компанію в результаті не велася. Востаннє ми спілкувалися близько десяти років тому – я вітав його телефоном із днем народження".

Журналісти "Схем" проаналізували фінансові звіти обох компаній, в яких Андрій Єрмак та громадянин Росії Рахамім Емануїлов – досі співзасновники, і діяльність яких досі не припинена, згідно з офіційним реєстром Міністерства юстиції. Одна з них, ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", дійсно, з 1999 року не показувала доходів. Утім, друга, ТОВ "М.Є.П.", за 12 років з моменту заснування насправді отримала доходів на майже 40 мільйонів гривень.

Також читайте: З "рішалою" Богданом Держдеп мені радив не зв'язуватися, - Джуліані

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152053
 
   
 Топ коментарі
 
каждый день приносит сообщения, подтверждающие что в окружении ЗЕ,
КТО ТО АКТИВНО ПРОТАЛКИВАЕТ КРЕМЛЕВСКИЕ СЦЕНАРИИ.

То что Ермак так легко договорился с Кремлем об обмене пленными-- косвенное тому доказательство. И вот Ермак, заработав очки в глазах Моники благодаря удачному обмену, уже ведет переговоры с американцами, ездит на договорняки с Джулиане в Париж и т.д.
Теперь о российском бизнесмене.
Не секрет что в РФ все крупные и средние бизнесы на крючке у фсб...
Собственно часто крупным бизнесом управляют лишь номинальные директора из среды тех же офицеров фсб
 показати весь коментар
 
Так ты же хотел и голосовал за эти новые лица. Ты и такие, как ты в ответе за происходящее.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
и шо? друг-друга подруги друга оказался знакомым дворника путина. у нас президент страны все 5 лет войны не парился о том, что у него бизнес в стране - агрессоре делается, а кум ***** к нему по ночам домой приезжает вопросы "перетереть"
 показати весь коментар
 
 
Кремль и его кураторы имеют влияние практически во властях всех стран, но до Бога пока не добрались. А Бог начинает игру против них и в ближайшее время мы это увидим.
Пророчество старца Христофора о Третьей мировой войне: "Сначала исчезнет Москва, а потом сгинет и вся Россия"
 показати весь коментар
 
73% тупорылых поверили,что возможны изменения,просто выбрав персонажа из телевизора. Что он с дружками ни в чем не замазан и не замешан. Массовое помешательство.
 показати весь коментар
 
 
там Усі на гачку гебнявого кобла, Усі мазані... нові пики такі собі...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ліпецька конфетка, кримський судозавод, кацаапський адвокат --незрячий траст, атрибутика чистої сльози. щас заплачу.
 показати весь коментар
 
 
досить складна привязка.

Дивіться простішу.
що спецслужби до розвитку бізнеса Віктора Медведчука підключені не тільки в Україні, але й у Росії. Федеральна служба з технічного та експортного контролю РФ у порушення власних же правил дозволила компанії "Роснєфть" пряме постачання палива до України. "Тільки "Роснєфть" постачає автомобільний газ в Україну. Ні "Лукоїл", ні "Сургутнафтогаз". І "Роснєфть" постачає "Протон енерджі", яка потім здає в мережу Glusco

Бізнес-партнер Єрмака пов'язаний з "єдиноросом" і однокурсником Путіна, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4355

Бізнес-партнер Єрмака пов'язаний з "єдиноросом" і однокурсником Путіна, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7156

Згідно із відкритими джерелами, у 2015 році Glusco нічого не завозила до України, а вже у 2016 завозить нафти та газу на понад 90 мільйонів гривень. 2017 року компанія імпортувала нафти та газу на 8 млрд грн.
Зростають прибутки й у іншої фірми цієї структури "Glusco рітейл". У 2016 році імпорт склав 1,3 мільярди гривень. У 2017 році - вже на 2 мільярди гривень. 2018 рік стане ще успішнішим, прогнозують експерти. Glusco/"Протон" заливають авіаційним пальним аеропорти Бориспіль і Київ, фактично монополізувавши ринок скрапленого автомобільного газу" https://tsn.ua/politika/groshi-doslidili-palivnu-imperiyu-medvedchuka-yaka-zaroblyaye-velichezni-groshi-v-********-na-palnomu-z-rf-1221225.html
 показати весь коментар
 
 
Пристайко:
Мені довелось тримати його за руку, щоб він не дійшов до Луганська, бо він (Шмаркля) казав "Це все моя земля!"

Аж сльози потекли! С%ка... Потрібно було його відпустити!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну що ж тут поробиш - "слуги народу" правда не відомо якого але то таке.
 показати весь коментар
 
да понятно уже, что выбрали Януковича 2! они Украину в РФ пытаются сдать! афера века с этим сериалом и т.д. Интересно армия даст ему убежать до Ростова.
 показати весь коментар
 
путин не будет эвакуировать его в росию, скорее в израиль побежит, там для этого, наверное, уже все готово, и паспорт, и жилье, и бабки, беня знает, как это делается.
 показати весь коментар
 
 
Россия развела народ Украины сериальчиками и пропагандой и выбрала в Украине своего президента!
 показати весь коментар
 
 
Завжди було відчуття, що ця команда клоунів заслана до нас кацапами. Вочевидь я не помилявся.
 показати весь коментар
 
 
Не сдадут. Продадут. А это большая разница.
 показати весь коментар
 
Здали вже давно. Залишилося домовитись за ціну. Як ви думаєте продажні злодійкуваті корумповані чиновники, куди будуть тягнути народ в демократичне свідоме сусільство, де їм загрожую вязниця і втрата всього, чи в рюсскій мір, який їх годує і обіцяє статус та зверхність над іншими? Я думаю тут відповідь очевидна. як для мене то давно, а для вас надіюсь вже розвиднилося хоча б зараз. А вам народу вирішувати чи вони вас затягнуть в рабство, чи ви їх посадите і знищете їхню систему. Але для цього ви маєте бути згуртованими, жорсткими та принциповими, а ще розуміти те що я вам говорю. І головне не повинні мріяти, що станете на їхнє місце і "запануєте" у своїй сторонці..... Інакше ви нічим не кращі за теперішніх кровосісь і тому заслуговуєте на вічне рабство.
 показати весь коментар
 
А ще, коли вороги хочуть знищити державу вони для цього використовують зневіру людей, ворів, корупціонерів та жидів!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Я смотрю тут крутится целая фабрика порохоботских тролей для набросов на вентилятор ... Моральные деграданты, Сколько хоть платят за ваш никчемный труд? ))
 показати весь коментар
 
Зеленский сделает Украину - Федеральным Округом России! Украинский народ раздуплись! Они развели всех! Это предатели! Нужно выходить всем во всех городах! Импичмент надо делать срочно!!! пока они не сдали все государственные интересы и вообще все государство юридически не развалили! Они уже хотят дать Особый статус и это будет значить, что Украину федерализируют о чем мечтал Медведчук и Путин, а потом эти все федеративные регионы отколоть от Украины и раздать Венгрии, Румынии, Польше, России. Проиходит уничтожение страны Украины! Очнитесь! Или вы еще в гипнотическом трансе 25 кадра - 95 квартала??? пылину снимайте и выходите все боронить Украину бо будет беда!
 показати весь коментар
 
 
Весь крупный бизнес контролируется разведками и безопасностями государств, вопрос насколько он криминализирован.
 показати весь коментар
 
а корни мацковских горцев на вершине монте-пердидо...
Бізнес-партнер Єрмака пов'язаний з "єдиноросом" і однокурсником Путіна, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 5172
 показати весь коментар
 
 
Зе-барыги наживаются на крови украинцев.
 показати весь коментар
 
 
Кто-то удивлен? Зеля сепара главой СНБО назначил, это вообще полный швах.
 показати весь коментар
 
 
А эти все зраду ищут, и ладно бы еще сам Ермак был там с кем то связан, но как он может отвечать за всех с кем ведет бизнес, совсем уже долбанулись.
 показати весь коментар
 
"Схеми" - МОЛОДЦІ. Продовжуйте, роздягайте їх! Щоб ми бачили та знали їх сором.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору