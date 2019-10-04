 Бізнес-партнер Єрмака пов'язаний з "єдиноросом" і однокурсником Путіна, - "Схеми". ВIДЕО

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з офіційним реєстром юридичних осіб, Андрій Єрмак та росіянин Рахамім Емануїлов є співвласниками двох українських фірм: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна" та ТОВ "М.Є.П.".
Рахаміму Емануїлову 70 років, він науковець, суспільно-політичний діяч та бізнесмен у Росії.
Відповідно до даних реєстру юридичних осіб Росії, Рахамім Емануїлов – бенефіціар фірми "Інтерпромторг" (Москва), яка значиться серед засновників російського "Інтерпромбанку". Іншим акціонером цього банку є член партії "Єдина Росія", член Ради Федерації, сенатор від Камчатського краю Валерій Пономарьов.
Російській ЗМІ називають його найбагатшим сенатором Росії. Пономарьов також відомий тим, що власницею вілли, яку певний час приписували Путіну в Іспанії, виявилася його донька.
Серед членів ради директорів "Інтерпромбанку" є Іван Садчіков. Садчіков – зять першого заступника керівника апарату уряду Російської Федерації Сергія Приходька, фігурант скандалу із Анастасією Вашукевич (Настею Рибкою).
Крім того, як розповів "Схемам" російський журналіст-розслідувач Іван Голунов, бізнес-партнер Єрмака Рахамім Емануїлов входить до московської общини гірських євреїв, впливовість яких часто пояснюють тим, що її членом є однокурсник Володимира Путіна Ільгам Рагімов (теж у минулому співакціонер "Інтерпромбанку").
У письмовому коментарі "Схемам" Андрій Єрмак зазначив: "Рахамім Емануїлов – старий знайомий мого батька. Вони познайомилися, коли мій батько працював в Афганістані. Батько працював у посольстві СРСР в Афганістані: поїхав туди очолювати команду радянських фахівців з профтехосвіти. 20 років тому, в 1999 році, Рахамім Емануїлов попросив мене допомогти йому зареєструвати компанію на території України, оскільки планував займатися консультаційною діяльністю з питань торгівлі. Я допоміг йому як юрист. Ніяка господарська діяльність через цю компанію в результаті не велася. Востаннє ми спілкувалися близько десяти років тому – я вітав його телефоном із днем народження".
Журналісти "Схем" проаналізували фінансові звіти обох компаній, в яких Андрій Єрмак та громадянин Росії Рахамім Емануїлов – досі співзасновники, і діяльність яких досі не припинена, згідно з офіційним реєстром Міністерства юстиції. Одна з них, ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", дійсно, з 1999 року не показувала доходів. Утім, друга, ТОВ "М.Є.П.", за 12 років з моменту заснування насправді отримала доходів на майже 40 мільйонів гривень.
Пророчество старца Христофора о Третьей мировой войне: "Сначала исчезнет Москва, а потом сгинет и вся Россия"
Дивіться простішу.
що спецслужби до розвитку бізнеса Віктора Медведчука підключені не тільки в Україні, але й у Росії. Федеральна служба з технічного та експортного контролю РФ у порушення власних же правил дозволила компанії "Роснєфть" пряме постачання палива до України. "Тільки "Роснєфть" постачає автомобільний газ в Україну. Ні "Лукоїл", ні "Сургутнафтогаз". І "Роснєфть" постачає "Протон енерджі", яка потім здає в мережу Glusco
Згідно із відкритими джерелами, у 2015 році Glusco нічого не завозила до України, а вже у 2016 завозить нафти та газу на понад 90 мільйонів гривень. 2017 року компанія імпортувала нафти та газу на 8 млрд грн.
Зростають прибутки й у іншої фірми цієї структури "Glusco рітейл". У 2016 році імпорт склав 1,3 мільярди гривень. У 2017 році - вже на 2 мільярди гривень. 2018 рік стане ще успішнішим, прогнозують експерти. Glusco/"Протон" заливають авіаційним пальним аеропорти Бориспіль і Київ, фактично монополізувавши ринок скрапленого автомобільного газу" https://tsn.ua/politika/groshi-doslidili-palivnu-imperiyu-medvedchuka-yaka-zaroblyaye-velichezni-groshi-v-********-na-palnomu-z-rf-1221225.html
Мені довелось тримати його за руку, щоб він не дійшов до Луганська, бо він (Шмаркля) казав "Це все моя земля!"
Аж сльози потекли! С%ка... Потрібно було його відпустити!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=FxW1Nt7_qpU
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НЕ МЕШАЙТЕ ПРЕЗеДЕТНУ ВЕСТИ НАС К ПОБЕДЕ и это тут, под боком