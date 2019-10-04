EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Події
  10663  60
Все про:аварія (274) Львів (1100) літак (715)

 Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту "Львів", 3 загиблих. ФОТОрепортаж

Літак Ан-12 здійснив аварійну посадку на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Львів" сьогодні вранці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"4 жовтня о 07:10 до ДСНС надійшла інформація, що під час заходу на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту "Львів" зник з радару транспортний літак Ан-12", - йдеться в повідомленні.

О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак Ан-12 здійснив аварійну посадку.

О 07:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

"Горіння не спостерігається. Проводиться вивільнення екіпажу із пошкодженого літака", - повідомили в ДСНС.

Від ДСНС залучено 41 рятувальника особового складу та 7 одиниць техніки.

Читайте також: В аеропорту "Івано-Франківськ" здійснив аварійну посадку літак "Валенсія-Київ", на борту якого перебувало 90 осіб

Станом на 9:00 відомо, що на борту перебувало 8 осіб, з них 7 членів екіпажу і одна особа, що супроводжувала вантаж. Унаслідок падіння літака 3 осіб загинули, 3 постраждали, доля 2 осіб невідома.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львів, 3 загиблих 01
Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львів, 3 загиблих 02
Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львів, 3 загиблих 03
Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львів, 3 загиблих 04

Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львів, 3 загиблих 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152045
 
 
 Топ коментарі
 
Подарив Крым Украине, хрущ забрал у нее ростовскую, воронежскую и белгородскую области. Да, еще перед этим сралин уничтожил от 3 до 7 миллионов украинцев. Так что иди в )|(опу, пацак. Валежник собрал для бабушки? Петуха из г0вна слепил?
 показати весь коментар
 
Кто о чем... а вшивый о бане..
 показати весь коментар
 
Самоль не при чем. Топливо закончилось. Такое возможно только у нас.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не зрозуміло і дуже підозріло в цьому повідомленні одне правда "Цензор" про це промовчав - як літак який летів з Іспанії до Туреччини опинився і аварійно приземлився біля Львова? Де Іспанія де Туреччина і де Україна гляньте на карту Європи.
 показати весь коментар
 
 
Господи Олег. Он залетал в аэропорт Львова потому что он был близкий на момент возникновения технической проблемы или дозаправиться. Что тут не понять. Но не долетел Не беси.
 показати весь коментар
 
 
не техническая проблема а тупо кончилось топливо. Это пипец... Чей это косяк думаю установят
 показати весь коментар
 
Теперь вы узнали, что кратчайший путь из Испании в Стамбул именно через Львов: центр Европы.
 показати весь коментар
 
 
Російський КАМАЗ? Поблизу Львова. Не кошерно якость.


 показати весь коментар
 
 
Немцы и СССР во вторую мировую широко использовали трофейную броне- и другую технику и насчет кошерности не парились.
 показати весь коментар
 
Не дотягнув. Закінчилось пальне. Найщиріші співчуття сімям загиблих...
 показати весь коментар
 
"У львівському аеропорту повідомили, що вантажний Ан 12 летів з Віго (Іспанія) на Стамбул (Туреччина). Він мав сісти в аеропорту "Львів" на дозаправку. Зв'язок з екіпажем зник о 6:45."(с)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На борту возвращались туристы из Англии-Пеца Юга Лера
 показати весь коментар
 
 
Летунам памятник при жизни ставить надо, самолётам АН-12 уже 50 и более лет.
 показати весь коментар
 
 
Самоль не при чем. Топливо закончилось. Такое возможно только у нас.
 показати весь коментар
 
 
Не теренди. Паливо кінчалось і у пілотів інших країн.
 показати весь коментар
 
Ан-12 отличная машина , но в руках маленьких коммерческих "фирмочек" самолетьі , как правило , плохо обслуживаются и ремонтируются. Сочувствую семьям пострадавших...
 показати весь коментар
 
 
... прежде чем гавкнуть...узнай хоть что нибудь!!! Авиакомпания и самолёты этой авиакомпании имеют признание САА США..Европы и Австралии и допущены (редкость!!!))) для полётов в США..Европе и Австралии... Или ..Вы ..умник.. будете утверждать что США пустят в своё пространство технически плохо эксплуатирующийся самолёт?.. Такие техкомиссии из США и Европы проверяли систему ремонта и эксплуатации этих самолётов.... что Вам и в страшном сне не снилось. Или сейчас станете утверждать...что наши купили госадминистрацию США???)))) Кацапсины со своими Ил-76 и Ан-12... даже не пытаются подобный допуск получить.... Думайте....а если не знаете... не гавкайте.... Иначе не сказать...))))
 показати весь коментар
 
В США захопили літаки терористи що пройшли тренування на симуляторах і завалили в Нью-Йорку башні близнюки - ось вам і жорсткі вимоги до польотів в США.
 показати весь коментар
 
Згоден. И все-таки это говорит и о другом - украинские самолетостроители - на высоте во все времена.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Украина там вообще не при делах. Выпускали в Ташкенте. Иркутске и Воронеже. Проектировали в Новосибирске.Антонов только в 1952-м начал переезд в Киев. И окончательно сформировался в Украине только в начале 60-х. Или вы не в курсе . что , кроме Крыма, Хрущев подарил Украине еще и Антонова?
 показати весь коментар
 
 
Подарив Крым Украине, хрущ забрал у нее ростовскую, воронежскую и белгородскую области. Да, еще перед этим сралин уничтожил от 3 до 7 миллионов украинцев. Так что иди в )|(опу, пацак. Валежник собрал для бабушки? Петуха из г0вна слепил?
 показати весь коментар
 
 
Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту "Львів", 3 загиблих - Цензор.НЕТ 872

А Владивосток, случайно. Хрущев не отобрал у Украины?
 показати весь коментар
 
 
Повторно задаю вопрос: петуха из г0вна слепил? Валежник собрал?
 показати весь коментар
 
 
ты имеешь в виду временно оккупированный китайский Хайшеньвэй ?
 показати весь коментар
 
Я в курсе. Да этому пацаку-дураку все равно. Приполз сернул, убежал. Такая служба.
 показати весь коментар
 
 
О чём ты в курсе чудило? Покажи хоть одну карту 1924 года, где Ростов с Воронежем в Украинской ССР.
 показати весь коментар
 
И не подарил, а передал для развития. Развили на свою голову рассадник сепарни.
 показати весь коментар
 
Советский Союз и развил. Построили санатории, Артек. До этого там одни дворцы были царские. Люди ездили по путевкам отдыхать бесплатно. А после 1991 не сильно развивалось там что то как и везде в Украине.
 показати весь коментар
 
Очень напоминает слова одного ********, про то что Россия одержала бы победу во 2МВ и без Украины. Ты случайно не родственник ему?
 показати весь коментар
 
UR-CAH бортовой.
Что-то в версию с топливом не очень верится.
Туман правда сильныц был.
 показати весь коментар
 
і що туман? він 12 км без палива тягнув. шкода, що не долетів...
 показати весь коментар
 
 
Жесть, ну как так ....
Посмотрел трек на F24
Да и тумана не было:
METAR UKLL 030400Z 32007MPS 6000 -SHRA BKN005 BKN016CB 11/11
Q1005 R31/290055 NOSIG=
METAR UKLL 030430Z 34006MPS 9000 -SHRA BKN005 BKN023CB 11/10
Q1005 R31/290055 NOSIG=
 показати весь коментар
 
GREAT CIRCLE DISTANCE 2 636 KMДля него это детская дистанция, ну как ?!...
 показати весь коментар
 
г*споди, теперь наверное хрен починят машинку.....
спишут и купят себе пиджаки с отливом Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту "Львів", є загиблі - Цензор.НЕТ 6621
ах да, очень скор.блю за усопшими насильственной посадкой, прямо уму непостижимо - сели и погибли, ну как же так то, а?
надеюсь что Яхве упокоит их духов
 показати весь коментар
 
Не очень подходящее время и место Вы выбрали для подобного рода "юмора".
 показати весь коментар
 
 
та ладно, понимае.те, шо все эти фотки свечечек и вопли - "RIP", равняются вот чему:
посмотрел скорбную новость, высрал как тебе(ну, комментующему) жаль погибших, а через 5 минут уже весело ржешь над смищной фоткой агрессивного кота на соседней вкладке(браузера)
извини.те, если обидел, но будь.те попроще шоли(ровняет гвоздь Айфоном, звонит в техподдержку шо гвоздь сломался)
 показати весь коментар
 
то есть, мое объяснение вашим "скорбям", Вы не читал, тут, ниже?
( с ненавистью поглаживает толстые рога(на голове), морщит нос)
 показати весь коментар
 
Поскорбить тут есть о чём - о расп...стве. Оно везде и во всём. Триумф безалаберности и некомпетентности. Бабки, бабки, только бабки. И это рано или поздно коснётся многих. Самолёт, жывотные угробили, он тебе что, баба, чтоб с ним так обращаться? Сколько их тут осталось вообще? Уж точно поменьше чем таких оленей. Злость и лють от этого бл..го события.
 показати весь коментар
 
пальне нестача та птахи ось причина події... (((
 показати весь коментар
 
Літак Ан-12 аварійно сів поблизу Львова через закінчення пального, 5 осіб загинуло.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору