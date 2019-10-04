 Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту "Львів", 3 загиблих. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"4 жовтня о 07:10 до ДСНС надійшла інформація, що під час заходу на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту "Львів" зник з радару транспортний літак Ан-12", - йдеться в повідомленні.
О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак Ан-12 здійснив аварійну посадку.
О 07:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.
"Горіння не спостерігається. Проводиться вивільнення екіпажу із пошкодженого літака", - повідомили в ДСНС.
Від ДСНС залучено 41 рятувальника особового складу та 7 одиниць техніки.
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Станом на 9:00 відомо, що на борту перебувало 8 осіб, з них 7 членів екіпажу і одна особа, що супроводжувала вантаж. Унаслідок падіння літака 3 осіб загинули, 3 постраждали, доля 2 осіб невідома.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/4/7228094/
Ни хрена себе крюк!
А Владивосток, случайно. Хрущев не отобрал у Украины?
Что-то в версию с топливом не очень верится.
Туман правда сильныц был.
Посмотрел трек на F24
Да и тумана не было:
METAR UKLL 030400Z 32007MPS 6000 -SHRA BKN005 BKN016CB 11/11
Q1005 R31/290055 NOSIG=
METAR UKLL 030430Z 34006MPS 9000 -SHRA BKN005 BKN023CB 11/10
Q1005 R31/290055 NOSIG=
спишут и купят себе пиджаки с отливом
ах да, очень скор.блю за усопшими насильственной посадкой, прямо уму непостижимо - сели и погибли, ну как же так то, а?
надеюсь что Яхве упокоит их духов
посмотрел скорбную новость, высрал как тебе(ну, комментующему) жаль погибших, а через 5 минут уже весело ржешь над смищной фоткой агрессивного кота на соседней вкладке(браузера)
извини.те, если обидел, но будь.те попроще шоли(ровняет гвоздь Айфоном, звонит в техподдержку шо гвоздь сломался)
( с ненавистью поглаживает толстые рога(на голове), морщит нос)