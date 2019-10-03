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Все про:Держдепартамент США (507) посольство (327) США (5557)

 Помічниця Помпео прибула до Києва. ФОТО

В українську столицю прибула помічниця держсекретаря США Деніз Наталі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Twitter посольства США в Україні.

"Керівниця Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі розпочала свій візит до Києва, відвідавши Майдан і вшанувавши пам'ять Небесної Сотні, яка пожертвувала своїм життям у підтримку євроатлантичного шляху України", - сказано в повідомленні.

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, Деніз Наталі збирається зустрітися в Києві з міністром у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксаною Колядою, Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні та громадськими організаціями для обговорення підтримки реінтеграції ветеранів та ситуації на Донбасі.

Помічниця Помпео прибула до Києва 01Помічниця Помпео прибула до Києва 02

Читайте також: Вибори на Донбасі вимагають виведення звідти очолюваних РФ сил і НЗФ, - заява посольства США

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3152002
 
   
 Топ коментарі
 
Олег Пономарь
5 ч.

Слетевший с катушек!
Сегодня Трамп назвал публично (в Тви, и - это президент США) одного из самых влиятельных конгрессменов, большого друга Украины, главу Комитета по разведке Палаты представителей (в этом комитете более всего расследуется Трампгейт) Адама Шиффа ничтожеством и больным.
Знаете причину истерики сегодня?
Вышел свежайший опрос общественного мнения (USA TODAY/Ipsos Poll). Итак,45% американцев поддерживают предъявление обвинений Палатой представителей (импичмент). 38% - нет. Напомню, что Палата это сделает голосованием простым большинством и голоса есть.
44% американцев поддерживают признание Трампа виновным и отстранение от должности Сенатом (это следующий после Палаты шаг). 35% - нет.
Напомню, что в Сенате, где у партии Трампа большинство, нужно 67 голосов из 100 за отстранение президента от должности. Но сенаторы-республиканцы также видят данные последних опросов, а игнорировать общественное мнение - не быть избранным в Конгресс в ноябре 2020.
ДумайТе.
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Многие уважаемые и сенаторы- республиканцы уже давно считают поддержку Трампа- ошибкой! Ведь Трамп- не член республиканской партии. Я напимер- тоже всегда за республиканцев- их идеология мне ближе, но Трамп- это ошибка! И за все надо платить! На выборах в президенты буду голосовать против Трампа! Он окончательно слетел с катушек, и похоже уже не слушает никого!
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Эй вы, там, давайте хором в комментах: Зра-да!Зра-да! Не?
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Олег Пономарь
5 ч.

Слетевший с катушек!
Сегодня Трамп назвал публично (в Тви, и - это президент США) одного из самых влиятельных конгрессменов, большого друга Украины, главу Комитета по разведке Палаты представителей (в этом комитете более всего расследуется Трампгейт) Адама Шиффа ничтожеством и больным.
Знаете причину истерики сегодня?
Вышел свежайший опрос общественного мнения (USA TODAY/Ipsos Poll). Итак,45% американцев поддерживают предъявление обвинений Палатой представителей (импичмент). 38% - нет. Напомню, что Палата это сделает голосованием простым большинством и голоса есть.
44% американцев поддерживают признание Трампа виновным и отстранение от должности Сенатом (это следующий после Палаты шаг). 35% - нет.
Напомню, что в Сенате, где у партии Трампа большинство, нужно 67 голосов из 100 за отстранение президента от должности. Но сенаторы-республиканцы также видят данные последних опросов, а игнорировать общественное мнение - не быть избранным в Конгресс в ноябре 2020.
ДумайТе.
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Шо Олежка опять свою Анаконду взялся душить

Ну хорошо хоть не в Раде
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коробит от олежки? Помощница Помпео прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 8113есть у меня одна старая знакомая,которую аж выворачивает от пономаря.ну не веришь ему-так и не верь...а вот это вот антипономарщина-она сродни анти шоколаду,а еще раньше-антипомеранчам.палитесь,конторяне...
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Многие уважаемые и сенаторы- республиканцы уже давно считают поддержку Трампа- ошибкой! Ведь Трамп- не член республиканской партии. Я напимер- тоже всегда за республиканцев- их идеология мне ближе, но Трамп- это ошибка! И за все надо платить! На выборах в президенты буду голосовать против Трампа! Он окончательно слетел с катушек, и похоже уже не слушает никого!
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К Шиффу сейчас очень много вопросов - почему информатор обратился к нему, вместо того, чтобы подать свою жалобу в установленном порядке, почему жалоба выглядит так, словно написана адвокатами, хотя информатор - обычный ЦРУшник, и кто, собственно, убрал из порядка подачи жалоб пункт о том, что заявитель должен иметь информацию из первых рук, а не какие-то там слухи.

Запасайтесь попкорном.
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Доигрались, уровень международных контактов все ниже и ниже.
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да уж, наевроантлантичели, скатились до глобальной нищеты, расцвета корупции, воровста и мародерства
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Да штотыговоришь? Эпоха Зубожиння скинчылась! Помощница Помпео прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 9059
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евроантлантичность еще не одно десятилетие будет выходить боком, не говоря о потерянных территориях и погибших людях
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нет, константирую итоги евроантлантичности
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Бідний ЗЄ, на нього тиснули Пенсом, а тепер мідним тазом.
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Нє, тиснули помпео, пенсом вчили грати на роялі, а тепер наталі опустить де низ...
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Президент Дональд Трамп публично намекнул Президенту Украины, что США не собираются давать Украине деньги, пока режим Порошенко продолжает дышать, пока они не разгромлены полностью.

Президент США на весь мир заявил, что за 5 лет вместо процветающей страны, Украину превратили в самую коррумпированную страну мира, с горой трупов и невероятным несчастьем
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Шо ты лепишь? Данилр-мастер? Не ииииидет каменный цветок??? Хоооой не иддддееет?
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За Помпео? -- девка симпатичная.
За Майдан? -- ...какая-то свалка из всякой исторической *****!
По Грушевского мемориал -- Классно!
...а шо, нагородили посреди Креста? -- так Историю посмотрите -- там ничего никогда не стояло -- всё сносилось в итоге.
...а там ещё и Дума была... __ оч. серьёзная Организация, по тем временам, покруче нашей! ...и где она щас? ... *)
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А может ей доверили опустить наконец крышку рояля?
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