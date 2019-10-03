 Помічниця Помпео прибула до Києва. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Twitter посольства США в Україні.
"Керівниця Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі розпочала свій візит до Києва, відвідавши Майдан і вшанувавши пам'ять Небесної Сотні, яка пожертвувала своїм життям у підтримку євроатлантичного шляху України", - сказано в повідомленні.
Як раніше інформував Цензор.НЕТ, Деніз Наталі збирається зустрітися в Києві з міністром у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксаною Колядою, Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні та громадськими організаціями для обговорення підтримки реінтеграції ветеранів та ситуації на Донбасі.
5 ч.
Слетевший с катушек!
Сегодня Трамп назвал публично (в Тви, и - это президент США) одного из самых влиятельных конгрессменов, большого друга Украины, главу Комитета по разведке Палаты представителей (в этом комитете более всего расследуется Трампгейт) Адама Шиффа ничтожеством и больным.
Знаете причину истерики сегодня?
Вышел свежайший опрос общественного мнения (USA TODAY/Ipsos Poll). Итак,45% американцев поддерживают предъявление обвинений Палатой представителей (импичмент). 38% - нет. Напомню, что Палата это сделает голосованием простым большинством и голоса есть.
44% американцев поддерживают признание Трампа виновным и отстранение от должности Сенатом (это следующий после Палаты шаг). 35% - нет.
Напомню, что в Сенате, где у партии Трампа большинство, нужно 67 голосов из 100 за отстранение президента от должности. Но сенаторы-республиканцы также видят данные последних опросов, а игнорировать общественное мнение - не быть избранным в Конгресс в ноябре 2020.
ДумайТе.
Ну хорошо хоть не в Раде
Запасайтесь попкорном.
Президент США на весь мир заявил, что за 5 лет вместо процветающей страны, Украину превратили в самую коррумпированную страну мира, с горой трупов и невероятным несчастьем
За Майдан? -- ...какая-то свалка из всякой исторической *****!
По Грушевского мемориал -- Классно!
...а шо, нагородили посреди Креста? -- так Историю посмотрите -- там ничего никогда не стояло -- всё сносилось в итоге.
...а там ещё и Дума была... __ оч. серьёзная Организация, по тем временам, покруче нашей! ...и где она щас? ... *)