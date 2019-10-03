 Мітинг проти видачі Росії убивць дітей відбувся під офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Учасники мітингу також підписували звернення, яке вже підписали десятки громадських організацій і понад тисяча небайдужих людей.

Як зазначив організатор акції Руслан Горовий, зібрані підписи через одного з народних депутатів буде передано в офіс президента.

















Фото, відео, - Олег Богачук