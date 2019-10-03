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 Політика України, Суспільство
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Все про:Олег Богачук (899) Дідік Данило (2)

 Мітинг проти видачі Росії убивць дітей відбувся під офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Представники громадських організацій, волонтери та активісти, звернулися до президента з вимогою не допустити включення в списки на обмін з російською федерацією Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцкого і Сергія Башликова. Це особи, яких підозрюють у вчиненні терористичного акту в Харкові 22 лютого 2015 року, внаслідок якого загинуло чотири особи, зокрема неповнолітня дитина.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Учасники мітингу також підписували звернення, яке вже підписали десятки громадських організацій і понад тисяча небайдужих людей.

Як зазначив організатор акції Руслан Горовий, зібрані підписи через одного з народних депутатів буде передано в офіс президента.


Мітинг проти видачі Росії убивць дітей відбувся під офісом президента 01
Мітинг проти видачі Росії убивць дітей відбувся під офісом президента 02
Мітинг проти видачі Росії убивць дітей відбувся під офісом президента 03
Мітинг проти видачі Росії убивць дітей відбувся під офісом президента 04
Мітинг проти видачі Росії убивць дітей відбувся під офісом президента 05
Мітинг проти видачі Росії убивць дітей відбувся під офісом президента 06

Фото, відео, - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151998
 
   
 Топ коментарі
 
Что то зачастились митинги под ОП, и это он у власти 4 месяца всего!..
Чувствую скоро и вправду перенесёт офис свой куда нибудь в Глеваху
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Порошенко всегда выходил к народу и общался на митингах, Зе сцыт, ниразу не вышел ещё
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Петрусь всё вокруг заборами ограждал, людей боялся. Новый Президент к любителям повыть лоялен.
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Что то зачастились митинги под ОП, и это он у власти 4 месяца всего!..
Чувствую скоро и вправду перенесёт офис свой куда нибудь в Глеваху
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Петрусь всё вокруг заборами ограждал, людей боялся. Новый Президент к любителям повыть лоялен.
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І допоможе це Зєлі як бабі кадило. Щось не віриться в його світле рехворматорське майбутнє.
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Посмотрим, его предшественники реформаторскими способностями были обделены.
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Порошенко всегда выходил к народу и общался на митингах, Зе сцыт, ниразу не вышел ещё
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А Зє, після інаугурації, взагалі з курортів не вилазив.
Під час війни.
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Он тогда ещё не был президентом и он ездил не скрыто, в отличии от Петра
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ага и во время войны он еще бегал от повесток и косил от армии, а еще со своими клоунами из квартала, на корпоративах в мацкве капусту рубил....
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на яких мітінгах? Де з шарікових шапки знімав і телефони вибивав? А під АП їх і не було, бо закрито
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Параша закрив Банкову й простих людей близько до АП не пускали.
А Зе її відкрив і зараз там тітушки соєві гроші відробляють.
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Потому что у порохобоотов память как у рыбок, не подскажите кто убрал забор ?
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та зеля с такими темпами всенародной любви скоро ров прикажет вырыть и колючей проволокой все подходы к ОП оградить .
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просто Пеця свого часу загородив підхід до тодішньої АП, щоб його величність не турбували з протестами, а Зеля розпорядився прибрати оті бар´єри.
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Та не, просто просто Порох делал все идеально и не давал даже повода для митинга, единственный митинг который был это была подяка Пороху за его работу
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ну таки зеля искренне верит . что вокруг одни зебилы .
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А Пеця не довіряв своїм прихильникам, що переметнулися від хряка до найсолодшого, тому й паркани побудував.
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Отдайте убийцу митингующим, пусть кормят.
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Ці руські пєдіки вбили 15 річних. Не забувайте. І віддати їх Пуйлу,це зневага не лише до України, але й кощунство до заповідей Ісуса.
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Больше десяти тысяч убитых, при этом торговать и подписывать договора с кацапами нам трупы не мешали.
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Не мешайте шмаркле оно борется с бедностью
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Звичайно, бо соєвий педро загнав українців у бідність.
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Что творит эта ЗЕленая сопля!!! Недомаланец + недохохол = позор двух народов и беда одной центрально - Европейской страны...
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Вбивця повинен спокутувати свій злочин тяжкою працею і стражданнями - фізичними та психологичними.
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Очередной аврал у порохоботов на цензоре, зраду надо разгонять всеми способами, за то им и платят.
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Можеш сказати ДЕ КАССА?
А то мені вже заборгували за ПЯТЬ років.
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У нас тут сейчас дождь вовсю с громом и молниями (живу в Киево-Святошинском районе), не хочешь пойти попротестовать, самое время ведь? Мітинг проти видачі Росії убивць дітей відбувся під офісом президента - Цензор.НЕТ 8248
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На Банковій зараз теж дощ, всіх мітингарів розігнав ... Мабудь їм за дощову погоду не доплачують, то вони дома сидять.
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Ох уж эти клавиатурные воены и сетевые карбонарии Мітинг проти видачі Росії убивць дітей відбувся під офісом президента - Цензор.НЕТ 8159
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думаєте мирний протест заважає богданам зубоскалитити?
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«Yanina Sokolova
21 год · Я пишаюся, що живу серед Вас, дорогі!

Нас багато і свою країну ми не здамо!
А всім тим, хто збирається іти на угоду з ворогом на його умовах, я можу від нас всіх передати:
«Не выйдет! С уважением, идите на*уй!»
#несци»
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Ті загиблі, яких мародер кинув на убій в Іловайську, Дебальцево, Ізваріно ...?
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Они подозреваемые по одной причине, нет доказательств.
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Как тока язык поворачивается?Выпустить их ,как в Мариуполе! Делов то!
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Сенцов перевербован, потому по приказу путла старухофил макрон принял путинского агента.
За такую наглость отпускать перевербованных путлу нужно утроить санкции.Сенцова нужно
понять и чтобы не было возможности отрабатывать путлу нужно отправить в австралию на 5
лет.
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Труп Гитлера хранится с сейфе КаГеБе, а фильм про убийство Кеннеди смонтирован, на самом деле Кеннеди стрелял первым! Мы всё поняли, горшочек, не вари!
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...и каких только укуреных и унюханых на ЦН не встретишь....
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Ось тут я за смертну кару цим трьом. Хоч завжди був проти. Можна віддати їх цапам частинами.
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