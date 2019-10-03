 Мітинг проти видачі Росії убивць дітей відбувся під офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Учасники мітингу також підписували звернення, яке вже підписали десятки громадських організацій і понад тисяча небайдужих людей.
Як зазначив організатор акції Руслан Горовий, зібрані підписи через одного з народних депутатів буде передано в офіс президента.
Фото, відео, - Олег Богачук
Чувствую скоро и вправду перенесёт офис свой куда нибудь в Глеваху
Під час війни.
А Зе її відкрив і зараз там тітушки соєві гроші відробляють.
А то мені вже заборгували за ПЯТЬ років.
«Yanina Sokolova
21 год · Я пишаюся, що живу серед Вас, дорогі!
Нас багато і свою країну ми не здамо!
А всім тим, хто збирається іти на угоду з ворогом на його умовах, я можу від нас всіх передати:
«Не выйдет! С уважением, идите на*уй!»
#несци»
За такую наглость отпускать перевербованных путлу нужно утроить санкции.Сенцова нужно
понять и чтобы не было возможности отрабатывать путлу нужно отправить в австралию на 5
лет.