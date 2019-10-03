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 Події, Фоторепортаж
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 Посадові особи одного з інститутів Національної академії медичних наук вимагали гроші у пацієнтів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Керівників відділення одного з інститутів Національної академії медичних наук, які вимагали кошти з пацієнтів за проведення операцій, викрила у Києві Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що службовці державного медичного закладу систематично отримували гроші від громадян, які проходять лікування або потребують іншої медичної допомоги.

"Ескулапи", використовуючи своє посадове становище, організували механізм поборів з пацієнтів, які готуються до важких операцій із трансплантації органів. За попередню консультацію вони "брали" 3 тисячі гривень, за хірургічні втручання та проведення операцій суми становили від $20 тис. до $50 тис.", - йдеться в повідомленні.

 Під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці затримали у Києві організатора протиправної схеми під час отримання чергової неправомірної винагороди у розмірі 20 тисяч американських доларів. У робочому кабінеті фігуранта справи виявили ще понад $60 тис.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх задіяних у протиправному механізмі осіб. Планується оголошення фігурантам справи повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Посадові особи одного з інститутів Національної академії медичних наук вимагали гроші у пацієнтів, - СБУ 01
Посадові особи одного з інститутів Національної академії медичних наук вимагали гроші у пацієнтів, - СБУ 02
Посадові особи одного з інститутів Національної академії медичних наук вимагали гроші у пацієнтів, - СБУ 03
Посадові особи одного з інститутів Національної академії медичних наук вимагали гроші у пацієнтів, - СБУ 04
Посадові особи одного з інститутів Національної академії медичних наук вимагали гроші у пацієнтів, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151941
 
 
 Топ коментарі
 
А почему засекретили декларации сбушников? Патовая ситуация! И кто больше приносит пользы: врачи или сбушники?
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Писец! Вот это "раскопали"!..
Вы копните в любой больнице, любого города Украины, и вы обнаружите схемы и по-круче.
Лучше бы эти сбу занимались своими прямыми обязанностями - ловить кацапских шпионов, которых у нас как блох на собаке, а не разводили своё ведомство на халявные премии.
Этими лепилами могут и простые мусора заниматься. Толку то...
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Речь, конечно, идет об институте Шалимова. А "раскопали" все доблестные сотрудники-рэкетиры в погонах из контрразведки сбу по экономике (орлы Семочко) - Беззубенко, Неговелов и прочие? Даже нет сомнений. Операция по пересадке почки в Белоруссии официально для граждан Украины стоит 50-70 тыс.долл. И наши граждане вынуждены туда ехать, т.к. в Украине несмотря на бравые заявления Уляны-безнадии Супрун трансплантация мертва. Единичные операции проводят в Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове - от живых доноров-родственников. Трупной трансплантации в Украине как не было так и нет, поскольку презумпция согласия не принята. Так вот эти деньги (20-30 тыс. долл) действительно берут у нас за операции. Государство не финансирует эти операции. Теперь просто вдумайтесь - параллельно работают две бригады хирургов - одна изымает орган у живого донора, вторая пересаживает этот орган реципиенту. Это плюс 2 анестезиолога, 2 операционные сестры, две анестезистки. Далее, и донор и реципиент идут в реанимацию. Далее реципиенту подбирают иммуносупрессивную терапию (до месяца) и только потом пациент уходит на бюджетное финансирование по иммуносупрессии. Или за это все должны сами врачи платить? Очередной неудавшийся наезд группы рэкетиров-гопников, который полностью остановит еле живую трансплантацию в Украине. Каждый день будут умирать пациенты, кто сможет - поедет в Белоруссию и там заплатит в 2-3 раза больше. Победа? Одна такая победа этой горе-компании в диализе уже достигнута под названием победы над монополией Бакстер в перитонеальном диализе. На 01.01.2014 этим видом диализа в Украине лечилось более 1000 пациентов. Но вот незадача - Бакстер отказался платить откаты СБУ. Тогда решено было покончить с монополией Бакстер. В результате таких пациентов сейчас не более 500. Вроде и монополии нет больше, а куда пациенты делись? Вылечились? Кого-то удалось перевести на гемодиализ, кто-то нашел деньги на трансплантацию, но более 200 умерли. Это мыслимо в 21-м веке?
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медицина , в плане взяток , уже госаппарату фору даёт .. мощная реформа , ничего не скажешь
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Это благотворительные взносы, сделанные под действием неблагоприятных обстоятельств.
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А где вы видели бесплатную медицину? Разве что в военкомате.
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Чтобы требовать такие деньги,нужно знать клиента. Ну,а если клиент хочет...То фиг его знает,насколько это дороже или дешевле,чем в Европе. Гарантии нет,раз нелегально.
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У мене були і є родичі лікарі, але до 1917 року вони просто отримували платню від пацієнтів. Тепер це вважається корупцією, тому просто платіть справжню зарплату лікарям чи зробіть медичну страховку.
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А почему засекретили декларации сбушников? Патовая ситуация! И кто больше приносит пользы: врачи или сбушники?
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и чем трансплантологи угрожали нашему государству?...
а,просто они с зеленіми человечками,казаками,коллаборантами и просто ватоголовыми чертями не справились(на протяжении 14-19 гг),и теперь торбят доков.....
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Что!? Вы это серьезно? В больницах не берут денег, эти п....ы бросили тень на нашу безкорыстную медицину.
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Писец! Вот это "раскопали"!..
Вы копните в любой больнице, любого города Украины, и вы обнаружите схемы и по-круче.
Лучше бы эти сбу занимались своими прямыми обязанностями - ловить кацапских шпионов, которых у нас как блох на собаке, а не разводили своё ведомство на халявные премии.
Этими лепилами могут и простые мусора заниматься. Толку то...
 показати весь коментар
 
 
Речь, конечно, идет об институте Шалимова. А "раскопали" все доблестные сотрудники-рэкетиры в погонах из контрразведки сбу по экономике (орлы Семочко) - Беззубенко, Неговелов и прочие? Даже нет сомнений. Операция по пересадке почки в Белоруссии официально для граждан Украины стоит 50-70 тыс.долл. И наши граждане вынуждены туда ехать, т.к. в Украине несмотря на бравые заявления Уляны-безнадии Супрун трансплантация мертва. Единичные операции проводят в Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове - от живых доноров-родственников. Трупной трансплантации в Украине как не было так и нет, поскольку презумпция согласия не принята. Так вот эти деньги (20-30 тыс. долл) действительно берут у нас за операции. Государство не финансирует эти операции. Теперь просто вдумайтесь - параллельно работают две бригады хирургов - одна изымает орган у живого донора, вторая пересаживает этот орган реципиенту. Это плюс 2 анестезиолога, 2 операционные сестры, две анестезистки. Далее, и донор и реципиент идут в реанимацию. Далее реципиенту подбирают иммуносупрессивную терапию (до месяца) и только потом пациент уходит на бюджетное финансирование по иммуносупрессии. Или за это все должны сами врачи платить? Очередной неудавшийся наезд группы рэкетиров-гопников, который полностью остановит еле живую трансплантацию в Украине. Каждый день будут умирать пациенты, кто сможет - поедет в Белоруссию и там заплатит в 2-3 раза больше. Победа? Одна такая победа этой горе-компании в диализе уже достигнута под названием победы над монополией Бакстер в перитонеальном диализе. На 01.01.2014 этим видом диализа в Украине лечилось более 1000 пациентов. Но вот незадача - Бакстер отказался платить откаты СБУ. Тогда решено было покончить с монополией Бакстер. В результате таких пациентов сейчас не более 500. Вроде и монополии нет больше, а куда пациенты делись? Вылечились? Кого-то удалось перевести на гемодиализ, кто-то нашел деньги на трансплантацию, но более 200 умерли. Это мыслимо в 21-м веке?
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