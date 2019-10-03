 Посадові особи одного з інститутів Національної академії медичних наук вимагали гроші у пацієнтів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що службовці державного медичного закладу систематично отримували гроші від громадян, які проходять лікування або потребують іншої медичної допомоги.

"Ескулапи", використовуючи своє посадове становище, організували механізм поборів з пацієнтів, які готуються до важких операцій із трансплантації органів. За попередню консультацію вони "брали" 3 тисячі гривень, за хірургічні втручання та проведення операцій суми становили від $20 тис. до $50 тис.", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці затримали у Києві організатора протиправної схеми під час отримання чергової неправомірної винагороди у розмірі 20 тисяч американських доларів. У робочому кабінеті фігуранта справи виявили ще понад $60 тис.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх задіяних у протиправному механізмі осіб. Планується оголошення фігурантам справи повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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