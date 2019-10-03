 Заввідділом трансплантації та хірургії печінки НІТ затримано на хабарі $20 тис. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Лікаря-трансплантолога спіймали на гарячому під час одержання неправомірної винагороди від пацієнта в розмірі 20 000 доларів США за проведену раніше операцію з трансплантації печінки і подальше лікування і реабілітацію.

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Під час проведення невідкладних слідчих дій у робочому кабінеті затриманого було вилучено предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти в сумі понад 60 тис. доларів США.







Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України. Слідчі дії тривають.