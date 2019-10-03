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 Події, Фоторепортаж
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 Заввідділом трансплантації та хірургії печінки НІТ затримано на хабарі $20 тис. ФОТОрепортаж

У четвер, 3 жовтня, правоохоронці затримали в Києві в порядку ст. 208 КПК України завідувача відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології НАМНУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Лікаря-трансплантолога спіймали на гарячому під час одержання неправомірної винагороди від пацієнта в розмірі 20 000 доларів США за проведену раніше операцію з трансплантації печінки і подальше лікування і реабілітацію.

Заввідділом трансплантації та хірургії печінки НІТ затримано на хабарі $20 тис 01

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Під час проведення невідкладних слідчих дій у робочому кабінеті затриманого було вилучено предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти в сумі понад 60 тис. доларів США.

Заввідділом трансплантації та хірургії печінки НІТ затримано на хабарі $20 тис 02
Заввідділом трансплантації та хірургії печінки НІТ затримано на хабарі $20 тис 03
Заввідділом трансплантації та хірургії печінки НІТ затримано на хабарі $20 тис 04

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України. Слідчі дії тривають.

Заввідділом трансплантації та хірургії печінки НІТ затримано на хабарі $20 тис 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151934
 
 
 Топ коментарі
 
Сотні разів брав взятки спокійно, а тут появилася дрібна неприємність.Прийдеться ділитися.
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нащо ви мучите лікарів, сволота?
щоби народ залишити без кваліфікованої медицини?
не можуть стільки лад навести в медицині, щоби лікар достойно заробляв за свою роботу, а понаробили безліч антикорупціонерів, , прокурорів, губ--дбри, набу і тд!
Це, яку кваліфікацію треба мати щоби робити такого рівня операції.
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Вы правы. Хоть бы ОДНОГО судью задержали,, которых тысячи и которые ВСЕ берут, а по сути своей значительное количество - правовые рукожопы, которым помощники решения пишут. А тут, наверное, действительно один из немногих специалистов.
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а у нас где-то делаются бесплатно операции?
насколько знаю, то любого хирурга бери и хватай
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А потім будуть кричати : Укрваїна залишиться без лікарів!!!!!
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я не знаю, осуждать тут или нет, на Западе хирурги-спецы миллионеры такого уровня
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Согласен: какая-то ванючая слуга народа, которую взяли с улицы получает больше чем врач высшей категрии, тот же хирург. Один спасает жизни другие просто бездумно жмут на кнопку. Тоесть депутатам за нужные законы дают взятку шоб они голосовали, а врачу получается нельзя...
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На. Западе за врачебную ошибку лишат лицензии врача и заплатят за ущерб. У нас просто возьмут деньги а там будь что будет
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Тут вопрос еще в том что ктото за денюжку (20 тыс долларов послед а была еще и предоплата) купил себе первое место в очереди на пересадку.
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Не каждому подходит орган по генетике и др. показателям....
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Пересадка идет не ПО ОЧЕРЕДИ а по совместимости
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Думаешь много тех, кто ее умеет пересаживать?
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Не знаю. Вот тоже интересно сколько черных трансплантологов и откуда они берутся с умением пересаживать органы?
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Такие товарно денежные отношения в каком то смысле тоже трансплантология под гос крышей. Еще бы знать откуда свободная печень та взялась.
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Сотні разів брав взятки спокійно, а тут появилася дрібна неприємність.Прийдеться ділитися.
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нащо ви мучите лікарів, сволота?
щоби народ залишити без кваліфікованої медицини?
не можуть стільки лад навести в медицині, щоби лікар достойно заробляв за свою роботу, а понаробили безліч антикорупціонерів, , прокурорів, губ--дбри, набу і тд!
Це, яку кваліфікацію треба мати щоби робити такого рівня операції.
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то якщо в нього така кваліфікація то потрібно вимгати 20ку?
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питання в іншому- система відносин штовхає або в еміграцію або на порушення закону.
Якщо так буде продовжуватися, то це кінчиться тим, що громадянину України треба буде лікуватися за кордон за скажені гроші, або вмирати. Отак скоро постане питання : або-або.
Треба змінювати систему. Спеціаліст такого рівня за кордоном отримує від 25 тис грн/міс, за рік десь тисяч 200 .
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так. але на разі це не по закону і не по людському. тобто, сьогодні - або 20шт або життя, то в чому різниця?--- треба буде лікуватися за кордон за скажені гроші, або вмирати. Отак скоро постане питання : або-або.
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за кордоном подібна операція стартує від 100 тис.
Питання в системі, лікар знає скільки коштує така операція в Гереманії, так само знає, що його там колега заробляє в місяць відповідні кошти, їздить на авто нової моделі. А в Україні платня в нього офіційна мабуть не дотягує і до 20 тис. грн. Це зачароване коли, яке штовхає до порушень законодавства.
І хто виграє? тепер лікаря засудять скорше всього на реальний строк років 5. Через 5 років він втратить кваліфікацію, не навчить молодших колег. Інші колеги почнуть вчити польську та англійську з арабською та й поїдуть. Виграє Україна чи її громадяни?
виграють лише хлопці, які розкрили злочин. Я їх не виню - в них така робота, але вони чогось не пильнують порушення алігархії - вони практикуючого лікаря ловлять. Що тут не правда?
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повірте будьласка, там черга талановитих лікарів, їм ніхто не дає оперувати, конкуренція сер.. користь з того - пів року не будуть брати всі інші. про олігархів - то як у того каневського - а єто уже совсем другая історія)))
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дякую за чудову дискусію. Бажаю Вам крепкого здоров'я! А ще, щоб до Вас часто приходили в дім лікарі... але виключно як друзі випити пива! Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс - Цензор.НЕТ 6537
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дякую і вам...тут рідко зустрінеш просто нормального співбесідника.
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моєму сину, собака (наш) перекусив на правій руці на пальчику сухожилки, вену та артерію. В ОХМАДИТ все зашили, відновили, до речі він тоді навчався в музичній школі, клас гітара. ВСЕ відновлено. коли виписували, я від щирого серця хотів лікарю дати 100 дол. Ві просто виштовхам мене за двері з словами - ми лікуємо дітей! Мені не потрібні Ваші гроші. я пояснював що то подяка...виштовхав. Як Вам кваліфікація, щоб під мікроскопом зшити все так , що все стало ніби і не було нічого?!
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що ви мені хочете довести? я стою на захисті лікарів, страхової медицини, щоби лікар не вчив польську, а жив тут добре. А то скоро буде відновлюватися знахарство.
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я нічого не намагаюсь довести! я лікар по освіті, я цю кухню знаю з середини. Мені прикро було дивитись як помирають люди в яких не має коштів.. ( 8 років відділення реанімації Київської обласної лікарні) і коли мої друзі дивуються чому кинув - НЕ МОЖУ! а знайомий - от я машину купив нову. а де ти працюєщ - онко реанімація! *** - онко хворих не реанімують! Рузумієте про що я? А той мудак пишається машиною кошти на яку заробив на людях які вмирали....
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черт его знает!!! двоякое впечатление...
вроде и не положено (но так заведено) давать врачам мимо кассы..
а с другой стороны - если задержали ведущего хирурга...то другой пациент может не дождаться своей операции
и опять же.. 20 тыс. для большинства это много и несоизмеримо с минимальной пенсией или зарплатой...а если нет таких денег и негде взять...то подыхай молча?
лучше не болеть (но тут как повезет!)
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А через кассу идет врачу 9% , а остальные то бухгалтеру, то главврачу, то секретарше , то всем им на премии...
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Вы правы. Хоть бы ОДНОГО судью задержали,, которых тысячи и которые ВСЕ берут, а по сути своей значительное количество - правовые рукожопы, которым помощники решения пишут. А тут, наверное, действительно один из немногих специалистов.
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Да ладно, ерунда какая, все будут ездить в Израиль или Германию и заплатят 120000 долларов за такую операцию.
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все правильно - цього посадять - гей народ в Ізраїль на операції, а не маєш на Ізраїль? - твої проблеми.
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Ну, якщо оплата була після лікування, то це, скоріше, подяка за хорошу роботу, а не хабар.
Пацієнт міг би і не платити ці гроші. Отже, він сам вирішив віддячити лікарю.
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теперь будет оперировать баба клава та что полотерка со шваброй в клозете....
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чого б і ні.. зарплати в них майже однакові Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс - Цензор.НЕТ 4266
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То, что пресекли хорошо, хватит наживаться на чужом горе, да еще с такими огромными взятками.
И границу для выезда из Украины профессионалов на большой срок тоже нужно закрыть, потому, что Украина окажется у разбитого корыта с нынешней преступной политикой.
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Профессионалам надо достойно платить а не границы перекрывать, тогда и бежать не будут.
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Всем нужно достойно платить, а пока этого нет, нужно научиться не разбазаривать хотя бы то, что есть.
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ну и как ты запретишь выехать классному спецу по трансплантологии,если у него 10летние визы по миру во все успешные страны?
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Нужны соответствующие законы, как говорят было бы желание.

Желания у наших политиков нет.
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Ты хочешь жить в гетто? Я не хочу и никто меня не удержит если такое случится
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меня больше беспокоит происхождение донорского органа и возможный криминал в этой области. купили что? работу, право внеочереди сделать операцию или "полный комплект" (начиная от убийства донора)!?
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есть наивные лохи-альтруисты, завещающие свои органы для трансплантации (под воздействием и психологического давления, промывания мозгов в СМИ), подвергающие свою жизнь смертельной опасности, ввиду корыстных планов тех, кому будет выгоднасмерь донора, чем спасение его жизни как пациента. И есть те, кто откровенно торгует чужими органами!
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это не просто воровство, а преднамеренные убийства ради выгоды и алчности, под красивой ширмой "спасения" других. вот уж не знаю заслужили те, кто просрал свое здоровье и фактически довел себя к смерти (к суециду) право на второй шанс (не мне судить в каждом конкретном случае), но точно знаю, что даже ОДНО единственное убийство не может оправдать спасение десятерых, ибо это категории не арифметические, а гораздо фундаментальные и серьезные!
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Это уже кто то 10 % получит от 20 тысяч?
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Ну взяли вы врача, на одного трансплантолога меньше стало. Он же не один так кормится. Детективы у нас работают, когда один украинец другого сдает, а сами они работать не умеют. Прослушку врачу поставить не могли? Куда и с кем делился? Могли. Могли бы выйти и на самый верх, но не захотели. Скорее всего потому, что этот врач с кем-то не поделился. У нас в стране каждый второй врач/судья/мусор/председатель берет взятки, а берут за жопу только тех, кто не в стае
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Я просмотрел все комменты по теме, озвучиваю единственно правильный вывод - на нары мерзавца. Если он такой ******** врач, то что мешало открыть свою клинику?! Заметьте, он не вложил ни копейки в оборудование, а эксплуатирует купленное за наши деньги. 20 000 баксов это 2 годовых зарплаты очень хорошего специалиста в любой отрасли, не надо манкировать медицинской спецификой, а то летчики будут требовать взятку "за долетел без приключений"
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Пересадка печінки у всьому світі є дуже недешевою операцією. І проблема навіть не стільки в самій операції, скільки в сумісній з організмом хворого донорській печінці. Не думаю , що лікар має якесь відношення до "чорних" трансплантологів. Просто наявна печінка підійшла конкретному хворому. А те , що хворого "жаба задавила" і він вирішив прислухатися до поради Монікі Зелінскі та настукав " куда нада" ну то вже його дурка. По перше , це вже не вважається хабарем і лікарю крім зіпсутих нервів нічого не буде. По друге, хворому доведеться після пересадки ще не один раз звертатися до лікарів . А там всяке трапитися може... 😕
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От же гад это пациент! Доктор за свои кровные ему печенку купил, нанял медперсонал,взял в аренду оборудование и инструмент,купил препараты,заплатил за аренду помещения и за электроэнергию. Заплатил налоги. И зарплаты он никакой в отделении трансплантации не получает.
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Все вірно. Це система, з якою почала боротися Ульяна Супрун . І отримала скажений супротив так , як і від фармацевтичної мафії . Зараз з приходом "слуг урода" ця система отримала "нове дихання". Так що не дивуйтеся коли почуєте, що сума "подяк" виросте на порядок і зростуть ціни на ліки в аптеках...
А "подяки" від хворих ще будуть , бо дуже багато хто з цих подяк "годуються". Єдине, що залишиться це неможливість за законодавством притягнути лікаря до криміналу за хабарництво . Такою є реальність
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Разобрать этого мародера
интересной нац. и

отправить в криазотном контейнере в Израиль .
Предварительно взяв предоплату не менее 100 000 шекелей!
Обнаглели совсем эти пейсатые в Украине .
То Главв.рачи онкологии режут Украинцев за гигантские деньги -
на абсолютно не нужные операции -
то кричат о Законе о трансплантации органов .
Хотят Украинцев умножить на "О".

А потом

обижаются на холехосты .
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