 Заввідділом трансплантації та хірургії печінки НІТ затримано на хабарі $20 тис. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Лікаря-трансплантолога спіймали на гарячому під час одержання неправомірної винагороди від пацієнта в розмірі 20 000 доларів США за проведену раніше операцію з трансплантації печінки і подальше лікування і реабілітацію.
Під час проведення невідкладних слідчих дій у робочому кабінеті затриманого було вилучено предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти в сумі понад 60 тис. доларів США.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України. Слідчі дії тривають.
насколько знаю, то любого хирурга бери и хватай
щоби народ залишити без кваліфікованої медицини?
не можуть стільки лад навести в медицині, щоби лікар достойно заробляв за свою роботу, а понаробили безліч антикорупціонерів, , прокурорів, губ--дбри, набу і тд!
Це, яку кваліфікацію треба мати щоби робити такого рівня операції.
Якщо так буде продовжуватися, то це кінчиться тим, що громадянину України треба буде лікуватися за кордон за скажені гроші, або вмирати. Отак скоро постане питання : або-або.
Треба змінювати систему. Спеціаліст такого рівня за кордоном отримує від 25 тис грн/міс, за рік десь тисяч 200 .
Питання в системі, лікар знає скільки коштує така операція в Гереманії, так само знає, що його там колега заробляє в місяць відповідні кошти, їздить на авто нової моделі. А в Україні платня в нього офіційна мабуть не дотягує і до 20 тис. грн. Це зачароване коли, яке штовхає до порушень законодавства.
І хто виграє? тепер лікаря засудять скорше всього на реальний строк років 5. Через 5 років він втратить кваліфікацію, не навчить молодших колег. Інші колеги почнуть вчити польську та англійську з арабською та й поїдуть. Виграє Україна чи її громадяни?
виграють лише хлопці, які розкрили злочин. Я їх не виню - в них така робота, але вони чогось не пильнують порушення алігархії - вони практикуючого лікаря ловлять. Що тут не правда?
вроде и не положено (но так заведено) давать врачам мимо кассы..
а с другой стороны - если задержали ведущего хирурга...то другой пациент может не дождаться своей операции
и опять же.. 20 тыс. для большинства это много и несоизмеримо с минимальной пенсией или зарплатой...а если нет таких денег и негде взять...то подыхай молча?
лучше не болеть (но тут как повезет!)
Пацієнт міг би і не платити ці гроші. Отже, він сам вирішив віддячити лікарю.
И границу для выезда из Украины профессионалов на большой срок тоже нужно закрыть, потому, что Украина окажется у разбитого корыта с нынешней преступной политикой.
Желания у наших политиков нет.
нажаль
А "подяки" від хворих ще будуть , бо дуже багато хто з цих подяк "годуються". Єдине, що залишиться це неможливість за законодавством притягнути лікаря до криміналу за хабарництво . Такою є реальність
интересной нац. и
отправить в криазотном контейнере в Израиль .
Предварительно взяв предоплату не менее 100 000 шекелей!
Обнаглели совсем эти пейсатые в Украине .
То Главв.рачи онкологии режут Украинцев за гигантские деньги -
на абсолютно не нужные операции -
то кричат о Законе о трансплантации органов .
Хотят Украинцев умножить на "О".
А потом
обижаются на холехосты .