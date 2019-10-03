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 Суспільство
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Все про:благодійність (130) допомога (891) волонтери (517)

 Київський військовий госпіталь потребує монітора головних показників життєдіяльності для вкрай важких бійців. ФОТО

Житомирський військовий госпіталь потребує щонайменше одного монітора головних показників життєдіяльності людини для вкрай важких станів воїнів з пораненнями і військовослужбовців з травмами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, потрібна допомога в реанімацію госпіталю, зробіть максимальний репост, будь ласка! Дуже потрібен монітор головних показників життєдіяльності людини. Найпростіший коштує 50-60 тис., є і значно дорожчий. Якщо вдасться купити два апарати, на два зали Реанімації, це буде велика допомога для вкрай важких станів воїнів з пораненнями і військовослужбовців із травмами. Також потрібні два монітори для знімків (на один я маю гроші), яких взагалі немає в реанімації, спец шприци і системи. На що назбираємо, те і купимо. Для тих, хто не знає, що у вересні було зібрано гроші і куплено 2 апарати для ран (115 тис.), два апарати для реанімації (26 тис.), хірургічні інструменти (6,5 тис.), ліки для онко воїнів (45 тис.), усі фото і чеки я публікувала і вони є в мене на сторінці. Кожен, хто допомагає, бере участь в одужанні людини! Карта приват 4627 0551 5008 4795 Ветвицька Наталя. Карта Монобанк 4441 1144 4022 0109", - закликала волонтерка.

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Київський військовий госпіталь потребує монітора головних показників життєдіяльності для вкрай важких бійців 01
Київський військовий госпіталь потребує монітора головних показників життєдіяльності для вкрай важких бійців 02
Київський військовий госпіталь потребує монітора головних показників життєдіяльності для вкрай важких бійців 03

Київський військовий госпіталь потребує монітора головних показників життєдіяльності для вкрай важких бійців 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151857
 
 
 Топ коментарі
 
та шо ж це країна, яка репостить копієчні апарати, для нужд своїх вояків? це ж не сьогодні знадобилось, просто сьогодні, ім достукатись дозволили.
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У 95 квартала денег не просили? Или у Моники? или у Хомчака?
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Сколько ЗЕ потратил на инструменты для ПРЕЗЕДЕНТСКОГО оркестра? Спасибо зебобики за слуг уродов
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та шо ж це країна, яка репостить копієчні апарати, для нужд своїх вояків? це ж не сьогодні знадобилось, просто сьогодні, ім достукатись дозволили.
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И прижать этих поставщиков медоборудования не помешает.
1100 Евриков стоит IMEC8, напрямую от поставщика скорее всего еще дешевле. Ну плюс доставка.
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У 95 квартала денег не просили? Или у Моники? или у Хомчака?
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Что это за страна, где госпитали НУЖДАЮТСЯ при лечении воинов?????
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Сколько ЗЕ потратил на инструменты для ПРЕЗЕДЕНТСКОГО оркестра? Спасибо зебобики за слуг уродов
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вот так идеш воевать за страну а уставшие от вайны даже оборудование не могут купить все по карманам...никак нажратся немогут...
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Сколько там Зеленский заработал на продаже права показа ;Слуга народа ; Яндексу?
Может выделит тысячную часть из офшоров?
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