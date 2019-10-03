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Все про:здирство (149) СБУ (4770) Умань (68) хасиди (41)

 Чиновники комунального підприємства вимагали гроші у громадянина Ізраїлю в Умані, - СБУ. ФОТО

Керівник і старший інспектор одного з комунальних підприємств Умані сподівалися "заробити" на святкуванні іудейського свята. Цьому завадила Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали від іноземця 400 доларів США за дозвіл на безперешкодну торгівлю та встановлення банерів у районі проведення іудейського свята Рош Ха Шана.

Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання неправомірної вигоди поблизу робочого місця. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисників проводились спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Уманської місцевої прокуратури

Також дивіться: Дрібні крадіжки і втрати документів, - МВС відзвітувало про результати паломництва хасидів до Умані в 2019 році. ВIДЕО

Чиновники комунального підприємства вимагали гроші у громадянина Ізраїлю в Умані, - СБУ 02
Чиновники комунального підприємства вимагали гроші у громадянина Ізраїлю в Умані, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151855
 
   
 Топ коментарі
 
Служба Безопасности Украины занимается взятками коммунальщиков размером 400 баксов !!!!

Это дно
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гордимся оперативниками СБУ,которые в момент возможного распада государства сумели оказать помощь гражданину Израиля !
так же КГБ летом 91-го ловило валютчиков и прессовало торговцев джинсами "Пирамида",результат превзошел самые смелые ожидания.. Чиновники коммунального предприятия вымогали деньги у гражданина Израиля в Умани, - СБУ - Цензор.НЕТ 1708
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Але, а где у товарища иностранца
1. разрешение на торговлю
2. Кассовый аппарат
3. Разрешение на баннер
4. Разрешение от пожарников и санэпидемстанции
5. Медицинская книжка
6. И это ещё не всё....

Или ЗЕБЕньки могут только соотечественников мелких бизнесменов распинать ? 👿
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Служба Безопасности Украины занимается взятками коммунальщиков размером 400 баксов !!!!

Это дно
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Это не дно. Понимаешь ли бамбино хабаря хотели от гражданина Израиля (тут хоть 100грн значения не имеет). Так что все правильно.
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безопасность Украины тут каким боком ?
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Во первых с иностранными гражданами согласно комперенции имеют право работать только СБ Украины (МВД никак).
Безопасность - возможная компрометация, как держслужбовцев (представляют интересы государства Украина), показательная "порка" спецслужбы (за бездействие), "шкандаль" в прессе.
Коротко ответил? Без обид. Всю кухню знаю, сам дослужился до полкана "конторы"от рядового.
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Коммунальщики - не госслужащие.
То, шо такие полканы в СБУ, как ты, лишний раз показывает, почему безопасность Украины на таком уровне.
Ты мне ещё раз для смеха расскажи, что без СБУ полиция не может работать с иностранцами.
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Давай росскажу.
В начале 00=х дежурил по управе. Звонят с УВД области. Задержали чудо грузинской национальности, сняли с поезда, документы - справка об освобождении и все. Пришлось следака вызывать (дежурку отправил) он его и оформил в спецприемник. А шо делать, менты правы по своему - дебоширил, справка на иногражданина - мы. Мы и оказались крайними и по приказам и по законодательству.
Я Вас молодой человек не оскорблял. И качество моей работы не Вам оценивать. Тем более мою работу после 2014 г.... А дерьма везде хватает (АРК, Донецкая и Луганская области).
Лучше бы извинились.
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страна начинена кацапскими диверсионными группами, а оплачиваемое из моего кармана СБУ ловит коммунальщиков (не иностранных граждан, а именно украинских коммунальщиков).

и я ещё должен извиняться ?

Если бы там этот хасид совершил преступление, то я бы ещё понял твой пример и понял бы привлечение сбушников.

Но преступление совершил гражданин Украины.
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По всей видимости была совместная работа отдела КР и "К" (ВБКОЗ). Отделы "К" еще никто не отменял Работал 1 сектор.
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А на сообщения от ГУР не доводилось обращать внимание?
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Да. б*же, это сенсация столетия, "гебисты" поймали мелкую шваль, которая решила подмутить себе баблишка на поход в ресторан вечером.
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по нормальному этих комунальщиков нужно расстреливать на месте за тот беспредел какой они творят в отношении бизнеса
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Ай молодца! В старые добрые времена для документирования "хабаря" меняли сотки на 20,10 5 бакинских. Задалбывались потом подписывать купюры, ксерить и в прокуратуре ксеры заверять . Чиновники коммунального предприятия вымогали деньги у гражданина Израиля в Умани, - СБУ - Цензор.НЕТ 1775
Здесь классика , 400 бакинских - десятками.!! Чиновники коммунального предприятия вымогали деньги у гражданина Израиля в Умани, - СБУ - Цензор.НЕТ 1775
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гордимся оперативниками СБУ,которые в момент возможного распада государства сумели оказать помощь гражданину Израиля !
так же КГБ летом 91-го ловило валютчиков и прессовало торговцев джинсами "Пирамида",результат превзошел самые смелые ожидания..
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так же КГБ летом 91-го ловило валютчиков и прессовало торговцев джинсами "Пирамида",результат превзошел самые смелые ожидания..\\\\\\\\\\\

то есть ты не рад развалу Гулагии?

сколько же вас осталось еще то......
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Боря,ну вот науя гундосить? Хочешь,чтобы я опять тебе Витю в Северодонецке запостил ? Чиновники комунального підприємства вимагали гроші у громадянина Ізраїлю в Умані, - СБУ - Цензор.НЕТ 7006
я провёл параллель - чем кончаются пинания уёв спецурой в такие моменты,почему я должен пояснять такие вещи взрослому человеку ?
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"спецура" твоя = захватчики и притеснители.
это раз.
два - сидели бы в своей помойке парашной, было бы меньше вони. Ии ты считаешь что УНР не была завоевана большевиками?
совок, иди к памятнику Членина со своими "спецурами". ты же поехавший - восславляешь людоедов.
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Боря,я тебя предупреждал ?
предупреждал..
Просил не тупить ?
просил..
вот теперь не обижайся..
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"смешно", да.
ты коммунист, как вижу?
ну вот, люблю Японию, но и ненавижу, шо не помогли Гитлеру вас истребить, красножопый "скам".
да, вы выиграли раунд, но история имеет одно свойство.....
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так українці помстилися іудеям, що захопили владу і зливають їх країну ворогу
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Але, а где у товарища иностранца
1. разрешение на торговлю
2. Кассовый аппарат
3. Разрешение на баннер
4. Разрешение от пожарников и санэпидемстанции
5. Медицинская книжка
6. И это ещё не всё....

Или ЗЕБЕньки могут только соотечественников мелких бизнесменов распинать ? 👿
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Санэпидемстанцию Супрун, та которая сейчас переехала жить в США, ликвидировала.
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Бо правомірних штрафів нема. Срати є кому - штрафувати нема кому.
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Вся Умань зарабатывает на евреях, а эти тоже хотели.
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Це єдине місто у світі де спостерігається такий феномен.
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Надо было и гражданина Израиля арестовать тоже, за искушение полицейских и нанесения морального ущерба после такой подставы 😏
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Интересно,а иностранным гражданам разрешается торговать и вывешивать баннеры?Есть какой-то закон?
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Якщо немає такого закону, а місцеві бариги-чинуші хотіли за бабло дозволити це зробити іноземцю, то вони мають відповідати. А якщо є такий закон, а вони не давали зробити по закону і витребовували мзду в кишеню, то вони мають відповідати. В будь якому випадку вони маютьвідповідати. Чиновники комунального підприємства вимагали гроші у громадянина Ізраїлю в Умані, - СБУ - Цензор.НЕТ 5209 Хоча б бути звільнені з посади.
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було б навіть смішно, якби сама передова, сама роботяща нація не зрубала бабла на халяву.
позор з усіх сторон.
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Да ладно, везде одинаково. Если не за жильё , то за еду дерут везде с приезжих. Лучше бы этих туристов хорошим штрафом обложили за срач который они оставляют после себя каждый год.
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какой штраф? там желающих гамно во рту вынести 100000 особей.
лишь бы хапнуть за пять минут.
достоинство пропало вместе с поголовным нищебродством с одной стороны, и нажиться на год за один день, с другой стороны.
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Чуваки Еврейского Барыгу хотели опустить, а он позвонил Монике, та Баканову, и завертелось дело!
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Кто поклонится могилке приехал, а кто и кеша срубить слегка.
Узнаю национальность
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Та не може цьго бути! Зеленський поборов корупцію, акі Самсон Голіафа!
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у гражданина Израиля в Умани, - СБУ. / СБУ давно пора взять за вымя другого гражданина Израиля. МВД Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум. Экс-министра Украины подозревают в растрате (т.е. в воровстве) государственной собственности. При обыске его квартир правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и-пилите, Шура, пилите- 42 килограмма золота.
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У коломойского все хорошо и честно, поэтому СБУ взялись за 400 баксов коммунальщика
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