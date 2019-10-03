 Чиновники комунального підприємства вимагали гроші у громадянина Ізраїлю в Умані, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали від іноземця 400 доларів США за дозвіл на безперешкодну торгівлю та встановлення банерів у районі проведення іудейського свята Рош Ха Шана.
Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання неправомірної вигоди поблизу робочого місця. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Операція з викриття зловмисників проводились спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Уманської місцевої прокуратури
Это дно
Безопасность - возможная компрометация, как держслужбовцев (представляют интересы государства Украина), показательная "порка" спецслужбы (за бездействие), "шкандаль" в прессе.
Коротко ответил? Без обид. Всю кухню знаю, сам дослужился до полкана "конторы"от рядового.
То, шо такие полканы в СБУ, как ты, лишний раз показывает, почему безопасность Украины на таком уровне.
Ты мне ещё раз для смеха расскажи, что без СБУ полиция не может работать с иностранцами.
В начале 00=х дежурил по управе. Звонят с УВД области. Задержали чудо грузинской национальности, сняли с поезда, документы - справка об освобождении и все. Пришлось следака вызывать (дежурку отправил) он его и оформил в спецприемник. А шо делать, менты правы по своему - дебоширил, справка на иногражданина - мы. Мы и оказались крайними и по приказам и по законодательству.
Я Вас молодой человек не оскорблял. И качество моей работы не Вам оценивать. Тем более мою работу после 2014 г.... А дерьма везде хватает (АРК, Донецкая и Луганская области).
Лучше бы извинились.
и я ещё должен извиняться ?
Если бы там этот хасид совершил преступление, то я бы ещё понял твой пример и понял бы привлечение сбушников.
Но преступление совершил гражданин Украины.
Здесь классика , 400 бакинских - десятками.!!
так же КГБ летом 91-го ловило валютчиков и прессовало торговцев джинсами "Пирамида",результат превзошел самые смелые ожидания..
то есть ты не рад развалу Гулагии?
сколько же вас осталось еще то......
я провёл параллель - чем кончаются пинания уёв спецурой в такие моменты,почему я должен пояснять такие вещи взрослому человеку ?
это раз.
два - сидели бы в своей помойке парашной, было бы меньше вони. Ии ты считаешь что УНР не была завоевана большевиками?
совок, иди к памятнику Членина со своими "спецурами". ты же поехавший - восславляешь людоедов.
предупреждал..
Просил не тупить ?
просил..
вот теперь не обижайся..
ты коммунист, как вижу?
ну вот, люблю Японию, но и ненавижу, шо не помогли Гитлеру вас истребить, красножопый "скам".
да, вы выиграли раунд, но история имеет одно свойство.....
https://www.youtube.com/watch?v=eel0-ZuFtoE
1. разрешение на торговлю
2. Кассовый аппарат
3. Разрешение на баннер
4. Разрешение от пожарников и санэпидемстанции
5. Медицинская книжка
6. И это ещё не всё....
Или ЗЕБЕньки могут только соотечественников мелких бизнесменов распинать ? 👿
позор з усіх сторон.
лишь бы хапнуть за пять минут.
достоинство пропало вместе с поголовным нищебродством с одной стороны, и нажиться на год за один день, с другой стороны.
Узнаю национальность