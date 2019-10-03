 Співробітник СБУ вперше візьме участь у Марафоні морської піхоти США: планує подолати дистанцію в 42 км. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ у Facebook.

"27 жовтня у Вашингтоні відбудеться 44-й Марафон Морської піхоти США Marine Corps Marathon. Щороку у змаганнях беруть участь десятки тисяч людей з майже 60 країн світу, у тому числі кілька тисяч поранених військовослужбовців, ветеранів бойових дій та волонтерів. Уже четвертий рік поспіль в американському марафонському забігу братимуть участь українці, і вперше – військовослужбовець Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, Дмитро проходить службу в Луганській області. У нього за плечима п’ять років контррозвідувальної роботи в умовах проведення АТО/ООС, серйозні травми та поранення, довге лікування і складний шлях реабілітації.

У спецслужбі додали, що свою першу перемогу Дмитро вже здобув. Навесні 2019 року він пройшов національний відбір кандидатів для участі в американському марафоні Морської піхоти. На змаганнях у Вашингтоні співробітник СБУ планує подолати дистанцію у 42 кілометри.

"Усі учасники нашої команди мають поранення, отримані у ході бойових дій на сході України. Є люди з ампутаціями. У Вашингтоні вони будуть бігти 10 кілометрів, решта ‒ марафонську дистанцію. Зараз у нас останній етап тренувань", ‒ розповів Дмитро.



Фото: СБУFacebook

Організаційні питання на себе взяли Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, український благодійний фонд "Ветеранська десятка" на чолі з Володимиром Гавриловим та американсько-британська благодійна організація Allied Forces Foundation.

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З українською командою працюють професійні тренери Федерації легкої атлетики України. Двічі на тиждень марафонці, які перебувають у Києві, тренуються на НСК "Олімпійський".

Дмитро ж готується до змагань на Луганщині, без відриву від служби, починаючи свій ранок з "легкої пробіжки" на 10-15 кілометрів перед роботою.

"Перемогти у цих змаганнях ‒ не головне", ‒ ділиться своїми роздумами Дмитро. ‒ Гідно фінішувати – це вже перемога. Важливіше продемонструвати силу духу й спортивну наснагу. А ще - отримати позитивний досвід спортивної реабілітації і після повернення поширювати його серед своїх колег, серед інших військовослужбовців, які пройшли через горнило війни на Донбасі".



