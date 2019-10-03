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 Суспільство, Спорт, Фоторепортаж
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Все про:СБУ (4770) США (5557) марафон (40)

 Співробітник СБУ вперше візьме участь у Марафоні морської піхоти США: планує подолати дистанцію в 42 км. ФОТО

Співробітник Служби безпеки України вперше візьме участь у марафоні Морської піхоти США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ у Facebook.

"27 жовтня у Вашингтоні відбудеться 44-й Марафон Морської піхоти США Marine Corps Marathon. Щороку у змаганнях беруть участь десятки тисяч людей з майже 60 країн світу, у тому числі кілька тисяч поранених військовослужбовців, ветеранів бойових дій та волонтерів. Уже четвертий рік поспіль в американському марафонському забігу братимуть участь українці, і вперше – військовослужбовець Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, Дмитро проходить службу в Луганській області. У нього за плечима п’ять років контррозвідувальної роботи в умовах проведення АТО/ООС, серйозні травми та поранення, довге лікування і складний шлях реабілітації.

У спецслужбі додали, що свою першу перемогу Дмитро вже здобув. Навесні 2019 року він пройшов національний відбір кандидатів для участі в американському марафоні Морської піхоти. На змаганнях у Вашингтоні співробітник СБУ планує подолати дистанцію у 42 кілометри.

"Усі учасники нашої команди мають поранення, отримані у ході бойових дій на сході України. Є люди з ампутаціями. У Вашингтоні вони будуть бігти 10 кілометрів, решта ‒ марафонську дистанцію. Зараз у нас останній етап тренувань", ‒ розповів Дмитро.

Співробітник СБУ вперше візьме участь у Марафоні морської піхоти США: планує подолати дистанцію в 42 км 01
Фото: СБУFacebook

Організаційні питання на себе взяли Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, український благодійний фонд "Ветеранська десятка" на чолі з Володимиром Гавриловим та американсько-британська благодійна організація Allied Forces Foundation.

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З українською командою працюють професійні тренери Федерації легкої атлетики України. Двічі на тиждень марафонці, які перебувають у Києві, тренуються на НСК "Олімпійський".

Дмитро ж готується до змагань на Луганщині, без відриву від служби, починаючи свій ранок з "легкої пробіжки" на 10-15 кілометрів перед роботою.

"Перемогти у цих змаганнях ‒ не головне", ‒ ділиться своїми роздумами Дмитро. ‒ Гідно фінішувати – це вже перемога. Важливіше продемонструвати силу духу й спортивну наснагу. А ще - отримати позитивний досвід спортивної реабілітації і після повернення поширювати його серед своїх колег, серед інших військовослужбовців, які пройшли через горнило війни на Донбасі".

Співробітник СБУ вперше візьме участь у Марафоні морської піхоти США: планує подолати дистанцію в 42 км 02
Співробітник СБУ вперше візьме участь у Марафоні морської піхоти США: планує подолати дистанцію в 42 км 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151807
 
   
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Любит Бутусов вылаживать достижения авакава и сбу. А по факту обе структуры позорные воры и взяточники.
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Ти скажи це вдовам і дітям напівсиротам загиблих бійців нацгвардіi і СБУ ..
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Про нацгвардію ти правий, а ФСБУ здало АРК України, вони перейшли на бік ворога, вони втекли першими з Донецька та Луганська, вони провели терористів в Донецький аеропорт, ФСБУ організовували контрабандні канали і кошмарили бізнес, вибиваючи бабло на Мальдіви, коли йшли бої на Сході. Вони робили штучні результати з виявленням фейкових схронів. Ганьба есбушниками - колегам феесбешників окупантів.
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"Все участники нашей команды имеют ранения, полученные в ходе боевых действий на востоке Украины. Есть люди с ампутацией. В Вашингтоне они будут бежать 10 километров, остальные - марафонскую дистанцию. Сейчас у нас последний этап тренировок", - рассказал Дмитрий. Источник: https://censor.net.ua/p3151807
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Не розумію як структура, у якої на гербі - хрест, може зрадити тих, кому служить і приректи їх на окупацію і розстріли.
СБУ-шники не бояться після смерті "горіти вічно"? ....
А, забув: пішов, кинув попу 200грн., щось пробубонів - і все, чистий як ярмолка самаритянина.
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ФСБУ в марафоне? За сколько коррупционных денег они купили это право?
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Это хорошо. Но мы любим их не за это (с)

Должны, по крайней мере
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