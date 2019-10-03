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Все про:акція (641) Формула Штайнмаєра (34)

 "Ні капітуляції! Тільки перемога!" - акції протесту знову відбулися в різних містах України. ФОТОрепортаж

У Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Кривому Розі, Сєверодонецьку, Маріуполі та Краматорську відбулися акції протесту проти домовленостей, досягнутих під час засідання ТКГ у Мінську 1 жовтня, і планів керівництва України реалізувати "формулу Штайнмаєра".

Про це пише Цензор.НЕТ.

Як повідомляє Укрінформ, у Дніпрі близько 300 осіб зібралися перед облдержадміністрацією. Вони тримали прапори "Свободи", "Демсокири" і державні. Спікер закликав присутніх створити координаційну раду з місцевих політичних сил і громадських організацій.

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ні капітуляції!": У Маріуполі, Харкові та Львові протестували проти "формули Штайнмаєра". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі на акцію "Ні капітуляції", що відбулася біля стели з фотографіями загиблих на Донбасі криворіжців, вийшли майже 100 містян.

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 02

В Одесі, за повідомленням Думской, на аналогічну акцію вийшли близько 300 осіб. Після мітингу учасники вирушили до обласного управління СБУ, де залишили звернення з вимогою оприлюднити підписаний Леонідом Кучмою документ і притягнути до кримінальної відповідальності ініціаторів підписання з боку України як державних зрадників.

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 03
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 04

Також читайте: "Нічого ясніше не стало. Були особисті гарантії президента, що все буде добре", - Юрчишин про зустріч Зеленського з главами фракцій стосовно Донбасу

Вголос повідомляє, що акція проти формули Штайнмаєра відбулася також у Львові.

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 05
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 06
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 07
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 08

"Сьогодні декілька сотень харків’ян вийшли сказати НІ капітуляції перед Росією. Жодних виборів на окупованих територіях не повинно бути. Все залежить тепер від парламенту і від реакції людей. Саме через позицію активної частини суспільства Порошенку не дали зламати Конституцію на догоду Кремлю. Не дамо й зараз! Все залежить саме від нас!" - написав у Facebook екснардеп Роман Семенуха.

Читайте также: Прогресс по формуле Штайнмайера есть, но снимать с России санкции рано, - Меркель

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 09
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 10
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 11

Близько трьохсот людей, за оцінками поліції, вийшли до намету "Все для перемоги" на площу Свободи у Харкові, повідомляє Медіапорт. Вони тримають плакати "Легалізація окупації?", "Тільки перемога!", "Ні капітуляції!", "Не прокатить!", "Моніка Зелінські, готуйся до Ростова", "Формула Путінмаєра — це брехня", "Почем нынче Україна?". Серед учасників акції - представники громадських організацій "Традиція і порядок", "Спілка ветеранів АТО", політичних партій "Національний корпус", "Демократична сокира", ВО "Свобода".

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 12

Кілька десятків містян вийшли на головну площу Сєверодонецька, щоб висловити свої думки з приводу "капітуляції" України і відведення українських військ, пише Восточный вариант.

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 13
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 14
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 15
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 16

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ ніколи не дає однозначних оцінок і визначити демократичність виборів буде важко, - Єлісєєв про місцеві вибори в ОРДЛО. ВIДЕО

У Маріуполі вийшли на мітинг на площі до Драматичному театру, інформують Новости Донбасса. Під час акції учасники збирали підписи під зверненням до президента Володимира Зеленського, глав МЗС, СБУ, народних депутатів і делегатів Тристоронньої контактної групи в Мінську. Основні вимоги - оприлюднити тексти домовленостей з Росією і відмова від проведення будь-яких виборів на Донбасі до появи реальних гарантій безпеки.

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 17Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 18

Проти "формули Штайнмаєра" вийшли і жителі Краматорська, пише "Общежитие". Зазначається, що мітинг зібрався спонтанно, завдяки активності людей у соціальних мережах.

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 19
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 20

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 60% українців не можуть оцінити "формулу Штайнмаєра" і лише 8% однозначно підтримують, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151789
 
   
 Топ коментарі
 
Я жду, когда на майдан стянутся пресловутые 73% зелиных избирателей с лозунгами «да капитуляции!», «хотим кормить сепаров!», «даешь раскол украины!», «мир колорадам! Крым русне! Заводы бене!»
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Проблема не в Формулі, а в моніці. Моніка як не цю, так іншу формулу проковтне від путєна.
Вона для того, щоб злити все що було здобуто Майданом.
Та сама Формула існувала й за часів Пороха, але ніхто Україну не здавав!
Плакати повинні бути - НІ МОНІЦІ! В РОСТОВ!
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О пошла методичка ЗЕбилятни. Все абсолютно ЗЕбилы постят одно и то же почему не на фронте. Козломордый так там же полное перемирие забыл что ли, какой фронт чучело? А разведение войск от клуона ..склероз?? а форму Штанхуйла? Автономия даунбасека..какой фронт ЗЕбил ??
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Льоша,ти там біля трухана пригрівся,так проти кого ти будеш воювати,проти своїх же сепарів не підеш
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Да не вопрос, зебилка, мобка на руках. так что не кукарекай. А вот к тебе лично вопрос, ты готов со своего кармана (именно со своего. а не из бюджета) платить контрибуцию оккупантам? План "А" от моники не предусматривает налог на зебильность для выплаты контрибуции, ну а идейные зебилы должны в двойном объеме помогать "повстанцам", не так ли? Ведь ради мира ты готов на все?
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Да, вот пропустил интересное. 10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Это чтобы в НАТО было невозможно вступить.
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Сам то, из окопов из под Стамбула строчиш?
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Нет, он в Крыму партизанит.
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По суті новини. Здивував Кривий Ріг. Знаю це місто надто добре. Знімаю капелюха перед тією криворізької сотнею. Повірте, вони варті багатьох. Одеса попри все так і залишилась українською - проросійськість - міф. Одеса з її колоритом, порто-іранковістю, вільними манерами і волелюбність не зможе жити під кацапами. Харків теж здивував. Кількість досить велика, респект. Про прифронтові міста - нічого дивного. Можна підтримувати регіоналів , але жити під бандитами - вибачте. Їм надто добре видно, як це. Неозброєним оком. На відстані витягнутої руки. Повторюю - не хотілося б, щоб дійшло до крайності. Тому досить широка географія протестів і досить значна кількість учасників дає надію, що у діючої влади спрацює істинкт самозбереження. Вони повинні зрозуміти, що курс потрібно скоригувати, а деякі моменти - переглянути кардинально. Інакше їм теж буде непереливки. Розумний зрозуміє. Дурень буде гнути свою лінію. Боже, збав нас від дурних.
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Не надійся. Їх ціль саме в тому, що підняти протестну хвилю, створити загальний хаос і бардак, а потім реальна громадянська війна. І все це згідно плану путіна. Так що "веселі, брате, часи настали", як Славко співає...
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Ну, про Майдан теж казали, що інспірований пуциним. І навіть якщо припустити, що це правда, у пуцина щось пішло не так. З пуцина добрий тактик, але поганий стратег.
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Парад сексуальных меньшинств
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То есть эти идиоты проплаченные реально надеются на военную победу?? Очень надеюсь, что здравый смысл все же возьмет верх.
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Если Донбасс сам будет назначать судей, то это будет полная жопа. А выборы на оккупированой территории это вообще маразм.
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ну так давай будем биться до последнего украинца и это будет перемога
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до последнего украинца не получится - кацапы раньше закончатся "Ні капітуляції! Тільки перемога!", - акции протеста снова прошли в разных городах Украины - Цензор.НЕТ 7645
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А могут ли эти люди чисто технически объяснить как и за счет чего они видят эту победу , желательно со сроками .... а то уж 5 лет линия фронта не особо двигается и мы имеем потерю не только Крыма но и Донецка с Луганском .
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не зарахунок капітуляції, вам же ясно сказали
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да в основном это проплаченные акции, ядерную державу военным путем не победить, а таким как барыга и свинярчуки война выгодна, вот мародер и будет бродить как фекальная яма в которую дрожди бросили, посадить его пора
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А чего ядерная держава бздит объявить войну неядерной?
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свинярчуки - ******* - вони вже в партії слуги урода
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Поэтому, чисто технически надо сдаться, кормить лугандон, Ходаковского и всех остальных упырей, убивавших украинцев - в Раду. Ну не победить же ядерную сверхдержаву.
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"Пока не существует границы между оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Россией, война не прекратится. Соответственно, "Минск", что называется, был написан на коленке. (лично
Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии ЛИЧНО СО СЛОВ
Франсуа Олланд
Бывший Президент Франции )) Без конкретики, а с помощью каких-то общих вещей, которые теперь интерпретируются сторонами, как им заблагорассудится. Но пока не закроется граница, к сожалению, это будет опухоль, которая будет разъедать страну изнутри. Очевидно, что такие проблемы могут не решаться десятилетиями, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии". этнополитический КОНФЛИКТ в Северной Ирландии (Соединённое Королевство) Белфастское соглашение ( Белая Ц-Фастов "Ні капітуляції! Тільки перемога!", - акции протеста снова прошли в разных городах Украины - Цензор.НЕТ 5331 )
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так твой парашен уже молился у той стены...плача
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Вот именно -
"Ні капітуляції! Тільки перемога!", - акции протеста снова прошли в разных городах Украины - Цензор.НЕТ 7726
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і що з того ? від ЗЕ теж відломилось. якраз і вийшли на акції.
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Після Путлера - Потрох головний ворог України, як батько Української корупції, як ініціатор знищення основ нацбезпеки.
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Поэтому ты хочешь отдать Бене 5 ярдов долларов компенсации из бюджета?
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Кто источник проплаты этой акции свинарчуков ( вопрос).
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Проплаченої ?
А може то вас проплатили ?
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Что, стыдновато свой аквафреш светить? Из под Тора пишешь?
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Так і буде з Потрохом та його проросійськими прибічниками та корупціонерами.
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"Ні миру. Тільки війна, тільки хардкор". "Мы требуем продолжения банкета".

Нацики и порохоботы требуют продолжать войну до полного конца Украины. Они полны решимости разгромить российскую армию и победно закончить войну. Гитлеру это не удалось. Хотя он дошел до пригородов Москвы, но потом позорно драпал до Берлина. Наполеону это не удалось. Хотя он взял Москву, но потом позорно драпал за Одер, растеряв по дороге бОльшую часть своей армии. Но Украине, конечно, это удастся.

Скільки ще десятків тисяч українців повинно загинути, щоб ці дурні вгомонилися?
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___________.НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!?_______________
-
ЗЕбіли втомився від війни!? То хто ж втомився? Звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не знав, хто не хоронив і не оплакував героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці, в ресторані,
Дорогі елітні клуби штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились! Бо незнали чи забули вже, що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже за злочин, стерво - кляте, не вважає!
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах змітає.
Машин елітних дорогих, та біда, припаркувати місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки на лоукости вперед на пів року.
Які відвідать пам'ятки лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО з них яничар не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто і з жиру продажні блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились капітулянти зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, і обрали Іуду -блазня нам ЗЕбіли.
Тепер - державність на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну, тоді помре, в крові держава захлинеться.
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*****

Даже 100 - летняя война во Франции когда - то закончилась.
Окопные войны за всю историю человечества еще н и к т о не выигрывал. 5 лет боевых действий и никакого продвижения на Восточном Фронте . Одни потери на передке и обогащение на второй и третьей линии обороны.Запад сам себе на уме и думает только о своих Гражданах.
Поэтому лампасники в гш не рассчитывайте , что они в НАТе будут своими солдатами закрывать все ваши огрехи .
Нельзя терять молодое поколение Героев Украинцев в угоду к а г а л у .
Лозуг -
война до последнего
Украинца должен быть с н я т !
Когда уровень жизни в Украине превысит рф Граждане в Крыму и ДоннБасе сами потянутся у лучшей жизни .А пока нувориши от шекеля за 28 лет сделали
УКРАИНУ самой коррумпированной страной в ЕС, а Украинцев-
самыми н и щ и ми в ЕВРОПЕ .
Поэтому необходимо сделать соответствующие выводы . .
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війна з кацапами триває вже не одне століття.
знищені мільйони українців.
вчіть історію.
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Потрох її не вчив і віддав військовим морякам злочинний наказ не стріляти в окупантів, і моряків як заручників захопив ворог.
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то вони мали там померти ?
кораблі ті не готувались до бою, вони лише хотіли пройти своїми водами.
а рашка ВКОТРЕ порушила міжнародні закони, за що їй повинні були додати санкцій, але ЗЕ домовився.
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Как ни прискорбно, Но да, как и те что кричат «ни капитуляции»...
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Пацаны в чечне тоже не готовились ездить на хуроканах. Просто стреляли в русских фашистов
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ну так давай будем биться до последнего украинца и это будет перемога?
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капітуляція це і є смерть всіх українців.
і плювок на могили загиблих.
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как ты мыслишь победить военным путем рашку?может ты провокатор, чтобы война длилась, пока всех украинцев не уничтожат?
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провокатор це ти, любчику...
несеш тут ... мир з рашкою.
нагадай, скільки мільйонів українців загинуло від рук супостата ?
ще хочеш ?
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так давай еще будем воевать и больше погибнет, рашку не победить,нас мало, так давай вообще на ноль помножим
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Бачу так повидаляли, щоб не було помітно, як "миротворці" аж пищать, хочуть під лапоть російський, знову в холуї московські.
ще і запевняють, що москальня не вбиватиме патріотів після нашої капітуляції.
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Ксенія, коли вас провокативно питають, що робить Україні в даному випадку, відповідайте, ви це знаєте і без мене, санкції внутрішні, націоналізація бізнесу, а ж до блокади всих анклавів. Совок в приклад, і зауважу відкрито до останньої демократичної людини ніхто не воював. Санкції! Санкції, санкції і ще раз санкції. І любий ваш опонент перестане вам відповідати бо має факт розваленого самими ж москалями совку!
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От кацапской оккупации погибнет в разы больше. И нас не мало - нас до*уя "Ні капітуляції! Тільки перемога!", - акции протеста снова прошли в разных городах Украины - Цензор.НЕТ 6705
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VB Ксения!
Но это не означает , что в нынешнее время -
в угоду бизнесу нуворишей***** мы должны уничтожить будущее наших правнуков .
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НЕПРАВДА.
На капітуляцію наживуться ще більше. медведчук, суркіси, головним чином Коломойський, вже потірають ручонки.
Недаремно Богдан нальотує в моцкву, певно, домовляється про бізнес на крові українців.
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Вважає і готовий. Взагалі, з приходом Зєлі вся проросійська нечисть попіднімала голови. Це добре видно і по Цензору. І голосували за нього або ж обдурені тупаки, або ж сєпари. Як ще на виборах один такий заявив мені ;Я за Зе і голосував шоб прийшли руські і таких бендер як ти всіх перестріляли! Я хочу шоб мої діти їздили не поляків на заробітки, а до свого, брацького народу!;
За йо я натовк йому пику він не зрозумів і досі. Але тепер коли мене побачить тікає кущами.
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если мы капитулируем, ФСБ и буряты будут отлавливать твоё молодое поколение Героев прямо на улицах Киева, Одессы, Харькова и других городов и убивать их в подворотнях без суда и следствия...тупая ты пи..да. Так жертв будет на порядок больше. Почитай историю и загугли слово "диссидент", "политический заключенный". А также можешь поинтересоваться что сделал росиянец Муравьев в 1918 с жителями захваченного Киева.
"..Киев оставлен был на произвол судьбы бежавшими украинскими войсками и властями. Ворвавшиеся в город 26 января большевистские войска, тогда еще скорее похожие на банды, вскоре заставили кошмаром своей "деятельности" забыть кошмар и ужас девятидневной бомбардировки. Началась в самом прямом смысле этого слова отвратительная бойня, избиение вне всякого разбора, суда или следствия оставшегося в городе русского офицерства, не пожелавшего участвовать в борьбе против большевиков на стороне украинцев. Из гостиниц и частных квартир потащили несчастных офицеров буквально на убой в "штаб Духонина" - ироническое название Мариинского парка - излюбленное место казни, где погибли сотни офицеров русской армии. Казнили где попало: на площадке перед дворцом, по дороге на Александровском спуске, а то и просто где и как попало", - писал в воспоминаниях очевидец тех событий Николай Могилянский.
Убивали не только в Марьинском парке - на валах Киевской крепости, на откосах Царского сада, в лесу под Дарницей и даже в театре. Тела находили не только там, в анатомическом театре и покойницких больниц, но даже в подвалах многих домов. Расстреливали не только офицеров, но и "буржуев", и даже студентов."
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Війна до останнього українця, до останнього патріота ???
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а хто тобі сказав, що після капітуляції припиняться загибелі українців та патріотів ?
ти знаєш, що москальня робить з українськими патріотами ?
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А я що проти війни???
Я не проти,я як і ви тільки за.
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Війна до останнього агресора на украінській землі , і тільки так !!
Досить нам , ольгінці, дурити голови , що перемогти росію неможливо !
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ПорохобоТТ - Amber

Выплыл со "стрелянным" из не бытия и

теперь продолжаешь на https://censor.net.ua/news/
лить помои на новую власть .

А , б забанить таких перевертышей !
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Сколько ЕЩЕ времени надо для этого?
Вторая мировая война закончилась за шесть лет, у нас пошел уже шестой год.
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Формула Штанмайєра от Порошенко, в 2016 р. він її лобіював, а зараз навпаки.
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Из противников капитуляции надо создавать штурмовые бригады для штурма кремля.
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Формула в о й н ы !

https://censor.net.ua/video_news/337647/dva_elitnyh_osobnyaka_v_brovarah_vipkotedj_v_konchazaspe_i_kvartira_v_tsentre_kieva_jurnalisty_gros
h

Так в 2014 году ГЕЛЕТЕЙ , который купил в Великобритании

виллу - предлагал уже устроить парад в москве и севастополе.
http://bigbucks.com.ua/realty/eks-ministr-oborony-ukrainy-kupil-pomeste-v-britanii-za-36-mln-doll/
Экс-министр обороны Украины купил поместье в Британии за 36 млн долл.
http://censor.net.ua/news/306001/*********
07.10.14 19:47 Военная прокуратура считает "Ні капітуляції! Тільки перемога!", - акции протеста снова прошли в разных городах Украины - Цензор.НЕТ 8294
http://censor.net.ua/news/307952/v_ilovayiskoyi_tragedii_
20.10.14 16:25
В Иловайской трагедии виноваты Гелетей и Муженко, - отчет следственной комиссии ВР..25
"Ні капітуляції! Тільки перемога!", - акции протеста снова прошли в разных городах Украины - Цензор.НЕТ 5359
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Ні формулі Пукіна, ні капітуляції "Ні капітуляції! Тільки перемога!", - акции протеста снова прошли в разных городах Украины - Цензор.НЕТ 2662
Моніку - в імпічмент.
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Возврат территории под контроль Украины = капитуляции?

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Єсстєсно. Вот єслі би Украіну вернули Парашенку, оце була б перемога!!))
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Под дулами автоматов выборы не действительны.
Вывод войск РФ с Донбасса, восстановление контроля над границей с РФ, разоружение незаконных воинских формирований после этого только выборы.
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Звичайно, що ні, не особисте рішення рудого блазня.
Це одне з завдань його кремлівсьих та гебешних кураторів.
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продать пуйлоидам раша-фашистским ЗЕленку . купить патронов для отстрела ихтамнетов и крымнашей понаехавших.
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и еще были мои Черкассы тоже от Свободы. Немного, но голос за НЕТ капитуляции прозвучал.Пока не мощно, но предупредительно. Держись Украина! Героям Слава!
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Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
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