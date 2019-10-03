 "Ні капітуляції! Тільки перемога!" - акції протесту знову відбулися в різних містах України. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ.
Як повідомляє Укрінформ, у Дніпрі близько 300 осіб зібралися перед облдержадміністрацією. Вони тримали прапори "Свободи", "Демсокири" і державні. Спікер закликав присутніх створити координаційну раду з місцевих політичних сил і громадських організацій.
У Кривому Розі на акцію "Ні капітуляції", що відбулася біля стели з фотографіями загиблих на Донбасі криворіжців, вийшли майже 100 містян.
В Одесі, за повідомленням Думской, на аналогічну акцію вийшли близько 300 осіб. Після мітингу учасники вирушили до обласного управління СБУ, де залишили звернення з вимогою оприлюднити підписаний Леонідом Кучмою документ і притягнути до кримінальної відповідальності ініціаторів підписання з боку України як державних зрадників.
Вголос повідомляє, що акція проти формули Штайнмаєра відбулася також у Львові.
"Сьогодні декілька сотень харків’ян вийшли сказати НІ капітуляції перед Росією. Жодних виборів на окупованих територіях не повинно бути. Все залежить тепер від парламенту і від реакції людей. Саме через позицію активної частини суспільства Порошенку не дали зламати Конституцію на догоду Кремлю. Не дамо й зараз! Все залежить саме від нас!" - написав у Facebook екснардеп Роман Семенуха.
Близько трьохсот людей, за оцінками поліції, вийшли до намету "Все для перемоги" на площу Свободи у Харкові, повідомляє Медіапорт. Вони тримають плакати "Легалізація окупації?", "Тільки перемога!", "Ні капітуляції!", "Не прокатить!", "Моніка Зелінські, готуйся до Ростова", "Формула Путінмаєра — це брехня", "Почем нынче Україна?". Серед учасників акції - представники громадських організацій "Традиція і порядок", "Спілка ветеранів АТО", політичних партій "Національний корпус", "Демократична сокира", ВО "Свобода".
Кілька десятків містян вийшли на головну площу Сєверодонецька, щоб висловити свої думки з приводу "капітуляції" України і відведення українських військ, пише Восточный вариант.
У Маріуполі вийшли на мітинг на площі до Драматичному театру, інформують Новости Донбасса. Під час акції учасники збирали підписи під зверненням до президента Володимира Зеленського, глав МЗС, СБУ, народних депутатів і делегатів Тристоронньої контактної групи в Мінську. Основні вимоги - оприлюднити тексти домовленостей з Росією і відмова від проведення будь-яких виборів на Донбасі до появи реальних гарантій безпеки.
Проти "формули Штайнмаєра" вийшли і жителі Краматорська, пише "Общежитие". Зазначається, що мітинг зібрався спонтанно, завдяки активності людей у соціальних мережах.
https://www.youtube.com/watch?v=h8VcziGOsMw&feature=push-fr&attr_tag=dkxMmraQ-2TANfaL%3A6
Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии ЛИЧНО СО СЛОВ
Франсуа Олланд
Бывший Президент Франции )) Без конкретики, а с помощью каких-то общих вещей, которые теперь интерпретируются сторонами, как им заблагорассудится. Но пока не закроется граница, к сожалению, это будет опухоль, которая будет разъедать страну изнутри. Очевидно, что такие проблемы могут не решаться десятилетиями, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии". этнополитический КОНФЛИКТ в Северной Ирландии (Соединённое Королевство) Белфастское соглашение ( Белая Ц-Фастов )
+ 10 500
А може то вас проплатили ?
Нацики и порохоботы требуют продолжать войну до полного конца Украины. Они полны решимости разгромить российскую армию и победно закончить войну. Гитлеру это не удалось. Хотя он дошел до пригородов Москвы, но потом позорно драпал до Берлина. Наполеону это не удалось. Хотя он взял Москву, но потом позорно драпал за Одер, растеряв по дороге бОльшую часть своей армии. Но Украине, конечно, это удастся.
Скільки ще десятків тисяч українців повинно загинути, щоб ці дурні вгомонилися?
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ЗЕбіли втомився від війни!? То хто ж втомився? Звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не знав, хто не хоронив і не оплакував героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці, в ресторані,
Дорогі елітні клуби штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились! Бо незнали чи забули вже, що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже за злочин, стерво - кляте, не вважає!
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах змітає.
Машин елітних дорогих, та біда, припаркувати місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки на лоукости вперед на пів року.
Які відвідать пам'ятки лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО з них яничар не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто і з жиру продажні блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились капітулянти зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, і обрали Іуду -блазня нам ЗЕбіли.
Тепер - державність на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну, тоді помре, в крові держава захлинеться.
Даже 100 - летняя война во Франции когда - то закончилась.
Окопные войны за всю историю человечества еще н и к т о не выигрывал. 5 лет боевых действий и никакого продвижения на Восточном Фронте . Одни потери на передке и обогащение на второй и третьей линии обороны.Запад сам себе на уме и думает только о своих Гражданах.
Поэтому лампасники в гш не рассчитывайте , что они в НАТе будут своими солдатами закрывать все ваши огрехи .
Нельзя терять молодое поколение Героев Украинцев в угоду к а г а л у .
Лозуг -
война до последнего
Украинца должен быть с н я т !
Когда уровень жизни в Украине превысит рф Граждане в Крыму и ДоннБасе сами потянутся у лучшей жизни .А пока нувориши от шекеля за 28 лет сделали
УКРАИНУ самой коррумпированной страной в ЕС, а Украинцев-
самыми н и щ и ми в ЕВРОПЕ .
Поэтому необходимо сделать соответствующие выводы . .
знищені мільйони українців.
вчіть історію.
кораблі ті не готувались до бою, вони лише хотіли пройти своїми водами.
а рашка ВКОТРЕ порушила міжнародні закони, за що їй повинні були додати санкцій, але ЗЕ домовився.
і плювок на могили загиблих.
несеш тут ... мир з рашкою.
нагадай, скільки мільйонів українців загинуло від рук супостата ?
ще хочеш ?
ще і запевняють, що москальня не вбиватиме патріотів після нашої капітуляції.
Но это не означает , что в нынешнее время -
в угоду бизнесу нуворишей***** мы должны уничтожить будущее наших правнуков .
На капітуляцію наживуться ще більше. медведчук, суркіси, головним чином Коломойський, вже потірають ручонки.
Недаремно Богдан нальотує в моцкву, певно, домовляється про бізнес на крові українців.
За йо я натовк йому пику він не зрозумів і досі. Але тепер коли мене побачить тікає кущами.
"..Киев оставлен был на произвол судьбы бежавшими украинскими войсками и властями. Ворвавшиеся в город 26 января большевистские войска, тогда еще скорее похожие на банды, вскоре заставили кошмаром своей "деятельности" забыть кошмар и ужас девятидневной бомбардировки. Началась в самом прямом смысле этого слова отвратительная бойня, избиение вне всякого разбора, суда или следствия оставшегося в городе русского офицерства, не пожелавшего участвовать в борьбе против большевиков на стороне украинцев. Из гостиниц и частных квартир потащили несчастных офицеров буквально на убой в "штаб Духонина" - ироническое название Мариинского парка - излюбленное место казни, где погибли сотни офицеров русской армии. Казнили где попало: на площадке перед дворцом, по дороге на Александровском спуске, а то и просто где и как попало", - писал в воспоминаниях очевидец тех событий Николай Могилянский.
Убивали не только в Марьинском парке - на валах Киевской крепости, на откосах Царского сада, в лесу под Дарницей и даже в театре. Тела находили не только там, в анатомическом театре и покойницких больниц, но даже в подвалах многих домов. Расстреливали не только офицеров, но и "буржуев", и даже студентов."
ти знаєш, що москальня робить з українськими патріотами ?
Я не проти,я як і ви тільки за.
Досить нам , ольгінці, дурити голови , що перемогти росію неможливо !
Выплыл со "стрелянным" из не бытия и
теперь продолжаешь на https://censor.net.ua/news/
лить помои на новую власть .
А , б забанить таких перевертышей !
Вторая мировая война закончилась за шесть лет, у нас пошел уже шестой год.
03.10.2019 07:04
Формула в о й н ы !
https://censor.net.ua/video_news/337647/dva_elitnyh_osobnyaka_v_brovarah_vipkotedj_v_konchazaspe_i_kvartira_v_tsentre_kieva_jurnalisty_gros
h
Так в 2014 году ГЕЛЕТЕЙ , который купил в Великобритании
виллу - предлагал уже устроить парад в москве и севастополе.
http://bigbucks.com.ua/realty/eks-ministr-oborony-ukrainy-kupil-pomeste-v-britanii-za-36-mln-doll/
Экс-министр обороны Украины купил поместье в Британии за 36 млн долл.
http://censor.net.ua/news/306001/*********
07.10.14 19:47 Военная прокуратура считает
http://censor.net.ua/news/307952/v_ilovayiskoyi_tragedii_
20.10.14 16:25
В Иловайской трагедии виноваты Гелетей и Муженко, - отчет следственной комиссии ВР..25
Моніку - в імпічмент.
Вывод войск РФ с Донбасса, восстановление контроля над границей с РФ, разоружение незаконных воинских формирований после этого только выборы.
Це одне з завдань його кремлівсьих та гебешних кураторів.