EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  12867  53
Матеріали за темою:
Все про:безпілотник (418) розслідування (1544) Росія (20065) Туреччина (922) Донбас (13166)

 Турецькі ВПС збили секретний тип БПЛА, який Росія також використовувала на Донбасі, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

У турецькій провінції Кіліс, яка межує з Сирією, 28 вересня винищувачі F-16 ВПС Туреччини збили російський секретний БПЛА, який 6 разів порушив турецький повітряний простір.

Як сказано в повідомленні на офіційному сайті Міністерства національної оборони Туреччини, уламки БПЛА впали в районі військової бази Чілдіроба, пише Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm. Також повідомляється, що військовим не вдалося встановити державну приналежність і тип безпілотника. Фото збитого дрона-порушника було опубліковано на сайті і з цих фотографій волонтерам InformNapalm вдалося впізнати приналежність дрона Російській Федерації.

Читайте також: Росія розмістила в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотників "Форпост"

Турецькі ВПС збили секретний тип БПЛА, який Росія також використовувала на Донбасі, - InformNapalm 01Турецькі ВПС збили секретний тип БПЛА, який Росія також використовувала на Донбасі, - InformNapalm 02

InformNapalm раніше описував цю нову секретну модифікацію БПЛА і встановлював її приналежність до Російської Федерації. До того ж збитий ВПС Туреччини БПЛА має бортовий номер 2170, який тільки на 4 порядкові цифри відрізняється від моделі з бортовим номером 2166, збитої 8 лютого 2017 року українськими військовими на Донбасі.

Турецькі ВПС збили секретний тип БПЛА, який Росія також використовувала на Донбасі, - InformNapalm 03

В Україні відомі як мінімум ще три випадки, коли над Донбасом були збиті такі ж типи БПЛА: 28 травня 2014 року над Донецьком; у травні 2014 року в Ізюмському районі Харківської області; в лютому 2015 року біля Дебальцевого.

16 жовтня 2015 року ВПС Туреччини також збивали такий тип БПЛА біля кордону з Сирією.

Такий самий тип БПЛА було знайдено в Литві в 2016 році, він був відправлений російськими спецслужбами з території Білорусі. Інформація про це стала доступна широкому загалу 5 лютого 2019 року, після доповіді Департаменту держбезпеки і військової розвідки Литви.

"Без сумніву, виробник і експлуататор цього БПЛА - Росія. Географія втрат літальних апаратів відповідає географії російських військових інтересів. Також на приналежність до ЗС РФ вказують система супутникової навігації та єдиний тип бортової нумерації, простежується на бортах, збитих як в Україні, так і в Туреччині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що міжнародне співтовариство InformNapalm зібрало докази використання російськими військами і їх бандформуваннями на Донбасі 9 типів БПЛА російського виробництва "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Орлан-10", "Елерон-3СВ ", "Застава", "Тахіон", а також новітній секретний тип російських БПЛА, про який йшлося вище.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151777
 
   
 Топ коментарі
 
Что там устанавливать. Внутрянку разберите и посиотрите. Жукоропость отлично все скажет само за себя
 показати весь коментар
 
Хуйло не прекращает дразнить даже Турцию. Неужели вы думаете что он оставит когда то Украину в покое на какие уступки бы вы не пошли?
 показати весь коментар
 
Во сцуки то турки... Вновь нож в спину!
Бульдозеры, гтовсь! Дави турецкие помидоры!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Что там устанавливать. Внутрянку разберите и посиотрите. Жукоропость отлично все скажет само за себя
 показати весь коментар
 
 
там от кацапа только пусковые катапульты
остальное все лицензионное
не, брешу, еще посадочный парашют кацапы шьють)))
 показати весь коментар
 
 
это орлан
хороший мотор стоит на нем
не кацаппром
 показати весь коментар
 
"Орлан" делают в Пидороссии по израильской лицензии..
 показати весь коментар
 
https://censor.net.ua/photo_news/3047489/rossiyiskiyi_bespilotnik_orlan10_sobran_iz_importnyh_komplektuyuschih_informnapalm_fotoreportaj?_gl=1*1yar1bo*_ga*bFZRWTBFd3NkbTRJdS14aGFEdDN2enZZVDRiMWhIN3J3Q0pNcnZUWVp0ZjFTVmFsWmNadWxmeGIzMUNaalV0LQ..

Подробно препарированный Орлан. Ни одной рашкинной комплектухи, качество ужас. Мои самодельные печатки красивше выходят какая лицензия
 показати весь коментар
 
Там только ПО кацапское и корпус в чем секретность ?
 показати весь коментар
 
а по виду - чисто кацапское изделие... хотя может для массового производства решили не париться с эстетикой и ттх - слепили, полетело, ок.
 показати весь коментар
 
планер жыдовский чертеж, исполнение не важно
мотор чехия
железо хз
по виду футабой пованивает
но не факт, корпуса машинок похожи
телеметрия - незнаю, но судя по антенам - не кацаппром)))
 показати весь коментар
 
 
***** не прекращает дразнить даже Турцию. Неужели вы думаете что он оставит когда то Украину в покое на какие уступки бы вы не пошли?
 показати весь коментар
 
 
Только вперёд ногами и вверх очком (по своей патикусной привычке)!
 показати весь коментар
 
Гнида живуча! Себя переживёт лет на десять.
 показати весь коментар
 
Шота мне кажется, что скоро... вот какое-то праздничное чувство...
 показати весь коментар
 
 
Во сцуки то турки... Вновь нож в спину!
Бульдозеры, гтовсь! Дави турецкие помидоры!!!
 показати весь коментар
 
 
Помидорами не отделаются, огурцы и цитрусовые на очереди))))
 показати весь коментар
 
 
Російські розвідники вже літають в натівському просторі.
Дожились... Турецкие ВВС сбили секретный тип БПЛА, который Россия также использовала на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1131
 показати весь коментар
 
 
так и ты под американским флагом уже сутки тут кал наваливаеш на ветках , по привычке
гастрабайтершо
 показати весь коментар
 
 
Парашенко апышна шикаладнарашенавава аттенку. Турецькі ВПС збили секретний тип БПЛА, який Росія також використовувала на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 618 Турецькі ВПС збили секретний тип БПЛА, який Росія також використовувала на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9432 Турецькі ВПС збили секретний тип БПЛА, який Росія також використовувала на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9432
 показати весь коментар
 
 
Не завидуй человеку, который может и делает. Не мечтает и не онанирует, как некоторые.
 показати весь коментар
 
может воровать - чему собственно завидовать - за это сажают
 показати весь коментар
 
она просто рощенки получает вместе с флагом))))
кстати ей прощается то что мне нет - гонит запросто и не банится
 показати весь коментар
 
 
Секретный российский БПЛА.
Просто, корд оборвался.
Турецкие ВВС сбили секретный тип БПЛА, который Россия также использовала на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5888
 показати весь коментар
 
 
что то не слышно в последнее время что ВСУ сбили кацапский беспилотник
 показати весь коментар
 
 
а их валят пачками - прносто цензору запрещено про успехи говоритть
про наступление Азова например!!! Турецькі ВПС збили секретний тип БПЛА, який Росія також використовувала на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 4740
 показати весь коментар
 
офигенно секретный - в википедии статья и куча фото с грифом " перед прочтением выключить комп"
 показати весь коментар
 
 
Уехавший в #Сирию уроженец #Дагестана с помощью жительницы Астраханской обл. организовал сбор денег через закрытые чаты #Telegram, сообщили чекисты.

Неистрибимую веру дебилов в сверхбезопасный Telegram #Лубянки исправляет только аресты и нары. А до этого хоть кол на голове теши
 показати весь коментар
 
 
ФСБшники специально подняли шумиху вокруг Телеграмма, чтобы лохи чувствовали себя в безопасности и легче их было ловить...
 показати весь коментар
 
 
Секретний меседжер QTOX оце я розумію секретний, а як питає твій номер телехвону чи пошту то точно не секретний
 показати весь коментар
 
принадлежат расиськиной 3,14дарастии ...
 показати весь коментар
 
 
те две выхлопные - видать особо серетны!)))
 показати весь коментар
 
 
Из-за выхлопов секретной смеси бояра-стекломой-бутил-изопропил и просто пропил...
 показати весь коментар
 
По изоленте на электропроводке сразу можно определить паРашку, как изготовителя... Турецькі ВПС збили секретний тип БПЛА, який Росія також використовувала на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7781
 показати весь коментар
 
 
Этими ведрами они собрались воевать с НАТО? Удачи...
 показати весь коментар
 
 
"01.10.19 Верещага Максим с 3 омсбр сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал он.
Известно, что боевик входит в базу "Миротворец".
"Боевик НВФ. 2 рота 3 МСБ 3 ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) 1АК ЮВО ВС РФ (Донецкая обл.)", - говорится о боевике на ресурсе.
 показати весь коментар
 
 
Теперь робот Федор будет бегать по Раше с плакатом "Низабудим нипрастим!" и давить бульдозером импортные батарейки.
 показати весь коментар
 
 
Что в нем секретного. Обычный беспилотник.
 показати весь коментар
 
 
А что в нём секретного то? Похож на отрыжку советской военной промышлености. 100% там вся начинка вся китайская а только говняный корпус маде ин раша.
 показати весь коментар
 
Одному мені жаль, що апарат був безпілотний?
 показати весь коментар
 
 
я не розумію чому з F-16 ,а не С-400 нафіга їх купували? якось нескрепно!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору