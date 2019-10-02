 Турецькі ВПС збили секретний тип БПЛА, який Росія також використовувала на Донбасі, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Як сказано в повідомленні на офіційному сайті Міністерства національної оборони Туреччини, уламки БПЛА впали в районі військової бази Чілдіроба, пише Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm. Також повідомляється, що військовим не вдалося встановити державну приналежність і тип безпілотника. Фото збитого дрона-порушника було опубліковано на сайті і з цих фотографій волонтерам InformNapalm вдалося впізнати приналежність дрона Російській Федерації.
InformNapalm раніше описував цю нову секретну модифікацію БПЛА і встановлював її приналежність до Російської Федерації. До того ж збитий ВПС Туреччини БПЛА має бортовий номер 2170, який тільки на 4 порядкові цифри відрізняється від моделі з бортовим номером 2166, збитої 8 лютого 2017 року українськими військовими на Донбасі.
В Україні відомі як мінімум ще три випадки, коли над Донбасом були збиті такі ж типи БПЛА: 28 травня 2014 року над Донецьком; у травні 2014 року в Ізюмському районі Харківської області; в лютому 2015 року біля Дебальцевого.
16 жовтня 2015 року ВПС Туреччини також збивали такий тип БПЛА біля кордону з Сирією.
Такий самий тип БПЛА було знайдено в Литві в 2016 році, він був відправлений російськими спецслужбами з території Білорусі. Інформація про це стала доступна широкому загалу 5 лютого 2019 року, після доповіді Департаменту держбезпеки і військової розвідки Литви.
"Без сумніву, виробник і експлуататор цього БПЛА - Росія. Географія втрат літальних апаратів відповідає географії російських військових інтересів. Також на приналежність до ЗС РФ вказують система супутникової навігації та єдиний тип бортової нумерації, простежується на бортах, збитих як в Україні, так і в Туреччині", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що міжнародне співтовариство InformNapalm зібрало докази використання російськими військами і їх бандформуваннями на Донбасі 9 типів БПЛА російського виробництва "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Орлан-10", "Елерон-3СВ ", "Застава", "Тахіон", а також новітній секретний тип російських БПЛА, про який йшлося вище.
остальное все лицензионное
не, брешу, еще посадочный парашют кацапы шьють)))
хороший мотор стоит на нем
не кацаппром
Подробно препарированный Орлан. Ни одной рашкинной комплектухи, качество ужас. Мои самодельные печатки красивше выходят какая лицензия
мотор чехия
железо хз
по виду футабой пованивает
но не факт, корпуса машинок похожи
телеметрия - незнаю, но судя по антенам - не кацаппром)))
Бульдозеры, гтовсь! Дави турецкие помидоры!!!
Дожились...
гастрабайтершо
кстати ей прощается то что мне нет - гонит запросто и не банится
Просто, корд оборвался.
про наступление Азова например!!!
Неистрибимую веру дебилов в сверхбезопасный Telegram #Лубянки исправляет только аресты и нары. А до этого хоть кол на голове теши
Известно, что боевик входит в базу "Миротворец".
"Боевик НВФ. 2 рота 3 МСБ 3 ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) 1АК ЮВО ВС РФ (Донецкая обл.)", - говорится о боевике на ресурсе.
Точно "Майд ин саратов".