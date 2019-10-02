 24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі. ФОТОрепортаж

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно в одеському готелі Il Decameron завершилася урочиста церемонія вручення сертифікатів на двокімнатні квартири 24 морякам, звільненим 7 вересня", - написала вона.
Квартири розташовані в новобудові у передмісті Одеси.
"Квартири були придбані Фондом Віктора Пінчука з ініціативи президента України Володимира Зеленського", - підкреслила Денісова.
"Як дружина військовослужбовця, добре розумію, як важливо, щоб був свій куточок, де на тебе чекають", - додала вона.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
05.04.2019 Восемь семей пленных украинских моряков получили ордера на квартиры в Одессе из рук президента (фото, видео)
Еще пятеро получили ордера на новые квартиры еще в декабре 2018 года. В апреле квартиры получили все оставшиеся женатые моряки с перехода в Азов. Оставшиеся тогда были холосты и получили кубрики в новом общежитии в Одессе.
Или Моника побоялась его
потрясти"попросить"?
а в замен, Виктор Пинчук получил в кормление Министерство обороны Украины и пропихнул своего чИлавека на посаду зам министра обороны Марценюка Алексея Маразмовича ,что бы доить Армию..
это называется политическая коррупция перЗедента Зеленскавага!..
Тем о которых мы читаем почти каждый день, тем которые не сложили оружия и не сдались в плен тоже выдают квартиры, да?
Про них прочитали и забыли, а тут год мурыжили и все время освобождали.
Бороться с Пинчуком будет тоже Пинчук?
судя по виду из окна , квартирки в НЕсданных домах ЗА городом, практически в чистом поле
Твари конченные!