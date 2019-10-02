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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Денісова (373) житло (173) квартира (166) моряки (752)

 24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі. ФОТОрепортаж

24 морякам, які були захоплені Росією в полон у Керченській протоці і повернулися додому під час обміну 7 вересня, вручили сертифікати на квартири в Одесі.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно в одеському готелі Il Decameron завершилася урочиста церемонія вручення сертифікатів на двокімнатні квартири 24 морякам, звільненим 7 вересня", - написала вона.

Квартири розташовані в новобудові у передмісті Одеси.

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"Квартири були придбані Фондом Віктора Пінчука з ініціативи президента України Володимира Зеленського", - підкреслила Денісова.

"Як дружина військовослужбовця, добре розумію, як важливо, щоб був свій куточок, де на тебе чекають", - додала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Звільнені з полону моряки прибули на військово-морську базу Одеси. ФОТОрепортаж

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Також читайте: Усім звільненим морякам уже купили квартири, вони мешкатимуть в одному будинку, - заступник голови ОП Тимошенко. ВIДЕО

24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 01
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 02
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 03
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 04
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 05
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 06
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 07
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 08
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151721
 
 
 Топ коментарі
 
"Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского", - подчеркнула Денисова ..

а в замен, Виктор Пинчук получил в кормление Министерство обороны Украины и пропихнул своего чИлавека на посаду зам министра обороны Марценюка Алексея Маразмовича ,что бы доить Армию..
это называется политическая коррупция перЗедента Зеленскавага!..
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а раненым в бою и под обстрелами...?
Тем о которых мы читаем почти каждый день, тем которые не сложили оружия и не сдались в плен тоже выдают квартиры, да?
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Хех, вот это ватных чмошников пичет от фотографий Порошенко 24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе - Цензор.НЕТ 9723
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А говорят, что Порошенко плохой. Вот теперь благодаря ему они обзавелись жильем. Учитесь!!! Освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе - Цензор.НЕТ 5061
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Надо было Свыню потрясти. Или все на Жабу, ныкающуюся в Лондоне все пошло?
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А слабо мозги включить и подумать - почему сейчас вручили сертификаты только пяти морякам? (Нижняя фотка). А вот причина:

05.04.2019 Восемь семей пленных украинских моряков получили ордера на квартиры в Одессе из рук президента (фото, видео)

24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе - Цензор.НЕТ 1106

24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе - Цензор.НЕТ 6723

Еще пятеро получили ордера на новые квартиры еще в декабре 2018 года. В апреле квартиры получили все оставшиеся женатые моряки с перехода в Азов. Оставшиеся тогда были холосты и получили кубрики в новом общежитии в Одессе.
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Да мне пофиг, что ты там выкладываешь, соя. Можешь весь сайт заклеить свынячими свитлынами. Одно дело чиновник Свыня вручил что-то эвфемерное и другое дело Свыню, пославшего моряков плен, подняли за ноги и вытрусили из него его личные шекели на квартиры. Ты разницу между этими понятиями улавливаешь?
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Хех, вот это ватных чмошников пичет от фотографий Порошенко
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Це троляка кацапська. Не витрачайте час
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Это кто там гавкнул? Обосравшийся мешок с перьями, который должен был разогнаться над седой равниной Днепра и убиться об каплычку Свыни, когда ему ткнули в клюв информацию о метатоллоломе Богдан, который Свинарчуки и их хозяин Свиновальц пропихивали в ВСУ как медицинские машины? Порохобот, почему ты не выполнил обещанное?
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Закрий смердючу пащу, кацапе. З'ясувало, убоге, різницю між майданівцями і тітушками?
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Кулек с пометом, вроде как подывышысь на свитлыну Свыни на тракторе, ты пропищало "Ось Порошенко з майданивцямы"? Не? Отвечай, мерзкий липецкий манкурт
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А ти кажеш - не витрачати час. Воно ж так і пре з нього тугою струєю оте лайно, аж зупинитися не може.
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И к тебе вопрос, свинобот? Почему рошеновское отделение стецьгавов так палится? Регестрирует своих быдлотроллей якобы с украинскими фамилиями, но на козлячем языке? Клепкы не хватило?
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Я обычно на высеры такого как ты быдла внимания не обращаю, но ты так лезешь из кожи вон, что не заметить это исчадие просто нереально. Заметил . ... 24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе - Цензор.НЕТ 7420
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Ты, козлорыл, так и не ответил. Почему зарегился на кацапском языке?
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Спам, це листочок, прикрив, а сморід залишився, та хоч очі не мозолить 24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе - Цензор.НЕТ 1501
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А ты знаешь, подобие буратины, что Порох покупал квартиры морякам за свои? И не только морякам. И пленным спецназовцам. И еще до сих пор это делает. Последнее здание подарено "Рошеном" военным в конце июля этого года. Погугли - может поумнеешь, хотя вряд-ли.
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Та ты шо? Так у моряков будет теперь по две квартиры?
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Ты не только тупое, тело, но и слепое. Количество сертификатов на нижней фотке посчитать слабо?
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Тело? это ты про свое положение в самой опущенной части общества порохоботни? Знаешь, любитель тонких шоколадных ощущений, нет ничего мерзопакостней алчной Свынюки, которая кому-то из моряков что-то подогнала, а к кому то стала жопой
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Ну, по упоротой тупости с одноклеточными зелеботами сравниться никто не может. Вы, буратиноподобные зебилы, книжек не читаете. Вам зомбоящик давно заменил мозги. Диагноз "Дубинский и Мосейчук головного мозга" уже давно можно включать в учебники по клинической психиатрии. Так что, держись там.
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Что то ты, червяк, по теме ничего не исполнил. Как там Свынюка моряков выбирал для их облагодетельствования? По кудрявости? чы по фамилиям?
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Это вас по степени тупости подбирают. Чем тупее - тем лучше. Получай тело, заслужило полностью, как и твой хозяин.

24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе - Цензор.НЕТ 8587
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а почему не Беню, не кошерно?
Или Моника побоялась его потрясти "попросить"?
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Цікаво, що тепер Пінкук отримає від Зєлі для покращення своїх житлових умов??
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Пети тоже медальку дайте, за то что их туда послал.
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"Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского", - подчеркнула Денисова ..

а в замен, Виктор Пинчук получил в кормление Министерство обороны Украины и пропихнул своего чИлавека на посаду зам министра обороны Марценюка Алексея Маразмовича ,что бы доить Армию..
это называется политическая коррупция перЗедента Зеленскавага!..
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а раненым в бою и под обстрелами...?
Тем о которых мы читаем почти каждый день, тем которые не сложили оружия и не сдались в плен тоже выдают квартиры, да?
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А этот вопрос задай пре3,14зденту ЗЕльцману! 24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе - Цензор.НЕТ 2659
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Зачем?
Про них прочитали и забыли, а тут год мурыжили и все время освобождали.
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Квартиры дают только тем кто сдается. Те что сражаются нынешней власти зебилов не нужны. Капитулировать нужно понимаешь ли.
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Тоесть, я правильно понимаю, обосцались, без единого выстрела сдались кацапам вместе с кораблями, рассказали , тем же кацапам, всё что знали и даже чуть больше и в итоге, герои, почёт, награды, квартиры..!? Я ничего не перепутал ? Вы их ещё в пример подрастающему поколению приведите..., а, что, как есть Герои..
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Когда ты прыгнешь с автоматом на танк, тогда и скажешь, про без единого выстрела.Что плохого в том, что они шли своим маршрутом, а на них напали превосходящие силы пиратского флота *****.То что произошло в очередной раз показало миру преступную сущность путинского режима.
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Прежде, чем писать какие то буквы, включи мозг и осмысли то, о чём я написал. Ведь никто ребят не осуждает..., что случилось, то случилось, но зачем из них сейчас лепить "героев"..!? Это выглядит глупо и убого. Нечем здесь восхищаться.
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Сам включи, нихрена себе не осуждаешь.. Ребята выполнили свой воинский долг, попали в плен, год оттарабанили, показали на весь мир преступный режим путина. Да они больше сделали для обличения ***** чем многие диванные патриоты.
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Порошенко в Одессе вручил награды родным военнопленных моряков и передал ключи от квартир - https://dumskaya.net/news/poroshenko-vruchil-nagrady-moryakam-097400/

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Хорошо мы рады за них .....а когда вручат сертификаты на квартиры офицерам каторые прослужили 25 лет и более (а некоторые так и уволиились без жилья) и до сих пор вынуждены снимать жилье за 10000тысяч из которых государство компенсирует АЖ 1000грн в то время как бедному депутату выделяют компенсацию за жилье в 25000грн
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Ну будем надеяться, что мы идём правильным путем и всё это будет от слуг народа.
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Пиарился Офис, а заплатил Пинчук, главный.

Бороться с Пинчуком будет тоже Пинчук?
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За то что они в очередной раз показали преступный режим *****.
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Ні Моніка Зеленскі , а ні Пінзлюк не мають жодного відношення до цих квартир. Це звичайний піар від "уполномоченной" . А от про те, що завдяки саме "зусиллям" Моніки моряки, які повернулися з рашистського полону залишилися там кримінальними злочинцями ця "уполномоченная" чомусь цнотливо промовчала
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Жмотливые жлобы пинчук с моникой!
судя по виду из окна , квартирки в НЕсданных домах ЗА городом, практически в чистом поле
Твари конченные!
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