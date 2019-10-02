 Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази. ФОТОрепортаж

У розпорядженні "Новой газеты" є скріншоти публікацій, зроблених чеченськими спецпризначенцями, передає Цензор.НЕТ. Із датування, геолокації і коментарів випливає, що "Летючий загін Кадирова", як називають себе бійці цього формування, працює в Арктиці, зокрема в норвезькій її частині з 2016 року.
Так, 2 березня минулого року користувач інстаграма під ніком bes_600 публікує груповий знімок чоловіків у військовій формі на тлі грозненського аеропорту. На іншому фото той самий користувач зображений на тлі атомохода "Радянський Союз" із чоловіком старшого віку в цивільному одязі, коментар автора до селфі: "Джихад".
В інстаграмі можна знайти спільні фото і відео, на яких bes_600 зображений разом із користувачем akhaev_07_95. 9 лютого того ж року akhaev_07_95 публікує селфі на тлі засніженого аеропорту, за спиною чоловіка - авіазаправник із написом "Svalbard lufthavn" - "аеропорт Шпіцбергена". Чоловік на фото - в уніформі з нашивкою парашутного центру DZ Grozny і інший - з написаним по-російськи словом "Лютий" (ймовірно, це позивний). У профілі користувача маса фотографій з хештегом @ruspetsnaz - Російського університету спецназу, єдиного в країні приватного навчального закладу, який готує професійних силовиків. Університет розташований в Гудермесі і патронується особисто Кадировим.
Про арктичні навчання "Летючого загону" окремо повідомляється на сайті університету. Присутність чеченських спецпризначенців в Арктиці - не секрет. У 2018 році Рамзан Кадиров сам повідомив про проведені в Мурманську і на Землі Франца-Йосипа навчання. Але про поїздки своїх бійців на норвезьку територію глава Чечні не згадував.
Зазначимо, що Шпіцберген - демілітаризована зона. Тим часом на іншому фото того ж користувача akhaev_07_95, датованому 20 січня, чоловік зображений в розгрузці і з автоматичною зброєю в руках. Геотеги - Longyerbyen - місто Лонґйїр, столиця норвезької частини Шпіцбергена. За спиною бійця прапор того ж парашутного центру.
"У чеченському сегменті мережі можна знайти й інші знімки з норвезької геолокації. На Шпіцбергені бійці бували явно неодноразово, зі зброєю в руках - і не приховують цього. Сприйняття архіпелагу як "нічийної" або більш того суто російської території, а також хвацькі витівки з нелегального десантування туди можуть дуже ускладнити російсько-норвезькі відносини", - наголошується в публікації.
Нагадаємо, наприкінці вересня інтернет-газета AldriMer із посиланням на чотири джерела в трьох країнах повідомила про виявлення російських спецпідрозділів на Шпіцбергені. Крім того, газета стверджує, що в рамках спецоперації військові, переодягнені в цивільний одяг, висаджувалися і на материкову Норвегію для здійснення розвідки.
Странное дело, зебилы орут что - "Украина должна принять мир с путиным", но при этом Норвегия должна уничтожить кацапов
хитрожопость зебилов на фоне скрепного идиотизма - во всей красе
зебил, пойми - с твоего идиотизма РЖУТ
С самого факта, как примитивный мозг зебилов орет "норвегия должна дать отпор и прикопать кацапов" и - "нужно просто перестать стрелять"..
реально, разницвы между зебилами и ватниками - никакой.. все регулируется скрепами г+г
Вот это тебя и выбешивает, по факту
Браво, зебил..!
теперь понятно под что заточена твоя единственная "извилина": на чтение перед сном таблички в изголовьи
неа, кукишь - ты сегодня без водки останешься
Они пойдут на все,чтобы не ссориться с атомной дубинкой
Правительство Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому с требованиям содействовать расследованию роли Украины в уничтожении "Боинга."
Зеленский отдал России Цемаха? А отвечать будет Украина.
Вот таким образом раша ведет себя и никто не сопротивляется данному факту
Ты там проверся - Порох явно твои штаны испортил
У нормальных людей НЕ анализы, а критическое мышление..
Впрочем, зебильо Украины лишены даже мышления, не говоря уж о критическом)
Никак скреПОНОСЦЫ не могут прошлое забыть свое рабское.
Ну ничего скоро он тоже развалится
но летучий отряд?)))
смешно)))
мало их наши хлопчики резали, ох мало
И никакого отпора
Вы думаете они озабочены этим?
Там только чемпионат мира по легкой атлетике и немного Трампа...
Если их завтра завоюют втихую, я не удивлюсь
Гулять в разгрузке и камуфляже не только на Шпицбергене, но и везде в мире не запрещено.
Не факт, что россияне должны приезжать только через аэропорт, не исключено, что это не запрещено и другими способами, хотя, судя по фото на фоне аэропорта и заправщика, они туда добирались совершенно обычно и легально.
Гуглите статус Шпицбергена. Там всю жизнь на его части был советский (российский) поселок и советские шахты и естественно рос. военные. О чем вы тут лепечете????
Советский Союз в своих переговорах с Норвегией неоднократно поднимал вопрос о совместном использовании территории Шпицбергена для обеспечения обороны острова, в частности для размещения советских военных баз на острове как в период Второй мировой войны, под предлогом необходимости защиты с суши северных конвоев, так и на заре Холодной войны, на фоне нарождающегося противостояния с США. Норвежский Стортинг неоднократно рассматривал вопрос о предоставлении территории СССР под военные нужды, но всегда отклонял эти проекты большинством голосов. Одно из последних голосований по этому вопросу относится к лету 1947 года, когда большинство парламентариев в очередной раз отказали СССР в создании военной базы на острове (из 112 голосовавших 11 проголосовали «за», 101 «против» строительства советской военной базы)