EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  10889  79
Все про:Норвегія (115) Росія (20065) спецпризначенці (120)

 Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази. ФОТОрепортаж

Докази періодичної присутності озброєних росіян на норвезькому архіпелазі Шпіцберген надають самі росіяни, просто викладаючи фото в інстаграм. Зокрема, чеченського спецназу "Летючий загін Кадирова".

У розпорядженні "Новой газеты" є скріншоти публікацій, зроблених чеченськими спецпризначенцями, передає Цензор.НЕТ. Із датування, геолокації і коментарів випливає, що "Летючий загін Кадирова", як називають себе бійці цього формування, працює в Арктиці, зокрема в норвезькій її частині з 2016 року.

Так, 2 березня минулого року користувач інстаграма під ніком bes_600 публікує груповий знімок чоловіків у військовій формі на тлі грозненського аеропорту. На іншому фото той самий користувач зображений на тлі атомохода "Радянський Союз" із чоловіком старшого віку в цивільному одязі, коментар автора до селфі: "Джихад".

Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази 01

В інстаграмі можна знайти спільні фото і відео, на яких bes_600 зображений разом із користувачем akhaev_07_95. 9 лютого того ж року akhaev_07_95 публікує селфі на тлі засніженого аеропорту, за спиною чоловіка - авіазаправник із написом "Svalbard lufthavn" - "аеропорт Шпіцбергена". Чоловік на фото - в уніформі з нашивкою парашутного центру DZ Grozny і інший - з написаним по-російськи словом "Лютий" (ймовірно, це позивний). У профілі користувача маса фотографій з хештегом @ruspetsnaz - Російського університету спецназу, єдиного в країні приватного навчального закладу, який готує професійних силовиків. Університет розташований в Гудермесі і патронується особисто Кадировим.

Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази 02

Про арктичні навчання "Летючого загону" окремо повідомляється на сайті університету. Присутність чеченських спецпризначенців в Арктиці - не секрет. У 2018 році Рамзан Кадиров сам повідомив про проведені в Мурманську і на Землі Франца-Йосипа навчання. Але про поїздки своїх бійців на норвезьку територію глава Чечні не згадував.

Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази 03

Зазначимо, що Шпіцберген - демілітаризована зона. Тим часом на іншому фото того ж користувача akhaev_07_95, датованому 20 січня, чоловік зображений в розгрузці і з автоматичною зброєю в руках. Геотеги - Longyerbyen - місто Лонґйїр, столиця норвезької частини Шпіцбергена. За спиною бійця прапор того ж парашутного центру.

Читайте також: "Хочуть цих щурів у нас прилаштувати": мешканці Елісти вийшли на збори проти призначення мером терориста "ДНР" Трапезнікова. ФОТО

Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських спецпризначенців виявлено в Норвегії, - ЗМІ

"У чеченському сегменті мережі можна знайти й інші знімки з норвезької геолокації. На Шпіцбергені бійці бували явно неодноразово, зі зброєю в руках - і не приховують цього. Сприйняття архіпелагу як "нічийної" або більш того суто російської території, а також хвацькі витівки з нелегального десантування туди можуть дуже ускладнити російсько-норвезькі відносини", - наголошується в публікації.

Нагадаємо, наприкінці вересня інтернет-газета AldriMer із посиланням на чотири джерела в трьох країнах повідомила про виявлення російських спецпідрозділів на Шпіцбергені. Крім того, газета стверджує, що в рамках спецоперації військові, переодягнені в цивільний одяг, висаджувалися і на материкову Норвегію для здійснення розвідки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151717
 
 
 Топ коментарі
 
Прокопали бы норги их там, и никто не вякнул бы, всё равно они ихтамнеты.
 показати весь коментар
 
Россия агрессивная, шовинистическая империя. Кто этого не понимает - дурак.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Прокопали бы норги их там, и никто не вякнул бы, всё равно они ихтамнеты.
 показати весь коментар
 
 
в честь чего?? "нужно просто перестать стрелять"(с)зеленский - и чеченский спецназ сам уйдет...
 показати весь коментар
 
 
В честь самого факта незаконного нахождения кадыровского мяса на территории чужого государства. А ухайдокать можно как вагнеровских в Сирии.
 показати весь коментар
 
 
и что?? кацапы присутствую и в Украине, в ордло.. Но моника зеленски просто перестала стрелять и подписала с путиным капитуляцию Украины.
Странное дело, зебилы орут что - "Украина должна принять мир с путиным", но при этом Норвегия должна уничтожить кацапов
 показати весь коментар
 
 
Почему должна?Пусть не уничтожает, Украина разве вмешивается во внутренние дела других государств? Проблемы то в любом случае будут у Норвегии.
 показати весь коментар
 
 
симптоматично, что зеильо возмущается что Норвегия ничего не делает и при этом поощряют действия моники зеленской по капитуляции Украины Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 1695
хитрожопость зебилов на фоне скрепного идиотизма - во всей красе
 показати весь коментар
 
Ты Зеленского уже и к Норвегии прицепил. Под кроватью не забудь проверить перед сном, вдруг он там прячется.
 показати весь коментар
 
 
ужастики зебилов?))
зебил, пойми - с твоего идиотизма РЖУТ Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 3750
С самого факта, как примитивный мозг зебилов орет "норвегия должна дать отпор и прикопать кацапов" и - "нужно просто перестать стрелять"..
реально, разницвы между зебилами и ватниками - никакой.. все регулируется скрепами г+г
 показати весь коментар
 
 
Если бы можно было бы сказать, "Педиоты, у вас же есть мозги!", но нет, у вас их отсутствие.
 показати весь коментар
 
 
бедняжко зебил, даже до тебя дошло: что скрепные мозги зебилов Украины и ватников расеи - одинаковы Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 1393 . И что самое симптоматично для зебилов и ватников - ненависть к Пороху.. Реально - "вышебратья" Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 1393
Вот это тебя и выбешивает, по факту Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 1393
 показати весь коментар
 
 
Закажи таблички с надписью "Во всём виноват Зеленский!", повесь в изголовье и перед сном смотри каждый раз.
 показати весь коментар
 
 
это ты из личной практики советуешь?)) то-то у зебилов вечная истерика "во всем виноват Порох".. Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 8273
Браво, зебил..! Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 8273
теперь понятно под что заточена твоя единственная "извилина": на чтение перед сном таблички в изголовьи
 показати весь коментар
 
 
вау, зебил наконец-то сказал - ради чего оно сюда приперлось: ЗА ПОДАЧКАМИ Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 4633
неа, кукишь - ты сегодня без водки останешься Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 1614
 показати весь коментар
 
 
Идиоты. часть Шпицбергена - российская территория, где ходят рубли и живут рос. граждане. Почему бы там вреия от вреиени не появляться российским военным(
 показати весь коментар
 
Чё ты с ним базаришь, ано штатное ПЕСюновое ******* за деньхи для асялинка *************. Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 7035 Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 7035 Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 7035
 показати весь коментар
 
 
Для европы нужен мир и дело в шляпе
Они пойдут на все,чтобы не ссориться с атомной дубинкой
 показати весь коментар
 
тогда почему зебилы против мира в Европе.. когда их сцарь вова готов пойти на любую сдачу интересов Украины ради минутного пиара
 показати весь коментар
 
браво!, И тут у зебилов Порох виноват - что зебилы, насмотревших г+г - истерили за монику зеленски :D

Правительство Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому с требованиям содействовать расследованию роли Украины в уничтожении "Боинга."
Зеленский отдал России Цемаха? А отвечать будет Украина.
 показати весь коментар
 
 
Не упоминай зебила , я ем . Так можно и бливануть Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 1950
 показати весь коментар
 
 
Арктику тоже захватывают втихаря мордор,а там нефть и газ
Вот таким образом раша ведет себя и никто не сопротивляется данному факту
 показати весь коментар
 
 
особенно показателен тот факт, что моника зеленски в этот момент подписывает "формулу путина" о сдаче интересов Украины
 показати весь коментар
 
 
Задолбал ты своей моникой...моника протеже петруши,а ***** кукловод над ними
 показати весь коментар
 
 
истерика зебилов - зачтена! Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 4903 вот оно че - оказывается это Порох подсунул монику шмаркля, а не зебилы за него исходили пеной после просмотра г+г Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 4903
Ты там проверся - Порох явно твои штаны испортил Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 2934
 показати весь коментар
 
 
зебил, ты себя такими словами не пугай.. то что ты считаешь "анализом" - это всего лишь бумажка из медлаборатории о твоих глистах. Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 996
У нормальных людей НЕ анализы, а критическое мышление..
Впрочем, зебильо Украины лишены даже мышления, не говоря уж о критическом)
 показати весь коментар
 
 
Прикопать, норвеги? Эти либерасты убогие смогут разве что массаж стопы сделать русским солдатам, да и еще приплатят за этот фетиш.
 показати весь коментар
 
многоликие ихтамнеты, теперь уже "белые человечки"
 показати весь коментар
 
 
Очнулись. Границу с Мурманском еще проверьте.
 показати весь коментар
 
 
Без американской базы шведам не обойтись. Сразу вздохнут спокойно. А заодно туда можно перенести и тюрьму из Гуантанамо- там прохладней.
 показати весь коментар
 
 
Почему вы так боитесь своего флага?😂😂😂🌷
 показати весь коментар
 
Опять как то стеснительно про тряпку😂🌷
 показати весь коментар
 
Можешь гордо зайти на сайт под триколором?🌷🌷🌷🌷
 показати весь коментар
 
Россия агрессивная, шовинистическая империя. Кто этого не понимает - дурак.
 показати весь коментар
 
 
Норвежцам пора выгнать всех россиян с Шпицбергена. Терпилы!
 показати весь коментар
 
 
К толерастам можно. Пусть к Китайцам попробуют.
 показати весь коментар
 
 
а давайте насыпим кацапам новых санкций, за неуважение к суверенитету Норвегии!
 показати весь коментар
 
 
атомоход "Советский Союз" )))

Никак скреПОНОСЦЫ не могут прошлое забыть свое рабское.
Ну ничего скоро он тоже развалится Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 5881
 показати весь коментар
 
 
там еще шахта есть кацапская
но летучий отряд?)))
смешно)))
мало их наши хлопчики резали, ох мало
 показати весь коментар
 
похоже на жареного петуха из тейпа баранов, который вот-вот норвежскую да и европейскую жопу клюнет...
 показати весь коментар
 
выражаю им высочайшую степень обеспокоенности
 показати весь коментар
 
Они же братья не ссыти европейцы, отводите войска !!!!!
 показати весь коментар
 
 
Вот так втихаря захватывают земли русиш швайн
И никакого отпора
 показати весь коментар
 
 
и газовых труб к себе от них больше тяните
 показати весь коментар
 
Мля, кто там на том Шпицбергене собирается воевать спецназом? Там при необходимости все нахрен выносится авиацией за один раз. Не, ну можно, конечно, в шахты попрыгать, но потом все равно прийдется думать как вплавь через Баренцево море домой добираться, при этом не наткнувшись на викингов.
 показати весь коментар
 
 
Учи матчасть. полкдурок. Часть Шпицбергена - рос. территория. на которой две рос. шахты и рос. городок
 показати весь коментар
 
Российский спецназ Летучий отряд Кадырова "Советский Союз" и "Джихад". работает в Арктике, в том числе в норвежской ее части с 2016 года.
 показати весь коментар
 
Почитайте их новости на https://www.nrk.no/
Вы думаете они озабочены этим?
Там только чемпионат мира по легкой атлетике и немного Трампа...
Если их завтра завоюют втихую, я не удивлюсь
 показати весь коментар
 
Минировать где они шляются, а потом наблюдать и дистанционно подрывать, тут же захватить - а че вы это тут взрываете то? Но лучше так чтобы этих тварей в тюрьме не держать - "медведи съели"
 показати весь коментар
 
Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 8888Гугли статус Шпицбергена. Он на 30% принадлежит Россия и норв. юрисдикция там не действует
 показати весь коментар
 
Выражаю норвежцам сильную обеспокоенность.
 показати весь коментар
 
Россияне могут летать на Шпицберген без виз, в том числе - всяческие курсанты и военные. Оружие на Шпицберген возить не требуется, там его куча, всех возможных моделей, т.к. без оружия передвигаться по острову запрещено, так что чеченец запросто мог сделать фото с автоматом, арендованным на месте.
Гулять в разгрузке и камуфляже не только на Шпицбергене, но и везде в мире не запрещено.
Не факт, что россияне должны приезжать только через аэропорт, не исключено, что это не запрещено и другими способами, хотя, судя по фото на фоне аэропорта и заправщика, они туда добирались совершенно обычно и легально.
 показати весь коментар
 
Часть Шпицбергена - российская территория. где ходят рубли. Прежде. чем что-то ляпнуть - учи матчастьб
 показати весь коментар
 
Чувствую просрут Норвеги =исконно рузьские = территории ихтамнетам.
 показати весь коментар
 
Они 30% Шпицбергена просрали еще 70 лет назад. Теперь там на законном основании рос. шахты . поселок и рос. военные
 показати весь коментар
 
соєсоси ви вже ******* так очко зализали що воно і срати не зможе...
 показати весь коментар
 
 
Вот так вот конкретный член НАТО безапелляционно голосовала за предоставление абсолютных прав в ПАСЕ государству нарушающему границы соседей. За что боролись на то и напоролись. Продолжайте и дальше и скоро в ваших бунденстагах будут нельсоны а ивановы.
 показати весь коментар
 
Господи.тупые дебилы Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 1771
Гуглите статус Шпицбергена. Там всю жизнь на его части был советский (российский) поселок и советские шахты и естественно рос. военные. О чем вы тут лепечете???? Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 1771
 показати весь коментар
 
В 1920 году в рамках мирной Парижской конференции был заключён Договор о Шпицбергене, закреплявший суверенитет Норвегии над архипелагом, но при этом все государства-участники Договора имели право осуществлять коммерческую и научно-исследовательскую деятельность на основе полного равенства и демилитаризированного статуса архипелага (статья 3). Согласно статье 2 Договора Норвегия получила право на охрану и восстановление флоры и фауны, хотя забота об экологической ситуации не была характерна для того времени. В статье 8 Норвегия обязывалась создать Горный устав, регламентирующий хозяйственную деятельность на Шпицбергене, при этом устав не должен был давать привилегии, монополии и льготы какой-либо стране, включая Норвегию. В 1925 Горный устав для Шпицбергена был принят вместе с Национальным законом о Шпицбергене.

Советский Союз в своих переговорах с Норвегией неоднократно поднимал вопрос о совместном использовании территории Шпицбергена для обеспечения обороны острова, в частности для размещения советских военных баз на острове как в период Второй мировой войны, под предлогом необходимости защиты с суши северных конвоев, так и на заре Холодной войны, на фоне нарождающегося противостояния с США. Норвежский Стортинг неоднократно рассматривал вопрос о предоставлении территории СССР под военные нужды, но всегда отклонял эти проекты большинством голосов. Одно из последних голосований по этому вопросу относится к лету 1947 года, когда большинство парламентариев в очередной раз отказали СССР в создании военной базы на острове (из 112 голосовавших 11 проголосовали «за», 101 «против» строительства советской военной базы)
 показати весь коментар
 
Не пиши ерунды и гугли матчасть. На Шпицбергене даже сейчас есть полностью русский поселок. где валютой служат рубли. Можешь поискать в гугле
 показати весь коментар
 
Жуйте, жуйте шмарклі беззубі стурбовані йолопи...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору