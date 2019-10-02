 "Хочуть цих щурів у нас прилаштувати": мешканці Елісти вийшли на збори проти призначення мером терориста "ДНР" Трапезнікова. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Так, на вихідних відбувся народний сход з вимогою відставки бойовика, на якому зібралося близько 500 осіб, а 1 жовтня жителі міста зібралися на "молебень про добробут Елісти".

"Ми вимагали, щоб до 1 жовтня Трапезнікова зняли з посади. Нас не почули", - пояснив один з учасників мітингів Бадма Бюричев.

Сход люди провели без транспарантів і звукопідсилювальної апаратури, на площі було встановлено стенд з гаслом "Це наше місто". Поліція учасникам не перешкоджала.





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"У нас прекрасно всі знають, що таке "ДНР", хто там чим керував і чим займався. Цих людей ми вважаємо злочинцями", - заявив активіст з'їзду ойрат-калмицького народу Валерій Бадмаєв.

На його думку, в "ДНР" зараз настає крах, "звідти всі біжать, як пацюки, ось вони цих щурів і будуть тепер прилаштовувати в Росії".

Бадмаєв додав, що активісти склали заяву генеральному прокурору, прокурору Калмикії, главі регіону Бату Хасікова і новообраному голові Елістинских міських зборів Миколі Орзаєву. У заяві вони вказали, які федеральні і республіканські закони порушені під час призначення Трапезнікова.