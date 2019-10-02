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 Суспільство, За кордоном
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Все про:бойовик (3082) мер (182) Росія (20065)

 "Хочуть цих щурів у нас прилаштувати": мешканці Елісти вийшли на збори проти призначення мером терориста "ДНР" Трапезнікова. ФОТО

У столиці Калмикії Елісті протести проти призначення мером міста терориста "ДНР" Дмитра Трапезнікова з інтернету перейшли на вулицю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Так, на вихідних відбувся народний сход з вимогою відставки бойовика, на якому зібралося близько 500 осіб, а 1 жовтня жителі міста зібралися на "молебень про добробут Елісти".

"Ми вимагали, щоб до 1 жовтня Трапезнікова зняли з посади. Нас не почули", - пояснив один з учасників мітингів Бадма Бюричев.

Сход люди провели без транспарантів і звукопідсилювальної апаратури, на площі було встановлено стенд з гаслом "Це наше місто". Поліція учасникам не перешкоджала.

Хочуть цих щурів у нас прилаштувати: мешканці Елісти вийшли на збори проти призначення мером терориста ДНР Трапезнікова 01
Хочуть цих щурів у нас прилаштувати: мешканці Елісти вийшли на збори проти призначення мером терориста ДНР Трапезнікова 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хватит умирать за Донбасс": у містах РФ з'явилися написи проти захоплення Криму і війни з Україною. ФОТОрепортаж

"У нас прекрасно всі знають, що таке "ДНР", хто там чим керував і чим займався. Цих людей ми вважаємо злочинцями", - заявив активіст з'їзду ойрат-калмицького народу Валерій Бадмаєв.

На його думку, в "ДНР" зараз настає крах, "звідти всі біжать, як пацюки, ось вони цих щурів і будуть тепер прилаштовувати в Росії".

Бадмаєв додав, що активісти склали заяву генеральному прокурору, прокурору Калмикії, главі регіону Бату Хасікова і новообраному голові Елістинских міських зборів Миколі Орзаєву. У заяві вони вказали, які федеральні і республіканські закони порушені під час призначення Трапезнікова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151715
 
   
 Топ коментарі
 
сами это говнище ордло создали , а теперь ещё и удивляются как до них это дерьмо докатилось , хлебайте на здоровье
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Чогось калмики не оцінили свого "хероя наваросії".Цікаво,скільки калмиків були іхтамнєтами?
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Это кто это против брацкага народа Домбаса протестует то?"Хотят этих крыс у нас пристроить": жители Элисты вышли на сход против назначения мэром террориста "ДНР" Трапезникова - Цензор.НЕТ 1711
Это ж фошызм!!
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Парабелуме, краще і не скажеш.++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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А будете себя плохо вести-реинкарнируетесь снова в эту вашу Элисту.
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Хороший мэр этот Трапезников. Вы просто ничего не смыслите в молодых республиках "Хотят этих крыс у нас пристроить": жители Элисты вышли на сход против назначения мэром террориста "ДНР" Трапезникова - Цензор.НЕТ 8918
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сами это говнище ордло создали , а теперь ещё и удивляются как до них это дерьмо докатилось , хлебайте на здоровье
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Чогось калмики не оцінили свого "хероя наваросії".Цікаво,скільки калмиків були іхтамнєтами?
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так вам и надо мерзости... думали отсидитесь молча пока плешивая тварь к соседям залезла... не плохо бы пригласить нацгвардию плешивого да палками мерзостей через всю спину до самой ж... ты смотри заблеяли бараны стойлового содержания.. не того волка им поставили...
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на чужой территории можно что угодно делать, а как себя касается, то сразу понятно становится.
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Это кто это против брацкага народа Домбаса протестует то?"Хотят этих крыс у нас пристроить": жители Элисты вышли на сход против назначения мэром террориста "ДНР" Трапезникова - Цензор.НЕТ 1711
Это ж фошызм!!
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Ишь, еще и бузят. Правильное назначение. Кадры "днр"-на службу в Россию.
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Не волнуйтесь, жители Элисты. Скоро эти крысы станут депутатами ВР или станут мэрами Донецка и Луганска по украинским законам.
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Этот "мэр" их быстро успокоит из градов. В каждый город ройси по боевику дыры в мэры
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кожному укропу по два раби !
кожному ДНР-івцю по 2 калмика !! )))
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Выжебратья, епта... В чем проблема то? В молодой и процветающей такие вон как порядки наводят. Например в Донецке пафосно установили таксофон. Такому даже Илон Маск обзавидовался! Так что не ссыте...
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кацапи коли вам в сраку без вазелина "хероя" вводять не прічітайтє...
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"У нас прекрасно все знают, что такое "ДНР", кто там чем руководил и чем занимался. Этих людей мы считаем преступниками", - заявил активист съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев.
По его мнению, в "ДНР" сейчас наступает крах, "оттуда все бегут, как крысы, вот они этих крыс и будут теперь пристраивать в России".Источник: https://censor.net.ua/p3151715

что так и сказал? что-то подозрительно разумно, не может быть чтобы там соображали настолько
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Чурбани срані, їхні батири "сражались за свободу народа Дамбаса", от народ дамбаса і повалив до своїх "асвабадітєпєй". Для всіх РФовських чурок круто служити в росармії, Давіться тепер самі цим гімном
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