 Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка "ввечері вирішити питання зп", - робочий день ВР 2 жовтня. ФОТОрепортаж

Сьогоднішнє засідання почалося з майже годинним запізненням через приїзд у Раду президента Володимира Зеленського, який провів зустріч із главами фракцій, а також з фракцією "Слуги народу".
Зеленський поінформував глав фракцій про те, що саме підписано в Мінську.
У підсумку, проєвропейська опозиція у Верховній Раді зажадала від президента Володимира Зеленського пояснити свою стратегію деокупації Донбасу у зв'язку з узгодженням "формули Штайнмаєра".
Тим часом під Верховною Радою тривали пікет "євробляхерів" і мітинг "Правого сектора".
Крім цього, Рада сьогодні удосконалила процедуру призначення і звільнення членів Нацради ТРМ, створила тимчасову спецкомісію з питань правового статусу ветеранів, а також підтримала перезавантаження НАЗК.
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.
Микита Потураєв (СН) цілує Людмилу Буймістер (СН).
Андрій Клочко (СН) прийшов у футболці з написом "GURU".
Плакат ОПЗЖ, на якому нардепка від "Голосу" написала "ПТН ПНХ".
Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко розмовляє з колегою.
Вадим Галайчук веде переписку з абонентом Ігор Боженко.
Зазначимо, що Ігор Боженко був довіреною особою Володимира Зеленського в 90-му окрузі (Біла Церква) на президентських виборах.
"Дуже потрібно переговорити 10 хв. Важливо", - просить Боженко Галайчука про зустріч. "Так, напевно", - відповідає Галайчук.
Віктор М’ялик ("За майбутнє", зліва)
Богдан Яременко (СН, у верхньому ряду перший праворуч, в окулярах) задумався, поки його колег по фракції Романа Соху і Олександра Федієнка щось розсмішило.
Перший віцеспікер Руслан Стефанчук (сидить), Олександр Корнієнко (СН) та Роксолана Підласий (СН).
Олександр Дубінський (СН, праворуч) і Ярослав Железняк ("Голос", зліва).
Петро Порошенко ("ЄС", сидить), глава фракції "Голос" Сергій Рахманін та Андрій Парубій ("ЄС").
Тепер Парубій і Рахманін розмовляють з Юлією Тимошенко ("Батьківщина")
Парубій розмовляє з Дмитром Лубінцем( "За майбутнє").
Андрій Осадчук ("Голос", зліва) та Сергій Рахманін.
Нарада "слуг народу".
Богдан Яременко виступає з трибуни парламенту.
Пленарне засідання Верховної Ради, 2 жовтня.
Увага Дубінського і його колег по фракції привернули якісь документи.
Дубінський розмовляє зі спікером Дмитром Разумковим.
Ольга Василевська-Смаглюк (СН) нахилилася подивитися, що там роблять її колеги по фракції.
Петро Порошенко виступає з трибуни Ради.
Андрій Задорожний (СН) читає парламентську газету.
Нестор Шуфрич виступає перед парламентаріями з "СН", "Голосу" і "Батьківщини".
Народні депутати від СН сконцентрувалися біля трибуни ВР.
Стефанчук вивчає Регламент ВР.
Іван Кириленко ("Батьківщина") приймає вітання з днем народження від Петра Порошенка.
Кириленко поклоном дякує Порошенку за привітання.
Привітати Кириленка прийшла й Ірина Геращенко.
Іван Шинкаренко відволікся від читання Регламенту ВР на листування з абонентом "Ольга".
Ольга: Їх багато, і я не розумію, що взагалі означають ці ієрогліфи
Шинкаренко: Увечері глянемо
Ольга: Давай ще ввечері питання про мою зп вирішимо
Шинкаренко: Ок.
Фото: Цензор.НЕТ