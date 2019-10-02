 Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка "ввечері вирішити питання зп", - робочий день ВР 2 жовтня. ФОТОрепортаж

Сьогоднішнє засідання почалося з майже годинним запізненням через приїзд у Раду президента Володимира Зеленського, який провів зустріч із главами фракцій, а також з фракцією "Слуги народу".

Зеленський поінформував глав фракцій про те, що саме підписано в Мінську.

У підсумку, проєвропейська опозиція у Верховній Раді зажадала від президента Володимира Зеленського пояснити свою стратегію деокупації Донбасу у зв'язку з узгодженням "формули Штайнмаєра".

Тим часом під Верховною Радою тривали пікет "євробляхерів" і мітинг "Правого сектора".

Крім цього, Рада сьогодні удосконалила процедуру призначення і звільнення членів Нацради ТРМ, створила тимчасову спецкомісію з питань правового статусу ветеранів, а також підтримала перезавантаження НАЗК.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Микита Потураєв (СН) цілує Людмилу Буймістер (СН).

Андрій Клочко (СН) прийшов у футболці з написом "GURU".

Плакат ОПЗЖ, на якому нардепка від "Голосу" написала "ПТН ПНХ".

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко розмовляє з колегою.

Вадим Галайчук веде переписку з абонентом Ігор Боженко.

Зазначимо, що Ігор Боженко був довіреною особою Володимира Зеленського в 90-му окрузі (Біла Церква) на президентських виборах.

"Дуже потрібно переговорити 10 хв. Важливо", - просить Боженко Галайчука про зустріч. "Так, напевно", - відповідає Галайчук.

Віктор М’ялик ("За майбутнє", зліва)

Богдан Яременко (СН, у верхньому ряду перший праворуч, в окулярах) задумався, поки його колег по фракції Романа Соху і Олександра Федієнка щось розсмішило.

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук (сидить), Олександр Корнієнко (СН) та Роксолана Підласий (СН).

Олександр Дубінський (СН, праворуч) і Ярослав Железняк ("Голос", зліва).

Петро Порошенко ("ЄС", сидить), глава фракції "Голос" Сергій Рахманін та Андрій Парубій ("ЄС").

Тепер Парубій і Рахманін розмовляють з Юлією Тимошенко ("Батьківщина")

Парубій розмовляє з Дмитром Лубінцем( "За майбутнє").

Андрій Осадчук ("Голос", зліва) та Сергій Рахманін.

Нарада "слуг народу".

Богдан Яременко виступає з трибуни парламенту.

Пленарне засідання Верховної Ради, 2 жовтня.

Увага Дубінського і його колег по фракції привернули якісь документи.

Дубінський розмовляє зі спікером Дмитром Разумковим.

Ольга Василевська-Смаглюк (СН) нахилилася подивитися, що там роблять її колеги по фракції.

Петро Порошенко виступає з трибуни Ради.





Андрій Задорожний (СН) читає парламентську газету.

Нестор Шуфрич виступає перед парламентаріями з "СН", "Голосу" і "Батьківщини".

Народні депутати від СН сконцентрувалися біля трибуни ВР.

Стефанчук вивчає Регламент ВР.

Іван Кириленко ("Батьківщина") приймає вітання з днем народження від Петра Порошенка.

Кириленко поклоном дякує Порошенку за привітання.

Привітати Кириленка прийшла й Ірина Геращенко.

Іван Шинкаренко відволікся від читання Регламенту ВР на листування з абонентом "Ольга".

Ольга: Їх багато, і я не розумію, що взагалі означають ці ієрогліфи

Шинкаренко: Увечері глянемо

Ольга: Давай ще ввечері питання про мою зп вирішимо

Шинкаренко: Ок.

Фото: Цензор.НЕТ