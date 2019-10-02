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Все про:злодій у законі (128) Одеська область (1079) Нацполіція (8282)

 Злодія в законі Тенґо Гальського знову затримано в Україні. Раніше його вже тричі висилали з країни. ФОТО

На Одещині затримано злодія в законі на прізвисько Тенґо Гальський або Тенґо Пітерський, який раніше вже кілька разів незаконно перетинав кордон України, намагаючись налагодити тут злочинні зв'язки і поширити свій вплив.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України затримали уродженця Абхазії і доставили його до Державної міграційної служби України в Одеській області. У зв'язку з відсутністю документів, що засвідчують особу, Тенґо Гальського помістили в Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців для видворення з України.

Наголошується, що кримінальника вже тричі затримували працівники правоохоронних структур і висилали за межі держави.

"7 місяців тому іноземця вислали востаннє і заборонили в'їзд на 10 років", - нагадали в поліції.

Тенґо Гальський, "коронований" у 2014 році в Петербурзі, мав налагодити контроль і перерозподіл грошових потоків, отриманих від незаконних заволодінь, крадіжок, грабежів і розбійних нападів. Під його керівництвом мало діяти злочинне угруповання в столиці України

Злодія в законі Тенґо Гальського знову затримано в Україні. Раніше його вже тричі висилали з країни 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151675
 
 
 Топ коментарі
 
Пристрелите его - дешевле будет, чем вывозить в 4й раз
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Разве что на кол...Чтоб другим охота отпала
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Почему он не был застрелен при задержании?
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козьими тропами пробирается как гадя))
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а тебе, купи-продай, за расею обидно или за то, что ты Зедебил?
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мне насрать на росию🤣а так да я зебил😁
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это значит, что ты поддерживаешь похеризм таких же, как ты сам, в законотворчестве, кумовство в исполнительной власти, ручное управление в судебной системе, лизоблюдство перед олигархами, и капитуляцию перед русскими под благовидным предлогом?
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у вас - да, именно по-этому вы жить иначе никогда не сможете.
У нас так не будет.
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Ти чому не на фронті,і чому досі не загинув за Україну,а інші хай гинуть? Чому не воюють сини порошенка.ахметова пінчука авакяна геращенки і т д.?
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бидло рило забери і пнх, не зебілу запитувати чи був я не фронті,
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Чи може тобі нагадати скільки разів не втікав твій ************ від повістки?
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Пристрелите его - дешевле будет, чем вывозить в 4й раз
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Чтобы он руководил всем прям оттуда? И ничего не поменялось в итоге?
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На красную зону в пресс хату, всё желание приезжать отпадет ))
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сначала главного вора-мародера надо бы Злодія в законі Тенґо Гальського знову затримано в Україні. Раніше його вже тричі висилали з країни - Цензор.НЕТ 4843
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у него ещё строгого с предупреждением не было... Вор в законе Тенго Гальський снова задержан в Украине. Ранее его уже трижды выдворяли из страны - Цензор.НЕТ 8681
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ну таки нарушение пересечения границы есть. почему просто высылают . закрыть на лагерь если боятся влияния закрыть в лагерь где сидят менты и прокуроры .
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Он из любого лагеря сможет наладить любые связи. Там даже спокойнее и все удобства.
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Спокойно, господин Аваков знает что делать...
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Как говорит Зелинский,лучший министр с прошлого кабмина.
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В IT-сфере за такое большие деньги платят!!! Вор в законе Тенго Гальский снова задержан в Украине. Ранее его уже трижды выдворяли из страны - Цензор.НЕТ 9155
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После семьдесят пятого выдворения из Украины, до вора в законе наконец дошло что его уже устали выдворять и наконец предпримут что то порадикальнее. Злодія в законі Тенґо Гальського знову затримано в Україні. Раніше його вже тричі висилали з країни - Цензор.НЕТ 8537
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А почему он при задержании не пытался оказать вооружённое сопротивление? Или, может быть опять, сам явился с повинной?
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Почему он не был застрелен при задержании?
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І що неможливо встановити як він вїхав в Україну і який погранець конкретно його пропустив?
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нужно выслать его в Грузию, по месту рождения. Ну или пообещать это сделать в следующий раз.
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В воюючій країні границя як прохідний двір. Народ, здавайтесь москалям і не рипайтесь, не буде в вас країни, не зможете її побудувати.
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Ну так посадите его за незаконное пересечение и провоз контрабанды (ну не голым же он пришел).
Раз он ТАк рвется в укр тюрьмы, то пусть сидит.
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