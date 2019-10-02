 Сумські пенсіонери перекрили колії і зупинили електричку. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на поліцію Сумської області.
Інцидент стався сьогодні вранці в Сумах, на вулиці Героїв Крут, на залізничній зупинці "59-й кілометр".
"Близько десятка сумчан, за їхніми словами, стурбованих скасуванням додаткових залізничних зупинок на території обласного центру, вийшли на залізничну колію. Внаслідок чого машиніст пасажирського потягу приміського сполучення "Суми-Смородино" змушений був зупинити рух потягу", - повідомили в поліції.
Поліцейські поспілкувалися з громадянами і машиністом. Останнього вони переконали відкрити двері вагонів.
"Громадяни зайшла всередину, звільнивши шлях, після чого потяг міг продовжити свій рух", - додали в поліції.
Учасники конфлікту розповіли правоохоронцям, що зупинки скасували через те, що місцева влада заборгувала "Укрзалізниці" гроші за компенсацію пільгового проїзду пенсіонерів.
"Розпочато перевірку обґрунтованості та законності скасування додаткових зупинок, а також причини виникнення заборгованості. За результатами перевірки буде ухвалено відповідне процесуальне рішення", - підсумували в поліції.
1. Я проти поставляти на окупований донбас наші енергоресурси і грошові потоки
2. Я проти поставок товарів в окупований Крим
3. Я проти щоб на прилавках магазинів моєї України продавалася зубна паста і шампуні і т. д. з росії!!!
Не там тогда протестуют
не успееш оглянуться и и сам будеш пенсом
и тогда поступление денег урежется раза в четыре
/многие поют по другому и ещё сильней/
ещё и пенсию могут не давать пусть детки из Европы кормят
не желаю никому /надейся на крепость рук и непомерный труд/