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Все про:Нацполіція (8282) Правоохоронні органи (180) Суми (158) Укрзалізниця (816)

 Сумські пенсіонери перекрили колії і зупинили електричку. ФОТОрепортаж

Приблизно десять жителів Сум перекрили залізничні колії. У такий спосіб вони протестували проти скасування кількох зупинок електрички в межах міста.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на поліцію Сумської області.

Інцидент стався сьогодні вранці в Сумах, на вулиці Героїв Крут, на залізничній зупинці "59-й кілометр".

"Близько десятка сумчан, за їхніми словами, стурбованих скасуванням додаткових залізничних зупинок на території обласного центру, вийшли на залізничну колію. Внаслідок чого машиніст пасажирського потягу приміського сполучення "Суми-Смородино" змушений був зупинити рух потягу", - повідомили в поліції.

Сумські пенсіонери перекрили колії і зупинили електричку 01

Поліцейські поспілкувалися з громадянами і машиністом. Останнього вони переконали відкрити двері вагонів.

"Громадяни зайшла всередину, звільнивши шлях, після чого потяг міг продовжити свій рух", - додали в поліції.

Сумські пенсіонери перекрили колії і зупинили електричку 02

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Учасники конфлікту розповіли правоохоронцям, що зупинки скасували через те, що місцева влада заборгувала "Укрзалізниці" гроші за компенсацію пільгового проїзду пенсіонерів.

"Розпочато перевірку обґрунтованості та законності скасування додаткових зупинок, а також причини виникнення заборгованості. За результатами перевірки буде ухвалено відповідне процесуальне рішення", - підсумували в поліції.

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Сумські пенсіонери перекрили колії і зупинили електричку 03Сумські пенсіонери перекрили колії і зупинили електричку 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151670
 
   
 Топ коментарі
 
Что не было такого при Порошенко? Скоро, Вам, пенсы еще и субсидию команда Зе! отменит. Ибо Дети должны содержать своих стареньких родителей, а не государство!!! Сумские пенсионеры перекрыли железную дорогу и остановили электричку - Цензор.НЕТ 7896
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Як гроші з буджету викачувати для потреб окупованого донбасу, то влада рада старатися, а як забезпечити свої проукраїнських пенсионерів елементарним, то у влади не має грошей? Зеля і "слуги уродів" хто вам важливіший: російські окупанти чи свої громадяни?
1. Я проти поставляти на окупований донбас наші енергоресурси і грошові потоки
2. Я проти поставок товарів в окупований Крим
3. Я проти щоб на прилавках магазинів моєї України продавалася зубна паста і шампуні і т. д. з росії!!!
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Что не было такого при Порошенко? Скоро, Вам, пенсы еще и субсидию команда Зе! отменит. Ибо Дети должны содержать своих стареньких родителей, а не государство!!! Сумские пенсионеры перекрыли железную дорогу и остановили электричку - Цензор.НЕТ 7896
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А за какой хер жить тем у кого детей нет? Они 50 лет на государство работали, платили налоги, а оно им потом предложит лапу сосать. Залебобик дурноголовый.
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Тут есть выход. Стариков нужно в добровольном порядке заселять в специальные пансионы (при условии, что за ними некому заботиться) на полное гос обеспичение. При этом все нажитое имущество передается государство, на содержание этих самыс стариков (квартиры, дачи, машины и тд)... Норм?
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Нет, не норм! Какого хера я должен бросить свой дом, друзей, родственников(если нет детей не значит что нет родственников) и ехать в 60 лет жить хер знает куда, где мне кто-то обещает заботиться. Причем отдать все свое имущество, которое может стоять дороже чем та халабуда в которую меня поселят в 100 раз. Ты полный идиот, как и те кто твою херню лайкают! Бараны сплошные, електорат зелебобика.
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Я же написал, что в добровольном порядке. И я так же писал выше про отмену субсидий. Я не писал про отмену пенсий. Пенсии трогать никто не будет (наверное, хз что у Гончарука на уме), это честно заработанные деньги человеком. Читай внимательно, если вступаешь с кем-то в дисскусию
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Це ще порохоботська електричка, скоро зупинки будуть всюди.
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Тю. Я думал это все сумские порохоботы собрались против капитуляции.
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Нет,это последние идейные сумские зебилы хотят ездить на халяву на Василевку.
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Они просто не понимают, что на электричках ЗЕ много не заработает. Лучше еще пять мостов построить для сепаратистов.
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Як гроші з буджету викачувати для потреб окупованого донбасу, то влада рада старатися, а як забезпечити свої проукраїнських пенсионерів елементарним, то у влади не має грошей? Зеля і "слуги уродів" хто вам важливіший: російські окупанти чи свої громадяни?
1. Я проти поставляти на окупований донбас наші енергоресурси і грошові потоки
2. Я проти поставок товарів в окупований Крим
3. Я проти щоб на прилавках магазинів моєї України продавалася зубна паста і шампуні і т. д. з росії!!!
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"местные власти задолжали"

Не там тогда протестуют
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железная дорога моника еще не продала - так шо - в чем вопрос - а в зеленой власти - да по факту - антинародная она
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Украина находится на первом месте в мире по льготам, Гончарук еще и евробляхерам халяву подкинул "лишь бы конфликта не было". Давайте дружно выйдем на улицы и потребуем коммунизм. С новым всесогласительным и беззубым правительством прокатит. Заживем!!
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Сумські пенсіонери перекрили колії і зупинили електричку - Цензор.НЕТ 3932 а можно не коммунизЬм потребовать, а домик в Киеве? ну или в Ирпене к примеру? ну, такой, как мне пришлось в Луганске бросить? собственно, а чем я и мне подобные хуже бляхеров?
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Gerodot Gree А на каком месте Украина по уровню жизни в Европе? Все льготы давались для того, чтобы не платить нормальную пенсию и зарплату. Люди не требуют коммунизма, они требуют человеческого отношения к себе от власти и справедливости.
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Нигде в мире пенсионеры не ездят БЕСПЛАТНО, все льготы монетизированы. Дайте пенсам бесплатно две или даже четыре поездки в день и они будут дома сидеть потому что кататься хотят только на халяву. Сколько раз видел как пенсы воду в Киеве из бювета рядом с домом возят. Человеческое отношение и халява это разные вещи.
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Gerodot Gree Во многих городах мира проезд уже бесплатный, для всех, а наша власть, чтобы не платить нормальные пенсии, вводила "льготы". И да : "Полностью бесплатно для таллинцев, людей, в возрасте 65 лет и старше, детей до 7 лет, сопровождающего ребёнка возрастом 3 года, детей-инвалидов, лиц, имеющих серьёзные физические и умственные недостатки, сопровождающему лицу человека с глубокими и тяжёлыми нарушениями зрениями, ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС и репрессированным (или приравненным к репрессированным)."
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Таллин это "многие города мира"? Причем пенсионеры если там бесплатно для всех чтобы поднять экономику, и не бесплатно а за 2 евро и прописку именно там где едешь. Начинаешь передергивать как Порошенко.
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Порохоботы! Лишить их субсидий нафиг! Только пианино раскачивают!
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а шо, крышкой преЗЕдентское достоинство прихлопнет?
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я протестую что солнце рано начало садится🤣🤣
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А, так это они из-за электрички, а я думал Порошенко в отставку…
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многие умники комментируют
не успееш оглянуться и и сам будеш пенсом
и тогда поступление денег урежется раза в четыре
/многие поют по другому и ещё сильней/
ещё и пенсию могут не давать пусть детки из Европы кормят
не желаю никому /надейся на крепость рук и непомерный труд/
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Пенсионеры как Украина для запада. Пока есть польза молодцы, пользы нет, идите сами решайте свои проблемы.
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Ковпаківці зберігайте спокій та чистіть кулемети 😃
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не, электричка, которую тянет тепловоз. такое часто у нас бывает
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