 Оліфер опублікувала текст листа Кучми про прийняття "формули Штайнмаєра". ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Дарки Оліфер у фейсбуці.

"Лист, який Леонід Кучма вчора підписав Мартіну Сайдіку", - написала вона в коментарі.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".