 Оліфер опублікувала текст листа Кучми про прийняття "формули Штайнмаєра". ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Дарки Оліфер у фейсбуці.
"Лист, який Леонід Кучма вчора підписав Мартіну Сайдіку", - написала вона в коментарі.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
безпекові питання, тоді як у власне Мінських угодах записано все зі зворотньою послідовністю.
Ну, це те саме, як би ви після стрибку з 4000м розкрили парашут не до, а після контакту із землею. Наче усі пункти припису виконані, а який різний результат... )
Але найголовніше, що там може бути шкідливого - це прямі перемовини і тим більше легалізація донецьких анклавів Кремля. Усі ці роки Україна старанно слідкувала, як могла, щоб боронь боже ніде нічого зайвого не підписати і не сказати, щоб якось неоковирно не підставитись і не легалізувати цих кацапських терористів. Зеленський же подумав, що він найрозумніший, і зможе все владнати сам. Ну, Німеччина та Франція тільки полегшено зітхнути - сам, так сам. Що ми зараз і бачимо у дії.
Нагадаю - до Мінську прив'язані санкції, які з кожним роком закручувалися все сильніше. Якщо угоди буде "виконано", санкції знімуть. Наслідки цього для нашої держави будуть надзвичайно прикрими...
Надо повторить
- легализуем незаконные военные формирования, переводя их в статус законной власти
- отказываемся от суверенитета над частью своей территории
- отдаем часть своей территории под контроль РФ
Это даже не Приднестровье, это хуже.
Приднестровье - непризнанная республика, от которой Молдова отгородилась и которая прямо не участвует в политической жизни Молдовы.
Мы же будем иметь в составе Украины территорию с марионеточной кремлевской властью, которая будет ещё и предствалена со временем в Верховной Раде.
Твою страну и тебя давно уже облил чем то теплым и твой сосед и твой вечный правитель
Вижу ты уже даже начал тащиться от этого дождя
1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.
2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.
Отвод тяжёлых вооружений должен был начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.
3. Мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений со стороны ОБСЕ с применением технических средств.
4. Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. Принятие Верховной радой Украины постановления с указанием территории, на которую распространяется особый режим, в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года.
5. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.
6. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
7. Обеспечение безопасного доступа, доставки, хранения и распределения гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.
8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины.
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей
12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.
13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.
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вопрос знатокам - почему начали с 4 пункта, полностью игнорируя первые 3 и остальные 8
Зрада полягає в тому, що вибори намагаються провести перед виконанням безпекових (а тут вони прописані в перших пунктах плану) та гуманітарних пунктів плану. Причому вибори - силами "местньіх ЦИК" з-за "забезпечення порядку" місцевими орками.
тобто, поки там русовоєнщина, озброена до "за гланды"... там не може бути честного волевиявлення...там не може бути нічого, крім провокацій і обстілів у будь яку мить (причому повнітсю безкарно!!! повністю!!)
У Кучми і української делегації хоч крихітна частка гідності залишилася?
Порошенку треба домовлятись, йти на компроміс з Аваковим, щоб мирно прибрати зєлю. І висунути на пост президента компромісну фігуру. Я бачу на цьому посту Юлію Світличну, яка, думаю, влаштує і Авакова. Від Авакова дуже багато залежить. І він, зрештою, ризикує. Якщо він піде далі із Зе, то може втратити все.