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 Політика України
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Все про:Кучма (379) Оліфер (174) Формула Штайнмаєра (1)

 Оліфер опублікувала текст листа Кучми про прийняття "формули Штайнмаєра". ДОКУМЕНТ

Прессекретарка Леоніда Кучми опублікувала текст листа, яким він підтвердив прийняття Україною так званої "формули Штайнмаєра".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Дарки Оліфер у фейсбуці.

"Лист, який Леонід Кучма вчора підписав Мартіну Сайдіку", - написала вона в коментарі.

Оліфер опублікувала текст листа Кучми про прийняття формули Штайнмаєра 01

Читайте також: Зеленський поінформував глав фракцій про те, що саме підписано в Мінську, - Верещук про приїзд президента в Раду

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Оліфер опублікувала текст листа Кучми про прийняття формули Штайнмаєра 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151620
 
 
 Топ коментарі
 
"Украинская сторона принимает текст этой формулы". - Кучма.

- Никто ничего не подписывал! - слушаем и читаем мы со вчерашнего дня.
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А где же здесь напимано о том,что рашка обязана вывести войска и что граница на момент выборов,должна быть украинской??
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Тут написано, что если ОБСЕ скажет, что всё зашибись, то войска не помеха.
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Зрада в тому, що реалізується сценарій Кремля - спочатку вибори, а потім безпекові питання, тоді як у власне Мінських угодах записано все зі зворотньою послідовністю.
Ну, це те саме, як би ви після стрибку з 4000м розкрили парашут не до, а після контакту із землею. Наче усі пункти припису виконані, а який різний результат... )
Але найголовніше, що там може бути шкідливого - це прямі перемовини і тим більше легалізація донецьких анклавів Кремля. Усі ці роки Україна старанно слідкувала, як могла, щоб боронь боже ніде нічого зайвого не підписати і не сказати, щоб якось неоковирно не підставитись і не легалізувати цих кацапських терористів. Зеленський же подумав, що він найрозумніший, і зможе все владнати сам. Ну, Німеччина та Франція тільки полегшено зітхнути - сам, так сам. Що ми зараз і бачимо у дії.
Нагадаю - до Мінську прив'язані санкції, які з кожним роком закручувалися все сильніше. Якщо угоди буде "виконано", санкції знімуть. Наслідки цього для нашої держави будуть надзвичайно прикрими...
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"выборы" под дулом автоматов уже были и их никто не признал, так что без выведения войск кацапии не обойдется
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В 2020му чергові вибори у місцеві органи влади. Я так розумію, саме під них це все і колотиться. Тоді вибори не визнав ніхто, тепер же мова йтиме про те, щоб визнали всі, в тому числі й Україна, якщо під цим підпишеться. Все це надзвичайно небезпечно з правової точки зору і тим більше з точки зору наслідків, тому так ретельно це все мусується і тому так легко ******** зрада. Бо ми на лезі. Зісковзнемо - кишки потім не позбираємо...
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На жаль, саме в мінських угодах прописана невигідна Україні послідовність дій щодо безпекових питань. Може ситуація була критична, але Порошенко дав слабину. А потім рятувався як міг. Зараз Зеленський намагається розвернути послідовність у зворотньому напряму - спочатку безпека, а потім вибори, і про це також говорив Курт Волкер, тобто це - узгоджена з Америкою позиція. Про це Зеленський ще раз заявив публічно на брифінгу. Очевидно, що це має бути відображено в спеціальному законі. І тоді все стане зрозуміло, хто що задумав. Коли з"явиться текст законопроекту.
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Одни дэбилы хотят капитулировать, вторые дэбилы хотят вернуть порошенка, я в ****, надо валить подальше
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это левая бумашка, в ней ничего конкретно нет... но нам не покажут собственно, что там и кто в какой последовательности должен делать на донбасе
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при порошенко это были "потужни та мырни инцыатывы", закрепленные в действуещем законе, а сейчас чего не так-то вам?
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Дурню, при Порошенко йшла мова про те, що спочатку окупанти йдуть з нашої землі, потім передають нам контроль над кордоном, а уж потім так званні вибори. ЗЕ нам пропонує тільки вибори і більш нічого. Це буде Придністров'є 2.
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где такое написано? про только выборы и ничего? может ты дурню что повелся на агитки порохоботов?
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Тебе що не навчили читати. Де ти бачиш в тому паперці, що москалі повинні покинути Донбас і передати нам кордон? Там саме про вибори і написано. Вам пора мабуть сходити до окуліста, чи хочаб навчитися читати те, що там написано.
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я там это вижу, хотя бы в том что выборы должны быть проведены согласно законов и конституции украины, как ты себе представляешь такие выборы в оккупации?
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Хто буде контролювати ці вибори? ОБСЄ в якому кішать москалі? І що це за вибори під дулами автоматів окупантів? Це не вибори, це сдача інтересів України і ЗЕ за це відповість. І до речі в той писанині нічого не написано про те, що вони потім приберуться з нашої землі. Як я і писав, що це Придністров'є 2.
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выборы под дулом автоматов уже были, их никто не признал, даже ОБСЕ, так что это будет что-то другое
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Так як це вирішить питання тоді? Ти сам хочь розумієш що верзеш?
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Вот только зачем надо было 5 лет воевать, если можно было это все в 2014 году подписать и разойтись мирно.
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Во время выступления Порошенка в ВР по большим городам отключили интернет и електричество. Видно мощное выступление было у Порошенка.
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я думаю, это от его внутренней энергии все повыключалось
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Коли це не збіг обставин, то перспективи України вже на найближчі тижні дуже сумі.
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Чому документ про цю формулу Штайнмайера іноземною мовою?
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От яка цікава штука, хлопці. Всі підписали односторонні листи. Жодної двосторонньої угоди (два підписи на одному аркуші паперу) немає
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Знову кучма тварь, Україну продає за погодженням з ворами олігархами, яких породив та за мичанням клоунів. Тварі горіть в аду!
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При чем тут Кучма? Его прижали убийством Гонгадзе, и деваться ему некуда. Для того кремль и убивал Гонгадзе, что бы влиять на Украину.
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Итого этой подписью мы:
- легализуем незаконные военные формирования, переводя их в статус законной власти
- отказываемся от суверенитета над частью своей территории
- отдаем часть своей территории под контроль РФ
Это даже не Приднестровье, это хуже.
Приднестровье - непризнанная республика, от которой Молдова отгородилась и которая прямо не участвует в политической жизни Молдовы.
Мы же будем иметь в составе Украины территорию с марионеточной кремлевской властью, которая будет ещё и предствалена со временем в Верховной Раде.
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ну, путин переиграл, давай уже признаем. х.уйло х.уйло, а мозг там видно, в череп не влезает.
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Ну не червяку из страны под сапогом ***** рассказывать про победы *****
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надо уметь проигрывать. только дурак не видит, что его раздели и обчистили, а еще и чем то теплым облили
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Согласен.
Твою страну и тебя давно уже облил чем то теплым и твой сосед и твой вечный правитель
Вижу ты уже даже начал тащиться от этого дождя
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Литвины даже и не сопротивлялись никогда.
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А чего же Зе! неопубликовало? Уже и россми и этот кадр, а Зе! все молчит? Чтото нехорошее для своей ж* видимо предчувствует
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Самое главное зацените. Украину заставили согласится с формулой штайнмаера, а эта формула предусматривает сначала выборы, потом вывод войск и контроль над границей. И пусть теперь кто попробует соскочить, уже тогда будет европа спрашивать, вы че, офигели?
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Минским соглашением предусматривалось:
1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.
2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.
Отвод тяжёлых вооружений должен был начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.
3. Мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений со стороны ОБСЕ с применением технических средств.
4. Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. Принятие Верховной радой Украины постановления с указанием территории, на которую распространяется особый режим, в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года.
5. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.
6. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
7. Обеспечение безопасного доступа, доставки, хранения и распределения гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.
8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины.
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей
12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.
13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.

.......
вопрос знатокам - почему начали с 4 пункта, полностью игнорируя первые 3 и остальные 8
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Це тому, що нова влада почала підмахувати ***** і вже не йдеться про мінські домовленості. Тепер це зовсім нова угода від Лаврова і Зеленського.
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Та навіть не це страшно (що почали з четвертого пункту). Тому що в самому тексті не прописано порядок виконання пунктів цього плану...
Зрада полягає в тому, що вибори намагаються провести перед виконанням безпекових (а тут вони прописані в перших пунктах плану) та гуманітарних пунктів плану. Причому вибори - силами "местньіх ЦИК" з-за "забезпечення порядку" місцевими орками.
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і я за це ж кажу...навіть волаю - чому б не припинити спочатку обстріли ..повнітю! а тоді вже почати тільки мріяти про мирне життя...
тобто, поки там русовоєнщина, озброена до "за гланды"... там не може бути честного волевиявлення...там не може бути нічого, крім провокацій і обстілів у будь яку мить (причому повнітсю безкарно!!! повністю!!)
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Тобто особистий статус на ПОСТІЙНІЙ основі вже маємо... Й це показали лише один папірець...
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то есть вывода войск и контроля границы не будет, сразу выборы. все как хотела парашка
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Чому документ, у якому йдеться про Україну і підписаний представником України, написаний свинячою мовою?

У Кучми і української делегації хоч крихітна частка гідності залишилася?
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У Чучми замість гідності рахунок в офшорах.
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Ця "формула" мертвонароджена. Серйозно її сприймати не треба, як, власне, зе і всю його команду. Отож - без паніки.
Порошенку треба домовлятись, йти на компроміс з Аваковим, щоб мирно прибрати зєлю. І висунути на пост президента компромісну фігуру. Я бачу на цьому посту Юлію Світличну, яка, думаю, влаштує і Авакова. Від Авакова дуже багато залежить. І він, зрештою, ризикує. Якщо він піде далі із Зе, то може втратити все.
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З якої радості ми повинні в своє законодавство включати цю формулу продажного німця??? єдиний саосіб нам перемогти - це вбити всіх росіян які не складуть зброю!
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Зауважте що, для прийняття результатів виборів, рішення України навіть не обговорюється. Україна має їх безумовно визнати.
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не прибідняйся. Ви це підготували разом з Порошенко і немачого перекладати стрілки на зебілів. Ви в одній команді захистників чиновників та великого бізнесу.
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🤣🤣ну это пипец где главные документы?зачем жто выкладывать?
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що дадуть Украіні ці " вибори"? - ні чого. Вони потрібні рашці для легалізаці луганди
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Чому не українською а мовою агресора? Чому принаймні не англійською. Совок ще не щез і нижнєвартість. Тому і формулу підписали
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