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 Суспільство, Фоторепортаж
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 У Дніпрі активісти пікетували офіс "тендерного короля" Мішалова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі один за другим спалахують корупційні скандали навколо сім'ї депутата міської ради В'ячеслава Мішалова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 2 жовтня дніпряни пікетували офіс скандальних бізнесменів, вимагаючи розслідувати злочини "тендерних королів".

Люди прийшли з плакатами "Сім'я Мішалова, Дніпро вас не прогодує" і "Родину Мішалових на нари". Останньою краплею для містян стало нещодавнє розслідування журналістів, під час якого з'ясувалося, що сім'я Мішалова займається "дерибаном" грошей на шкільних котельнях. Від опалювальної афери, яку провернули В'ячеслав Мішалов, його дружина і батько, тепер постраждають діти. При цьому кілька тижнів тому фірма сім'ї виграла майже півмільйонний тендер на реконструкцію однієї з обласних лікарень.

У Дніпрі активісти пікетували офіс тендерного короля Мішалова 01
У Дніпрі активісти пікетували офіс тендерного короля Мішалова 02
У Дніпрі активісти пікетували офіс тендерного короля Мішалова 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151607
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и как на это реагируют антикоррупционные структуры? какие предпринимают действия?
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Ну и как на это реагируют антикоррупционные структуры? какие предпринимают действия?
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Хорошая пиндюлина не помешает до суда. Это будет по чесному.
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Это не фулюганы, это сотрудники горадминистрации! В Днепре активисты пикетировали офис "тендерного короля" Мишалова - Цензор.НЕТ 8697 Там надеются, что глубоко копать не будут, даже после предупреждения Мишалова, шо "сядем усе!". В Днепре активисты пикетировали офис "тендерного короля" Мишалова - Цензор.НЕТ 4998
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мало вышло, остальных видимо все устраивает, ничего так не решить
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травонуть газом и прекратятся активисты... заколебала анархия...
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