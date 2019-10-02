 "Хватит умирать за Донбасс": у містах РФ з'явилися написи проти захоплення Криму і війни з Україною. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

У Санкт-Петербурзі на житловому будинку за адресою 1-й Рабфаковський провулок, корпус 5 невідомі написали "Годі вмирати за Донбас".

Відповідні фотографії журналістам надіслали місцеві жителі.







