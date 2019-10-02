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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:Крим (7534) Росія (20065)

 "Хватит умирать за Донбасс": у містах РФ з'явилися написи проти захоплення Криму і війни з Україною. ФОТОрепортаж

У російських містах з'явилися написи проти війни на Донбасі та анексії Криму. На в'їзді до міста Тосно Ленінградської області Росії невідомі залишили заклик "Вернем Крым Украине", а на стелі міста Псков з'явився напис "Крым не наш".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

У Санкт-Петербурзі на житловому будинку за адресою 1-й Рабфаковський провулок, корпус 5 невідомі написали "Годі вмирати за Донбас".

Хватит умирать за Донбасс: у містах РФ зявилися написи проти захоплення Криму і війни з Україною 01

Відповідні фотографії журналістам надіслали місцеві жителі.

Хватит умирать за Донбасс: у містах РФ зявилися написи проти захоплення Криму і війни з Україною 02
Хватит умирать за Донбасс: у містах РФ зявилися написи проти захоплення Криму і війни з Україною 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151604
 
   
 Топ коментарі
 
А "Хватит убивать за Донбасс": в городах РФ не пишут? Странно. Где же скрепы?
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Какие правильные надписи.. Забыли только добавить - платить будем репарации Украине
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Видите значит Зеленский все сделал правильно!!! Формула Штангенциркуля это путь к миру с наими мышибратьями. Нужно договариваться где-то по середине и начинать с чистого листа. Не должен брат стрелять в брата, а сестра в сестру. И нужно еще публично осудить автора стихов "никогда мы не будем мышебратьями"!!! Абырвалг "Хватит умирать за Донбасс": в городах РФ появились надписи против захвата Крыма и войны с Украиной - Цензор.НЕТ 2767
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А "Хватит убивать за Донбасс": в городах РФ не пишут? Странно. Где же скрепы?
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Видите значит Зеленский все сделал правильно!!! Формула Штангенциркуля это путь к миру с наими мышибратьями. Нужно договариваться где-то по середине и начинать с чистого листа. Не должен брат стрелять в брата, а сестра в сестру. И нужно еще публично осудить автора стихов "никогда мы не будем мышебратьями"!!! Абырвалг "Хватит умирать за Донбасс": в городах РФ появились надписи против захвата Крыма и войны с Украиной - Цензор.НЕТ 2767
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Ось так, як написав свого часу Лі Вонг Ян! Він щось знав!

Как я борюсь за мир.
Много меня щитают пассивист но это не так совсем. Я - борец за мир! Мне любивно обеспечить мирное сосуществование. В меня часто приходит Ленинская идея и я тагда создаю благоприятные внешние условия. Мне нравица укрепление единства с друзями и особено с совецкими и русскими тожи. Я с ними укрепил социалистическое содружество. Там дружим тепло, слатко и крепко. Если ктото не верить в мои достижения то я можно доказать каков я борец.
Hапример аднажды я пилил доску. Ко мне падашол человек каторый знакомый и сказал што я плохой пилить и обазвал меня плохим словом каторый савсем гатки и пошлы и ужасающих тожи сильно как страшни сговор между балда и попа в извесом сказаке русском. Hо я нашол средства решени спорных вопросов и не наказал хулигана и стал жить в условиях мира. От всиво этово обичик улыбнулся адивился и это стал решающим фактор развития. Потомушто кагда я упал то он упрочил единство со мной и зажал мне руку и я обрадовался тожи за свои внешнеполитические успехи. Другой раз друг из братские государства любил миня верно и мудро как писал велики Ленин В.И.
Могу сказать еще какой я мирный борец. Hапример кагда я резал штото и зарезался. Друг пришол мне в помощ, достал координация планов и связал меня. Он обделал всево меня так как он признать принципы и я обомлел на много лет.
Кагда я чинил электричиство то получил разрядку напряженности. Hо мои друзя опять делали тоже и нисмотрели што я здоров как быковка.
Типерь вы видите как я ************** к новые условия международной обстановки и перестройки почти как Ленин.
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общались с ватником. И он говорит насчет автора этого стиха, мол, она же не жила в СССР, как она СМЕЕТ говорить плохо про Россию!
Вот объясните мне, что у них в головах?..
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Какие правильные надписи.. Забыли только добавить - платить будем репарации Украине
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Когда вступит в силу гениальная идея "главное перестать стрелять" надписи пропадут...
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Лучше пусть пишут "хватит платить за Крым и Донбасс". Так более сильнее по мозгу ударит.
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за одну ночь появились эти надписи в разных городах россии..

вспомнился суворов из аквариума как в товарняке в ригу приехал и ночью распылителем что -то по заданию генштаба написал на стене нац. университета..
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И что? Сейчас в параше заведут уголовное дело и будут ловить и сажать всех неугодных.
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Вылезли критиканы... Респект тем, кто пишет.
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Вони ж за пуцЄна вмирають, при чому тут донбас?
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"Слава Гонконгу! Героям слава" - эти слова на украинском (левый угол, верх) вместе с китайским переводом на шлеме у одного из молодых активистов зафиксировала корреспондент журнала New Yorker 1 октября во время новой волны протестов на 70-ю годовщину образования КНР, сообщает Голос Америки в Instagram.
Журналистка опубликовала эту фотографию в Твиттере, обращая внимание на еще один надпись с необычной просьбой: "Do not resuscitate if severely wounded and unresponsive. Hand written will in pocket" ("Не реанимировать, если серьезно травмирован и без сознания. Записка завещание в кармане").


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за Донбасс умирают наши воины. А вы, рашистские паскуды, умираете на Донбассе за *****!
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Треба щоб на Лугандонії їх помирало десятки за день,тоді до них пошвидше дійде і парашМени ще і не таке напишуть!!!
Як казала велика Ірина Фаріон, тільки тисячі смертей кацапів принесе Україні Перемогу!!!!
Але поки що Україна не вбиває, а формули Шрьодера-Штайнмайера підписує!!!
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Зрозумійте -насправді іде потужна медійна компанія ( з самого верху, від президента )за примирення з Московією..Під виглядом, нібито усі ці рухи- знизу,"від народу"...Дебіл Вінник раптом знімається у москальському кліпі " за мир",політологи в один голос розповідають ,що "особливий статус" - це добре, а у Одесі МВД відпрацьовує на навчаннях сценарій, коли натовп намагається визволити з-за гратів захоплених митингарів. І багато ще чого.
Думаю, народ України не простить владі втрату країною суверенітету. Імпічмент може бути і "а ля Чаушеску"...Влада, підписуючи мир з ворогом на його умовах, ризикує отримати громадянську війну у країні - з усіма витікаючими наслідками.
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