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 "Тільки карцер і чотири стіни": Історія утримуваного з 2017 року в полоні терористів "ЛНР" майора-спецпризначенця ЗСУ Іванчука. ФОТО

5 лютого 2017 року начальник інженерної служби 8-го полку спецпризначення майор Сергій Іванчук з позивним Фугас і його побратим сержант Іван Дєєв потрапили в полон терористів "ЛНР". Окупанти звинуватили українських воїнів у тероризмі і "засудили" на 20 років ув'язнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла дружина воїна Вікторія Іванчук проєкту "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії".

"Я виходила заміж за кадрового військового, тому, коли почалася війна, що називається, не ставила чоловікові зайвих запитань. Пам’ятаю, як 7 квітня 2014 року Сергія пізно ввечері викликали у полк. Коли він повернувся, то почав швидко збирати речі й сказав тільки: "Мені треба поїхати, я сам тебе наберу". Подзвонив уже наступного дня з аеродрому у Харкові, але й тоді нічого конкретного, мовляв, чекай, усе гаразд, ще зв’яжуся", - розказує Вікторія.

Також нічого Сергій не розповідав про бойові дії і вдома.

"Казав: "Воно вам не треба". При цьому, коли я все-таки інколи просила його довше лишитися вдома, побути зі мною й дітьми (в родині Іванчуків двоє дочок — зараз їм 11 і 6 років – ред.), – чоловік знизав плечима. "Я – командир, зрозумій. Там мої пацани лишилися, мушу повертатися. Пробач", - продовжила дружина.

Єдине, що чоловік більш-менш розповів про війну, це коли в їхній табір влучила ракета "Смерч".

Тільки карцер і чотири стіни: Історія утримуваного з 2017 року в полоні терористів ЛНР майора-спецпризначенця ЗСУ Іванчука 01

"Тоді Сергій подзвонив мені і сказав: "Уяви, зараз стою в полі в одних шортах і капцях. Все інше згоріло. Все повністю, вщент. І там же 600 гривень було – так шкода…". Я тоді обурилася: "Ну, які ще 600 гривень? Ти при тямі взагалі? Добре, що живий залишився!"- розповіла Вікторія.

5 лютого 2017 року Сергій потрапив у полон до терористів "ЛНР".

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"Далі були тижні очікування. Приблизно з 10 березня та сторона почала викладати відео. Одне, друге, третє. Це були не повні записи, а нарізані шматками зйомки. Очевидно, бойовики їх склеювали у "правильному" порядку. Перше відео я дивилася разів п’ять підряд: ставила на паузу, роздивлялася, намагалася схопити якийсь знак, можливо, побачити те, що чоловік міг би намагатися передати. Але нічого такого не було: знесилений і сонний, він дивився повз камеру і явно читав з листка, а ще очима шукав когось, ніби очікував підтвердження, що все зробив і сказав правильно. На першому записі Сергій зовсім не рухав лівою рукою — думаю, вона була зламана, адже лежала якось неприродно, і чоловік періодично торкався до неї другою рукою. Також на першій зйомці він був ще у своєму одязі, але взуття було вже без шнурівки – так роблять із ув’язненими у тюрмах, щоб вони не повісилися за допомогою шнурівки. На відео, які з’являлися пізніше, на Сергія вдягнули вже тюремну робу. На зйомці з так званого "суду" чоловік важив, на вигляд, кілограмів 50, хоч на ротацію перед полоном він поїхав у вазі 86 кілограмів", - продовжила Вікторія.

За весь цей час дружина не отримала жодного листа від Сергія, вони не розмовляли телефоном.

"Фактично, єдине моє джерело інформації - відео бойовиків", - зазначила дружина.

Тільки карцер і чотири стіни: Історія утримуваного з 2017 року в полоні терористів ЛНР майора-спецпризначенця ЗСУ Іванчука 02

Разом з цим у Вікторії, як і в сімей інших військовополонених, була можливість зустрітися з представником ОБСЄ Тоні Фрішем - єдиним, кого та сторона пускає до своїх в'язниць.

"Під час зустрічі у Києві Фріш сказав мені щось на кшталт: "Ми знаємо про вашого чоловіка. Не переживайте. Все буде добре". І більше ніяких новин. Нова влада, як і попередня, просить "заспокоїтися і чекати", - продовжила Вікторія.

Взимку 2017, коли був так званий новорічний обмін полоненими, очікувала, що все-таки побачить чоловіка, але дива не сталося.

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"Донькам я розповідаю правду: вони знають, що тато військовий, що його утримують проти сили. Старша, звісно, більше розуміє, але й від меншої стараюся нічого не приховувати – навіть деякі фрагменти відео допитів ми дивилися разом. Чому? Тому що у моїх дітей більше немає можливості побачити свого батька", - поділилася дружина.

Тільки карцер і чотири стіни: Історія утримуваного з 2017 року в полоні терористів ЛНР майора-спецпризначенця ЗСУ Іванчука 03

Від воїнів, звільнених з полону, Вікторія дізналася, що принаймні на момент кінця 2017 Сергія утримували в одиночній камері. Йому не дозволяли виходити навіть на короткі прогулянки - тільки карцер і чотири стіни. Вона не знає, де він зараз, за ​​одними даними, він в СІЗО окупованого Луганська, за іншими - в одній з в'язниць.

За словами Вікторії ніхто, навіть представник ОБСЄ Фріш, не говорить їй, де саме і в яких умовах зараз перебуває Сергій.

"Що робитиму, коли чоловік повернеться додому? Найперше, мабуть, проситиму його пройти реабілітацію. Як фізичну, так і психологічну. Усвідомлюю, що полон, ще й в умовах, коли ти зовсім не маєш зв’язку з зовнішнім світом, не мине безслідно. Тому, так, благатиму його не повертатися одразу на службу – проситиму спочатку повернутися до життя".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151601
 
   
 Топ коментарі
 
Зато скоро у каждого украинца появиться возможность попасть на подвал: Как говорится прожить жизнь и не попасть на подвал, это считай что и жизни не видел!!! "Только карцер и четыре стены": История удерживаемого с 2017 в плену террористов "ЛНР" майора спецназа ВСУ Иванчука - Цензор.НЕТ 8304
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Благодаря зебилам, теперь народная милиция ордло будет хозяевами на Украинской земле.
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Обменять Героя на Зе, который сдал Украину.
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Зато скоро у каждого украинца появиться возможность попасть на подвал: Как говорится прожить жизнь и не попасть на подвал, это считай что и жизни не видел!!! "Только карцер и четыре стены": История удерживаемого с 2017 в плену террористов "ЛНР" майора спецназа ВСУ Иванчука - Цензор.НЕТ 8304
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коментар відмічено як спам  
 
Засцыка, ты ж первый тут орал, что зря подобных Сергею Иванчуку из плена освободили.

А формулу Штанмаера твой в зад тобой целуемый Святой Пэтро Рошенко собирался имплементировать еще в далеком 2016-м году, как продолжение его же минских договорняков.
так что пасть завали на счет "зрады".
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Ви зебіли про мінський договорняк тараторили, яка нах формула штанмаєра в 2016, брехло ти зелене
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Тобто "божа роса", зебіл? Тобі ссилку на відео дали, де сам Святий Петро Рошенко говорить про імплементацію Україною "формули Штанмаєра".
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порох говорив те що хотіли чути європартнери. А діяв в інтересах України. Так усі роблять і параша в тому числі. Тільки чомусь запродує вкраїну не говорун пеця, а зелений слуга
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І про мінський договорняк "йому говорили партнери". Котрим фактично визнано клоаку ОРДЛО, як самостійну одиницю. Я в курсі.
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договорняк був потрібен щоб зупинити програшну для нас війну і виграти час для нарощування армії і порох в цьому напрямку пахав як кінь .

а щодо ордло то їх і параша не визнала як самостійну одиницю. причина цього вже розжована багато разів, і тепер цей план- впихнути невпихуємоє почав реалізовувати слуга
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Благодаря зебилам, теперь народная милиция ордло будет хозяевами на Украинской земле.
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Ну, а чего твой хозяин парашенко не посадил ахметова ? Это же его милиция. Шо,типа не знал ? Оба хороши. Только тот от каламойского,а другой от ахметова. Вот и вся разница.
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Разница в том что ты дебил! Вот видишь никакой разници!
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Разница есть в написании "разницы" Видимо ты школу не закончил.
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а ты закончил но дебилом так и остался... потому так и нету никакой разницы!
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И он отседит весь срок заключения в одиночке...
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Допоможи їм Боженька - йому дочекатися обміну.. а їй зустріти його живого вдома...
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Мужик еезжал воевать за свободу Украины, а вернется в покорную колонию Роиси.
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Обменять Героя на Зе, который сдал Украину.
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и то правда кому нужен презерватив к тому же использованный!
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Оце перемога Зебілів так перемога. Скоро пам'ятники терористам будемо ставити в містах України. Скоро у Києві бульвар Шевченка перейменуємо на бульвар Мотороли, бульвар Лесі Українки перейменуємо на бульвар Гіві з присвоєнням їм звань героїв. А тих хто захищав Україну, знищив корупційний режим Яника, патріотів посадимо, і ви про них забудете як запевняв радник Зе по поверненню "руського міра" "талант" зради і організованої корупції, конституційних переворотів та інших пакостей Портнов.
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скільки вумних, скільки патрійотів, чогось ніхто з вас виродків себе не запропонував в обмін на цього хлопця. підіть досидіть за нього, а він за вас повоює.
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Порох,ты бы **** мог сто раз обменять кума ***** на всех ребят.
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Щоб таких історій не було, треба було весь окупований донбас випалювати повністю за допомогою арти, разом з кацабами і донбаським біосміттям... А вже потім вводити тули війська...
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