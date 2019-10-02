 Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Черкаській області.
Як повідомлялося раніше, цього року на святкування Рош а-Шана приїхали близько 27 000 паломників із 8 країн світу.
Публічний порядок та безпеку громадян під час масових заходів в Умані забезпечують понад 550 працівників поліції з 12 областей України.
У період масових заходів у місцях паломництва поліцією зафіксовано 72 повідомлення про можливі правопорушення, зареєстровано 15 кримінальних проваджень, серед яких незаконне поводження зі зброєю, незаконне зберігання наркотичних засобів, крадіжка та грабіж.
Надзвичайних подій та грубих порушень громадського порядку в Умані не допущено.
Поліція повною мірою забезпечила громадський порядок і безпеку громадян під час перебування в Умані іноземних гостей.