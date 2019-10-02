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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Нацполіція (8282) Правоохоронні органи (180) Умань (67) хасиди (40)

 Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Паломники, що святкували Рош а-Шана в Умані, організовано виїжджають з міста. Поліція гарантує безпеку дорожнього руху. Працівники зведеного загону продовжують нести службу в місцях паломництва щодо забезпечення громадського порядку та безпеки громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Черкаській області.

Як повідомлялося раніше, цього року на святкування Рош а-Шана приїхали близько 27 000 паломників із 8 країн світу.

Публічний порядок та безпеку громадян під час масових заходів в Умані забезпечують понад 550 працівників поліції з 12 областей України.

Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція 01

У період масових заходів у місцях паломництва поліцією зафіксовано 72 повідомлення про можливі правопорушення, зареєстровано 15 кримінальних проваджень, серед яких незаконне поводження зі зброєю, незаконне зберігання наркотичних засобів, крадіжка та грабіж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрібні крадіжки і втрати документів, - МВС відзвітувало про результати паломництва хасидів до Умані в 2019 році. ВIДЕО

Надзвичайних подій та грубих порушень громадського порядку в Умані не допущено.

Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція 02

Поліція повною мірою забезпечила громадський порядок і безпеку громадян під час перебування в Умані іноземних гостей.

Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція 03
Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція 04
Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція 05
Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція 06
Фото: Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151598
 
 
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Коломойский, Зеленский, Мендель, Шефиры, Рябошапка с университетом Соломона, да ещё хасиды-это перебор, это 22.
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Ось тепер можна їхати в Софіївку - там восени такі кольори!!!!
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недельку на отмыть-отчистить....и только потом))))
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на днях поїду - бо тра до лікаря. Довелось чекати поки розійдуця ці павуки
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так! не розкисати! най щастить...(осінь тількино на поріг а Ви вже до лікаря.. триматися!!!)
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Так не честно, почему только Умань? Нужно могилу цадика Нахмана каждый год перевозить в другой город Украины. Там тоже нужно строить дороги и гостиницы.
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ой уманчанам это не понравиться... ойц совсем не понравиться))))
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