 Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Києві.

"У ході затримання правопорушника, який десять днів тому на Оболоні стріляв у спецпризначенців, вогнепальних поранень зазнали двоє працівників КОРДу. Їх доставили в лікарню, де надають необхідну медичну допомогу", - повідомили в поліції.

Подія сталася сьогодні вранці в селі Хотянівка Київської області:

"Поліцейські активно працювали над встановленням зловмисника, який під час перевірки документів, стріляв у спецпризначенців. Тож після комплексу оперативних заходів і слідчих дій нам вдалося встановити особу правопорушника, це - громадянин Грузії, який засуджений на території іншої держави до 22-х років позбавлення волі за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї. Згодом ми з‘ясували, що він може переховуватися в селі Хотянівка на Київщині. За погодженням із прокуратурою була спланована спецоперація для його затримання", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, який перебуває на місці події.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейських на столичній Оболоні, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За його словами, до будівельного вагончика, де він міг перебувати, прибули правоохоронці на поліцейському авто і запропонували здатися. Однак зловмисник почав стріляти у правоохоронців із двох пістолетів.

"У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрільця. При цьому правопорушник поранив двох спецпризначенців, їх доставили у лікарню для надання необхідної допомоги", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області.



Фото: сайт Нацполіції