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Все про:Київська область (1019) Нацполіція (8282) стрілянина (1051) Крищенко (252)

 Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано. ФОТОрепортаж

Поліцейські під час спецоперації ліквідували зловмисника, який відкрив стрілянину по правоохоронцях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Києві.

"У ході затримання правопорушника, який десять днів тому на Оболоні стріляв у спецпризначенців, вогнепальних поранень зазнали двоє працівників КОРДу. Їх доставили в лікарню, де надають необхідну медичну допомогу", - повідомили в поліції.

Подія сталася сьогодні вранці в селі Хотянівка Київської області:

Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано 01

"Поліцейські активно працювали над встановленням зловмисника, який під час перевірки документів, стріляв у спецпризначенців. Тож після комплексу оперативних заходів і слідчих дій нам вдалося встановити особу правопорушника, це - громадянин Грузії, який засуджений на території іншої держави до 22-х років позбавлення волі за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї. Згодом ми з‘ясували, що він може переховуватися в селі Хотянівка на Київщині. За погодженням із прокуратурою була спланована спецоперація для його затримання", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, який перебуває на місці події.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейських на столичній Оболоні, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано 02

За його словами, до будівельного вагончика, де він міг перебувати, прибули правоохоронці на поліцейському авто і запропонували здатися. Однак зловмисник почав стріляти у правоохоронців із двох пістолетів.

Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано 03

"У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрільця. При цьому правопорушник поранив двох спецпризначенців, їх доставили у лікарню для надання необхідної допомоги", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області.

Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано 04
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151583
 
   
 Топ коментарі
 
ЛИКВИДИРОВАН это пристрелили бешеную собаку.Это и ответственность и правила жизни.Иначе дорога в никуда ,на пепелище
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с пиковыми только так
чурки иначе не понимают
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При Пете вам россиянам в россии так плохо стало жить, что вы до сих пор его ненавидите Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано - Цензор.НЕТ 220
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Украинский спецназ сборище профанов.
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это не мешает им таких арсенов и хачей в расход пускать
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А ще їх вчать Майдани розганяти. А там з двох рук не стріляють.Хоча навіть це вони не зроблять. Майдан показав.
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ЛИКВИДИРОВАН это пристрелили бешеную собаку.Это и ответственность и правила жизни.Иначе дорога в никуда ,на пепелище
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Ну так а почему не застрелили то туловище которое мост "минировало"? Правильно, потому что то операция Арсена Авакова специально спланированная)))
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Потому что этот грузин при задержании оказывал ОГНЕВОЕ сопротивление и ранил двух бойцов. Самому трудно подумать?
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Ну а тот герой лупил из калаша по беспилотникам. В чем разница?
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А ты разницу между беспилотником и живыми людьми различаешь?
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с пиковыми только так
чурки иначе не понимают
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Грош цена рюкзаковскому "корду" если при задержании преступника вооруженного всего лишь пистолетами 2 получили ранение
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та ты шо?)))
есть мастера которые пинцетом тебя замордуют))
а тут оружие
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не согласен, преступник судя по описанию очень опытный, умелый и готовый действовать
Хорошо, что он от них не ушел.
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При Пеце грузинским ворам в Украине было раздолье.
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Та не кажіть, як Карсони з країни летіли.А *********** знову повернулися.
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При Пете вам россиянам в россии так плохо стало жить, что вы до сих пор его ненавидите Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано - Цензор.НЕТ 220
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Грузин, поэтому шифруют. Был бы из Московии - написали бы откуда.
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а пистолетики неслабые такие. не пм или тт .походу контрабанда оружия процветает
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Возможно теперь бойци корда даже под суд пойдут... а шо прецидент уже есть!
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И что? Кацо не уштоцал ни одного сабаковского мусора?
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Как не "уштоцал"? Читай статью- два 300-х! Это тебе не ветеранов АТО на колени ставить!
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В расплох застали явно не преступника...Или они прятались за машиной или он начал стрелять пока они в ней были...
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у тебя вопли о "зебилах" гораздо лучше получаютСССя
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Патамушта пестик был похож на игрушку ! Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано - Цензор.НЕТ 371
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Непонятно почему отверстия в авто полиции . Как можно предлагать сдаваться, и при этом находится в авто.
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нельзя верить написанному, просто отрабатывая одну из десятков точек полициянты подвалили на авто, чувак со старта расчихлил пару обойм. Никто ему там ничего не предлагал.
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ну да - когда ты в экипировке и вооружен - то легко пиз..ть безоружных митингующих, а тут чувак с двумя стволами
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Шкода що хоч одного авакавського мусора не пристрелив. Стріляти треба вчитися.
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ще більше шкода, що тебе не пристрелили
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А кто так планировал операцию? приехать открыто, на полицейской машине, к вооруженному преступнику, находящемуся в удобном для вооруженного сопротивления помещении и который уже стрелял в полицейских, и предложить сдаться... Почему бы не прибыть скрытно, расставить снайперов и объявить через требование сдаться мегафон, когда он отойдет метров на 20 от помещения?
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та це все фігня, треба було як колись біля Одеси, якщо не помиляюсь, з РПГ розстріляти той вагончик, тільки відразу, без пепоредження
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Була справа під Одесою, теж чурки. В№№бали з РПГ так що пів готелю рознесло
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Крищенко уже отличился один раз в Княжичах.... Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано - Цензор.НЕТ 5939
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Это наш fedjka-fedjka был? Под грузина-иностранца маскировался со смешным жёлтым пистиком.
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Ну хто б сумнівався, що бандюк із Грузії. Все гамно з гір стікається до нас.
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Хорошо, что пристрелили. Жаль раненых. Надеюсь, они выздоровеют.
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Ну хоть не взорвали как СБУшника что шашлычные крышевал.
Да...это не за ларьком шаурмы прятатся в 200-х человек пока чел 4 рожка автоматов не всадит в заложников
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Эй бутусик,что за иностранец,твой кореш из путинской засрашки?
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Неплохо бандит вооружён!
А вот нам Зеленский, считает, что оружие для самообороны не на часе.
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сцить шмаркля, хоча два законопроекти лежать на розгляді, причому подані в новими слугами в парламент і один із них передбачає дозвіл громадянам на короткоствол.
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Як ті чуркі вже за№№бали, що не день то якесь чп за участю чурок. І як вони сюди заїжджають, хто їх пропускає а головне кришує. Чомусь здається, якщо б міністром ВС був уроженець Приазовя то чуркі самі б звалили з України.
А цензор мігби і показати дохляка.
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Так, не вистачає коронного найприємнішого фото.
"Пацаньі, я маслину поймал!" (с) бандюгани зі Сталкера
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Всегда можно продать адыгов цыганам, или выделить зону для расплода чурок, потом согнал их в табун и погнал продавать татар крымским готам.
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