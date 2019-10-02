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 Суспільство, Фоторепортаж
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 "Ні капітуляції!": У Маріуполі, Харкові та Львові протестували проти "формули Штайнмаєра". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові, Маріуполі та Львові відбулися акції протесту проти узгодження владою "формули Штайнмаєра".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Новости Донбасса".

У Маріуполі (Донецька область) на центральній площі увечері 1 жовтня близько 50 осіб провели акцію на знак протесту проти "формули Штайнмаєра".

Учасники акції скандували "Ні капітуляції!", а в руках тримали плакати із закликами "Не здавати Україну" і зберегти єдність країни.

Ні капітуляції!: У Маріуполі, Харкові та Львові протестували проти формули Штайнмаєра 01

Жителі Маріуполя, що вийшли на стихійну акцію, вважають, що "формула Штайнмаєра" буде реалізована за російським сценарієм - не на користь суверенітету України.

Також дивіться: Сотні протестувальників проти "формули Штайнмаєра" зібралися на Майдані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ні капітуляції!: У Маріуполі, Харкові та Львові протестували проти формули Штайнмаєра 02

Як пише видання, в акції брали участь місцеві волонтери та члени Спілки ветеранів АТО Маріуполя, люди у військовій формі, активісти організацій "Східна брама", "Сила людей" та інші.

Ні капітуляції!: У Маріуполі, Харкові та Львові протестували проти формули Штайнмаєра 03
Ні капітуляції!: У Маріуполі, Харкові та Львові протестували проти формули Штайнмаєра 04
Ні капітуляції!: У Маріуполі, Харкові та Львові протестували проти формули Штайнмаєра 05
Фото: Новости Донбасса

Крім того, як повідомляє група "Накипіло" в Facebook на протестну акцію у зв'язку з узгодженням тексту документа з "формулою Штайнмаєра" на переговорах в Мінську вийшли і харківські активісти.

Акція "Ні капітуляції!" відбулася під будівлею СБУ.

Її учасники виступають проти "формули Штайнмаєра" і надання особливого статусу тимчасово окупованим територіям до їхньої деокупації.

У Львові на протест вийшли представники Національного корпусу. Учасники акції також пікетували обласне управління СБУ.

Ні капітуляції!: У Маріуполі, Харкові та Львові протестували проти формули Штайнмаєра 06
Фото: НКЛ v5.0 /Facebook

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151572
 
   
 Топ коментарі
 
Похоже у Зеленского решили продать украинскую землю в гораздо более широком смысле, чем кто-нибудь предполагал. "Нет капитуляции!": в Мариуполе, Харькове и Львове протестовали против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 1601
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Пассивньіе ботьі активничают😂Зеботьі из зелахтьі любят свои вахтьі. Поддерживают зевков в саморазрушении😂 Упоминаниями об порошенко...
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Тяжело быть тупому порохоботу! Вместо мозгов одни дурные методички. Хоть бы включили воображние, как в ОРДЛО будеут украинские партии и кандидаты агитирваоть через украинские СМИ например за Тягнибока!
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Ага. А охранять агитаторов будут "народные милиционеры"
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Це ж як потрібно низько впасти і яким потрібно бути моральним виродком - щоб вимагати продовження цієї кровавої, безглуздої і нікому не потрібної бійні!
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Це ж як потрібно низько впасти і яким потрібно бути моральним виродком -
щоб вимагати КАПИТУЛЯЦИИ Украины писля цієї кровавої, безглуздої і нікому не потрібної бійні, яку организувала РФ ?

На колени, РАБ российкин.
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Какая капитуляция!? вы о чем вообще!? границы восстановятся, сразу после проведения выборов, а чтоб их провести, нужны уступки, вот в формуле указано, амнистия и особый статус, без них, ничто не решится и конфликт будет длится вечно, быстрее Украина распадется, чем решится этот конфликт, о распаде России мечтает только идиот, особенно если сравнить потенциал России и Украины и если учесть, что если украина бортанет эту формулу от нее отвернуться западные партнеры.
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не ври, говноед, про отвернутся, ты собираешься из своего кармана восстанавливать даунбасс? вперед за поребрик в молодые рисбублики
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Они и так отвернулись и никогда не поворачивались
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Ало дятел Будапештський меморандум теж підписували.
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Это ты, падла, моральный урод и зеленая дрянь.
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Нужно быть "не моральным выродком" чтобы поддерживать амнистию воров и убийц из ОРДЛО???
У зебилов логика отсутсвует в принцыпе.
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Если бы каждый взвизг против формулы Штанмайера приравнивался к подписанию контракта на зачисление в ряды ВСУ для защиты нашей Родины от врага, то "патриотов", которые горлопанят на улицах и в Интернете о зраде было бы гораздо меньше.
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если бы каждый был собой, а не соплей проплаченой в большинстве случаев - оно б было полегче
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а что это порохоботы так раздухарились? вы что,бамбиники продажные забыли,кто подписывал соглашения в 2014 году в Минске,уж не ваш спонсор дон Педро?..видимо он мало стал платить ботам,одни недолугенькие остались,добьют рейтинг Педро до нолика
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Честно говоря ожидал большей массовости, тысяч 20-50. На протесты против геев больше выходит. С такими протестами Зеленский всё, что угодно подмахнёт.
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сколько порохоботов,столько и протестантов,станет на лыжи их спонсор,они исчезнут совсем и окончательно
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а какая тварь подписала Минские соглашения,сдала Дебальцево и Иловайск,про Крым уж молчу
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Шоколадные гельминты получили команду истерить.
Но они настолько тупы, что и это делают плохо.
"Ні капітуляції!": У Маріуполі, Харкові та Львові протестували проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 811
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Какой-же порося тварь
"Ні капітуляції!": У Маріуполі, Харкові та Львові протестували проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8201
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кстате,порохоботики,а не податься ли вам до военкомов местных,проявите себя в окопах а не на диване за грязные сребренники дона Педро..на майдан нужно выставить палатку с киевским облвоенкомом и всех порохоботиков с майдана в баньку,одеть-обуть- и до войска
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Україна породила шута,Україна його і закопає.
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RT (ранее Russia Today: с англ. - «Россия сегодня») - российский международный многоязычный информационный телеканал. Эту шпионку Мендель, Зеленскому Кремль подсунул, чтобы быть в курсе всех планов Украины.
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Дали 100 днів -- отримали:

Торчин переносить своє виробництво з України і відкриває виробництво у Польщі -
•Галичина будує завод у Польщі
•BАТ переносить офіс із-за ЗЕподаткової політики
•АрселорМетал йде з України через атаки зі сторони СБакановУ
•Розетка заявляє про згортання свого бізнесу
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Вчерашнее киевское:

ЕДУ С МАЙДАНА. ТЕЗИСНО:

1. На митинг против формулы Штанмайера пришло около полутысячи человек, что весьма не плохо как для вторника 21:00.

2. Видел много знакомых и "правильных" лиц-для меня это маяк верного МОЕГО курса.

3. Нацкорпус отчаянно пытается возглавить процесс. ЭТО ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН ДЛЯ ИХ ХОЗЯЕВ! Для этого они удивительно быстро и первыми вышли под АП и призвали туда всех несогласных.

4. Киевляне-умнички! Они знают: где Билецкий и "Нацкорпус" - там Путин и не пошли под АП, а пришли на Майдан.

5. Нацжены поняли, что схема с АП провалилась и группа титушек во главе с русским националистом "Боцманом" прибыла с Банковой на Майдан. Вытеснили всех с импровизированной трибуны и стали пытаться возглавить собрание. Выкрикивали лозунги с требованием посадить Порошенко и Свинарчуков, тем самым пытаясь заменить предмет протеста.

6. Но киевляне, как я и говорил-умнички:они не по велись на это и стали кричать нацженам "Ганьба титушкам" и "Аваковские шлюхи".

7. Наиболее подготовленные итфизически крепкие жены ходили среди толпы и всеми способами пытались развязать конфликт физической силой, но киевляне-снова умнички!
8. Киевляне! Будьте опять умничками! Завтра (то есть согодня) все в 19:00 на Майдан! Кто может - на 10:00 еще и под ВР. Начинаем национально-освободительный протест! Не придем мы - протест "возглавят" Аваков и Нацкорпус, а значит - Кремль!
Остальным - максимальный репост!

9. Слава Украине и, самое сегодня главное - СЛАВА ЗСУ!

НЕ СИДИ ЗАВТРА ДОМА! ВСТАНЬ РЯДОМ СО МНОЙ-ТЫ МНЕ НУЖЕН!
https://bitter-onion.livejournal.com/2478509.html



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Феномен шокопарашных гельминтов в том, что они брешут так, что сами начинают в это верить...во отобрали дегенератов...Шоколадное П..издло мастер своего дела, ничего не скажешь... Воровать и брехать начал с колыбели.
А для адекватных рекомендую сие видео.
Формула Штайнмаера и другие субъективные итоги 1 октября

https://youtu.be/b5fz5XBeVyk
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Ванька, водки нет, пшлонах за поребрик!
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Какие однако мощщные митинги, аж из 5 человек "Ні капітуляції!": У Маріуполі, Харкові та Львові протестували проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7813
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Ну ок, не хотим формулу Штанмаэра, как будем выходить из ситуации?
Логика...мы имеем конфликт, вооруженный, каждый день и с той и с той стороны гибнут по 1 - 2 бойца это так, на вскидку. Уступать никто не хочет, более того, 5 лет, срок приличный, там уже 4 года ходит рубль, раздаются паспорта РФ, ЕЖЕЙ там никто не ест! и уж поверьте, я там часто бываю в Луганске. Люди, не хотят в Украину, это не агитация, это факт! достаточно прокатиться в маршрутке и послушать что говорят. Как будем возвращать жителей и регион? Армией!? не выйдет, уже было и Дебальцево и Илловайск и Изварино, далее, какие будут предложения если мы не хотим формулу и не хотим идти на уступки, ведь там тоже никто не хочет идти на уступки, как будем возвращать Донбасс???? Надеяться на то, что додавят Россию, - глупо! у них потенциал по экономике с запасом, разве что какой-то крупный конфликт с США например, что крайне маловероятно, скажем так - (-20%) вероятности. Хватит уже мечтать "о вэликой пэрэмоге над ворогом", пора уже взглянуть правде в глаза.
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Прямо ко дню рождения 7 октября, молодец Моника, старается барину угодить
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Зебилам все что хочешь можно втюхать, они охотно жрут говно, которое вливают им в башку "слуги коломойского" и искренне радуются.
То что их визави клоун за пол года правления стал посмешищем, во всем мире, да и весь народ Украины тоже, их мало интересует, почитали бы западную прессу для разнообразия, много нового о себе узнали бы, адекватным людям нынче стыдно за такого президента, а зебилам пох.
И чем они отличаются от "братьев своих старших", да ничем, им тоже скоро в подъездах гадить американцы будут...
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