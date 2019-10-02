 "Ні капітуляції!": У Маріуполі, Харкові та Львові протестували проти "формули Штайнмаєра". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Новости Донбасса".
У Маріуполі (Донецька область) на центральній площі увечері 1 жовтня близько 50 осіб провели акцію на знак протесту проти "формули Штайнмаєра".
Учасники акції скандували "Ні капітуляції!", а в руках тримали плакати із закликами "Не здавати Україну" і зберегти єдність країни.
Жителі Маріуполя, що вийшли на стихійну акцію, вважають, що "формула Штайнмаєра" буде реалізована за російським сценарієм - не на користь суверенітету України.
Як пише видання, в акції брали участь місцеві волонтери та члени Спілки ветеранів АТО Маріуполя, люди у військовій формі, активісти організацій "Східна брама", "Сила людей" та інші.
Крім того, як повідомляє група "Накипіло" в Facebook на протестну акцію у зв'язку з узгодженням тексту документа з "формулою Штайнмаєра" на переговорах в Мінську вийшли і харківські активісти.
Акція "Ні капітуляції!" відбулася під будівлею СБУ.
Її учасники виступають проти "формули Штайнмаєра" і надання особливого статусу тимчасово окупованим територіям до їхньої деокупації.
У Львові на протест вийшли представники Національного корпусу. Учасники акції також пікетували обласне управління СБУ.
Фото: НКЛ v5.0 /Facebook
щоб вимагати КАПИТУЛЯЦИИ Украины писля цієї кровавої, безглуздої і нікому не потрібної бійні, яку организувала РФ ?
На колени, РАБ российкин.
У зебилов логика отсутсвует в принцыпе.
Но они настолько тупы, что и это делают плохо.
Торчин переносить своє виробництво з України і відкриває виробництво у Польщі -
•Галичина будує завод у Польщі
•BАТ переносить офіс із-за ЗЕподаткової політики
•АрселорМетал йде з України через атаки зі сторони СБакановУ
•Розетка заявляє про згортання свого бізнесу
ЕДУ С МАЙДАНА. ТЕЗИСНО:
1. На митинг против формулы Штанмайера пришло около полутысячи человек, что весьма не плохо как для вторника 21:00.
2. Видел много знакомых и "правильных" лиц-для меня это маяк верного МОЕГО курса.
3. Нацкорпус отчаянно пытается возглавить процесс. ЭТО ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН ДЛЯ ИХ ХОЗЯЕВ! Для этого они удивительно быстро и первыми вышли под АП и призвали туда всех несогласных.
4. Киевляне-умнички! Они знают: где Билецкий и "Нацкорпус" - там Путин и не пошли под АП, а пришли на Майдан.
5. Нацжены поняли, что схема с АП провалилась и группа титушек во главе с русским националистом "Боцманом" прибыла с Банковой на Майдан. Вытеснили всех с импровизированной трибуны и стали пытаться возглавить собрание. Выкрикивали лозунги с требованием посадить Порошенко и Свинарчуков, тем самым пытаясь заменить предмет протеста.
6. Но киевляне, как я и говорил-умнички:они не по велись на это и стали кричать нацженам "Ганьба титушкам" и "Аваковские шлюхи".
7. Наиболее подготовленные итфизически крепкие жены ходили среди толпы и всеми способами пытались развязать конфликт физической силой, но киевляне-снова умнички!
8. Киевляне! Будьте опять умничками! Завтра (то есть согодня) все в 19:00 на Майдан! Кто может - на 10:00 еще и под ВР. Начинаем национально-освободительный протест! Не придем мы - протест "возглавят" Аваков и Нацкорпус, а значит - Кремль!
Остальным - максимальный репост!
9. Слава Украине и, самое сегодня главное - СЛАВА ЗСУ!
НЕ СИДИ ЗАВТРА ДОМА! ВСТАНЬ РЯДОМ СО МНОЙ-ТЫ МНЕ НУЖЕН!
https://bitter-onion.livejournal.com/2478509.html
А для адекватных рекомендую сие видео.
Формула Штайнмаера и другие субъективные итоги 1 октября
https://youtu.be/b5fz5XBeVyk
Логика...мы имеем конфликт, вооруженный, каждый день и с той и с той стороны гибнут по 1 - 2 бойца это так, на вскидку. Уступать никто не хочет, более того, 5 лет, срок приличный, там уже 4 года ходит рубль, раздаются паспорта РФ, ЕЖЕЙ там никто не ест! и уж поверьте, я там часто бываю в Луганске. Люди, не хотят в Украину, это не агитация, это факт! достаточно прокатиться в маршрутке и послушать что говорят. Как будем возвращать жителей и регион? Армией!? не выйдет, уже было и Дебальцево и Илловайск и Изварино, далее, какие будут предложения если мы не хотим формулу и не хотим идти на уступки, ведь там тоже никто не хочет идти на уступки, как будем возвращать Донбасс???? Надеяться на то, что додавят Россию, - глупо! у них потенциал по экономике с запасом, разве что какой-то крупный конфликт с США например, что крайне маловероятно, скажем так - (-20%) вероятности. Хватит уже мечтать "о вэликой пэрэмоге над ворогом", пора уже взглянуть правде в глаза.
То что их визави клоун за пол года правления стал посмешищем, во всем мире, да и весь народ Украины тоже, их мало интересует, почитали бы западную прессу для разнообразия, много нового о себе узнали бы, адекватным людям нынче стыдно за такого президента, а зебилам пох.
И чем они отличаются от "братьев своих старших", да ничем, им тоже скоро в подъездах гадить американцы будут...