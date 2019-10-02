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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:міст (315) СЦКК (472) Станиця Луганська (73)

 Підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста з українського боку завершуються, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє, що з українського боку підходять до завершення підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста на ділянці розведення №1 у Станиці Луганській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зокрема, біля моста продовжують працювати представники мостобудівної організації, піротехнічні підрозділи ДСНС та працівники райавтодору. Вже виконано роботи з монтажу пішохідного безпечного огородження на змонтованому 66-метровому обхідному мості, настилу з дощок тощо.

Підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста з українського боку завершуються, - СЦКК 01

Проводяться роботи з розчищення узбіччя від зрізаних дерев та гілок. Ведеться підготовка до асфальтування ділянки біля розлому, а також до будівництва двох автобусних зупинок для пасажирів, перед зруйнованою частиною моста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завершено монтаж металевих опор тимчасового моста біля КПВВ у Станиці Луганській, - ЛОДА. ФОТОрепортаж

Підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста з українського боку завершуються, - СЦКК 02

У СЦКК нагадали, що з 15 липня 2019 року на контрольованому українським урядом боці функціонує спеціалізований автобус, який підвозить людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста з українського боку завершуються, - СЦКК 03

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Зазначається також, що обхідний міст працюватиме доти, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного моста.

Підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста з українського боку завершуються, - СЦКК 04

Українська сторона СЦКК також зазначає, що вживає всіх необхідних заходів, щоб поліпшити гуманітарну ситуацію на переході.

Підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста з українського боку завершуються, - СЦКК 05
Підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста з українського боку завершуються, - СЦКК 06
Підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста з українського боку завершуються, - СЦКК 07
Фото: пресцентр ОС

Підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста з українського боку завершуються, - СЦКК 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151565
 
 
 Топ коментарі
 
И вот мы все радостно , с караваями и в веночках приветствуем Пушилина , Пасечника , всех доблестных полевых командиров в стенах Верховной Рады . Инкассаторские машины везут мешками деньги на Донбасс, суды не успевают подсаживать амнистии "повстанцам". С могил украинских солдат сняты флаги, дабы не нервировать наших сограждан с особым статусом.
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Кацап, возвращайся на бутылку, бо вона прохолоне, а потом у тебя простатит, лечнние, ссачка по ночам, оно тебе надо?
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так это Украина все начала. не было Гиркина в Славянске, моторыл, бабаев. Вали отсюда, кацап вонючий!
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Весной проведут всеобщие выборы по украинским законам и ОРДЛО вернется под украинский флаг. А на границу займут украинские пограничники.
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И вот мы все радостно , с караваями и в веночках приветствуем Пушилина , Пасечника , всех доблестных полевых командиров в стенах Верховной Рады . Инкассаторские машины везут мешками деньги на Донбасс, суды не успевают подсаживать амнистии "повстанцам". С могил украинских солдат сняты флаги, дабы не нервировать наших сограждан с особым статусом.
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В ОРДЛО живут такие же украинцы. Ылита, которая была у власти при Порошенко искусственно устроила эту бойню. И делает все чтобы, украинцы гибли весно. Чтобы барыги воровали и были у власти, атопутиннападет.
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Кацап, возвращайся на бутылку, бо вона прохолоне, а потом у тебя простатит, лечнние, ссачка по ночам, оно тебе надо?
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Семен Приходько - "Ылита, которая была у власти при Порошенко искусственно устроила эту бойню. "

Підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста з українського боку завершуються, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9391

Эти ты про этих вот кадыровцев написал, да?
Підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста з українського боку завершуються, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7183
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так это Украина все начала. не было Гиркина в Славянске, моторыл, бабаев. Вали отсюда, кацап вонючий!
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там нет людей и не было. Тот кто позвал и позволил оккупанту зайти на украинскую территорию никогда людьми не станут.
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Это тонкий юмор или так вы думаете?боевики не уйдут а притихнут стрелять не будут просто скажут вывели ушли технику замаскируют на момент выборов продажное ОБСЕ потвердит как прописано в формуле что ихтамнет ушли и граница под контролем Украины потом возобновления и приход уже официальных легальных зеленых человечков и граница мордора посунетстя к Днепровской оласти уже легально с помощью Украины и не придерешся с мордора снимают санкции уже сейчас это выглядит как внутренний конфликт как настаивали кацапы в посделние месяца не употребляется сова росийские войска агрессор война дальше новый раздел-не расслабляйтесь мира не будет будет одесская республика хаоьковская херсонская-только два выхода либо мы либо они(кацапы) посередине(днепра) как говорил Зебил этого не будет-посередине это раздел и поглощение мордором
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Ну це перемога, тепер лишилося нам зробити ремонт на тій стороні Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9793
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скажите а по какому каналу сегодня начнут показивать третий майдан по 112 нюсвану прямиму или зику , спасибо
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в третьем майдане заинтересован мертвечук и ху_ло , а порошенко уже не при делах.
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А на другом берегу Донца сторона не украинская?
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Теперь осталось только извиниться перед лднр и рашкой... Не вижу повода для радости. С предателями нужно не строить, а жечь все мосты. Мариуполь - другое дело: ВИДЕО
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Какой идиот статью писал? А с другой стороны не Украина?
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Как и Крым. Вы в в какой реальности живёте?
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Там окуповані Українські теріторії.Не чув?
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К чему твой комментарий? И там и там Украина, только с одной стороны подконтрольная власти, с другой террам. Так и писать надо
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Не підконтрольна тєрам,а окупована росією.
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Підконтрольна тєрам, які контролюються рашкою.
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Украина или нет, или что на самом деле - это увидим что будет происходить в дни государственных праздников: День Независимости, День Соборности, День Конституции...?
Вот и выяснится...
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И тогда можно будет для себя решить: лизать хутинский сапог или доставать футболку с тризубом, правильно thdfvdhjn ?
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По всей Украине разрушенные дороги и мосты. Но благодаря зебилам восстанавливать будут домбасяней.
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На восстановление моста ЕС выделило 40 миллионов евро. Украина на этом зарабатывает.
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Тепер вся Україна працюватиме тільки на сєпарів !
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это сейчас самая главная тема и задача для дебилов
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В этом году, смотрю мосты в тренде, то Филатов то Кличко с мостами носиться как с курицей на х...ю, теперь тут еще мост начали делать.
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Підірвать цей міст разом з тими хто його пересікає
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В мене була хитка деревяна веранда на двох з сусідкою зверху,я запропонував їй давайте разом зробимо нормальну цегляну, вона - будуй як хочеш. Сусідам казала, збудує і мені куди дінеться, моя зверху. В результаті дотепер тусує в деревяному курятнику, я низ змурував собі цегляний, її підпер.
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