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Все про:Маріуполь (592) похорон (699) смерть (3562) Ян Осока (810) 56 окрема мотопіхотна бригада (10)

 Українського воїна Володимира Аджавенка, який загинув на Донбасі, поховали в Маріуполі. ФОТО

1 жовтня в місті Маріуполь відбулося прощання із загиблим українським воїном Володимиром Анатолійовичем Аджавенком (позивний Аджа).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Маріупольської міської ради.

Володимир Аджавенко, 1995 року народження, житель Маріуполя, старший сержант, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади. 11 вересня в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області він зазнав украй важкого кульового поранення голови, від снайпера найманців РФ, через що помер 28 вересня пізно ввечері в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

"Заступник міського голови Сергій Захаров зазначив, що Маріуполь разом із сім'єю і побратимами сумує про втрату справжнього патріота: "Щодня ми читаємо зведення з фронту. Але за сухою статистикою стоять людські життя і долі. Володимир віддав своє життя, щоб ми мирно жили і працювали, щоб над Маріуполем було мирне небо. Наш обов'язок пам'ятати імена наших героїв і передавати цю пам'ять наступним поколінням".

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Заступник командира 56 мотопіхотної бригади Олександр Побережнюк зазначив, що Володимир був хоробрим бійцем: "Він вибрав шлях воїна. Його ім'я назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться, зокрема, в повідомленні.

Володимир Аджавенко народився 20.05.1995 року. У період з 2015 по 2016 воював у БСП "Донбас" НГУ, пройшов бої за Широкине. З 2017 року перебував на контракті з 56-ї ОМПБр.

Поховали Героя на Старокримському кладовищі. У нього залишилися мати, бабуся, брат, сестра і дружина.

Українського воїна Володимира Аджавенка, який загинув на Донбасі, поховали в Маріуполі 01
Українського воїна Володимира Аджавенка, який загинув на Донбасі, поховали в Маріуполі 02
Українського воїна Володимира Аджавенка, який загинув на Донбасі, поховали в Маріуполі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151514
 
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