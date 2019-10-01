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 Фоторепортаж
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 Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Ось і все, що він хотів сказати

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я реально за мир", - український співак Винник уник прямих відповідей на запитання: "Чий Крим?" і "Росія - агресор?". ВIДЕО

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

А потім дядечко в темряві вдавився...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

- В Бабин - квіти. І не переплутай, Кутузов!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сфотографувався в Бабиному Яру ввечері, вранці були тільки квіти, - журналіст Зінченко

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

А ця дивна фраза: "Вийди отсюда, розбійник, плохо чуєш"...

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Не всім зрозуміло...

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

***

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Хранителька вогнища

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Знайди 10 відмінностей

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Соромно?

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ

Більше фотошопів дивіться  тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151509
 
   
 Топ коментарі
 
у нас проститутка с булавой работает
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А чего-то мало смеха сегодня вечером...
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Своими ЗЕбильными фотожабами Цензор уже давно пробил дно, и останавливаться походу не собирается)))
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Между прочим, в Нидерландах проститутки работают с кассовым аппаратом. Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9158
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у нас проститутка с булавой работает
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между прочим Нидерланды нормальная страна. Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3743
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И что, деньги Вам возвращали за некачественно оказанную услугу?
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Наша Моника получил всемирную славу, нежданно негаданно.
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Про кацапознищення салом - це іржач сезону
Сам вчора ледве снігурем не вдавився від такої новини.
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Ти кушав першого президента Молдови?)))
Людожер!
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какая же страшная морда лица у самки гидранта - понятно почему зебилы от неё в экстазе!... Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5345
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Молодцы какие - Цензор! Сразу видно - настоящие журналисты и истинные патриоты!!!
Распечатайте эти плакаты и на митинг за свободу слова!!!
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Я так зрозумів, що зеваті малороській не місце на Цензорі.
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