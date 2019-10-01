 Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Ось і все, що він хотів сказати
А потім дядечко в темряві вдавився...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві
- В Бабин - квіти. І не переплутай, Кутузов!
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А ця дивна фраза: "Вийди отсюда, розбійник, плохо чуєш"...
Не всім зрозуміло...
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Хранителька вогнища
Знайди 10 відмінностей
Соромно?
Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ
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Сам вчора ледве снігурем не вдавився від такої новини.
Людожер!
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