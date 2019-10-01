 Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Ось і все, що він хотів сказати

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А потім дядечко в темряві вдавився...

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- В Бабин - квіти. І не переплутай, Кутузов!

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А ця дивна фраза: "Вийди отсюда, розбійник, плохо чуєш"...

Не всім зрозуміло...

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