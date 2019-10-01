 НБУ почав друкувати банкноти номіналом 1000 гривень. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора, спочатку НБУ планує ввести в обіг близько 5 мільйонів штук таких банкнот.

За оцінками регулятора, введення нової банкноти підвищить зручність розрахунків для громадян і бізнесу, а також сприятиме зниженню операційних витрат банків та витрат на інкасацію.

Фото - пресслужба НБУ

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Крім того, цей крок дасть змогу суттєво заощадити витрати НБУ на друк, зберігання, обробку і перевезення банкнот.

Також повідомляється, що за 25 років свого існування Банкнотно-монетний двір НБУ виготовив майже 25 мільярдів гривневих банкнот і 11 мільярдів розмінних і обігових монет.

Нагадаємо, 25 червня Національний банк України анонсував введення нової банкноти нового найвищого номіналу 1 тис. грн. Нову банкноту буде введено в обіг 25 жовтня.

Після завершення процесу виведення дрібних монет і введення нової банкноти номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.