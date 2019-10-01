EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка
  11621  45
Все про:гривня (77) НБУ (494)

 НБУ почав друкувати банкноти номіналом 1000 гривень. ФОТО

Банкнотно-монетний двір Національного банку України розпочав процес друку нових банкнот номіналом 1 тис гривень, які з'являться в готівковому обігу з 25 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора, спочатку НБУ планує ввести в обіг близько 5 мільйонів штук таких банкнот.

За оцінками регулятора, введення нової банкноти підвищить зручність розрахунків для громадян і бізнесу, а також сприятиме зниженню операційних витрат банків та витрат на інкасацію.

НБУ почав друкувати банкноти номіналом 1000 гривень 01

Фото - пресслужба НБУ

Читайте також: З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 і 5 копійок виводять з обігу, - НБУ. ВIДЕО

Крім того, цей крок дасть змогу суттєво заощадити витрати НБУ на друк, зберігання, обробку і перевезення банкнот.

Також повідомляється, що за 25 років свого існування Банкнотно-монетний двір НБУ виготовив майже 25 мільярдів гривневих банкнот і 11 мільярдів розмінних і обігових монет.

Нагадаємо, 25 червня Національний банк України анонсував введення нової банкноти нового найвищого номіналу 1 тис. грн. Нову банкноту буде введено в обіг 25 жовтня.

Після завершення процесу виведення дрібних монет і введення нової банкноти номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151476
 
   
 Топ коментарі
 
НБУ начал печатать банкноты номиналом в 1000 гривен - Цензор.НЕТ 1818 Костянтин Болтівець купони повертаються

І дизайн вже готовий... НБУ начал печатать банкноты номиналом в 1000 гривен - Цензор.НЕТ 9933

НБУ начал печатать банкноты номиналом в 1000 гривен - Цензор.НЕТ 7258


 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В Morgan Stanley очікують падіння гривні до 28,5 за долар вже за тиждень.
 показати весь коментар
 
 
а не пояснюють якого біса?(бросається з "кравчучкою" на вокзал)
 показати весь коментар
 
 
Борис Козлов 6516a265 - как с такой фамилий жить ? И погоняла не нужно. Давай я угадаю с одного раза твою кликуху по жизни
 показати весь коментар
 
 
1) я предоставил паспорт?
2) у вас ваще вторая часть "ника" значит: ездун на гужевой повозке

тот случай, "сэр", когда лучше батогом(кнутом) махать, чем строить из себя дядю Эйнштейна, который насмотрелся дядю Петросяна
 показати весь коментар
 
 
Типичное болгарское фамильё...
Как у 80% русифицированных угро-финнов...

 показати весь коментар
 
Задериногудртщенко, ти чув таке смiшне прiзвише - Зайцев?
 показати весь коментар
 
Бред не неси. 26,5 они прогнозируют до конца года!
И 27,5 грн/$ к концу 2020-го.
 показати весь коментар
 
 
На кІнец 2018 г який був прогноз і що було по-факту ? Що прогноз погоди, що прогноз курса-один результат
 показати весь коментар
 
 
Это другой вопрос. Но человек даже прогноз перекручивает, не говоря уже о реальности.
 показати весь коментар
 
Ну с подобными прогнозами я бы был осторожней . Выйдут наши властедержащие , ляпнут какую нибудь чушь, люди на очередной майдан подтянутся , и какой тогда курс ?!
 показати весь коментар
 
Т. е. ваша мантра про бакс по 100 грн пока отменяется?
 показати весь коментар
 
Похоже никто не знает,что напечатать собираются 5 млн купюр.За 25 лет напечатано было млдр купюр, тут сразу 5млн купюр на 1000 и получим 5 млдр гривен.Будет ли укрепляться доллар?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
купони повертаються.
 показати весь коментар
 
 
Сразу видно подбарыжную украинофобскую гниду.
 показати весь коментар
 
 
фух...фух...я я грішним ділом подумав з пультретом Зеенського..тьфу..тьфу
 показати весь коментар
 
 
Вернадский шоле?
Лучше бы этого, Рональда МакДональда влепили НБУ начал печатать банкноты номиналом в 1000 гривен - Цензор.НЕТ 4698
 показати весь коментар
 
Пора покупать кравчучку, что бы, как в 90х за зарплатой скоро придется ездить, миллионерами скоро все станем)))) А о скоро в дефиците кравчучка будет)))
 показати весь коментар
 
 
Сразу видно подбарыжную укрианофобскую гниду, ведь для соевой швали чем хуже тем лучше им. А то что было решено еще при барыге вводить 1000 грн, эта шваль конечно не вспомнит.
 показати весь коментар
 
 
Я тебя удивлю, это было решено еще в первый кризис в 2008 году!!!
 показати весь коментар
 
відтепер нарешті буде зручно розраховуватись , до цього було дуже незручно. Передбачаю , що для більшої зручності будуть випущені купюри ще більшого номіналу !
 показати весь коментар
 
 
Дурак думкой багатие, а подбарыжная украинофобская гнида багатиет поеданием соевого дерьма, после выборов доллар должен был уже быть по 70 грн, так хрюкали подбарыжники.
 показати весь коментар
 
 
Помню: были мы все миллионерами... Ну, с богом!
 показати весь коментар
 
 
Значит с нового года баксы по 30. Смутное такое ощущение.
 показати весь коментар
 
Порохоботіки , так а купюру в 1000 хіба ше не при П'яточкіному придумали? Дибілм ви кончені... заслуги Петрика П'яточкіна Зе приписуєте
 показати весь коментар
 
 
Понапридумывали всякой ху.ни при Пете, а Зеленскому внедрять)
 показати весь коментар
 
 
Пєця міг придумувати все що завгодно, але чому світлопикий Зе все внедряє в життя?
 показати весь коментар
 
Ну Наконец То Мы РАЗБОГАТЕЛИ!!! УРА ТОВАРИЩИ! НБУ начал печатать банкноты номиналом в 1000 гривен - Цензор.НЕТ 5505
 показати весь коментар
 
 
Ура! При Зеленском мы станем миллионерами!
А Порошенко вор и жлоб.

Всего-то нужно было напечатать столько гривен, чтобы всех сделать богатыми
Как нам рассказывал учитель Дубинский, Порошенко не хотел всех делать богатыми и печатал деньги только себе, Гройсману, Парубию и Гонатервой, а народ загнал в нищету.
Как хорошо, что мы все объединились и сделали их вместе!
 показати весь коментар
 
 
Так при циничной барыге еще решали печатать 1000 грн, у подбарыжных укнаинофобских гнид проблемы с памятью?
 показати весь коментар
 
 
Не дивно... "Новиє ліца" - нові гроші...Це мені нагадує фільм , де Попандопало говорить про гроші: " бери, бери...я себе ещё нарисую"
 показати весь коментар
 
 
Хм... Дивно! А чо Вернадський на 1000 гривнях? Він же вже є на полтюху!
 показати весь коментар
 
А... Точняк... та фіг цих бородачей хипстерських розбере. ))))
 показати весь коментар
 
 
в США давно есть 1000-ая купюра, и никто не говорит, что штатам звиздец НБУ почав друкувати банкноти номіналом 1000 гривень - Цензор.НЕТ 3684
 показати весь коментар
 
 
Треба було з портретом Бендери та пенсії давати тим хто з лидинири ходить.
 показати весь коментар
 
 
Треба було з портретом Бендери та пенсії давати тим хто з лидинири ходить.

Та да...
 показати весь коментар
 
шо за шум? штука гривень це тільки 40 баксів, плюс-мінус
 показати весь коментар
 
Гривна укрепляется.....а новые 1000-е печатаем...ну так..на всякий случай !!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору