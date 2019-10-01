 НБУ почав друкувати банкноти номіналом 1000 гривень. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора, спочатку НБУ планує ввести в обіг близько 5 мільйонів штук таких банкнот.
За оцінками регулятора, введення нової банкноти підвищить зручність розрахунків для громадян і бізнесу, а також сприятиме зниженню операційних витрат банків та витрат на інкасацію.
Фото - пресслужба НБУ
Крім того, цей крок дасть змогу суттєво заощадити витрати НБУ на друк, зберігання, обробку і перевезення банкнот.
Також повідомляється, що за 25 років свого існування Банкнотно-монетний двір НБУ виготовив майже 25 мільярдів гривневих банкнот і 11 мільярдів розмінних і обігових монет.
Нагадаємо, 25 червня Національний банк України анонсував введення нової банкноти нового найвищого номіналу 1 тис. грн. Нову банкноту буде введено в обіг 25 жовтня.
Після завершення процесу виведення дрібних монет і введення нової банкноти номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.
2) у вас ваще вторая часть "ника" значит: ездун на гужевой повозке
тот случай, "сэр", когда лучше батогом(кнутом) махать, чем строить из себя дядю Эйнштейна, который насмотрелся дядю Петросяна
Как у 80% русифицированных угро-финнов...
И 27,5 грн/$ к концу 2020-го.
І дизайн вже готовий...
Лучше бы этого, Рональда МакДональда влепили
А Порошенко вор и жлоб.
Всего-то нужно было напечатать столько гривен, чтобы всех сделать богатыми
Как нам рассказывал учитель Дубинский, Порошенко не хотел всех делать богатыми и печатал деньги только себе, Гройсману, Парубию и Гонатервой, а народ загнал в нищету.
Как хорошо, что мы все объединились и сделали их вместе!
Та да...