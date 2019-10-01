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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (2983) НБУ (494) Смолій (56)

 Національний банк був, є і буде незалежним, - Зеленський на зустрічі з колективом НБУ. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримуватиме інституційну незалежність Національного банку України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

У Національному банку завершилася зустріч Президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Олексія Гончарука та команди фінансово-економічного блоку Уряду із співробітниками регулятора.

Звертаючись до працівників центробанку, Президент говорив про інституційну незалежність Національного банку.

"Ми за те, щоб Національний банк був, є і буде незалежним", - повідомив Зеленський.

Зі свого боку Голова НБУ Яків Смолій наголосив, що для того, щоб зробити стале економічне зростання реальністю, усім, хто зібрався сьогодні в цій залі, треба об’єднати зусилля.

І в нас є бачення, що робити в подальшому. Зараз ми працюємо спільно з фінансовими регуляторами та учасниками ринку над Стратегією розвитку фінсектору до 2025 року, яка стане орієнтиром для нашої співпраці зі здійснення реформ у майбутньому", - зауважив Яків Смолій.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії в штабі Володимира Зеленського заявляли, що перш ніж приймати рішення про кадрову політику в Національному банку, необхідно провести аудит реформ банківського сектора.

Читайте також: Знизити вартість кредитів реально, але для цього потрібен комплексний підхід, - Смолій

Національний банк був, є і буде незалежним, - Зеленський на зустрічі з колективом НБУ 01
Національний банк був, є і буде незалежним, - Зеленський на зустрічі з колективом НБУ 02
Національний банк був, є і буде незалежним, - Зеленський на зустрічі з колективом НБУ 03
Національний банк був, є і буде незалежним, - Зеленський на зустрічі з колективом НБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151471
 
 
 Топ коментарі
 
дивлюсь на фото і чогось... РЖУ!!! ну, не можу я на ЗЕленого дивитися без сміху... має таку морду ліца, мабуть...
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Баба моника, а ты разрешения в коломойского спросил что бы такое говорить? Смотри, будеш вечером имписмент ему делать.
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Для начала руководство НБУ нужно посадить в полном составе.
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Зеленский ел, и будет есть только за доллары.
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Расскажите кто-нибудь Зеленскому, что НЕЗАВИСИМЫМ НБУ НЕ БЫЛ до Порошенко, Гонтаревой и Яресько.


не будет так тупо выглядеть.


возможно...
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Со своей стороны Глава НБУ Яков Смолий отметил, что для того, чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью, всем, кто собрался сегодня в этом зале, нужно объединить усилия.

Холуй Гонтарєвої і МВФ !


КОЛИ ЗНИЗИШ БАНКІВСЬКУ ОБЛІКОВУ СТАВКУ !?


А чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью Смолія, Рожкову і решта пи..обратії НБУ категорично треба пи..дити,пи..дити і ще раз пи..дити Национальный банк был, есть и будет независимым, - Зеленский на встрече с коллективом НБУ - Цензор.НЕТ 3595

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Паша,пиши свой ник как Pavlo Dura,и вопросов к тебе не будет.
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дивлюсь на фото і чогось... РЖУ!!! ну, не можу я на ЗЕленого дивитися без сміху... має таку морду ліца, мабуть...
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а гончарук має таку форму і фактуру, що радісно стає...
але не забуваємо, що смолій назвав зустріч безпрецедентною, а президент запевнив у незалежності нацбанку...
значить є для цього приводи...і банкнота в 1000 грн не просто так
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Взагалі то,я сумніваюся,що отим двом типам,що стоять біля Смолія,адекватна людина довірить свої речі на вокзалі.З такими шахрайськими пиками їм тільки державою керувати.
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независимым от Украины и правосудия?
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Зеленський вирішив підвищити економічне зростання та зробити курс долара - реальнішим.
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Баба моника, а ты разрешения в коломойского спросил что бы такое говорить? Смотри, будеш вечером имписмент ему делать.
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Аудит, а потом посмотрим, кто был, есть и будет. ОВГЗ - вот в чём вопрос!!! Кто и на сколько круто кинул украинцев, оченно хочется узнать. Да и банкопад, с раскручиванием доллара, очень нехило обогатило всякую погань.
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В этом заинтересована вся спекулятивная погань, наживающаяся на действиях наших продажных финансистах высшего звена.
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а где же Богдан?!.. не уже ли Зеля начал дистанцироваться от токсичного и хамовитого бурята?!
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Говорят, что Это НЕ шутка юмора, это цитата с видео 'Nobody Pushed Me,' Ukraine's President Says of Trump Phone Call https://nyti.ms/2mNHQH0
Национальный банк был, есть и будет независимым, - Зеленский на встрече с коллективом НБУ - Цензор.НЕТ 4015

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12134685.html
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ну ютубе есть вся прессуха, 20 минут, на инглише с субтитрами.

так и было. А еще "пушд, пушинь" кого-то - значит впихивать в него, от есть ТРАХАТЬ.

Потому Зелю там быстро в Монику переименовали. По ассоциации с другой причиной импичмента - сосалкой Моникой.

а у нас теперь есть своя сосалка - Monika Zelenky

загуглите на эти слова - много интересного узнаете про отношение к Зеле в мире.
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ты бы возле рыжего мама и папа б забыл Національний банк був, є і буде незалежним, - Зеленський на зустрічі з колективом НБУ - Цензор.НЕТ 928
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от бєня завдяки бубочці намагається потрохи перебрати контроль над радою нбу, усунути рожкову. а що бубочка- він навіть не заважає
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москалі передали, що Україна підписала в Мінську тільки що формулу Штайнмайєра... хтось щось чув? чи брехня може?
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от і все... а Україна мала шанс... ЗЕЛЕНІ СУКИ сдали Україну... підписали капітуляцію перед ******...
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формулы бывают разные, нужно послушать Кучму
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Слушаешь Кучму, получаешь Майдан. Уже ж было, правда?
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Правды тебе не скажут. То что подписали - явно нездорово для Украины. Иначе бы не подписали. И слушать особо не нужно никого. Мы уже имеем портновых и коломойских в управлении страной. Но вряд ли тебе об этом говорили...
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портновы и коломойские были всгда и всегда будут.
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Были, но далеко. А это большая разница.
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А цензор мовчить ?!!! Пишуть про всяку фігню , а тут мовчок !
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той молодий..то Гончарук?...щож його підперезали як бабцю в костюм
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Пока кредиты будут под 30% годовых, мы будем жить в банановой республике. Даже в Раше дают под 9% В США импотекан а 30 лет дают под 3%
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Может сейчас и будет независим, но последние 5 лет этого не было точно.
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... собственно как и генпрокурор... да куда там, президент у нас такойже "независимый".
p.s. он и его голова - существуют независимо друг от друга
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Тільки одного не розумію...Чому вони весь час, либу тянуть...Їм що, так весело, чи що???
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а прокуратиура?... Національний банк був, є і буде незалежним, - Зеленський на зустрічі з колективом НБУ - Цензор.НЕТ 1591
или, Зебилёныш, карманный прокурор, для тебя норма?
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Там сейчас что-то подписали. В связи с этим вопрос: будет ли?
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нацбанк независимым СТАЛ при чоколадном президенте и гонтаревой на которую лают коломойские шакалы.
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Очередное: "Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два назад..."? И долго они там "вальсировать" собираются? Их же "козлили" в МВФ именно за то, чтобы не трогали НБУ! "Получили по заднице", и полезли "на исходные рубежи"? А может, не надо всё крушить, а попробовать поработать с тем законодательством, которое создавалось три десятка лет?!...
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повірити зебілам - себе не поважати. Брешуть завжди. Це в них в крові, як в шакала.
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Со своей стороны Глава НБУ Яков Смолий отметил, что для того, чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью, всем, кто собрался сегодня в этом зале, нужно объединить усилия.Источник: https://censor.net.ua/p3151471

От НБУ экономический рост не зависит- экономический рост зависит только от производства товаров и услуг - лучшее , что они могут сделать не стоить вместе с КМУ финансовую пирамиду по банкротству государства и всей экономики с помощью манипуляций с % ставкой в гривне под 17% в и 8,5%, долларах когда депозиты в $ опуститились до 3% стало быть инфляция , гривна держится в результате "шоковой" терапии уже 4 года, только выгоду от этого имеет не экономика , а ростовщики, тенденция на мировых рынках низких % ставок сохраняется в Польше она 1,5%, в Германии и за устойчивого профицита бюджета и его постоянного роста от роста экономики вообще отрицательная у нас же происходит наоборот "выток" экономики на разницу 17% НБУ - 3% рыночная ставка по депозитам , девальвации нет $ за 4 года не больше 29 грн.= 14% умножаем на долг 84 мллрд.долл. = 11,8 мллрд.долл.
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