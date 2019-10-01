 Національний банк був, є і буде незалежним, - Зеленський на зустрічі з колективом НБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба НБУ на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
У Національному банку завершилася зустріч Президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Олексія Гончарука та команди фінансово-економічного блоку Уряду із співробітниками регулятора.
Звертаючись до працівників центробанку, Президент говорив про інституційну незалежність Національного банку.
"Ми за те, щоб Національний банк був, є і буде незалежним", - повідомив Зеленський.
Зі свого боку Голова НБУ Яків Смолій наголосив, що для того, щоб зробити стале економічне зростання реальністю, усім, хто зібрався сьогодні в цій залі, треба об’єднати зусилля.
І в нас є бачення, що робити в подальшому. Зараз ми працюємо спільно з фінансовими регуляторами та учасниками ринку над Стратегією розвитку фінсектору до 2025 року, яка стане орієнтиром для нашої співпраці зі здійснення реформ у майбутньому", - зауважив Яків Смолій.
Нагадаємо, під час виборчої кампанії в штабі Володимира Зеленського заявляли, що перш ніж приймати рішення про кадрову політику в Національному банку, необхідно провести аудит реформ банківського сектора.
не будет так тупо выглядеть.
возможно...
Холуй Гонтарєвої і МВФ !
КОЛИ ЗНИЗИШ БАНКІВСЬКУ ОБЛІКОВУ СТАВКУ !?
А чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью Смолія, Рожкову і решта пи..обратії НБУ категорично треба пи..дити,пи..дити і ще раз пи..дити
але не забуваємо, що смолій назвав зустріч безпрецедентною, а президент запевнив у незалежності нацбанку...
значить є для цього приводи...і банкнота в 1000 грн не просто так
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12134685.html
так и было. А еще "пушд, пушинь" кого-то - значит впихивать в него, от есть ТРАХАТЬ.
Потому Зелю там быстро в Монику переименовали. По ассоциации с другой причиной импичмента - сосалкой Моникой.
а у нас теперь есть своя сосалка - Monika Zelenky
загуглите на эти слова - много интересного узнаете про отношение к Зеле в мире.
p.s. он и его голова - существуют независимо друг от друга
или, Зебилёныш, карманный прокурор, для тебя норма?
От НБУ экономический рост не зависит- экономический рост зависит только от производства товаров и услуг - лучшее , что они могут сделать не стоить вместе с КМУ финансовую пирамиду по банкротству государства и всей экономики с помощью манипуляций с % ставкой в гривне под 17% в и 8,5%, долларах когда депозиты в $ опуститились до 3% стало быть инфляция , гривна держится в результате "шоковой" терапии уже 4 года, только выгоду от этого имеет не экономика , а ростовщики, тенденция на мировых рынках низких % ставок сохраняется в Польше она 1,5%, в Германии и за устойчивого профицита бюджета и его постоянного роста от роста экономики вообще отрицательная у нас же происходит наоборот "выток" экономики на разницу 17% НБУ - 3% рыночная ставка по депозитам , девальвации нет $ за 4 года не больше 29 грн.= 14% умножаем на долг 84 мллрд.долл. = 11,8 мллрд.долл.