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 Суспільство
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Все про:Беркут (327) суд (5557) злочини проти Майдану (23)

 Мітингувальники палили покришки з нудьги або щоб ми дихали і псували своє здоров'я, - ексберкутівець Веприков у суді щодо розстрілу на Інститутській. ФОТО

Ексспівробітник Дніпровської роти розформованого силового підрозділу "Беркут" Юрій Веприков заявив у суді, що мітингувальники на Майдані палили шини, щоб "псувати здоров'я" беркутівців.

Діалог судді з Веприковим передала в Facebook журналістка Нато Двалі, повідомляє Цензор.НЕТ.

- Скажіть, чи було на ранок 20 лютого 2014-го задимлення на Майдані?
- Так завжди було задимлення.
- А від чого це було?
- Так вони покришки ж палили.
- Хто "вони" і скажіть по місцевості...
- Мітингувальники! Мітингувальники! Так, з боку там дим ...
- А вам відомо, навіщо взагалі "палили покришки"?
- Нудно, напевно, було їм. Грілися, напевно. Не знаю. Може, щоб ми дихали, здоров'я своє псували.

Мітингувальники палили покришки з нудьги або щоб ми дихали і псували своє здоровя, - ексберкутівець Веприков у суді щодо розстрілу на Інститутській 01

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Мітингувальники палили покришки з нудьги або щоб ми дихали і псували своє здоровя, - ексберкутівець Веприков у суді щодо розстрілу на Інститутській 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151463
 
 
 Топ коментарі
 
А стреляли они в митингующих, чтобы не носить лишний вес патронов
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та какой тут смех...

это фарс

страна ипанулась
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Русскаязичьноє в Україні завжди вбивало і вбиває українців.
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А стреляли они в митингующих, чтобы не носить лишний вес патронов
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та какой тут смех...

это фарс

страна ипанулась
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его еще не "амнистировали" как мариупольского сепара?
мне кажется голова у этого одноклеточного организма лишняя
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Я б еще им (самым активным) лазерными указками повышеной мощности в глаза светил. Жаль никто до этого не додумался!!! Митингующие жгли покрышки от скуки или чтобы мы дышали и портили свое здоровье, - экс-беркутовец Веприков в суде по расстрелу на Институтской - Цензор.НЕТ 8365
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Світили. Коли на колонні беркутня хлопців била, то їм у забрала світили.
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Ну, вообщем,для оправдательного приговора, думаю, это веское заявление.
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Русскаязичьноє в Україні завжди вбивало і вбиває українців.
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Сміття... цапи відбувайли... Козирям дали втекти і докази знищили, а хто не втік, ті пішли служитив БПП та НФ...
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Дебіл, гуму палили для того, щоб такі упирі як ти не могли в людину влучити.
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А "беркут" шмалял из помповиков спецзарядами по протестующим тоже чисто от скуки.
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ВеприкОВ. Кацап. А где еще с такой мордой и фамилией работать? Только в омоне или беркутне...
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га дауна смахивает... на полиграф бьі его
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кацап вєпріков, тебе чекають за поребриком, на масквє, там тобі буде робота,але спочатку відсиди, сволото, на цугундері.
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Бедняга, здоровье подорвал. Срочно на лечение! Электричеством.
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Классический тупой хитрожопый мусор, он жалеет только шо попался а не то шо творил, помните как это гавно в Одессе 3 х ченов брало в 200ром 4 часа ска.Личные питухи яныка, подонки.
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Такі часи що ще за задіянні шкоди чи намірів задіяти шкоду здоров'ю співробітнику правоохороних органів ще й притягнуть когось
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А коктейлями Молотова кидались, щоб сміття не змерзли. Холодно же ж... зима...
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За те,що били студентів,отакіх дурнів-беркутовців треба було спалити на хрін.
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У Львові на мурі старого трампарку якраз напроти будівлі СБУ вже кілька років віршик...Там Майдан прямо називається "гульнею" і ціна тієї гульні - життя людей,втрачені територіі і так далі...Гульбан на Майдані,війна рабів з рабами,бидла з бидлом - ось так увійде в історію Революція Гідности...Беріть приклад з Романа Шухевича,той стріляв в причину,а не в наслідок...
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