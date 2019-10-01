 Мітингувальники палили покришки з нудьги або щоб ми дихали і псували своє здоров'я, - ексберкутівець Веприков у суді щодо розстрілу на Інститутській. ФОТО

Діалог судді з Веприковим передала в Facebook журналістка Нато Двалі, повідомляє Цензор.НЕТ.
- Скажіть, чи було на ранок 20 лютого 2014-го задимлення на Майдані?
- Так завжди було задимлення.
- А від чого це було?
- Так вони покришки ж палили.
- Хто "вони" і скажіть по місцевості...
- Мітингувальники! Мітингувальники! Так, з боку там дим ...
- А вам відомо, навіщо взагалі "палили покришки"?
- Нудно, напевно, було їм. Грілися, напевно. Не знаю. Може, щоб ми дихали, здоров'я своє псували.
это фарс
страна ипанулась
мне кажется голова у этого одноклеточного организма лишняя