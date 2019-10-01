 Мітингувальники палили покришки з нудьги або щоб ми дихали і псували своє здоров'я, - ексберкутівець Веприков у суді щодо розстрілу на Інститутській. ФОТО

Діалог судді з Веприковим передала в Facebook журналістка Нато Двалі, повідомляє Цензор.НЕТ.

- Скажіть, чи було на ранок 20 лютого 2014-го задимлення на Майдані?

- Так завжди було задимлення.

- А від чого це було?

- Так вони покришки ж палили.

- Хто "вони" і скажіть по місцевості...

- Мітингувальники! Мітингувальники! Так, з боку там дим ...

- А вам відомо, навіщо взагалі "палили покришки"?

- Нудно, напевно, було їм. Грілися, напевно. Не знаю. Може, щоб ми дихали, здоров'я своє псували.

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