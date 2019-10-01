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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Кривий Ріг (274) наркотики (850) Нацполіція (8275)

 Співорганізатора одного з найбільших наркоугруповань Кривого Рогу затримали за кордоном. ФОТОрепортаж

Наприкінці вересня на кордоні Польщі та однієї з європейських країн затримали співорганізатора одного з найбільших наркоугруповань Кривого Рогу, який довгий час переховувався за кордоном.

Про це повідомляє Департамент протидії наркозлочинності Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, поліція оголосила про підозру 25 учасникам цього угруповання.

Зазначається, що на початку 2019-го року в Дніпропетровській області викрили багаторівневу злочинну організацію, яка впродовж тривалого часу збувала метамфетамін і трамадол.

В ході лютневої спецоперації Департамент протидії наркозлочинності Нацполіції спільно із сектором кримінальної поліції Кривого Рогу, слідством та прокуратурою Дніпропетровської області викрили лідера та понад 20 виконавців розгалуженої мережі наркоділків. Оперативники ліквідували дві потужні нарколабораторії, де виготовляли 5 різновидів наркотиків. Поліція вилучила понад тисячу доз метамфетаміну, більше дев’яти тисяч доз трамадолу, півкілограма амфетаміну та понад 100 кг прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Правоохоронці провели понад 60 санкціонованих обшуків, вилучили 800 тис. гривень у різних валютах та 8 автомобілів, з яких реалізовувався товар.

Співорганізатора одного з найбільших наркоугруповань Кривого Рогу затримали за кордоном 01
Співорганізатора одного з найбільших наркоугруповань Кривого Рогу затримали за кордоном 02

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Співорганізатора одного з найбільших наркоугруповань Кривого Рогу затримали за кордоном 03
Співорганізатора одного з найбільших наркоугруповань Кривого Рогу затримали за кордоном 04
Співорганізатора одного з найбільших наркоугруповань Кривого Рогу затримали за кордоном 05

Поліція вже завершила досудове розслідування цього кримінального провадження, в ході якого провели більше 100 упізнань, майже 500 допитів та 200 слідчих експериментів, здійснили понад 90 криміналістичних експертиз, в тому числі 20 фоноскопій. Вперше задокументовано злочинну організацію Кривого Рогу, рівень наркооборудок якої лише за один місяць становив від п’яти до семи мільйонів гривень. 30 вересня справу передали до суду. 

Вісім учасників злочинної організації перебувають під вартою, двоє під домашнім арештом. Зловмисникам оголошено підозри у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації) та ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво чи збут наркотичних засобів), а також ч.1 ст. 27, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 313 Кримінального кодексу України. За інкриміновані злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 12 років з конфіскацією майна. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151456
 
   
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ну молодец, хоть в своем родном городе преЗедент наведет порядок, родителям не будет стыдно
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це ж яка ганьба...справа почата в лютому аукається аж до сьогодні
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не від екології арселор міталл там смертніть висока
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Еще при Совке агломераця Рог Кривой славилась своими наркоманами и торговлей дурью.
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детство президента прошло в эрденете....может и паспорт тамошний иметь
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кто то из СБУ и МВД потерял часть бизнеса.
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де тепер Моніки купувати вітаминки скоро зима грип? дзвони Добкину! може в нього касового апарату не було!
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де тепер Моніки купувати вітаминки скоро зима грип? дзвони Добкину! може в нього касового апарату не було!
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і шо? крім поліцаїв хтось ше був в цій преступній группі?
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