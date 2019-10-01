 Зеленський і Гончарук відвідали Нацбанк і обговорили питання фінансово-економічного розвитку, - Смолій. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Twitter повідомив керівник НБУ Яків Смолій.

"В гостях у Національного банку України Президент Володимир Зеленський, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, команди Міністерства фінансів України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зустріч почалася зі спілкування з працівниками НБУ і продовжилася у формі спільної наради з питань фінансово-економічного розвитку.

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