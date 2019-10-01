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Все про:Зеленський (2983) НБУ (494) Смолій (56) Гончарук_Олексій (123)

 Зеленський і Гончарук відвідали Нацбанк і обговорили питання фінансово-економічного розвитку, - Смолій. ФОТО

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Національному банку України провели спільну нараду з питань фінансово-економічного розвитку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Twitter повідомив керівник НБУ Яків Смолій.

"В гостях у Національного банку України Президент Володимир Зеленський, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, команди Міністерства фінансів України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зустріч почалася зі спілкування з працівниками НБУ і продовжилася у формі спільної наради з питань фінансово-економічного розвитку.

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Зеленський і Гончарук відвідали Нацбанк і обговорили питання фінансово-економічного розвитку, - Смолій 01

Зеленський і Гончарук відвідали Нацбанк і обговорили питання фінансово-економічного розвитку, - Смолій 02
Зеленський і Гончарук відвідали Нацбанк і обговорили питання фінансово-економічного розвитку, - Смолій 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151453
 
 
 Топ коментарі
 
моника шмаркля требует от НБУ вернуть Приватбанк - Бене коломойше. НБУ отказывается и намекает - что траншей от МВФ не получит, а на золотые зубы зебилов может не рассчитывать - те сами ждут халявы.
В общем, облом-с: Трамп не подарил самолет - не смотря на все потуги моники зеленски в игре на дудочке Зеленский проводит совещание с руководством Нацбанка - Цензор.НЕТ 3267 Причем в этот раз - никаких имитаций, весь мир видел реальную игру шмаркли)

п.с. самокаты не подвезли.. пришлось гончаруку ходить пешком
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Звучит совсем плохо. Центральный банк типа независимый от желаний Президента и Премьер министра. И Президент ни хрена в этих вопросах не понимает.
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п.с. даже гончарук смотрит на монику шмарклю - как на забавкую мавпочку, которое наконец-то научилась, после долгой тренировки, не гадить прямо у микрофона Зеленский и Гончарук посетили Нацбанк, обсудили вопросы финансово-экономического развития, - Смолий - Цензор.НЕТ 1381
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моника шмаркля требует от НБУ вернуть Приватбанк - Бене коломойше. НБУ отказывается и намекает - что траншей от МВФ не получит, а на золотые зубы зебилов может не рассчитывать - те сами ждут халявы.
В общем, облом-с: Трамп не подарил самолет - не смотря на все потуги моники зеленски в игре на дудочке Зеленский проводит совещание с руководством Нацбанка - Цензор.НЕТ 3267 Причем в этот раз - никаких имитаций, весь мир видел реальную игру шмаркли)

п.с. самокаты не подвезли.. пришлось гончаруку ходить пешком
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п.с. даже гончарук смотрит на монику шмарклю - как на забавкую мавпочку, которое наконец-то научилась, после долгой тренировки, не гадить прямо у микрофона Зеленский и Гончарук посетили Нацбанк, обсудили вопросы финансово-экономического развития, - Смолий - Цензор.НЕТ 1381
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Знаешь почему Гончарук ездит на самокате? Потому что иерархия и только его боссу Зеленскому позволено ездить на велосипеде
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А знаете что зелепуп ездит на велосипеде без седла, привыкает.
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Звучит совсем плохо. Центральный банк типа независимый от желаний Президента и Премьер министра. И Президент ни хрена в этих вопросах не понимает.
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оказьівается, не независимее прокурора...а тот - уже знамо чей человек на 100%
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Вова уже начинает вести себя как царь. А в Украине это чревато.
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понимать - это к берии богдану, он для этого назначен. тем более, что взрослые все уже решили, функция ЗЕ-шестого службу служить и рожи корчить.
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беспрецедентна - для такої раніше не було причин(((
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Вчера курс был 24.07 сегодня после встречи 24.70 это показывает что НАЦБАНК совершенно не зависит от Президента и Правительства.
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Низкий курс объясняется не укреплением экономики, а торможением проплат по госзаказам через казначейство.

Не за что покупать тот доллар, хоть и очень хочется.
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Обсудили как возвращать приват уважаемому человеку
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Недоучившийся клоун идёт в нацбанк и толкает с трибуны речь! Он гений/самородок такой у которого видение?
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Смолий нормальный чел... и патриот Украины...(его банк Аваль помогал ВСУ и в сотрудничестве с рашкой не замечен)...

Бени и Зе он как кость в горле... - держится только за счет поддержки МВФ и США...
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Смолий - Фунт, рулит подельница Гонтаревой Рожкова. Гнать их надо!
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что вы знаете о Смолий?
Его банк Аваль, которым он руководил до прихода в нац.банк считался по надежности банком №1 в Украине обеспеченный реальными активами... - это не Бенин приват банк основанный на пирамиде..
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Вот кому ты это объясняешь?

Сейчас получишь в ответ бессмысленный фонтан говна и картинки.
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ну да, ну да...
действительно...- люмпен газет не читает..
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Пороходупы вы ещё облобзайтесь и косметичками обменяйтесь.
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отдохни и скальп поправь на балде. рот жене на кухне закрывай, убогое.
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ну еще бы обиделся - на правду только зебилы обижаются - как то так - но ты вроде прозрел внезапно - шо и удивительно - по сему быть тебе пока - флюгером ))))
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и не стыдно мне такое писать? это же интернет - я ребенка не обижу ,а в интернете это вообще глупо ,он все выдержит - но не привыкай .а то не дай бог и голову отбить злые инд..отсавит ,люди могут легко))))))
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ЗЕ на Тесле приехал. Опоздал на 30 минут. Не извинился.
Пошутил насчет смартфонов сотрудников.

Это все, что надо знать про этот визит.
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Ах ну да... Вся его челядь и смотрящий за ЗЕ от Коломойского Богдан были с ним.
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Нацбанк должны были посетить не они, а следователи ГБР, НАБУ и СБУ.
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Ну, если ты хочешь этой зимой собственные яйца жевать, то да.

А так подобные наезды на центробанк не сойдут никому, включая хозяина ЗЕ.
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Не надо патетики. Это давно уже не независимый центробанк, а лишь послушный исполнитель программ своих кураторов из МВФ.
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ага, прям иностранные агенты на службе у госдепа...
тебе бы курс лечения назначить нормальный от идиотизма
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Я думаю, что тебе даже такой курс лечения не поможет.
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центробанк у вас в кацапии )))))))))))))))
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Центробанки по всему Миру. Это общее международной название регулятора банковской сферы.
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да я сильно сомневаюсь, что это кацапское тело Александро сильно увлекается международной банковской регуляторной сферой.

Он просто слово "центробанк" в тысячи раз чаще слышит по своему телевизору, чем читает слово "нацбанк".
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Ааааа... А я думал, что это ты мне замечание сделал.
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Что либо более умное по сути обсуждения написать не способен?
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по сути твоего центробанка ?

мне пох твой центробанк
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Lvbnhj - Зеленський і Гончарук відвідали Нацбанк і обговорили питання фінансово-економічного розвитку, - Смолій - Цензор.НЕТ 7567 может быть.., скорее всего так и было....

А сможешь вместо Гонтаревой вставить фотку Зе, а слово Порошенко заменить словом Коломойский....?
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Не может. Он готовыми библиотеками фотожаб с файлопомоек уже который год пользуется. Зеленський і Гончарук відвідали Нацбанк і обговорили питання фінансово-економічного розвитку, - Смолій - Цензор.НЕТ 9243
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Ну не кофе попить и пообсуждать о высоких материях собирались ведь... есть вопрос Привата и вопрос программы МВФ, видать думают как Бене отдать то что он хочет и получить транш МВФ при этом.. вернее как сначала транш получить, а потом отдать Приват... я хз больше на ум ниче не приходит, не о экономическом же развитии общаться будут с учетом того шабаша в раде с бешеным принтером и безпредела с давлением на инвестора.
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Ради этого не стали бы собирать весь персонал НБУ. О таких вещах трут тихо.
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Два юриста пришли спросить финансиста. Где 400 млрд.гривен? Или что?
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Облигационных спекулянтов пора сажать, начиная с гонтаревой, смолия, рожковой, маркаровой и т.д. Инсайды, зарабатывающие на инвестициях в гособлизации - преступники и барыги, а во время войны и мародёры. Мне пох, где они работали когда-то, а где - сейчас.
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Есть еще ОВГЗ под космические проценты себе, любимым, начиная с Порошенко
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дивлюсь на фото і чогось... РЖУ!!! ну, не можу я на ЗЕленого дивитися без сміху... має таку морду ліца, мабуть...
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