EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  3970  12
Все про:адвокат (661) захоплення (128) Київ (6539) прокуратура (1904) СБУ (4760)

 Адвокат обманом привласнив приміщення на Банковій вартістю 5 млн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України запобігла рейдерському захопленню приміщення в столиці на вулиці Банковій, яке перебуває на балансі Державного управління справами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що відчуження майна планувала група ділків, які залучили до протиправної діяльності приватного нотаріуса. Вони на підставі підроблених документів здійснили незаконну перереєстрацію об’єкта нерухомості державної форми власності вартістю понад 5 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали одного із зловмисників – адвоката, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України, при спробі перепродажу рейдерськи захопленого об’єкта за 130 тисяч доларів.

Завдяки діям СБУ приміщення наразі знаходиться під арештом, вживаються необхідні заходи для його повернення до державної власності.

У межах розпочатого кримінального провадження проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин) ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у рейдерській схемі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група осіб влаштувала напад на переробне підприємство на Київщині, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спецоперація проведена Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Київською місцевою прокуратурою № 7. 

Адвокат обманом привласнив приміщення на Банковій вартістю 5 млн, - СБУ 01
Адвокат обманом привласнив приміщення на Банковій вартістю 5 млн, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151432
 
   
 Топ коментарі
 
мусора кришують наркоту і проституцію, нотаріуси і адвокати віджимають приміщення, - простим бандюганам вже й нема чим зайнятись )))
 показати весь коментар
 
Бурят сейчас на какие то жалкие 5 лимонов гривен не разменивается, скорее всего кто то из его замов Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 67
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
общественная организация "Союз женщин Украины". Источник: https://censor.net.ua/p3151432\\\\\\\\\\

еще нужно создать Союз блондинов
Союз любителей засыпать под Майкла Джексона
Союз открывателей пива зубами, объединенный с Союзом стоматологов
Союз смотрунов аниме под малиновый сок

и прочее
эти "союзы" только вред наносят. ну да, верхушка их жирует. но это же отрыжка совка. это говно расплодило везде мутные "союзы" и как видим - не зря. вон сколько в Европе союзников у Рашки. как раз разные "союзы" и мутили там себе агентов.
 показати весь коментар
 
 
мусора кришують наркоту і проституцію, нотаріуси і адвокати віджимають приміщення, - простим бандюганам вже й нема чим зайнятись )))
 показати весь коментар
 
 
Вони просто йдуть працювати в поліцію, або в нотаріуси
 показати весь коментар
 
Шо это за странный адвокат такой, хотел хату на Банковой продать Союзу женщин за 130 тыс долларов?
Женщины из Союза женщин поняли шо тут развод какой-то, за эти деньги там и кладовку в подвале не купишь, и сообщили куда следует.
 показати весь коментар
 
 
Бурят сейчас на какие то жалкие 5 лимонов гривен не разменивается, скорее всего кто то из его замов Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 67
 показати весь коментар
 
 
Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - прокуратура. ФОТО
часом прізвище адвоката не богдан?)))
 показати весь коментар
 
 
В норм альних країнах приватний нотаріус не може змінювати реестр права власності на нерухоме майно.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору