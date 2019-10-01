 Адвокат обманом привласнив приміщення на Банковій вартістю 5 млн, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Оперативники спецслужби встановили, що відчуження майна планувала група ділків, які залучили до протиправної діяльності приватного нотаріуса. Вони на підставі підроблених документів здійснили незаконну перереєстрацію об’єкта нерухомості державної форми власності вартістю понад 5 мільйонів гривень.
Правоохоронці затримали одного із зловмисників – адвоката, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України, при спробі перепродажу рейдерськи захопленого об’єкта за 130 тисяч доларів.
Завдяки діям СБУ приміщення наразі знаходиться під арештом, вживаються необхідні заходи для його повернення до державної власності.
У межах розпочатого кримінального провадження проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин) ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у рейдерській схемі.
Спецоперація проведена Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Київською місцевою прокуратурою № 7.
еще нужно создать Союз блондинов
Союз любителей засыпать под Майкла Джексона
Союз открывателей пива зубами, объединенный с Союзом стоматологов
Союз смотрунов аниме под малиновый сок
и прочее
эти "союзы" только вред наносят. ну да, верхушка их жирует. но это же отрыжка совка. это говно расплодило везде мутные "союзы" и как видим - не зря. вон сколько в Европе союзников у Рашки. как раз разные "союзы" и мутили там себе агентов.
Женщины из Союза женщин поняли шо тут развод какой-то, за эти деньги там и кладовку в подвале не купишь, и сообщили куда следует.
часом прізвище адвоката не богдан?)))
Досудове розслідування встановило, що зловмисники, використовуючи анкетні дані літньої жінки, яка померла ще в 2002 році, на підставі підроблених документів зареєстрували права власності на об'єкт нерухомості, що перебуває на балансі Державного управління справами та є державною власністю..