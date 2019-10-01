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Все про:Дніпропетровщина (604) пропаганда (1248) СБУ (4760) ФСБ (776)

 Пропагандиста "русского мира", завербованого ФСБ РФ, затримано на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України викрили в Дніпропетровській області завербованого ФСБ РФ пропагандиста "русского мира", який своїми діями посягав на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що український громадянин, представник громадської організації "Дніпропетровське земляцтво Росії", готував та розміщував у мережі "Інтернет" пропагандистські матеріали антиукраїнського змісту на підтримку самопроголошених "Л/ДНР", ідей так званої "Новоросії". Він також поширював заклики до створення фейкової "Дніпропетровської народної республіки".

"За словами агітатора, він був завербований ФСБ РФ на матеріальній основі під час перебування на території країни-агресора у Москві. Російські спецслужби "вийшли" на чоловіка через його знайомих, які проживають у РФ. За щомісячну грошову винагороду він погодився виконувати завдання, спрямовані на зміну меж території нашої держави, а також зі збору розвідувальної інформації про соціально-політичну ситуацію в регіоні", - розповіли в прес-службі СБУ.

Показово, що під час однієї із поїздок до РФ для звіту про виконання завдань мешканець Дніпропетровщини отримав від російської спецслужби нагороду – медаль до 100-річчя "ВЧК-КГБ-ФСБ".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вечірній мудодзвін": Гребенщиков написав пісню про російських пропагандистів. ВIДЕО

У ході обшуків слідчі СБУ вилучили у зловмисника комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувались для проведення підривної діяльності проти нашої держави.

Громадянину України оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), що карається позбавленням волі терміном до 5 років. Триває досудове слідство.

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Пропагандиста русского мира, завербованого ФСБ РФ, затримано на Дніпропетровщині, - СБУ 01
Пропагандиста русского мира, завербованого ФСБ РФ, затримано на Дніпропетровщині, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151431
 
   
 Топ коментарі
 
Не критікуй зеленського! ато мендель нападе)))
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это интересно.Чемпион цензора по лайкам пропагандист , всю войну перепечатывающий сайты ДНР и РФ.
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А когда начнут арестовывать критикантов нашего Народного Президента и общенационального любимца- Владимира Александровича Зеленского и нашу родную партию СН?
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Не критікуй зеленського! ато мендель нападе)))
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Они хотят отнять у нас самое дорогое, самое ценное, что есть у нас - нашего украинского елбасы Владимира Александровича Зеленского! Они потешались над поздравлением нашей Богородицы, нашей Исиды, нашей Ким Чен Сук - Риммы Васильевны Зеленской, непорочно породившей Зелёное Солнце, мудрого политика, пламенного оратора, несравненного музыканта и артиста! Никакой пощады критиканам Зеленского! Весь народ в едином порыве требует - расстрелять как бешеных собак!!!
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А он, наверное, очень гордился этими значками.
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Мабуть у ночі мастирів медальку на пінджачок і ходив щастливий по квартирі
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Баканов! Пропагандиста "русского мира", завербованого ФСБ РФ, затримано на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8233 как ты смеешь трогать зелеватку!
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Этот мокшанский иуда из Днепра в общем-то реально совсем тупой идиот:

будучи жителем прифронтовой области и стратегически важного города Днепра, регулярно катался в Москву за инструкциями, за иудиными деньгами и даже за говённой медалькой КГБ, полагая, что такого охрененного конспиратора, как он, не "срисует" местное управление СБУ.

Сволочь и тупица... Кстати, статья обвинения неправильная: этого ублюдка необходимо привлекать по статье за государственную измену с мерой наказания 20 лет заключения плюс принудительный труд на зоне при каком-нибудь горно-рудном предприятии...
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Эти пропагандисты почему шляются в Киеве и Одессе?

Sternenko
20 год ·

По Києву та Одесі вільно вештаються російські пропагандисти з каналу НТВ.
Вільно заїхали в Україну.

Позують на фоні Інститутської, де розстрілювали Небесну Сотню.
Знімають проросійських колаборантів біля одеського будинку Профспілок.
Лиють на нас бруд, брешуть, брешуть та ще раз брешуть.

The Security Service of Ukraine ви про це не знали, а тому проґавили, чи знали, і спеціально пустили в країну цих інформаційних окупантів?

https://t.me/ssternenko
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блин они ещё барану жадному и метку нацепили
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Срашлоидом недороссом всё ясно,а вот с поросяскотом ставшим на его сторону не всё понятно.
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