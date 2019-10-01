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 Політика України, Суспільство
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Все про:eHealth (4) Федоров Михайло (15) Зоряна Скалецька (23)

 Мінцифри і МОЗ затвердили план розвитку системи eHealth. ФОТО

Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спільно з Міністром охорони здоров’я Зоряною Скалецькою погодили спільний план пріоритетів та дій щодо розвитку системи eHealth.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

У розробленні єдиного плану дій, зокрема, взяли участь представники Національної служби здоров’я України, Асоціації eHealth, профільних громадських організацій, розробників інформаційних систем та проектів міжнародної технічної допомоги.

"Важливо поєднати зусилля органів влади та приватного бізнесу, а також міжнародних партнерів, щоб приймати ефективні рішення, які сприятимуть розвитку електронної медицини. У нас є чіткий план дій, який має бути виконаним у конкретні строки. А також призначено відповідальних за кожен пункт, тож ніяких зволікань і відмовок", – підкреслив Федоров.

План дій передбачає 14 кроків, зокрема затвердження концепції електронної системи охорони здоров’я, проведення аудиту існуючих інформаційних систем та реєстрів у сфері охорони здоров’я та визначення плану запровадження стандартів зберігання і передачі медичної інформації.

Своєю чергою Скалецька заявила, що МОЗ та Мінцифри мають спільне бачення співпраці для продовження реформи охорони здоров'я, важливою складовою якої є система еНealth.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук про конфлікт у МОЗ: Це проблема комунікації, люди не можуть знайти спільну мову

Мінцифри і МОЗ затвердили план розвитку системи eHealth 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151426
 
 
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да єто придумала и внедряла Супрун - не надо умничать просто продолжите
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Супрун eHealth впровадила, а ці дзюблики собі медалі будуть вішати та премії вже виписують.
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самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен и 29 сотрудниками. 16.07.19 Мы планируем ликвидировать Мининформполитики, - советник Зеленского Потураев .И 29 августа Мининформполитики было ликвидировано. Ничего не создав взамен. Сейчас пропаганде РФ уже ничего не мешает.Зато создано новое Министерстве цифровой трансформации, которое будет заниматься развитием цифровых навыков граждан.
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Побольше дурацких названий!
У зебилов от этого наступает оргазм!
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Супрун - доктор Смерть.

Но все что она сделала - супер и надо развивать.

Логично.
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