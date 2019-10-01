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 Події, Фоторепортаж
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Все про:здирство (149) прикордонники (691) Нацполіція (8275) СБУ (4760)

 Керівників підрозділу Нацполіції та прикордонних загонів затримано за вимагання грошей з підлеглих, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одеській області Служба безпеки України затримала керівників структурних підрозділів Нацполіції та прикордонників, які вимагали гроші з підлеглих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що начальник одного з районних відділень ГУ Нацполіції Одещини примушував 12 своїх підлеглих систематично сплачувати "данину". "Такса" капітана становила 1000 гривень зі зміни та додатково по 100 доларів США з кожного поліцейського, які вони "заробляли" на приховуванні викритих адмінпорушень, зокрема проїзд вантажівок без документів, дрібних порушень у сфері торгівлі та викриття осіб у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання грошей від зміни у приміщеннях чергової частини райвідділу поліції.

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"Керівник структурного підрозділу одного із прикордонних загонів Одеського регіону також вимагав кошти з підлеглих. До його обов’язків входило проведення службових розслідувань стосовно працівників загону за фактами нестачі та надлишків матеріальних цінностей. За "закриття очей" на ці факти зловмисник вимагав сплачувати частину суми від виявлених порушень. Правоохоронці затримали прикордонника після одержання грошей від підлеглого поблизу кав’ярні у Білгород-Дністровському", - повідомили в пресслужбі СБУ.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.

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Керівників підрозділу Нацполіції та прикордонних загонів затримано за вимагання грошей з підлеглих, - СБУ 01
Керівників підрозділу Нацполіції та прикордонних загонів затримано за вимагання грошей з підлеглих, - СБУ 02
Керівників підрозділу Нацполіції та прикордонних загонів затримано за вимагання грошей з підлеглих, - СБУ 03
Керівників підрозділу Нацполіції та прикордонних загонів затримано за вимагання грошей з підлеглих, - СБУ 04
Керівників підрозділу Нацполіції та прикордонних загонів затримано за вимагання грошей з підлеглих, - СБУ 05
Керівників підрозділу Нацполіції та прикордонних загонів затримано за вимагання грошей з підлеглих, - СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151397
 
   
 Топ коментарі
 
АВАКОВА В ОТСАВКУ И НЕМЕДЛЕННО
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Можно переименовать милицию в полицию, но гнилая мусорская душенка никуда из мента не денется
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Ну рыба с головы-ничего нового.А вы думаете коррупция снизу проросла???
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Ну а что, "зарабатывают" на нычку и не делятся с начальство. Конец эпохи бедности как никак...
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Можно переименовать милицию в полицию, но гнилая мусорская душенка никуда из мента не денется
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Это какие-то кацапы к нам просочились. Украинские полицейские (особенно переможно реформированные) и пограничники так никогда не поступают. Им это просто противно. Руководители подразделения Нацполиции и пограничных отрядов задержаны за вымогательство денег с подчиненных, - СБУ - Цензор.НЕТ 2439
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Все это хорошо, но где задержание высокопоставленных чиновников, обещанные Рябошапкой?
Месяц назад обещал:
Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране.Источник: https://censor.net.ua/n3145593

Обещанного три года ждут, так, зелоты?
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на харьков назначил на днях прокурором области типа который при яныке с коммерса на октавию требовал, и все ок, служил все ети годы и теперь даже на повышение пошел. погугли
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вполне допускаю, все идет по накатанной колее: это сукин сын, но это наш сукин сын.
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А тим часом Сабаков вішає лапшу на вуха зеленому що до реформи)))
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такие должности, как "В его обязанности входило проведение служебных расследований в отношении сотрудников отряда по фактам недостачи и излишков материальных ценностей" как раз и созданы для получения мзды.

Нужно попросту устранить такую должность, а все матобеспечение должно учитываться в электрорнных базах, чтобы исключить человеческий фактор.

уберите ревизора - исчезнет коррупция.
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Потрошенка Мальдівська довела до ручки і військових і поліцію, тільки зараз почали все виправляти.
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Пока на місці великий реХформатор Сабаков, Князєв, Геращенко брали і будуть брати. Гнила система, падаль аваківська.
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