 Мешканці Хмельниччини контрабандою ввозили великі партії психотропів зі Східної Азії, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Слідчі спецслужби встановили, що учасники організованої групи налагодили нелегальні поставки "товару" через мережу міжнародних поштових відправлень. Наркотики ділки збували оптом та в роздріб на території регіону", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали організатора наркобізнесу за місцем проживання. У ході санкціонованих обшуків у зловмисників вилучено понад 3 кілограми амфетаміну, майже півкілограма психотропної речовини "Альфа ПВП", більш ніж 500 пігулок екстазі, 20 марок ЛСД, а також паспорти на підставних осіб, для отримання поштових відправлень. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад півтора мільйона гривень.

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Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) і ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.







