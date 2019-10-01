 Дивани, душ, пральна машина і бібліотека: на залізничному вокзалі в Києві відкрили залу очікування для українських воїнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua.
У цій залі можуть відпочивати військовослужбовці (учасники бойових дій на Донбасі) за наявності посвідчення, документа, що посвідчує особу, і квитка на поїзд (крім приміського сполучення).
Зала розташована на першому поверсі будівлі Центрального вокзалу (із західної сторони). Вона працює цілодобово.
У залі обладнані кімната-їдальня, буфет, санітарні кімнати, душ, камери схову і тощо. Також тут є м'які дивани, крісла, телевізор, холодильник, бібліотека, розетки для зарядки мобільних пристроїв, доступ до інтернету.
Під час очікування військові зможуть скористатися пральною машиною, праскою, сушаркою для білизни. Також відвідувачі зможуть користуватися кавоваркою і чайником. Зала може одночасно приймати до 40 відвідувачів.
Незабаром аналогічні приміщення, переобладнані з депутатських кімнат, з'являться у Харкові, Львові, Миколаєві, Одесі та Дніпрі.
"Суспільство - у неоплатному боргу перед захисниками України. Саме тому "УЗ" вносить свій внесок, щоб військові подорожували краще. В очікуванні між поїздами тут можна прийняти душ, випити кави, підзарядити гаджет і просто відпочити", - розповів глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов.
До недавнего времени на вокзале был зал для военных, который действовал по инициативе и при поддержке волонтеров. Подобные залы должны быть.
насчет быдлоылиты вы правы, тут капитализм(коммуналка, продукты и тд.) тут коммунизм(автопарк с водителями, заправкой, то кабмин, рада, министерства, гор обл рады, феофании, дуси)
вороватый камунокамсовский быдляк хорошо устроился
пошел *****, чмо козломордое!
Так що не треба ля-ля....
А Вони захистили Україну, і не не дозволили, таким як ти свинороссам вбивати Українців.
Да цыганва, с которой "не может" справиться ни администрация вокзала, ни реформированная Аваковым полиция, будет иметь меньше доступа к личному имуществу военных.
Ржака, такое ощущение что 90-е года так и не выветрились из ЮЗЖД!
Он продолжают жить 1993-м годом и никогда не видели ни европейских вагонов, ни европейских зон ожидания!
В этом царстве дермантиновой мебели, узоров из керамогранита и пластмассовых колонн, может боец расслабится, снять берцы, почувствовать себя чуть уютнее, забыть на секунду что он на вокзале!???
Трудно было сделать уютно, или уют бойцам не обещали? Это не входит в программу??
Цыганский стиль растет буйным цветом!
Так называемые диванчики как в советских поликлиниках. Хоть на телевизор раскошелились?