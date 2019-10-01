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 Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:вокзал (79) Київ (6539) Укрзалізниця (815) військовослужбовці (2530)

 Дивани, душ, пральна машина і бібліотека: на залізничному вокзалі в Києві відкрили залу очікування для українських воїнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Центральному залізничному вокзалі станції Київ-Пасажирський запрацювала зала очікування для військовослужбовців, яка була переобладнана із депутатської кімнати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua.

У цій залі можуть відпочивати військовослужбовці (учасники бойових дій на Донбасі) за наявності посвідчення, документа, що посвідчує особу, і квитка на поїзд (крім приміського сполучення).

Зала розташована на першому поверсі будівлі Центрального вокзалу (із західної сторони). Вона працює цілодобово.

Дивани, душ, пральна машина і бібліотека: на залізничному вокзалі в Києві відкрили залу очікування для українських воїнів 01

У залі обладнані кімната-їдальня, буфет, санітарні кімнати, душ, камери схову і тощо. Також тут є м'які дивани, крісла, телевізор, холодильник, бібліотека, розетки для зарядки мобільних пристроїв, доступ до інтернету.

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Під час очікування військові зможуть скористатися пральною машиною, праскою, сушаркою для білизни. Також відвідувачі зможуть користуватися кавоваркою і чайником. Зала може одночасно приймати до 40 відвідувачів.

Дивани, душ, пральна машина і бібліотека: на залізничному вокзалі в Києві відкрили залу очікування для українських воїнів 02

Незабаром аналогічні приміщення, переобладнані з депутатських кімнат, з'являться у Харкові, Львові, Миколаєві, Одесі та Дніпрі.

Дивани, душ, пральна машина і бібліотека: на залізничному вокзалі в Києві відкрили залу очікування для українських воїнів 03

"Суспільство - у неоплатному боргу перед захисниками України. Саме тому "УЗ" вносить свій внесок, щоб військові подорожували краще. В очікуванні між поїздами тут можна прийняти душ, випити кави, підзарядити гаджет і просто відпочити", - розповів глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Дивани, душ, пральна машина і бібліотека: на залізничному вокзалі в Києві відкрили залу очікування для українських воїнів 04
Фото: Лівий берег

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151360
 
   
 Топ коментарі
 
знаешь что всегда в моде?
пошел нахуй, чмо козломордое! Диваны, душ, стиральная машина и библиотека: на железнодорожном вокзале в Киеве открыли зал ожидания для украинских воинов - Цензор.НЕТ 7153
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Они не дали кацапам загарбать Украину. Разве этого не достаточно?
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молодцы. Слава Украине! Героям слава!
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А военные какие-то сверх люди?
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По сравнению со многими невоенными, пишущими анонимные комменты в инете, да.
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А почему не сделали комнату матери и ребенка? Взрослые могут и в общем зале ожидания дождаться поезда.
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Почему Вы решили, что на вокзале нет комнаты матери и ребенка?
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Детской игровой комнаты на вокзале точно нет. Пользы было бы больше. А так - показуха.
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Я не знаю, есть ли там игровая комната, но комната матери и ребенка точно есть.
До недавнего времени на вокзале был зал для военных, который действовал по инициативе и при поддержке волонтеров. Подобные залы должны быть.
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Иди в Макдональз. Там тебе ещё шарик дадут.
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военным стоит и феофанию отдать, заслужили
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Феофания - вообще советская отрыжка. Ни в одной нормальной стране нет больницы для "элитЫ". Больницы при Минобороне в США есть, а феофаний нет.
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а шо стоит феофанию обозвать воен госпиталем
насчет быдлоылиты вы правы, тут капитализм(коммуналка, продукты и тд.) тут коммунизм(автопарк с водителями, заправкой, то кабмин, рада, министерства, гор обл рады, феофании, дуси)

вороватый камунокамсовский быдляк хорошо устроился
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Саме так. Поки вони воювали і мерзли в окопах, ми цензор читали...
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Во время войны люди, защищающие твою задницу для тебя святые!
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За які такі "заслуги"?!
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Они не дали кацапам загарбать Украину. Разве этого не достаточно?
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Ці "мантри" нині не в моді.
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знаешь что всегда в моде?
пошел *****, чмо козломордое! Диваны, душ, стиральная машина и библиотека: на железнодорожном вокзале в Киеве открыли зал ожидания для украинских воинов - Цензор.НЕТ 7153
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Подпишусь и добавлю: **********, ***** - туда!
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Чтобы такая как ты бибизяна спокойно пила пиво за компом и срала в комментах
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Я нікого не просив щоб когось убивали заради мене.
Так що не треба ля-ля....
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Чемодан, вокзал, рассия! ***** своему расскажешь, что ты не просил его убивать украинцев, сирийцев и грузин.
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Тому що вбивали такі як ти.
А Вони захистили Україну, і не не дозволили, таким як ти свинороссам вбивати Українців.
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Да, тяжелое наследие, ПОКАЗУХА.
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Что-то только интерьер какой-то помпезный и неуютный, навевает тоску.
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так из комнаты депутата переоборудовали. это ж еще пришлось оттуда повыкидывать кучу золоченой мебели, шоб более менее для простого народа подходило
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Повыкидывать? Вы уверены что повыкидывали?
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козломордым удмуртам на ветке подожгло пердаки Диваны, душ, стиральная машина и библиотека: на железнодорожном вокзале в Киеве открыли зал ожидания для украинских воинов - Цензор.НЕТ 1002
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запись вступительной песенки по кругу идет, хотят на откатах при покупке новых теликов на замену ************ заработать.
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Ага и наряд вспшников чего не сфотали,дебили вони желает бабу доступною, ну и сознание изменить, а на вашем вокзале трое суток на губе и синус к зп спасибо бил там еще в шестнадцатом
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типа детской комнаты или для людей с ограниченными способностями. Остальной люд более вынослив.
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Им комфортнее будет среди своих, слишком резкая перемена от войны к толпе уставших от войны нежелательна.
Да цыганва, с которой "не может" справиться ни администрация вокзала, ни реформированная Аваковым полиция, будет иметь меньше доступа к личному имуществу военных.
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Уволокли тумбочку и постаменты у директора вокзала и поставили в ожидалку??? Дивани, душ, пральна машина і бібліотека: на залізничному вокзалі в Києві відкрили залу очікування для українських воїнів - Цензор.НЕТ 6937 Дивани, душ, пральна машина і бібліотека: на залізничному вокзалі в Києві відкрили залу очікування для українських воїнів - Цензор.НЕТ 8156
Ржака, такое ощущение что 90-е года так и не выветрились из ЮЗЖД!
Он продолжают жить 1993-м годом и никогда не видели ни европейских вагонов, ни европейских зон ожидания! Дивани, душ, пральна машина і бібліотека: на залізничному вокзалі в Києві відкрили залу очікування для українських воїнів - Цензор.НЕТ 9343
Дивани, душ, пральна машина і бібліотека: на залізничному вокзалі в Києві відкрили залу очікування для українських воїнів - Цензор.НЕТ 1539
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А вот как в Европе тот же зал делают )))
Дивани, душ, пральна машина і бібліотека: на залізничному вокзалі в Києві відкрили залу очікування для українських воїнів - Цензор.НЕТ 8473
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Ну это как кому, кому и телка - жена ))))))
В этом царстве дермантиновой мебели, узоров из керамогранита и пластмассовых колонн, может боец расслабится, снять берцы, почувствовать себя чуть уютнее, забыть на секунду что он на вокзале!???
Трудно было сделать уютно, или уют бойцам не обещали? Это не входит в программу??
Цыганский стиль растет буйным цветом!


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моральное удовлетворение не надо сбрасывать
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Не нашлось денег сделать для бойцов нормальный функциональный зал ожидания.
Так называемые диванчики как в советских поликлиниках. Хоть на телевизор раскошелились?
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Нормальный ход. Еще для бомжей и цыган какой-то отстойник сделайте, а то эта рвань и вонь рядом с вокзалом ошивается и тех же военных обворовывает и клофелином травит. Были даже смертельные случаи. Раньше на привокзальной площади такого бомжатника, как сейчас, не было. Педалик, наведи порядок, а то этот Гиперлуп пообещал навести и сдрыснул.
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Як ти собі це уявляєш? Пускати в зону вокзала тільки людей з білетами чи як?
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Пускай туда на ночь пускают этнических безхатченков
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вот это молодцы, вот это правильно..., пусть как-то демонстративно, но зато правильно...
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Это полная хрень, для военных не должно быть никаких излишеств, все предельно функционально и рационально, не нужны пустующие площади и излишества: столы, стулья, двухярусные кровати (как в хостелах), мягкие кушетки со спинкой (без выкрутасов)!
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100%, а тут на огромной площади 2 каких-то софы, на которых даже один человек комфортно не приляжет
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А скільки сморіду було, коли волонтерський зал закрили. Причому з ініціативи самих волонтерів))) А найсмішніше, що декому і зараз лайна обовязково вилити треба...
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разница между залом ожидания и волонтерским пунктом существенная. тем более в этот зал ожидания пускают только при наличии билета, а в волонтерском пункте принимали любых военных, даже кому надо просто перекантоваться денек. как бы сказать, в волонтерском пункте они как дома, а тут как в гостях
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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