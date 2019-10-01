 Щури на кухні та антисанітарія в камерах. Це можна охарактеризувати як катування, - у Денісової розповіли про умови утримання ув'язнених в Одеському СІЗО. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого ВР з прав людини, передає Цензор.НЕТ.
Так, попри встановлений ліміт наповнення установи у 1227 осіб, в ній утримуються 1235 в’язнів. Вказане свідчить про перенаповнення слідчого ізолятора та недотримання норми площі на одного засудженого чи узятого під варту.
У приміщеннях збірного відділення установи та камерних приміщеннях відсутні примусова вентиляція, вікна і лавки для сидіння.
Приміщення перебувають в антисанітарних умовах: задуха, підвищена вологість, пліснява. Утримувані вимушені користуватися саморобними вентиляторами. Перебування в таких приміщеннях можна охарактеризувати як катування, жорстоке або таке, що принижує гідність, поводження або покарання.
Численні порушення виявлено і в організації харчування. Зокрема, в установі не піклуються про санітарно-гігієнічні вимоги при обробці продуктів, приготуванні, зберіганні, роздачі їжі і миття посуду. Крім того, немає контролю в дотриманні кухарями та іншим персоналом їдальні особистої гігієни, а працівники харчоблоку взагалі не пройшли обов'язкове медичне обстеження.
"При цьому, моніторинговою групою зафіксовано наявність в цих приміщеннях щурів і велика кількість комах. Зазначене може призвести до спалаху кишково-шлункових захворювань осіб, які утримуються в установі", - йдеться в повідомленні.
В омбудсмена пообіцяли повідомити Міністерство юстиції України про виявлені порушення прав ув'язнених і надати рекомендації щодо їх усунення.
Ты высрал полную хрень, как будто из Зимбабве. Еще и с воплями жирным шрифтом. Вот посидел бы ты там лет двойку, а потом менты такие: , ой, да, точно не ту убивал, извини, свободен. А здоровье и нервы и бабло не вернешь.
Сколько тебе лет то шо такое высрал?
Тьху!
мерзость. видать совок.
Кстати, ты так уверен, что ни ты и никто из твоих родственников никогда не попадет в тюрьму, тем более - в СИЗО?
напрасно. В СИЗО содержатся ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ в преступлениях, а не преступники. Так что даже если ты не против скотского отношения к преступникам - с ситуацией с СИЗО это не подходит.
И да, ответ на вопрос всех вышеотписавшихся - каждому отвечать не собираюсь, да я не обратил внимание на слово "СИЗО", можете меня камнями закидать, но суть дела не меняет!!!
например вот ты идешь по улице, при тебе совершается преступление и тебя берут просто потому что ты подходишь по приметам как подозреваемый. Назначают залог, скажем, 10 тыс долларов. Ты бы их нашел?
я вот за себя не уверен, хотя у меня 3 квартиры, 2 из которых я сдаю. Просто потому что деньги крупнее 30 тыс грн я держу на депозитах, а депозит хрен разорвешь, да еще из СИЗО.
так что хватит ахинею нести.
в СИЗО может оказаться ЛЮБОЙ.
пытаютудерживают, а потом оправдают, то сколько в ЕСПЧ отсудить то можно? чет не слыхать о массовых исках пострадавших.
Если у нас даже Ссавченко Гадю отпустили, при всех видео и аудио, то че говорить у всей "правоохр. с-ме" то? Еще и идиоты вопят: так им и надо(как дети в натуре - будто сидя на горшке пишут)
И эту сучку, по правам человека без трусов и в пилотке