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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Денісова (372) Одеса (2120) омбудсмен (218) СІЗО (428)

 Щури на кухні та антисанітарія в камерах. Це можна охарактеризувати як катування, - у Денісової розповіли про умови утримання ув'язнених в Одеському СІЗО. ФОТОрепортаж

В Одеському слідчому ізоляторі провели перевірку, під час якої виявили низку порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту.

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого ВР з прав людини, передає Цензор.НЕТ.

Так, попри встановлений ліміт наповнення установи у 1227 осіб, в ній утримуються 1235 в’язнів. Вказане свідчить про перенаповнення слідчого ізолятора та недотримання норми площі на одного засудженого чи узятого під варту.

У приміщеннях збірного відділення установи та камерних приміщеннях відсутні примусова вентиляція, вікна і лавки для сидіння.

Щури на кухні та антисанітарія в камерах. Це можна охарактеризувати як катування, - у Денісової розповіли про умови утримання увязнених в Одеському СІЗО 01

Приміщення перебувають в антисанітарних умовах: задуха, підвищена вологість, пліснява. Утримувані вимушені користуватися саморобними вентиляторами. Перебування в таких приміщеннях можна охарактеризувати як катування, жорстоке або таке, що принижує гідність, поводження або покарання.

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Численні порушення виявлено і в організації харчування. Зокрема, в установі не піклуються про санітарно-гігієнічні вимоги при обробці продуктів, приготуванні, зберіганні, роздачі їжі і миття посуду. Крім того, немає контролю в дотриманні кухарями та іншим персоналом їдальні особистої гігієни, а працівники харчоблоку взагалі не пройшли обов'язкове медичне обстеження.

Щури на кухні та антисанітарія в камерах. Це можна охарактеризувати як катування, - у Денісової розповіли про умови утримання увязнених в Одеському СІЗО 02

"При цьому, моніторинговою групою зафіксовано наявність в цих приміщеннях щурів і велика кількість комах. Зазначене може призвести до спалаху кишково-шлункових захворювань осіб, які утримуються в установі", - йдеться в повідомленні.

Щури на кухні та антисанітарія в камерах. Це можна охарактеризувати як катування, - у Денісової розповіли про умови утримання увязнених в Одеському СІЗО 03
Щури на кухні та антисанітарія в камерах. Це можна охарактеризувати як катування, - у Денісової розповіли про умови утримання увязнених в Одеському СІЗО 04

В омбудсмена пообіцяли повідомити Міністерство юстиції України про виявлені порушення прав ув'язнених і надати рекомендації щодо їх усунення.

Читайте: Окупанти вирішили побудувати в Криму нове СІЗО на півтори тисячі місць

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151353
 
 
 Топ коментарі
 
єто сизо а не зона тоисть вина людей попадающих сюда может быть и не доказана...
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сравните с тем, как зайка отбывает "суровое наказание" за убийство шести человек.
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И те у которых нет денег для залога
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Я на фотке тоже таракана увидел(да и не одного).
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Убийцы и насильники должны содержаться только так и никак по другому!!!
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ПЄТРУХУ, Гонтареву, Югика - ТУДА. Остальных тоже, ГУНДОСЫХ.
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И тебя, пацака, тоже туда, за компанию.
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Не, не получится, я не из их компании. К СОЖАЛЕНИЮ.
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Он из-за поребрика. Наш, даже зебил, не взял бы такого ника.
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єто сизо а не зона тоисть вина людей попадающих сюда может быть и не доказана...
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да он либо пьян, либо ребенок, либо совок, либо садист. полную дичь высрало криком жирным шрифтом. это как будто на приеме у королевы - насрать на стол и сделать умный портрет лица.
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Это СИЗО. Там все только подозреваемые в совершении преступлений, по которым ведутся следственные действия для передачи дел в суды.
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а к ним и такие как Василь Стус. он не убийца? ахаха - пара дней и уже убийца, а если будет кипишевать, то и насильником запишут.

Ты высрал полную хрень, как будто из Зимбабве. Еще и с воплями жирным шрифтом. Вот посидел бы ты там лет двойку, а потом менты такие: Щури на кухні та антисанітарія в камерах. Це можна охарактеризувати як катування, - у Денісової розповіли про умови утримання ув'язнених в Одеському СІЗО - Цензор.НЕТ 9680 , ой, да, точно не ту убивал, извини, свободен. А здоровье и нервы и бабло не вернешь.
Сколько тебе лет то шо такое высрал?
Тьху!
мерзость. видать совок.
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скотское отношение к людям не имеет оправдания. Даже если эти люди - преступники.
Кстати, ты так уверен, что ни ты и никто из твоих родственников никогда не попадет в тюрьму, тем более - в СИЗО?

напрасно. В СИЗО содержатся ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ в преступлениях, а не преступники. Так что даже если ты не против скотского отношения к преступникам - с ситуацией с СИЗО это не подходит.
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Ты считаешь, что реально люди (убийцы, насильники), вина которых доказана на 100% должны содержаться достойно как в санатории?
И да, ответ на вопрос всех вышеотписавшихся - каждому отвечать не собираюсь, да я не обратил внимание на слово "СИЗО", можете меня камнями закидать, но суть дела не меняет!!!
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От суми и тюрьми не зарекайся.Завтра можешь очутиться на их месте...
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как крыса пробрался из камеры на кухню?
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Я тут ненароком поинтересуюсь, как с крьісьі позорной не спросили как с гада?
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сравните с тем, как зайка отбывает "суровое наказание" за убийство шести человек.
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Удивительно, но в Голландии тюрьмы намного лучше, но они почему то пустые.
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Тому-що у цивілізованих країнах відсоток обвинувачувальних вироків дуже малий... А у нашому постсовку суддя одразу приймає сторону прокурора.
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кроме этого там почему то не сажают за торговлю коноплей.
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там за многое не сажают из того что у нас запрещено.
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...там наркоманам дают социальную дозу, что бы они не нарушали общестенный порядок! А именно такими у нас забиты все СИЗО!
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Дивлячись у якій кількості. Якщо доведуть, що вказану кількість неможливо спожити самому, то буде обвинувачувальний вирок. Проте підсудний зможе вийти на волю прямо з зали суду. Є цікавий ютуб канал ProPolice, звідти можна дізнатись безліч цікавих фактів про роботу поліції США та її судову систему.
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там можно купить официальную лицензию на торговлю конаплей.
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Якщо говорити про США, то навіть там легальність обумовлюється законами штату.
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это жесть,.... тяжелое наследие совка..., когда переступив порог "исправительного учреждения", человек переставал быть человеком...
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При этом не нужно забывать, что в СИЗО содержат только опасных преступников, которые не попадают под залог.
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да. очень часто у человека нет ни родственников, ни знакомых.

например вот ты идешь по улице, при тебе совершается преступление и тебя берут просто потому что ты подходишь по приметам как подозреваемый. Назначают залог, скажем, 10 тыс долларов. Ты бы их нашел?

я вот за себя не уверен, хотя у меня 3 квартиры, 2 из которых я сдаю. Просто потому что деньги крупнее 30 тыс грн я держу на депозитах, а депозит хрен разорвешь, да еще из СИЗО.
так что хватит ахинею нести.
в СИЗО может оказаться ЛЮБОЙ.
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трудно себе представить НОРМАЛЬНОГО человека без знакомых и родствеников.
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но если там годами пытают удерживают, а потом оправдают, то сколько в ЕСПЧ отсудить то можно? чет не слыхать о массовых исках пострадавших.
Если у нас даже Ссавченко Гадю отпустили, при всех видео и аудио, то че говорить у всей "правоохр. с-ме" то? Еще и идиоты вопят: так им и надо(как дети в натуре - будто сидя на горшке пишут)
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именно поэтому сняли депутатскую неприкосновеннсть, что бы законодали на собственной шкуре узали какие у нас законы.
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или может шоб депутаты не рыпались по фракциям, как пишет Антиколорадос и все кто имеет крит. мышление? ахметке перекупить пару десятков туш - раз намаз сделать.
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в древнем Египте погребали быдло вместе с фараонами
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У Пд.Америці у тюрмах голови ріжуть пачками. Так що, все у порівнянні.
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Луценко туда, с голой жопой на недельку.
И эту сучку, по правам человека без трусов и в пилотке
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Одесское СИЗО - наследие еще царского режима. Убедиться в этом можно, посмотрев на фото в интернете. А сделать там евроремонт вряд-ли возможно. Надо строить новые СИЗО и выносить их за пределы городов.
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Зесь много возмущались, что по закоу Савченко отсидка в СИЗО прираваняли два года к одному в колонии. В чем же она не права?
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В том, что маньки-педофилы выходят через 3-4 года на волю и снова насилуют детей.
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А еще у них телевизоров нет. Игровых приставок, телефона, интернета. Туалет в камере. Прогулки несколько часов. Считаю нужно всех отправить под домашний арест. Что они, на суд маршруткой не приедут.
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Очередная смілива і успішна рехворма від Порошенка. На этот раз пенитенциарной службы.
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Тупой высер,забудьте про Прошенко,уже есть клоун.
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