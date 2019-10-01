 Щури на кухні та антисанітарія в камерах. Це можна охарактеризувати як катування, - у Денісової розповіли про умови утримання ув'язнених в Одеському СІЗО. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого ВР з прав людини, передає Цензор.НЕТ.

Так, попри встановлений ліміт наповнення установи у 1227 осіб, в ній утримуються 1235 в’язнів. Вказане свідчить про перенаповнення слідчого ізолятора та недотримання норми площі на одного засудженого чи узятого під варту.

У приміщеннях збірного відділення установи та камерних приміщеннях відсутні примусова вентиляція, вікна і лавки для сидіння.

Приміщення перебувають в антисанітарних умовах: задуха, підвищена вологість, пліснява. Утримувані вимушені користуватися саморобними вентиляторами. Перебування в таких приміщеннях можна охарактеризувати як катування, жорстоке або таке, що принижує гідність, поводження або покарання.

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Численні порушення виявлено і в організації харчування. Зокрема, в установі не піклуються про санітарно-гігієнічні вимоги при обробці продуктів, приготуванні, зберіганні, роздачі їжі і миття посуду. Крім того, немає контролю в дотриманні кухарями та іншим персоналом їдальні особистої гігієни, а працівники харчоблоку взагалі не пройшли обов'язкове медичне обстеження.

"При цьому, моніторинговою групою зафіксовано наявність в цих приміщеннях щурів і велика кількість комах. Зазначене може призвести до спалаху кишково-шлункових захворювань осіб, які утримуються в установі", - йдеться в повідомленні.





В омбудсмена пообіцяли повідомити Міністерство юстиції України про виявлені порушення прав ув'язнених і надати рекомендації щодо їх усунення.

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