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Все про:пам'ять (624) Нацполіція (8275) Чернігівщина (368) вандалізм (262)

 Вандала, який пошкодив надгробки загиблих воїнів АТО на Чернігівщині, затримано, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці оголосили про підозру тричі судимому жителю Чернігівської області, якого підозрюють у нарузі над могилами бійців на кладовищі Мени.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.

"Під час санкціонованого обшуку у підозрюваного вилучено одяг і ніж зі слідами фарби, також є покази свідків, які бачили чоловіка на кладовищі того дня. Лиходієм виявився тричі раніше судимий житель Сновська, який мав конфлікт із законом через завдання тяжких тілесних ушкоджень, замах на вбивство та підпал церкви", - йдеться в повідомленні.

У приватних розмовах підозрюваний неодноразово висловлював зневагу до Революції Гідності та антитерористичної операції, загиблих героїв називав зрадниками.

Нині зловмисникові оголошено про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою) - карається обмеженням волі на строк від чотирьох до п'яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, 22 вересня невідомий вандал зафарбував портрети на надгробках загиблих воїнів АТО у м. Мена (Чернігівська область).

Також читайте: Проти вандалів, які облили фарбою пам'ятник воїнам АТО на Житомирщині, відкрили справу, - поліція

Вандала, який пошкодив надгробки загиблих воїнів АТО на Чернігівщині, затримано, - Нацполіція 01

Вандала, який пошкодив надгробки загиблих воїнів АТО на Чернігівщині, затримано, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151336
 
   
 Топ коментарі
 
Да какой там голосовал, посмотри на одежду. Дали денег на бутылку за вандализм. Типичный человекоподобный свинорус.
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Чмо болотное.
Скорее всего не сам, а по заказу "работал".
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вот он, защитник руського мира
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Кому этот навоз нужен,пусть ватники строчит лет пять
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Чмо болотное.
Скорее всего не сам, а по заказу "работал".
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и по заказу и по убеждению-там от человека мало что осталось
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Интересно за кого он голосовал на парламентских и президенских?
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Да какой там голосовал, посмотри на одежду. Дали денег на бутылку за вандализм. Типичный человекоподобный свинорус.
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А у него денег много? Надгробия сейчас стоят сумасшедших денег- плюс услуги, плюс повторное освящение и процессия, плюс солидный гос налог. И всё это помноженное на N.
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Один мой знакомый занимался изготовлением наружной рекламы, так вот когда у него не было работы он либо кого-то нанимал либо сам портил (бил) буквы на вывесках чтоб бывшие клиенты к нему снова обратились - так вот этого алкаша (типо вандала) нужно нужно крутить дальше и узнать кто ему за погром заплатил
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Но в 1-ю очередь надо вернуть потери ЖЕРТВАМ! Какая разница кто платил ему- а им-то кто заплатит? Сколько стоит его жильё? Ведь он же лишил жилья целую кучу живущих на том свете, скотина!
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Погані у Вас знайомі.
Люди з розумом так не роблять бо може "замкнути" та згоріти офіс+будинок й усе в один день.... от "трагічна випадковість" .
Цьому заплотили ті хто чекає "сруській мірь" .
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фсб-шники нанимают вот такой человекомусор чтобы руки краской не пачкать.
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Мразь! А зачем рожу этого ублюдка спрятали? Надеются отпустить?
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Суда не было- а вдруг это не он? Схватить и сразу обосрать- это расправа. Главное- не выпускайте его ПОСЛЕ того как суд докажет вину- как вы всегда делаете!
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Кроме как "ввалить люлей", никаких желаний не вызывает.
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Зачем? В США это рассматривают как бытовуху. Насрал? Дальше не волнуйся- всё сделают без тебя- ещё лучше чем было. Только не забудь всё это оплатить.

Я раз выезжал- ну пришлось попахать как обычно. Всё отмыл, починил, окна, плиту, лампочки везде вкрутил, все царапины замазал, вызвал чистку карпета за 100 дол. И всё выкинул. Получилось то что менеджерша и хотела- абсолютно чистое пустое помещение- как новенькое!

И лишь оставил 1 хороший, новый стул- чтобы было куда присесть- и самому- и тем кто въедет.

И менеджерша мне сказала: -"Я у тебя принимаю- но если ты не выкинешь этот стул- то я найму для этого людей- а тебе вышлю счёт за произведённые работы".

Но это было в МОЕЙ квартире. А если бы я насрал в чужой- ого-го! Даже страшно подумать!

Вот ещё пример: Я раз надломил машиной штакетину в старом заборе на улице. И говорю приятелю: -"Сейчас сгоняю в магазин- и куплю новую за трояк".

А он говорит: -"Не вздумай! Ты притащишь новую- а эти гнилые- он скажет что она не подходит по цвету- и ему теперь надо менять весь забор. И возьмёт с тебя 5 тысяч долларов за это".

Тогда я это штакетину осторожно выпрямил- не до конца- чтобы она не переломилась в обратную сторону совсем- и оставил надломленной- авось не заметят.

И приятель как в воду глядел- через пару месяцев тот мужик начал ремонт- ему и весь дом переделали- и забор новый поставили!

А этот ваш фруктик теперь попал- влип по уши! Теперь за его счёт можно всё кладбище неределать. И не давать это делать ему самому- теперь это не его дело! Он свою работу уже сделал! И не искать где дешевле- а наоборот- нанять самых лучших- по максимуму.
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Мужичок с заметной скрепой.....Надо его выменять на умного. На мацкве таких ценят ,могут взять в массовку к скабздеевой. Дайте убогому шанс....
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Нашли какого то БОМЖАРУ...
Дали на бояру...и приказали паскудить по мелкому...

Вот он...истинный УЗКИЙ ЧЕЛОВЕК!
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Когда таким ЧМОшникам дают оружие...они чуствуют себя БОГАМИ С ОЛИМПА!)))
можно на шару взять в ларьке сигареты и пиво...
Дать прикладом по харе бомжам конкурентам...по закону военного времени...
Убить проклятого интелигентишку...

Вот он УЗКИЙ МИР...РАЙ ДЛЯ УЗКИХ ЛЮДЕЙ!))
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ополчение на Донбассе именно из таких и состоит . среднестатистический защитник рюського мира
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На него ещё три грабежа можно повесить.
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Таких надо усыплять, три раза уже был, не помогло.
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Что и требовалось доказать... Или нарики или алкашня за дозу или бутылку сделают все. Нужно искать тех кто им заказывает такое. А заказывают все это из кремля через прокацапленных падлюк в Украине.
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В том Сновске через одного гнида прокацапленая, 50 км до границы с рашкой.
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Уявляю, яку насолоду отримає українець в руки якого попаде це чмо !
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яка там насолода? Руки бридко бруднити, хай сан-епідем станції відновлять.
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Сразу видно любитель водки и русского мира,а вообще больной человек.
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Это как говорят " чмо болотное", шесть лет пишет и клеит листовки на стены городка Сновск (при комуноидах "Щерс", родина большевистского комбрига").Полиция считала его "психически не нормальным" и не трогала, а вообще городок Сновск(Щерс), ближайший городок Мена, это такие себе пост-комуноидные совковые поселения, там до последнего времени на гор-администации Украинского флага не было. А в Сновской ДА до сих пор висят портреты товарища Щорса, Жукова, хорошо что памятник Щорса перенесли с площади в местный краеведческий музей, но к нему упоротые старики с внуками носят цветочки. Декомунизацию нужно начинать не с памятников, а с головных мозгов молодежи, за стариков можно забыть, мусарам нужно работать с местной маргинало-совецкой гопотой, и жестоко карать за надругательством над памятью героев защищавших Украинскую землю от росисрашных оккупантов.
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руцка мыръ, прикратитьстрилять, уставшиеатвайны!
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Отдайте его на пару дней воинам АТО для воспитательных целей
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С таким же успехом можно воспитывать телеграфный столб.
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как вариант в камеру к бойцам Торнадо. Они ему и мозги и прямую кишку вправят.
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Вандал, который повредил надгробия погибших воинов АТО на Черниговщине, задержан, - Нацполиция. ФОТО

Очень красивая обнажённая девушка на берегу моря. ФОТО
Вандала, який пошкодив надгробки загиблих воїнів АТО на Чернігівщині, затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5248

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не повериш но и вправду намного красивей чем та фотография с которой сравниваеш(даже девушку разглядел на оригинальном вообще не понятно что??) Вандала, який пошкодив надгробки загиблих воїнів АТО на Чернігівщині, затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5488 Вандала, який пошкодив надгробки загиблих воїнів АТО на Чернігівщині, затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6649 Вандала, який пошкодив надгробки загиблих воїнів АТО на Чернігівщині, затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4918
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Зря вандалов унижают, повторяя штампы, придуманные пропагандой победившей римско-византийской церкви (эллинистской). Во-первых, вандалы не разрушали Рим, не сжигали его и совершали массовых убийств. Просто аккуратно собрали все, что когда-то было вывезено римлянами из Карфагена (статуи, колонны) контрибуцию и отправили назад, на родину, в королевство Северная Вандалия. Во-вторых, гибридная война, основанная на лжи и подлоге велась римской церковью начиная с пятого века. Поэтому недавними язычниками, многобожниками-пропагандонами из византийской церкви (будущей московской) и были придуманы нарицательные имена, такие как ересь (оказывается это просто любое другое христианское учение не соответствующее *********), варвары - всего лишь по имени одного из вождей славянских племен. МПЦ унаследовала традиции византийского коварства. По этой причине царская пропаганда придумывала уничижительные прозвища тем, кто мог подорвать устои лживой прлопаганды и лживой церкви, а именно Пугачева, Отрепьева, козацкие выступления называла "крестьянским бунтом", гражданскую войну назвала Смутой, козацкие песни сегодня числятся как "разбойничьи", козацких атаманов называла бунтарями, бандитами. Религиозные греко-руськие войны 8-12 столетий комментируются как "грабительские! походы Киева на Константинополь и т.д. и т.п.
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Так вот оно какое лицо рузького мира, которому запрещали гаварить па рузьки. И что вы хотите с ним пагаварить и дать таким уродам автономию и и льготные депутатские места в ВР?
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Та він в тюрмі за 4 роки копита відкине
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Возьмите его привезите на заседание ООН или в ПАСЕ пускай увидят притесненного члена рузького мира с которым нас заставляют пагаварить. А так же можно его сделать членом ПАСЕ.
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Може виконував чиєсь замовлення ? Фарба, "робота" стоять певних коштів, а у цього покидька судячи з його зовнішнього вигляду зайвих грошей немає.
А може взагалі знайшли судимого волоцюгу і повішали на нього цей злочин, щоб заспокоїти громадськість - поліція працює !
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Не исключаю, что он козёл отпущения... Так как реальных не нашли...
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Вполне возможно... Сепарня чувствует себя, в нашей стране, вполне вольготно и свободно...
Даже у власти пригрелись...)
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угу.. нашли какого то бомжа - алкоголика и шьют ему дело, лягашня позорная
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