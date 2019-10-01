 Вандала, який пошкодив надгробки загиблих воїнів АТО на Чернігівщині, затримано, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.
"Під час санкціонованого обшуку у підозрюваного вилучено одяг і ніж зі слідами фарби, також є покази свідків, які бачили чоловіка на кладовищі того дня. Лиходієм виявився тричі раніше судимий житель Сновська, який мав конфлікт із законом через завдання тяжких тілесних ушкоджень, замах на вбивство та підпал церкви", - йдеться в повідомленні.
У приватних розмовах підозрюваний неодноразово висловлював зневагу до Революції Гідності та антитерористичної операції, загиблих героїв називав зрадниками.
Нині зловмисникові оголошено про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою) - карається обмеженням волі на строк від чотирьох до п'яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років.
Нагадаємо, 22 вересня невідомий вандал зафарбував портрети на надгробках загиблих воїнів АТО у м. Мена (Чернігівська область).
Скорее всего не сам, а по заказу "работал".
Люди з розумом так не роблять бо може "замкнути" та згоріти офіс+будинок й усе в один день.... от "трагічна випадковість" .
Цьому заплотили ті хто чекає "сруській мірь" .
Я раз выезжал- ну пришлось попахать как обычно. Всё отмыл, починил, окна, плиту, лампочки везде вкрутил, все царапины замазал, вызвал чистку карпета за 100 дол. И всё выкинул. Получилось то что менеджерша и хотела- абсолютно чистое пустое помещение- как новенькое!
И лишь оставил 1 хороший, новый стул- чтобы было куда присесть- и самому- и тем кто въедет.
И менеджерша мне сказала: -"Я у тебя принимаю- но если ты не выкинешь этот стул- то я найму для этого людей- а тебе вышлю счёт за произведённые работы".
Но это было в МОЕЙ квартире. А если бы я насрал в чужой- ого-го! Даже страшно подумать!
Вот ещё пример: Я раз надломил машиной штакетину в старом заборе на улице. И говорю приятелю: -"Сейчас сгоняю в магазин- и куплю новую за трояк".
А он говорит: -"Не вздумай! Ты притащишь новую- а эти гнилые- он скажет что она не подходит по цвету- и ему теперь надо менять весь забор. И возьмёт с тебя 5 тысяч долларов за это".
Тогда я это штакетину осторожно выпрямил- не до конца- чтобы она не переломилась в обратную сторону совсем- и оставил надломленной- авось не заметят.
И приятель как в воду глядел- через пару месяцев тот мужик начал ремонт- ему и весь дом переделали- и забор новый поставили!
А этот ваш фруктик теперь попал- влип по уши! Теперь за его счёт можно всё кладбище неределать. И не давать это делать ему самому- теперь это не его дело! Он свою работу уже сделал! И не искать где дешевле- а наоборот- нанять самых лучших- по максимуму.
Дали на бояру...и приказали паскудить по мелкому...
Вот он...истинный УЗКИЙ ЧЕЛОВЕК!
можно на шару взять в ларьке сигареты и пиво...
Дать прикладом по харе бомжам конкурентам...по закону военного времени...
Убить проклятого интелигентишку...
Вот он УЗКИЙ МИР...РАЙ ДЛЯ УЗКИХ ЛЮДЕЙ!))
Очень красивая обнажённая девушка на берегу моря. ФОТО
А може взагалі знайшли судимого волоцюгу і повішали на нього цей злочин, щоб заспокоїти громадськість - поліція працює !
Даже у власти пригрелись...)