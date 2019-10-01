 Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Зазначається, що Зеленський зустрівся з ним в Офісі Президента 30 вересня ввечері.
Під час зустрічі Том Круз повідомив Володимиру Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроєктів. Це стало ще одним приводом, щоб відвідати нашу країну.
Президент України зі свого боку розповів гостю про власний досвід роботи в кіно.
Також Володимир Зеленський зазначив, що нещодавно український парламент ухвалив закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні. Він сприятиме активному розвитку кіноіндустрії та дасть поштовх міжнародному копродакшну.
Глава держави висловив переконання, що цей закон зробить Україну інвестиційно привабливою для потужних світових кіновиробників.
С чего вдруг? Или ты кормился с барского стола?
Круз є відкритим послідовником Церкви саєнтології та активно бере участь в її соціальних програмах.
У Німеччині Церкву саєнтології відносять до психокульту і секти, в Іспанії та Франції - до релігійних сект, у Греції - до тоталітарної організації (діяльність її в цій країні заборонена), в Англії - до комерційних організацій.
По большей части перечисленных признаков это ж РПЦ МП или УПЦ...без разницы.
В коментарях про це написано, можете перевірити цю інформацію.
- мі йєйо пісалі!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
Довіряй, але перевіряй.
Деятельность Церкви сайентологии (другие названия - «Гуманитарный центр Хаббарда», «Центр Дианетики», «Саентолоджи-концерн», которая представляет собой не столько религиозную, а чисто коммерческую тоталитарную организацию, которую осуждает общественность многих стран мира.
Самая влиятельная среди всех тоталитарных организаций - Саентология, основанная Лафайетом Рональдом Хаббардом (13.03.1911 - 24.01.1986 гг.) На основе его книги «Дианетика».
«Религиозной» эта организация называется лишь условно, как и предоставляемые ею услуги - дело в том, что статус религиозной организации предусматривает освобождение от уплаты налогов. Сами же сайентологи позиционируют свое движение как научное религиозно-философское учение.
Так, Верховный суд штата Калифорния (США) в свое время признал основателя Церкви Хаббарда «шизофреником и параноиком», суды многих стран - преступником, а целый ряд государств объявили его персоной нон-грата.
А насчет осуждения общественности, ну какая мне разница, как будут называть люди с крестиками, людей поклоняющихся коровам или верящих в пророков на крылатых конях. Все они одинаковы и пеняют в свое зеркало.
Если бы оно так самоотверженно занималось ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКОЙ НА БЛАГО УКРАИНЕ И УКРАИНЦАМ!...
"Познакомиться с Лукашенко Стивен Сигал, по его собственному признанию, мечтал давно, - рассказала пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт. - Собираясь в Минск, актер настойчиво просил о встрече. К Беларуси отношение у гостя особое еще и потому, что, как выяснилось сегодня, Стивен Сигал - наш земляк, есть его корни и в Беларуси".
Ранее Лукашенко принимал у себя другого друга Путина - Жерара Депардье: актер после той встречи даже заявил, что переедет жить в Беларусь
https://www.currenttime.tv/a/27945086.html
А тут ещё и довольно помят - видно, мало заплатили.
Пересмотри сцены на Бурж Дубаи и обоссысь от страха. А Круз все это вытворял ЛИЧНО.
"Как жалок шут на троне короля!
Как глуп народ, который то позволил!"
Р. Бьорнс
Меркель, Дуда, Макрон інші демократичні лідери.... в такий галімий піар не бавляться... У них просто не має часу на таке.... У них регламент і робочий час призначений зовсім для інших справ, аніж зустрічатися з підзабутими зірками Голівуду....
Були ще сподівання на цього Зеленського, що нарешті Україна отримала лідера нового гатунку... притаманного традиціям демократичної Європи ........ Але після всих цих... Мендель-пендель, Богдана, "вийди розбійник"....."чорт і шаурма".... Все стало на свої місця... Зелінський - таке ж совкове лайно... яким були Кучма, Ющенко, Янукович.....
"От это подфартило так подфартило. Было время, когда херячил по пианине, а сейчас - то трамп, то круз, то ваще с кем захочу, с тем и встречусь... Знаменитый на весь Мир! Правда, неуважаемый, но то такое..."
А наше чмо даже с коллегой-актером не может держаться с достоинством.
тьфу.
-Я попросил его не говорить мне комплиментов ,, боюсь что продюсеры Голливуда объявят и мне импичмент . .
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