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 Політика України, Суспільство
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Все про:актор (69) Зеленський (2983) продюсер (1) Офіс Президента (113)

 Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП. ФОТО

На запрошення Президента України Володимира Зеленського в Київ прибув всесвітньо відомий американський актор, кінорежисер і продюсер Том Круз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зазначається, що Зеленський зустрівся з ним в Офісі Президента 30 вересня ввечері.

Під час зустрічі Том Круз повідомив Володимиру Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроєктів. Це стало ще одним приводом, щоб відвідати нашу країну.

Президент України зі свого боку розповів гостю про власний досвід роботи в кіно.

Також дивіться: Сто днів на посаді президента: Зеленський замість пресконференції дав інтерв'ю акторові зі "Слуги народу" Боклану. ВIДЕО

Також Володимир Зеленський зазначив, що нещодавно український парламент ухвалив закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні. Він сприятиме активному розвитку кіноіндустрії та дасть поштовх міжнародному копродакшну.

Глава держави висловив переконання, що цей закон зробить Україну інвестиційно привабливою для потужних світових кіновиробників.

Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151328
 
   
 Топ коментарі
 
не ну шо сказать - вот это и есть уровень моники ))))
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блин, ну почему у него все время такое стремное выражения лица...? Зеленский встретился с Томом Крузом: обсудили кинематограф - Цензор.НЕТ 2445
Как у крысы...
Я не о Крузе конечно...
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Том приехал снимать сериал "Миссия невыполнима, Операция Моника Зеленски" Зеленский встретился с Томом Крузом: обсудили кинематограф - Цензор.НЕТ 9981
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У тебя лишняя хромосома, поэтому ты вседа смеёшься.И это (мхатовская пауза) НЕ СМЕШНО.
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я б Сашу Грей позвал но ее путен заангажировал, позови что то нормальное зайди на порнохаб
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Хотів би,що б Моніка Белуччі приїхала
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порохоскоты а вы доллары по 28 покупаете как при соевом мародере?
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Нет, мы картоху покупаем не по 8, как при Порохе, а по 25.
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Тупорилий кацап подпевает зелюкам ,неудивительно ,решил нам про премогу над долларом рассказать,наверное это после закона про импичмент случилось. Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП - Цензор.НЕТ 8409 Что будут делать когда деньги в бюджете "наворованные" Порошенко закончатся, кацы ждут не дождутся .
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так может у тебя и зарплата осталась как при соевом?
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А у тебя что - уменьшилась?
С чего вдруг? Или ты кормился с барского стола?
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Блазень встретился со звездой Голливуда...
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Господи,яке воно гидке...Тепер вже в Україні своя моль свій карлік , учора поховали ще одного воїна Украиїни справжнього чоловіка, подивиться на цю шмарклю,президент воюючої країни , яке воно щасливе ,яке воно радісне...Гидота маланьська
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Актер неплохой, но с тараканами в голове.

Круз є відкритим послідовником Церкви саєнтології та активно бере участь в її соціальних програмах.
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У багатьох країнах Європи Церкву саєнтології відносять до секти і комерційної організації.

У Німеччині Церкву саєнтології відносять до психокульту і секти, в Іспанії та Франції - до релігійних сект, у Греції - до тоталітарної організації (діяльність її в цій країні заборонена), в Англії - до комерційних організацій.
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Узнаю брата Колю (с)
По большей части перечисленных признаков это ж РПЦ МП или УПЦ...без разницы.
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у релігієзнавстві нема поняття СЄКТА - то кацапи придумали. Все, шо не рпц, для них сєкта. Сєкта - значить відокремлена. А Хаббард створив нову релігію. Він ні від кого не відокремлювався.
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Не знаю хто придумав поняття сєкта, але саєнтологію забороняють і в країнах Європи.
В коментарях про це написано, можете перевірити цю інформацію.
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- ви читали Біблію?
- мі йєйо пісалі!
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а шо в еуропі про гомеопатію кажуть?
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пані Ала!!! Шо ж ви так?!?!?! Послати в вікіпєдію - це ж хуже ніж в еротіческе путішествіє!!! Сказано бо: віруючі в вікіпедію - нова релігія, послідовників якої іменують ВІКІПЄДІКІ
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))) Пошукайте інші джерела інформації, яким довіряєте.
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я Вам вірю, пані Ала - Ви надзвичайно розумна... Людина
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Беззастережно не можна вірити нікому, навіть самому собі, кожен може помилятись.
Довіряй, але перевіряй.
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в рамках наукового релігієзнавства нема поняття сєкти по тій причині, шо наука не надає перевагу якійсь одній "істинній" релігії, від якої відокремились "сєкти". Це для православних католики схизмати та єретики. Для католиків - протестанти: лютєранє, анабаптісти, харізмати... Для мацковського пархату - київський є сектою, а для київського - мацковська сєкта
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Да, с тараканами. И тараканы эти не меньше, чем те, которые находятся в голове у каждого религиозного украинца. Ужс, не так ли?
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Почему-то православная церковь не признана сектой в странах Европы в отличие от саентологов.
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Все дело в времени присутствии на рынке и аґрессивных методах навязывания. Дайте саентолоґам пару крестовых походов, насильственное крещение, возможность преследовать инакомыслящих и через какие то несколько сотен лет ваши детки будут молиться Рону, вместо исусика, который в свою очередь пришел на место друґих невидимых мужиков с бородами.
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Все-таки есть признаки, по которым идет разделение, классификация религиозных движений на секты и не секты.

Деятельность Церкви сайентологии (другие названия - «Гуманитарный центр Хаббарда», «Центр Дианетики», «Саентолоджи-концерн», которая представляет собой не столько религиозную, а чисто коммерческую тоталитарную организацию, которую осуждает общественность многих стран мира.
Самая влиятельная среди всех тоталитарных организаций - Саентология, основанная Лафайетом Рональдом Хаббардом (13.03.1911 - 24.01.1986 гг.) На основе его книги «Дианетика».
«Религиозной» эта организация называется лишь условно, как и предоставляемые ею услуги - дело в том, что статус религиозной организации предусматривает освобождение от уплаты налогов. Сами же сайентологи позиционируют свое движение как научное религиозно-философское учение.
Так, Верховный суд штата Калифорния (США) в свое время признал основателя Церкви Хаббарда «шизофреником и параноиком», суды многих стран - преступником, а целый ряд государств объявили его персоной нон-грата.
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Похоже, Верховный суд штата Калифорния (США) в свое время признавший основателя Церкви Хаббарда «шизофреником и параноиком», был если не на 100% прав, то близок к истине.
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існує безперечний зв'язок між геніальністю та безумством. Старший син Альберта Айнштайна - шизофрєнік. І вопше, з дітьми Айнштайна така тоска...
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Ісуса страчено за вироком суду - процессуально все виконано бездоганно
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Поддерживаю ВСШК, я так же ґотов назвать любого основателя, любой релиґии параноиком и шизофреником.
А насчет осуждения общественности, ну какая мне разница, как будут называть люди с крестиками, людей поклоняющихся коровам или верящих в пророков на крылатых конях. Все они одинаковы и пеняют в свое зеркало.
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Сідхартху Гаутама Шак'я-Муні, Ісуса бен-Пандера га-Ноцрі, Абу аль-Касім Мугаммеда теж???
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Клован ублюдочный, вы посмотрите на его морду, оно сцыт кипятком от лицедеев мирового масштаба, преклоняется перед ними, прямо усирается от счастья, что на него обратили внимание!...
Если бы оно так самоотверженно занималось ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКОЙ НА БЛАГО УКРАИНЕ И УКРАИНЦАМ!... Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП - Цензор.НЕТ 7267
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Сейчас его популярность в Штатах не на много меньше, чем у Круза.... Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП - Цензор.НЕТ 7828
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Пипець кар"єрі Круза. Хто зв"язується з Монікою, тому кранти.
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В Украине потешный президент с потешным правительством, потешная палата теперь -Рада.
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Воно ото й живе як у кіно. Армія йому не потрібна-подавай кіно
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згорить їх церквушка як ото собор паріжской Богоматєрі. Какой матєрі? Паріжской. БОГО Матєрі
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Глава Беларуси Александр Лукашенко в неформальной обстановке встретился с известным американским киноактером Стивеном Сигалом, сообщает официальный сайт президента.

"Познакомиться с Лукашенко Стивен Сигал, по его собственному признанию, мечтал давно, - рассказала пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт. - Собираясь в Минск, актер настойчиво просил о встрече. К Беларуси отношение у гостя особое еще и потому, что, как выяснилось сегодня, Стивен Сигал - наш земляк, есть его корни и в Беларуси".

Ранее Лукашенко принимал у себя другого друга Путина - Жерара Депардье: актер после той встречи даже заявил, что переедет жить в Беларусь

https://www.currenttime.tv/a/27945086.html
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То, что актеры порочны - ни для кого не секрет, но они еще и безгранично тупы... и всеядны.
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И 95 -й квартал и рассмеши комика, туда же Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП - Цензор.НЕТ 743
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поЗЕрище со всеми так заискивает? А, только Порошенко готов рвать зубами..
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Президент рассказал гостю о собственном опыте работы в кино. Про оскароносный сериал "Сваты" и тому подобное?
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В полный рост Том Круз весьма толстожоп.
А тут ещё и довольно помят - видно, мало заплатили.
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Ничего рядом с нашей шмарклей , выглядеть плохо- невозможно.
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Том Круз - красавчик. Его НАКАЧЕННОЕ, а не толстое тело способно выполнять в его 50-летнем возрасте трюки без каскадеров.

Пересмотри сцены на Бурж Дубаи и обоссысь от страха. А Круз все это вытворял ЛИЧНО.
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Точное определение

"Как жалок шут на троне короля!
Как глуп народ, который то позволил!"
Р. Бьорнс

Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП - Цензор.НЕТ 3194
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Показушка і галімий піар в стилі третіх країн Африки та Росії... В них тоже, перші особи країни та диктатори, ********* запрошувати Депардье, Сігала, боксера Рой Джонса....

Меркель, Дуда, Макрон інші демократичні лідери.... в такий галімий піар не бавляться... У них просто не має часу на таке.... У них регламент і робочий час призначений зовсім для інших справ, аніж зустрічатися з підзабутими зірками Голівуду....
Були ще сподівання на цього Зеленського, що нарешті Україна отримала лідера нового гатунку... притаманного традиціям демократичної Європи ........ Але після всих цих... Мендель-пендель, Богдана, "вийди розбійник"....."чорт і шаурма".... Все стало на свої місця... Зелінський - таке ж совкове лайно... яким були Кучма, Ющенко, Янукович.....
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местные локации для съемок это я я так понимая криворожкие карьеры и отвалы. Там уже не один фильм сняли апокалипсис Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП - Цензор.НЕТ 8562
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Ну Депардьє спочатку з Ющем кєнтувався... Потім пішов по руках.... Лукашенки і Путіна....)))) Може й Круза так пустять по колу.... В результаті він опиниться з паспортом Росії і квартирою в Саранскє)))))))))
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війна, окупація земель, економіка, корупція, політична невизначеність....срать! не для того бабушка бубочку ростила щоб він лайном займався! не для того дебіли його вибирали шоб він душив гідру карупції. шоу біз наше всьо
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а Круз не дивиться на гравця на піаніно.Також нудить?
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зелебоба такой:
"От это подфартило так подфартило. Было время, когда херячил по пианине, а сейчас - то трамп, то круз, то ваще с кем захочу, с тем и встречусь... Знаменитый на весь Мир! Правда, неуважаемый, но то такое..." Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП - Цензор.НЕТ 8616
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Вовік валяє дурня? Віддав довірену йому народом владу в руки пройдисвітів, ті роблять з країни дойну корову, а сам робить зустрічі для душі? Щоб зустрічатись з Томом Крузом обов"язково треба було ставати президентом?
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Зате хоч не надовго ,але Вовік отримав захоплене слинопускання івана суліми!.. Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП - Цензор.НЕТ 5010
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Клоун еще бы мятые треники напялил на встречу...
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У Круза нет денег даже на майку, не говоря о рубашке.
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ПрезЕдент, ти коли останній раз був у зоні бойових дій (зона ООС), відвідував тамтешні міста та села, спілкувався з військовими та місцевими жителями?
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внешняя политика развалена, санкции гляди скоро снимут, в стране кипиш от реформ ФОПов и другого говна, всевозможных зрад...а оно сделало самое важное - пригласило Тома Круза...нет слов.
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ото як рамзан себе піарить, не жалкуючи бюджетні міліони
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У Круза такое выражение лица: - "Хорошо тут у вас. Бедно, но чисто." Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП - Цензор.НЕТ 6649
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На место Данилюка метит. В квартале кадры закончились.
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Наконец человек на своем месте.Счастливый, улыбается. Может пора отпустить его (Зеленского) домой?..)
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Говорят Том Круз был в восторге от встречи с извесным режисером, неоднократно снимавшем шедевры мирового кинематографа.
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Заграничным производителям дадут денег, а своим украинским - зась. Неужели Том Круз нуждается в деньгах и его надо поддерживать?
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Комик ты наш «величайший», ну прекращай уже заниматься своим Зепродакшеном, комедии твои это трагедия для всей Украины(
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Том Круз здесь выглядит, как богочеловек спустившийся с небес к папуасам,..и эти идиотские улыбочки (у всех кроме Круза)
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Прикольно, новый друг лучше старых двух)))
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А боты все тусуются, все неймется им. То чувство, когда одна шлюха, строчит гадости на другую, бугога) А Круз красавчик!)
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Круз-красавчик.

А наше чмо даже с коллегой-актером не может держаться с достоинством.

тьфу.
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-Том , о чем вы говорили с Владимиром . ?
-Я попросил его не говорить мне комплиментов ,, боюсь что продюсеры Голливуда объявят и мне импичмент . Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП - Цензор.НЕТ 6583 .
Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП - Цензор.НЕТ 1987 .
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Зе повторює пуйла , той теж запрошував Сігала, Депардьє ..
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Цікаво , зустріч ( літак, готель ) організована за державний кошт , чи з кишені зелі ? І в яку суму обійшовся весь цей цирк - платникам податків ?
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