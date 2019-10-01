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 Політика України, Фоторепортаж
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 Меркель призначила Вальдерзеє уповноваженим з газового транзиту через Україну. ФОТО

Федеральний канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзеє уповноваженим уряду ФРН щодо забезпечення газового транзиту через Україну.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Тwitter, передає Цензор.НЕТ.

"Федеральний канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзеє Уповноваженим німецького уряду щодо забезпечення газового транзиту Україною", - написав посол.

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Водночас він зазначив, що свій перший офіційний візит спецпосланець здійснив саме до Посольства України в Берліні.

Меркель призначила Вальдерзеє уповноваженим з газового транзиту через Україну 01
Меркель призначила Вальдерзеє уповноваженим з газового транзиту через Україну 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151323
 
 
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Блин, целого ГРАФА! Это большая честь для Украины!
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Графф Дикоозерный , а йодли он умеет петь?
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Не дикоозерный а граф лесного озера. Водяной
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Да я поржать писал, все какие-то дурацкие идеи в голове
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Владимир Зеленский упрекал Петра Порошенко за то, что виновные в расстрелах Майдана не наказаны.

При Зеленском виновные в этом начали возвращаться в Украину...

.
Возвращаються ...
.
Наверное что бы зенелейсский их посадил ....????Г.....
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Граф объяснит почему от нужен и никому не мешает
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Ну, то вы больше с Данией и Польшей решайте кому там шо мешает, Украину с нынешней политикой похоже никто уже в расчёт не берёт .
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И поручить ему демонтаж недостроенного "Северного потока 2" и заодно "Северного потока 1" И вопрос о возобновлении транзита через Украину решится сам собой.
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