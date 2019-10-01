 Меркель призначила Вальдерзеє уповноваженим з газового транзиту через Україну. ФОТО

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Тwitter, передає Цензор.НЕТ.
"Федеральний канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзеє Уповноваженим німецького уряду щодо забезпечення газового транзиту Україною", - написав посол.
Водночас він зазначив, що свій перший офіційний візит спецпосланець здійснив саме до Посольства України в Берліні.
При Зеленском виновные в этом начали возвращаться в Украину...
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Возвращаються ...
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Наверное что бы зенелейсский их посадил ....????Г.....